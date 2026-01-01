W świecie mediów społecznościowych najważniejsze jest zaangażowanie. Instagram to wiodąca platforma społecznościowa, która oferuje użytkownikom wiele sposobów interakcji. Ta bezpłatna aplikacja, uruchomiona w październiku 2010 roku przez Kevina Systroma i Mike’a Kriegera, pozwala użytkownikom udostępniać zdjęcia i filmy w różnych formatach.

Instagram od razu stał się hitem, zyskując ponad milion użytkowników już w ciągu zaledwie dwóch miesięcy od premiery. Od tego czasu serwis rozszerzył swój globalny zasięg i wprowadził nowe funkcje, takie jak Instagram Stories, Instagram dla firm oraz ankiety na Instagramie.

Czym są ankiety na Instagramie?

W 2017 roku serwis Instagram wprowadził ankiety, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników w aplikacji, zaczynając od naklejek z ankietami. Ankiety te stanowią kreatywny sposób na nawiązanie kontaktu z obserwującymi, zebranie opinii i zainicjowanie dyskusji bezpośrednio w relacjach na Instagramie.

W 2023 roku serwis Instagram zaczął przeprowadzać wstępne testy w niektórych lokalizacjach, umożliwiając użytkownikom tworzenie ankiet w komentarzach i czatach, co poszerzyło zakres interakcji.

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Jak utworzyć ankietę na Instagramie

Utworzenie ankiety na Instagramie jest bardzo proste i pozwala znacznie zwiększyć zaangażowanie użytkowników przy minimalnym wysiłku. Oto jak to zrobić:

Otwórz aplikację Instagram, przesuń palcem w prawo lub dotknij swojego zdjęcia profilowego, aby utworzyć nową relację. Zrób zdjęcie lub wgraj treść, którą chcesz udostępnić.

Dotknij ikony naklejki, a następnie wybierz naklejkę „Ankieta”.

Wpisz pytanie i dostosuj opcje ankiety.

Umieść naklejkę z ankietą na tym artykule i udostępnij go.

Czy ankiety na Instagramie są anonimowe?

Często zadawane przez użytkowników Instagrama pytanie dotyczy tego, czy ankiety te są anonimowe. Odpowiedź brzmi: nie; autor ankiety może zobaczyć, jak zagłosował każdy z uczestników, co zapewnia większą przejrzystość oraz sprzyja osobistej interakcji między właścicielem konta a jego odbiorcami.

Ponieważ twórcy mogą sprawdzić, kto zagłosował w ich ankiecie na Instagramie, zyskują wgląd w to, kto wziął udział w głosowaniu i jaką opcję wybrał. Dlatego ta funkcja jest nieoceniona dla firm i influencerów, którzy chcą lepiej zrozumieć preferencje swoich odbiorców.

Czy w Instagram Live są ankiety?

Chociaż Instagram Live jest popularną funkcją służącą do nawiązywania kontaktu z widzami w czasie rzeczywistym, obecnie nie obsługuje ona ankiet bezpośrednio w ramach transmisji na żywo. Użytkownicy często wykorzystują jednak transmisje na żywo do omawiania wyników ankiet udostępnionych w relacjach, co zwiększa poziom interakcji.

A co z Doodle?

Chociaż ankiety na Instagramie są świetnym narzędziem do szybkiego i nieformalnego angażowania użytkowników, Doodle oferuje solidne rozwiązanie do planowania spotkań i wydarzeń.

Doodle to bezpłatna narzędzie do planowania która eliminuje ciągłe uzgadnianie terminów, często związane z organizowaniem spotkań. Niezależnie od tego, czy chodzi o zorganizowanie spotkania biznesowego, wspólnej sesji nauki czy spotkania towarzyskiego, Doodle's Group Polls Ta funkcja ułatwia ten proces.

Użytkownicy mogą tworzyć ankiety, w których proponują kilka terminów, a uczestnicy mogą głosować na te, w których są dostępni, co ułatwia znalezienie terminu odpowiadającego wszystkim. Atutem serwisu Doodle jest to, że obsługuje grupy dowolnej wielkości, dzięki czemu nikt nie zostaje pominięty.

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Korzystanie z Doodle na Instagramie

Można by się teraz zapytać: „Po co korzystać z Doodle, skoro Instagram ma już ankiety?”. Chociaż ankiety na Instagramie świetnie sprawdzają się w przypadku uzyskiwania natychmiastowych opinii na temat nieformalnych pytań, brakuje im funkcji umożliwiających organizowanie wydarzeń lub spotkań, zwłaszcza w przypadku większych grup lub w kontekście zawodowym.

Korzystanie z Doodle na Instagramie to dobry pomysł. Gdy organizator utworzy Group Poll, udostępnienie linku do ankiety Doodle na Instagramie może przynieść trzy korzyści:

Formalizacja: Doodle oferuje uporządkowany sposób proponowania terminów i godzin, dzięki czemu idealnie nadaje się do organizacji oficjalnych wydarzeń lub spotkań.

Wszechstronność: Dzięki Doodle użytkownicy nie są ograniczeni do wyborów zero-jedynkowych, jakie oferują ankiety na Instagramie. Organizatorzy mogą tworzyć wiele przedziałów czasowych, a nawet umożliwić anonimowe głosowanie, dostosowując się do preferencji profesjonalistów.

Integracja: Dzięki temu, że Doodle pozwala uwzględnić grupy dowolnej wielkości, opinia każdego uczestnika jest brana pod uwagę, co sprawia, że ustalanie harmonogramu przebiega w sposób demokratyczny i sprawny.

Korzystając z serwisu Doodle w połączeniu z Instagramem, twórcy i organizatorzy mogą wykorzystać wizualny i angażujący charakter tej platformy, aby skierować obserwujących do swoich ankiet w serwisie Doodle. Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkanie biznesowe, wydarzenie społecznościowe, czy seminarium na dużą skalę, udostępnienie linku do ankiety w serwisie Doodle w relacjach lub postach na Instagramie może ułatwić proces ustalania harmonogramu.

Ankiety na Instagramie i serwis Doodle oferują uzupełniające się korzyści w zakresie angażowania odbiorców oraz organizowania wydarzeń lub spotkań. Podczas gdy ankiety na Instagramie sprawdzają się doskonale w szybkich i angażujących interakcjach, serwis Doodle zapewnia strukturę i elastyczność niezbędną do skutecznego planowania. Dzięki zrozumieniu mocnych stron każdego z tych narzędzi można zmaksymalizować zaangażowanie i wydajność zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.