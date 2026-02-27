Opret en Doodle

Sådan skifter du fra Calendly til Doodle på under 10 minutter

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 27. feb. 2026

    Det tager ca. 10-15 minutter at skifte fra Calendly til Doodle. Forbind din kalender, genskab dine bookingtyper, aktiver Stripe-betalinger, hvis det er nødvendigt, og del dit nye link. Doodle understøtter 1:1-bookinger, teamplanlægning og gruppeafstemninger på ét sted - hvilket gør det ideelt for fagfolk, der har brug for både individuelle aftaler og gruppekoordinering.

    Hvorfor skifte fra Calendly til Doodle?

    Calendly er et godt udgangspunkt. Men efterhånden som planlægningen bliver mere kompleks, søger mange teams:

    • Mere fleksibilitet til gruppeplanlægning

    • Indbyggede Stripe-betalinger

    • Gennemsigtig prissætning

    • Nemmere teamkoordinering

    • En kombination af 1:1 og planlægning for flere personer

    Doodle kombinerer bookingsider og gruppeafstemninger i én platform. Det betyder, at du kan administrere kundeopkald, betalte sessioner og store gruppebeslutninger uden at skulle jonglere med flere værktøjer.

    Calendly vs Doodle: sammenligning af funktioner

    Her er en direkte sammenligning, som hjælper dig med at evaluere skiftet.

    Funktion

    Calendly

    Doodle

    1:1 booking-links

    Ja, ja

    Ja, ja

    Gruppeafstemninger (afstemning med flere valgmuligheder)

    Begrænset

    Ja

    Planlægning af hold

    Ja (betalte niveauer)

    Ja (betalte niveauer)

    Stripe-integration

    Ja (betalte niveauer)

    Ja

    Kollektiv planlægning

    Ja

    Ja

    Afstemning uden konto for deltagere

    Nej

    Ja

    Bedst til

    Primært 1:1-møder

    1:1 + gruppekoordinering

    Hvis du ofte planlægger bestyrelsesmøder, universitetssessioner, workshops eller interne planlægningsmøder, forenkler Doodles gruppeafstemning koordineringen betydeligt.

    Trin 1: Tilslut din kalender

    Doodle kan integreres med:

    Når du er forbundet:

    • Dine optagetider synkroniseres automatisk

    • Dobbeltbookinger forhindres

    • Tilgængelighed opdateres i realtid

    Du behøver ikke manuelt at genindtaste eksisterende aftaler.

    Trin 2: Genskab dine bookingsider

    I Calendly oprettes møder som begivenhedstyper. I Doodle opretter du bookingsider.

    Du kan konfigurere:

    • Mødets varighed

    • Buffer-tider

    • Tilgængelige dage og timer

    • Videolokation (Zoom, Teams, Google Meet)

    • Brugerdefinerede indgangsspørgsmål

    Almindelige bookingtyper omfatter:

    • Intro-opkald

    • Konsultationer

    • Betalte coaching-sessioner

    • Undervisning

    • Interne teammøder

    De fleste brugere genskaber deres opsætning på få minutter.

    Trin 3: Aktivér betalinger med Stripe (valgfrit)

    Hvis du tager penge for aftaler, kan Doodle integreres direkte med Stripe.

    Det kan du gøre:

    • Opkræve betaling pr. session

    • Opkræve indskud

    • Indstille faste priser

    • Oprette betalte gruppebegivenheder

    Betaling opkræves på bookingtidspunktet. Dette er især nyttigt for:

    • Trænere

    • Vejledere

    • Konsulenter

    • Terapeuter

    • Professionelle tjenesteudbydere

    Trin 4: Opsæt teamets planlægning

    Hvis du migrerer et team, giver Doodle dig mulighed for at:

    • Oprette fælles bookingsider

    • Indstille kollektiv tilgængelighed

    • Bruge round-robin-planlægning

    • Tildel roller og tilladelser

    Dette centraliserer planlægningen, mens det stadig giver fleksibilitet for de enkelte teammedlemmer.

    Trin 5: Brug gruppeafstemninger til møder med flere personer

    Det er her, Doodle skiller sig ud.

    Med Doodle-gruppeafstemninger kan du:

    • Foreslå flere tidsmuligheder

    • Lade deltagerne stemme uden at oprette konti

    • Automatisk bestemme det bedste tidspunkt

    • Sende kalenderinvitationer med det samme

    Dette eliminerer lange e-mailkæder og manuel koordinering.

    Trin 6: Del dit nye bookinglink

    Når din opsætning er færdig:

    • Føj din bookingside til din hjemmeside

    • Inkluder det i din e-mail-signatur

    • Del det i LinkedIn-beskeder

    • Integrer den på landingssider

    Du kan også sende gruppeafstemninger, når du koordinerer større møder.

    De fleste individuelle brugere gennemfører migreringen på under 15 minutter.

    Ofte stillede spørgsmål om migrering fra Calendly til Doodle

    Kan jeg migrere fra Calendly til Doodle på under 15 minutter?

    Ja, det kan jeg. De fleste brugere kan forbinde deres kalender, genskabe bookingsider og aktivere Stripe på 10-15 minutter.

    Vil mine eksisterende Calendly-bookinger blive overført automatisk?

    Ingen planlægningsplatform overfører automatisk tidligere bookinger. Men når din kalender er forbundet, vil Doodle respektere dine eksisterende optagetider.

    Kan jeg fortsætte med at bruge Zoom eller Microsoft Teams?

    Ja, det kan jeg. Doodle integrerer med de største videokonferenceplatforme og tilføjer automatisk mødelinks til bookinger.

    Hvad sker der med mine betalte sessioner?

    Du kan forbinde Stripe og genskabe betalte bookingsider i Doodle. Betalingen opkræves på bookingtidspunktet.

    Er Doodle kun til gruppeafstemninger?

    Nej. Doodle understøtter 1:1-bookingsider, teamplanlægning, kollektiv tilgængelighed og betalte aftaler - ud over gruppeafstemninger.

    Hvornår skal jeg opsige mit Calendly-abonnement?

    Før du opsiger, skal du tjekke din Calendly-faktureringscyklus og opsigelsesfrist for at undgå uventede fornyelsesgebyrer. Når du har bekræftet, at alt kører problemfrit i Doodle, og at du er inden for din opsigelsesfrist, kan du trygt opsige dit Calendly-abonnement.

    Er du klar til at skifte fra Calendly til Doodle?

    Det behøver ikke at være kompliceret at skifte værktøj.

    1. Forbind din kalender.

    2. Genskab dine bookingsider.

    3. Aktivér Stripe, hvis det er nødvendigt.

    4. Del dit nye link.

    Så er det klaret.

    Begynd at bruge Doodle i dag, og administrer både individuelle og gruppebookinger på ét sted.

