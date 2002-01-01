Como mudar do Calendly para o Doodle em menos de 10 minutos

Criar um Doodle

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 27 de fev. de 2026

    A mudança do Calendly para o Doodle leva cerca de 10 a 15 minutos. Conecte seu calendário, recrie seus tipos de agendamento, ative os pagamentos do Stripe, se necessário, e compartilhe seu novo link. O Doodle oferece suporte a agendamentos 1:1, agendamento de equipes e enquetes de grupo em um só lugar, o que o torna ideal para profissionais que precisam tanto de compromissos individuais quanto de coordenação de grupos.

    Por que mudar do Calendly para o Doodle?

    O Calendly é um ponto de partida sólido. Mas, à medida que o agendamento se torna mais complexo, muitas equipes procuram:

    • Mais flexibilidade para agendamento de grupos

    • Pagamentos com Stripe incorporados

    • Preços transparentes

    • Coordenação de equipe mais fácil

    • Uma combinação de agendamento 1:1 e para várias pessoas

    O Doodle combina páginas de agendamento e enquetes de grupo em uma única plataforma. Isso significa que você pode gerenciar chamadas de clientes, sessões pagas e decisões de grandes grupos sem precisar fazer malabarismos com várias ferramentas.

    Calendly x Doodle: comparação de recursos

    Aqui está uma comparação direta para ajudar você a avaliar a mudança.

    Recursos

    Calendly

    Doodle

    Links de reserva 1:1

    Sim

    Sim

    Enquetes de grupo (votação com várias opções)

    Limitado

    Sim

    Programação de equipes

    Sim (níveis pagos)

    Sim

    Integração com o Stripe

    Sim

    Sim

    Agendamento coletivo

    Sim

    Sim

    Votação sem conta para os participantes

    Não

    Sim

    Melhor para

    Principalmente reuniões 1:1

    1:1 + coordenação de grupo

    Se você agenda com frequência reuniões de diretoria, sessões universitárias, workshops ou reuniões de planejamento interno, a votação em grupo do Doodle simplifica significativamente a coordenação.

    Etapa 1: Conecte seu calendário

    O Doodle se integra a:

    • Google Agenda

    • Microsoft Outlook

    • Office 365

    Uma vez conectado:

    • Seus horários de trabalho são sincronizados automaticamente

    • Você evita reservas duplicadas

    • Atualizações de disponibilidade em tempo real

    Você não precisa reinserir manualmente os compromissos existentes.

    Etapa 2: recrie suas páginas de agendamento

    No Calendly, as reuniões são criadas como tipos de eventos; no Doodle, você cria páginas de agendamento.

    Você pode configurar:

    • Duração da reunião

    • Tempos de buffer

    • Dias e horários disponíveis

    • Localização do vídeo (Zoom, Teams, Google Meet)

    • Perguntas de admissão personalizadas

    Os tipos comuns de agendamento incluem:

    • Chamadas de introdução

    • Consultas

    • Sessões de treinamento pagas

    • Aulas

    • Reuniões internas da equipe

    A maioria dos usuários recria sua configuração em apenas alguns minutos.

    Etapa 3: habilitar pagamentos com o Stripe (opcional)

    Se você cobrar pelos compromissos, o Doodle se integra diretamente ao Stripe.

    Você pode:

    • Cobrar por sessão

    • Coletar depósitos

    • Definir preços fixos

    • Criar eventos de grupo pagos

    O pagamento é cobrado no momento da reserva. Isso é especialmente útil para você:

    • Treinadores

    • Tutores

    • Consultores

    • Terapeutas

    • Prestadores de serviços profissionais

    Etapa 4: Configure o agendamento da equipe

    Se você estiver migrando uma equipe, o Doodle permite que você:

    • Criar páginas de agendamento compartilhadas

    • Definir a disponibilidade coletiva

    • Usar o agendamento round-robin

    • Atribuir funções e permissões

    Isso centraliza o agendamento e ainda permite flexibilidade para os membros individuais da equipe.

    Etapa 5: use enquetes de grupo para reuniões com várias pessoas

    É aqui que o Doodle se destaca.

    Com as enquetes de grupo do Doodle, você pode:

    • Propor várias opções de horário

    • Permitir que os participantes votem sem criar contas

    • Determinar automaticamente o melhor horário

    • Enviar convites de calendário instantaneamente

    Isso elimina as longas cadeias de e-mails e a coordenação manual.

    Etapa 6: Compartilhe seu novo link de reserva

    Quando a configuração estiver concluída, você poderá compartilhar seu novo link de reserva:

    • Adicione sua página de agendamento ao seu site

    • Inclua-a em sua assinatura de e-mail

    • Compartilhe-a em mensagens do LinkedIn

    • Incorpore-a em páginas de destino

    Você também pode enviar enquetes de grupo ao coordenar reuniões maiores.

    A maioria dos usuários individuais conclui a migração em menos de 15 minutos.

    Perguntas frequentes sobre a migração do Calendly para o Doodle

    Posso migrar do Calendly para o Doodle em menos de 15 minutos?

    Sim. A maioria dos usuários pode conectar o calendário, recriar as páginas de reservas e ativar o Stripe em 10 a 15 minutos.

    Minhas reservas existentes no Calendly serão transferidas automaticamente?

    Nenhuma plataforma de agendamento transfere automaticamente as reservas anteriores. No entanto, quando o seu calendário estiver conectado, o Doodle respeitará os horários em que você está ocupado.

    Posso continuar usando o Zoom ou o Microsoft Teams?

    Sim. O Doodle se integra às principais plataformas de videoconferência e adiciona automaticamente links de reuniões aos agendamentos.

    O que acontece com minhas sessões pagas?

    Você pode conectar o Stripe e recriar páginas de agendamento pago no Doodle. O pagamento é cobrado no momento da reserva.

    O Doodle é apenas para enquetes em grupo?

    Não. O Doodle é compatível com páginas de agendamento 1:1, agendamento de equipe, disponibilidade coletiva e compromissos pagos, além de enquetes em grupo.

    Quando devo cancelar minha assinatura do Calendly?

    Antes de cancelar, verifique seu ciclo de faturamento do Calendly e o prazo de cancelamento para evitar cobranças inesperadas de renovação. Depois de confirmar que tudo está funcionando bem no Doodle e que você está dentro da janela de cancelamento, você pode encerrar com segurança a sua assinatura do Calendly.

    Você está pronto para mudar do Calendly para o Doodle?

    A troca de ferramentas não precisa ser complicada.

    1. Conecte seu calendário.

    2. Recrie suas páginas de agendamento.

    3. Ative o Stripe, se necessário.

    4. Compartilhe seu novo link.

    É só isso.

    Comece a usar o Doodle hoje mesmo e gerencie o agendamento individual e em grupo em um só lugar.

