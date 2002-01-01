Como mudar do Calendly para o Doodle em menos de 10 minutos

A mudança do Calendly para o Doodle leva cerca de 10 a 15 minutos. Conecte seu calendário, recrie seus tipos de agendamento, ative os pagamentos do Stripe, se necessário, e compartilhe seu novo link. O Doodle oferece suporte a agendamentos 1:1, agendamento de equipes e enquetes de grupo em um só lugar, o que o torna ideal para profissionais que precisam tanto de compromissos individuais quanto de coordenação de grupos.

Por que mudar do Calendly para o Doodle?

O Calendly é um ponto de partida sólido. Mas, à medida que o agendamento se torna mais complexo, muitas equipes procuram:

Mais flexibilidade para agendamento de grupos

Pagamentos com Stripe incorporados

Preços transparentes

Coordenação de equipe mais fácil

Uma combinação de agendamento 1:1 e para várias pessoas

O Doodle combina páginas de agendamento e enquetes de grupo em uma única plataforma. Isso significa que você pode gerenciar chamadas de clientes, sessões pagas e decisões de grandes grupos sem precisar fazer malabarismos com várias ferramentas.

Calendly x Doodle: comparação de recursos

Aqui está uma comparação direta para ajudar você a avaliar a mudança.

Recursos Calendly Doodle Links de reserva 1:1 Sim Sim Enquetes de grupo (votação com várias opções) Limitado Sim Programação de equipes Sim (níveis pagos) Sim Integração com o Stripe Sim Sim Agendamento coletivo Sim Sim Votação sem conta para os participantes Não Sim Melhor para Principalmente reuniões 1:1 1:1 + coordenação de grupo

Se você agenda com frequência reuniões de diretoria, sessões universitárias, workshops ou reuniões de planejamento interno, a votação em grupo do Doodle simplifica significativamente a coordenação.

Etapa 1: Conecte seu calendário

O Doodle se integra a:

Google Agenda

Microsoft Outlook

Office 365

Uma vez conectado:

Seus horários de trabalho são sincronizados automaticamente

Você evita reservas duplicadas

Atualizações de disponibilidade em tempo real

Você não precisa reinserir manualmente os compromissos existentes.

Etapa 2: recrie suas páginas de agendamento

No Calendly, as reuniões são criadas como tipos de eventos; no Doodle, você cria páginas de agendamento.

Você pode configurar:

Duração da reunião

Tempos de buffer

Dias e horários disponíveis

Localização do vídeo (Zoom, Teams, Google Meet)

Perguntas de admissão personalizadas

Os tipos comuns de agendamento incluem:

Chamadas de introdução

Consultas

Sessões de treinamento pagas

Aulas

Reuniões internas da equipe

A maioria dos usuários recria sua configuração em apenas alguns minutos.

Etapa 3: habilitar pagamentos com o Stripe (opcional)

Se você cobrar pelos compromissos, o Doodle se integra diretamente ao Stripe.

Você pode:

Cobrar por sessão

Coletar depósitos

Definir preços fixos

Criar eventos de grupo pagos

O pagamento é cobrado no momento da reserva. Isso é especialmente útil para você:

Treinadores

Tutores

Consultores

Terapeutas

Prestadores de serviços profissionais

Etapa 4: Configure o agendamento da equipe

Se você estiver migrando uma equipe, o Doodle permite que você:

Criar páginas de agendamento compartilhadas

Definir a disponibilidade coletiva

Usar o agendamento round-robin

Atribuir funções e permissões

Isso centraliza o agendamento e ainda permite flexibilidade para os membros individuais da equipe.

Etapa 5: use enquetes de grupo para reuniões com várias pessoas

É aqui que o Doodle se destaca.

Com as enquetes de grupo do Doodle, você pode:

Propor várias opções de horário

Permitir que os participantes votem sem criar contas

Determinar automaticamente o melhor horário

Enviar convites de calendário instantaneamente

Isso elimina as longas cadeias de e-mails e a coordenação manual.

Etapa 6: Compartilhe seu novo link de reserva

Quando a configuração estiver concluída, você poderá compartilhar seu novo link de reserva:

Adicione sua página de agendamento ao seu site

Inclua-a em sua assinatura de e-mail

Compartilhe-a em mensagens do LinkedIn

Incorpore-a em páginas de destino

Você também pode enviar enquetes de grupo ao coordenar reuniões maiores.

A maioria dos usuários individuais conclui a migração em menos de 15 minutos.

Perguntas frequentes sobre a migração do Calendly para o Doodle

Posso migrar do Calendly para o Doodle em menos de 15 minutos?

Sim. A maioria dos usuários pode conectar o calendário, recriar as páginas de reservas e ativar o Stripe em 10 a 15 minutos.

Minhas reservas existentes no Calendly serão transferidas automaticamente?

Nenhuma plataforma de agendamento transfere automaticamente as reservas anteriores. No entanto, quando o seu calendário estiver conectado, o Doodle respeitará os horários em que você está ocupado.

Posso continuar usando o Zoom ou o Microsoft Teams?

Sim. O Doodle se integra às principais plataformas de videoconferência e adiciona automaticamente links de reuniões aos agendamentos.

O que acontece com minhas sessões pagas?

Você pode conectar o Stripe e recriar páginas de agendamento pago no Doodle. O pagamento é cobrado no momento da reserva.

O Doodle é apenas para enquetes em grupo?

Não. O Doodle é compatível com páginas de agendamento 1:1, agendamento de equipe, disponibilidade coletiva e compromissos pagos, além de enquetes em grupo.

Quando devo cancelar minha assinatura do Calendly?

Antes de cancelar, verifique seu ciclo de faturamento do Calendly e o prazo de cancelamento para evitar cobranças inesperadas de renovação. Depois de confirmar que tudo está funcionando bem no Doodle e que você está dentro da janela de cancelamento, você pode encerrar com segurança a sua assinatura do Calendly.

Você está pronto para mudar do Calendly para o Doodle?

A troca de ferramentas não precisa ser complicada.

Conecte seu calendário. Recrie suas páginas de agendamento. Ative o Stripe, se necessário. Compartilhe seu novo link.

É só isso.

Comece a usar o Doodle hoje mesmo e gerencie o agendamento individual e em grupo em um só lugar.