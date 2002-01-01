Como mudar do Calendly para o Doodle em menos de 10 minutos

A mudança do Calendly para o Doodle leva cerca de 10 a 15 minutos. Conecte seu calendário, recrie seus tipos de agendamento, ative os pagamentos do Stripe, se necessário, e compartilhe seu novo link. O Doodle oferece suporte a agendamentos 1:1, agendamento de equipes e enquetes de grupo em um só lugar, o que o torna ideal para profissionais que precisam tanto de compromissos individuais quanto de coordenação de grupos.
Por que mudar do Calendly para o Doodle?
O Calendly é um ponto de partida sólido. Mas, à medida que o agendamento se torna mais complexo, muitas equipes procuram:
Mais flexibilidade para agendamento de grupos
Pagamentos com Stripe incorporados
Preços transparentes
Coordenação de equipe mais fácil
Uma combinação de agendamento 1:1 e para várias pessoas
O Doodle combina páginas de agendamento e enquetes de grupo em uma única plataforma. Isso significa que você pode gerenciar chamadas de clientes, sessões pagas e decisões de grandes grupos sem precisar fazer malabarismos com várias ferramentas.
Calendly x Doodle: comparação de recursos
Aqui está uma comparação direta para ajudar você a avaliar a mudança.
Recursos
Calendly
Doodle
Links de reserva 1:1
Sim
Sim
Enquetes de grupo (votação com várias opções)
Limitado
Sim
Programação de equipes
Sim (níveis pagos)
Sim
Integração com o Stripe
Sim
Sim
Agendamento coletivo
Sim
Sim
Votação sem conta para os participantes
Não
Sim
Melhor para
Principalmente reuniões 1:1
1:1 + coordenação de grupo
Se você agenda com frequência reuniões de diretoria, sessões universitárias, workshops ou reuniões de planejamento interno, a votação em grupo do Doodle simplifica significativamente a coordenação.
Etapa 1: Conecte seu calendário
O Doodle se integra a:
Google Agenda
Microsoft Outlook
Office 365
Uma vez conectado:
Seus horários de trabalho são sincronizados automaticamente
Você evita reservas duplicadas
Atualizações de disponibilidade em tempo real
Você não precisa reinserir manualmente os compromissos existentes.
Etapa 2: recrie suas páginas de agendamento
No Calendly, as reuniões são criadas como tipos de eventos; no Doodle, você cria páginas de agendamento.
Você pode configurar:
Duração da reunião
Tempos de buffer
Dias e horários disponíveis
Localização do vídeo (Zoom, Teams, Google Meet)
Perguntas de admissão personalizadas
Os tipos comuns de agendamento incluem:
Chamadas de introdução
Consultas
Sessões de treinamento pagas
Aulas
Reuniões internas da equipe
A maioria dos usuários recria sua configuração em apenas alguns minutos.
Etapa 3: habilitar pagamentos com o Stripe (opcional)
Se você cobrar pelos compromissos, o Doodle se integra diretamente ao Stripe.
Você pode:
Cobrar por sessão
Coletar depósitos
Definir preços fixos
Criar eventos de grupo pagos
O pagamento é cobrado no momento da reserva. Isso é especialmente útil para você:
Treinadores
Tutores
Consultores
Terapeutas
Prestadores de serviços profissionais
Etapa 4: Configure o agendamento da equipe
Se você estiver migrando uma equipe, o Doodle permite que você:
Criar páginas de agendamento compartilhadas
Definir a disponibilidade coletiva
Usar o agendamento round-robin
Atribuir funções e permissões
Isso centraliza o agendamento e ainda permite flexibilidade para os membros individuais da equipe.
Etapa 5: use enquetes de grupo para reuniões com várias pessoas
É aqui que o Doodle se destaca.
Com as enquetes de grupo do Doodle, você pode:
Propor várias opções de horário
Permitir que os participantes votem sem criar contas
Determinar automaticamente o melhor horário
Enviar convites de calendário instantaneamente
Isso elimina as longas cadeias de e-mails e a coordenação manual.
Etapa 6: Compartilhe seu novo link de reserva
Quando a configuração estiver concluída, você poderá compartilhar seu novo link de reserva:
Adicione sua página de agendamento ao seu site
Inclua-a em sua assinatura de e-mail
Compartilhe-a em mensagens do LinkedIn
Incorpore-a em páginas de destino
Você também pode enviar enquetes de grupo ao coordenar reuniões maiores.
A maioria dos usuários individuais conclui a migração em menos de 15 minutos.
Perguntas frequentes sobre a migração do Calendly para o Doodle
Posso migrar do Calendly para o Doodle em menos de 15 minutos?
Sim. A maioria dos usuários pode conectar o calendário, recriar as páginas de reservas e ativar o Stripe em 10 a 15 minutos.
Minhas reservas existentes no Calendly serão transferidas automaticamente?
Nenhuma plataforma de agendamento transfere automaticamente as reservas anteriores. No entanto, quando o seu calendário estiver conectado, o Doodle respeitará os horários em que você está ocupado.
Posso continuar usando o Zoom ou o Microsoft Teams?
Sim. O Doodle se integra às principais plataformas de videoconferência e adiciona automaticamente links de reuniões aos agendamentos.
O que acontece com minhas sessões pagas?
Você pode conectar o Stripe e recriar páginas de agendamento pago no Doodle. O pagamento é cobrado no momento da reserva.
O Doodle é apenas para enquetes em grupo?
Não. O Doodle é compatível com páginas de agendamento 1:1, agendamento de equipe, disponibilidade coletiva e compromissos pagos, além de enquetes em grupo.
Quando devo cancelar minha assinatura do Calendly?
Antes de cancelar, verifique seu ciclo de faturamento do Calendly e o prazo de cancelamento para evitar cobranças inesperadas de renovação. Depois de confirmar que tudo está funcionando bem no Doodle e que você está dentro da janela de cancelamento, você pode encerrar com segurança a sua assinatura do Calendly.
Você está pronto para mudar do Calendly para o Doodle?
A troca de ferramentas não precisa ser complicada.
Conecte seu calendário.
Recrie suas páginas de agendamento.
Ative o Stripe, se necessário.
Compartilhe seu novo link.
É só isso.
Comece a usar o Doodle hoje mesmo e gerencie o agendamento individual e em grupo em um só lugar.
Agendamento