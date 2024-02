O que são as enquetes do Instagram?

Quando se trata de mídia social, o engajamento é fundamental. O Instagram é uma plataforma social líder que oferece aos usuários muitas maneiras de interagir. Lançado em outubro de 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, é um aplicativo gratuito que permite aos usuários compartilhar conteúdo de fotos e vídeos em vários formatos.

O Instagram tornou-se um sucesso instantâneo, conquistando mais de 1 milhão de usuários em apenas dois meses após seu lançamento. Desde então, o Instagram ampliou seu alcance global e introduziu novos recursos, como o Instagram Stories, o Instagram for Business e o Instagram Polls.

O que são enquetes do Instagram?

O Instagram lançou as enquetes do Instagram em 2017 para aumentar o engajamento no aplicativo, começando com seus adesivos de enquete. Essas enquetes oferecem uma maneira criativa de interagir com os seguidores, reunir opiniões e estimular conversas diretamente nas histórias do Instagram.

Em 2023, o Instagram começou a testar as águas em alguns locais, permitindo que os usuários criassem enquetes em comentários e bate-papos, ampliando o escopo da interação.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Como criar uma enquete no Instagram

Criar uma enquete no Instagram é simples, aumentando significativamente o engajamento com o mínimo de esforço.

Veja como fazer isso:

Abra o aplicativo do Instagram, deslize para a direita ou toque na foto do seu perfil para criar uma nova história. Capture ou carregue o conteúdo que deseja compartilhar.

Toque no ícone de adesivo e selecione o adesivo "Enquete".

Digite sua pergunta e personalize as opções da enquete.

Coloque o adesivo da enquete na história e compartilhe-a.

As enquetes do Instagram são anônimas?

Uma dúvida comum entre os usuários do Instagram é se essas enquetes são anônimas. A resposta é não; o criador da enquete pode ver como cada participante votou, acrescentando uma camada de transparência e interação pessoal entre o titular da conta e seu público.

Como os criadores podem ver quem votou em suas enquetes do Instagram, eles podem obter informações sobre quem votou e qual opção escolheu. Portanto, esse recurso é inestimável para empresas e influenciadores que buscam entender melhor as preferências de seu público.

O Instagram Live tem enquetes?

Embora o Instagram Live seja um recurso popular para engajamento em tempo real, atualmente ele não oferece suporte a enquetes diretamente no vídeo ao vivo. No entanto, os usuários costumam usar as sessões ao vivo para discutir os resultados das enquetes compartilhadas nas histórias, aumentando a interação.

E o Doodle?

Embora as enquetes do Instagram sejam uma ferramenta fantástica para um envolvimento rápido e informal, o Doodle oferece uma solução robusta para o agendamento de reuniões e eventos.

O Doodle é uma ferramenta de agendamento gratuita que elimina as idas e vindas frequentemente associadas à organização de encontros. Seja para organizar uma reunião de negócios, uma sessão de estudo em grupo ou um encontro social, o recurso Group Polls do Doodle simplifica o processo.

Os usuários podem criar enquetes para propor várias opções de horário e os participantes podem votar em sua disponibilidade, facilitando a busca de um horário que atenda a todos. A beleza do Doodle está em sua capacidade de lidar com grupos de qualquer tamanho, garantindo que ninguém fique de fora.

Usando o Doodle com o Instagram

Agora, alguém pode se perguntar: "Por que eu deveria usar o Doodle se o Instagram já tem enquetes?" Embora as enquetes do Instagram sejam ótimas para obter feedback instantâneo sobre perguntas leves, elas não têm a funcionalidade necessária para organizar eventos ou reuniões, especialmente quando se trata de grupos maiores ou ambientes profissionais.

Usar o Doodle com o Instagram é uma boa opção. Depois que um organizador cria uma enquete de grupo, compartilhar um link de enquete do Doodle no Instagram pode ser benéfico de três maneiras:

Formalização: O Doodle oferece uma maneira estruturada de propor datas e horários, o que o torna ideal para eventos ou reuniões oficiais.

Versatilidade: Com o Doodle, os usuários não ficam limitados às opções binárias das enquetes do Instagram. Os organizadores podem criar vários intervalos de tempo e até mesmo permitir a votação anônima, atendendo às preferências profissionais.

Inclusão: A capacidade do Doodle de acomodar grupos de qualquer tamanho garante que a opinião de todos seja considerada, tornando a programação democrática e eficiente.

Ao usar o Doodle com o Instagram, os criadores e organizadores podem aproveitar a natureza visual e envolvente do Instagram para direcionar os seguidores às suas enquetes do Doodle. Seja para uma reunião de negócios, um evento comunitário ou um seminário de grande escala, o compartilhamento de um link de enquete do Doodle nas histórias ou publicações do Instagram pode apoiar o processo de agendamento.

As enquetes do Instagram e o Doodle oferecem benefícios complementares para interagir com um público e organizar eventos ou reuniões. Enquanto as enquetes do Instagram são excelentes para interações rápidas e envolventes, o Doodle oferece a estrutura e a flexibilidade para um agendamento eficaz. Ao compreender os pontos fortes de cada ferramenta, é possível maximizar o envolvimento e a eficiência em ambientes pessoais e profissionais.