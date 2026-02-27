Hoe je in minder dan 10 minuten van Calendly naar Doodle kunt overstappen
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Overstappen van Calendly naar Doodle duurt ongeveer 10–15 minuten. Koppel je agenda, maak je boekingstypes opnieuw aan, schakel indien nodig Stripe-betalingen in en deel je nieuwe link. Doodle ondersteunt 1-op-1-boekingen, teamplanning en Groepspolls op één plek — waardoor het ideaal is voor professionals die zowel individuele afspraken als groepskoördinatie nodig hebben.
Waarom zou je overstappen van Calendly naar Doodle?
Calendly is een prima begin. Maar naarmate het plannen complexer wordt, gaan veel teams op zoek naar:
Meer flexibiliteit bij het plannen van groepsactiviteiten
Ingebouwde Stripe-betalingen
Transparante prijsstelling
Eenvoudigere teamcoördinatie
Een combinatie van 1-op-1- en groepsplanning
Doodle combineert boekingspagina's en groepspolls op één platform. Dat betekent dat je afspraken met klanten, betaalde sessies en beslissingen binnen grote groepen kunt regelen zonder met meerdere tools te moeten jongleren.
Calendly versus Doodle: vergelijking van functies
Hier is een directe vergelijking om je te helpen de overstap te beoordelen.
Functie
Calendly
Doodle
Links om een 1-op-1-afspraak te boeken
Ja
Ja
Groepspolls (stemmen met meerdere opties)
Beperkt
Ja
Teamplanning
Ja (betaalde abonnementen)
Ja
Stripe-integratie
Ja
Ja
Collectieve planning
Ja
Ja
Stemmen zonder account voor deelnemers
Nee
Ja
Het meest geschikt voor
Voornamelijk 1-op-1-gesprekken
1-op-1 + groepsbegeleiding
Als je vaak bestuursvergaderingen, universitaire bijeenkomsten, workshops of interne planningsvergaderingen organiseert, maakt de groepsenquêtefunctie van Doodle de coördinatie een stuk eenvoudiger.
Stap 1: Koppel je agenda
Doodle kan worden geïntegreerd met:
Google Calendar
Microsoft Outlook
Office 365
Zodra je verbinding hebt:
Je bezette tijden worden automatisch gesynchroniseerd
Dubbele boekingen worden voorkomen
Real-time updates over de beschikbaarheid
Je hoeft bestaande afspraken niet handmatig opnieuw in te voeren.
Stap 2: Maak je boekingspagina's opnieuw aan
In Calendly worden vergaderingen aangemaakt als evenementtypes. In Doodle maak je Boekingspagina's aan.
Je kunt het volgende instellen:
Duur van de vergadering
Buffertijden
Beschikbare dagen en tijden
Locatie van de videobijeenkomst (Zoom, Teams, Google Meet)
Aangepaste vragen bij de intake
Veelvoorkomende boekingstypen zijn onder andere:
Kennismakingsgesprekken
Overleg
Betaalde coachingsessies
Lessen
Interne teamvergaderingen
De meeste gebruikers hebben hun instellingen binnen een paar minuten weer voor elkaar.
Stap 3: Stel betalingen via Stripe in (optioneel)
Als je geld vraagt voor afspraken, kun je Doodle rechtstreeks koppelen aan Stripe.
Je kunt:
Kosten per sessie
Stortingen innen
Vaste prijzen vaststellen
Betaalde groepsevenementen aanmaken
De betaling wordt bij het boeken geïnd. Dit is vooral handig voor:
Coaches
Docenten
Adviseurs
Therapeuten
Professionele dienstverleners
Stap 4: De teamplanning opzetten
Als je een team wilt migreren, kun je met Doodle het volgende doen:
Maak gedeelde boekingspagina's aan
Collectieve beschikbaarheid instellen
Gebruik round-robin-planning
Rollen en rechten toewijzen
Zo wordt de planning gecentraliseerd, terwijl individuele teamleden toch flexibel kunnen blijven.
Stap 5: Gebruik groepspolls voor vergaderingen met meerdere deelnemers
Dit is waar Doodle zich onderscheidt.
Met Doodle-groepspolls kun je:
Stel meerdere tijdstippen voor
Laat deelnemers stemmen zonder dat ze een account hoeven aan te maken
Bepaal automatisch het beste tijdstip
Kalenderuitnodigingen direct versturen
Zo hoef je geen lange e-mailketens meer te doorlopen en hoef je ook niet meer alles handmatig te regelen.
Stap 6: Deel je nieuwe boekingslink
Zodra je alles hebt ingesteld:
Voeg je boekingspagina toe aan je website
Zet het in je e-mailhandtekening
Deel het via LinkedIn-berichten
Plaats het op je landingspagina’s
Je kunt ook groepspolls versturen als je grotere bijeenkomsten organiseert.
De meeste individuele gebruikers hebben de migratie binnen 15 minuten afgerond.
Veelgestelde vragen over de overstap van Calendly naar Doodle
Kan ik binnen 15 minuten van Calendly naar Doodle overstappen?
Ja. De meeste gebruikers kunnen binnen 10 tot 15 minuten hun agenda koppelen, Boekingspagina's aanmaken en Stripe inschakelen.
Worden mijn bestaande Calendly-afspraken automatisch overgezet?
Geen enkel planningsplatform zet eerdere boekingen automatisch over. Maar zodra je agenda is gekoppeld, houdt Doodle rekening met je bestaande bezette tijden.
Kan ik Zoom of Microsoft Teams blijven gebruiken?
Ja. Doodle werkt samen met de belangrijkste videoconferentieplatforms en voegt automatisch links naar vergaderingen toe aan boekingen.
Wat gebeurt er met mijn betaalde sessies?
Je kunt Stripe koppelen en betaalde Boekingspagina's aanmaken in Doodle. De betaling wordt bij de boeking geïnd.
Is Doodle alleen bedoeld voor groepspolls?
Nee. Doodle ondersteunt 1:1-boekingspagina’s, teamplanning, gezamenlijke beschikbaarheid en betaalde afspraken — naast Groepspolls.
Wanneer moet ik mijn Calendly-abonnement opzeggen?
Controleer voordat je opzegt de factureringscyclus en de opzegtermijn van Calendly om onverwachte verlengingskosten te voorkomen. Zodra je hebt gecontroleerd of alles goed werkt in Doodle en je nog binnen de opzegtermijn valt, kun je je Calendly-abonnement gerust opzeggen.
Klaar om over te stappen van Calendly naar Doodle?
Van gereedschap wisselen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.
Koppel je agenda.
Maak je boekingspagina's opnieuw aan.
Schakel Stripe in als dat nodig is.
Deel je nieuwe link.
Dat is het dan.
Ga vandaag nog aan de slag met Doodle en beheer zowel individuele als groepsafspraken op één plek.
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