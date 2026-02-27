Sådan skifter du fra Calendly til Doodle på under 10 minutter

Det tager ca. 10-15 minutter at skifte fra Calendly til Doodle. Forbind din kalender, genskab dine bookingtyper, aktiver Stripe-betalinger, hvis det er nødvendigt, og del dit nye link. Doodle understøtter 1:1-bookinger, teamplanlægning og gruppeafstemninger på ét sted - hvilket gør det ideelt for fagfolk, der har brug for både individuelle aftaler og gruppekoordinering.

Hvorfor skifte fra Calendly til Doodle?

Calendly er et godt udgangspunkt. Men efterhånden som planlægningen bliver mere kompleks, søger mange teams:

Mere fleksibilitet til gruppeplanlægning

Indbyggede Stripe-betalinger

Gennemsigtig prissætning

Nemmere teamkoordinering

En kombination af 1:1 og planlægning for flere personer

Doodle kombinerer bookingsider og gruppeafstemninger i én platform. Det betyder, at du kan administrere kundeopkald, betalte sessioner og store gruppebeslutninger uden at skulle jonglere med flere værktøjer.

Calendly vs Doodle: sammenligning af funktioner

Her er en direkte sammenligning, som hjælper dig med at evaluere skiftet.

Funktion Calendly Doodle 1:1 booking-links Ja, ja Ja, ja Gruppeafstemninger (afstemning med flere valgmuligheder) Begrænset Ja Planlægning af hold Ja (betalte niveauer) Ja (betalte niveauer) Stripe-integration Ja (betalte niveauer) Ja Kollektiv planlægning Ja Ja Afstemning uden konto for deltagere Nej Ja Bedst til Primært 1:1-møder 1:1 + gruppekoordinering

Hvis du ofte planlægger bestyrelsesmøder, universitetssessioner, workshops eller interne planlægningsmøder, forenkler Doodles gruppeafstemning koordineringen betydeligt.

Trin 1: Tilslut din kalender

Doodle kan integreres med:

Google Kalender

Microsoft Outlook

Office 365

Når du er forbundet:

Dine optagetider synkroniseres automatisk

Dobbeltbookinger forhindres

Tilgængelighed opdateres i realtid

Du behøver ikke manuelt at genindtaste eksisterende aftaler.

Trin 2: Genskab dine bookingsider

I Calendly oprettes møder som begivenhedstyper. I Doodle opretter du bookingsider.

Du kan konfigurere:

Mødets varighed

Buffer-tider

Tilgængelige dage og timer

Videolokation (Zoom, Teams, Google Meet)

Brugerdefinerede indgangsspørgsmål

Almindelige bookingtyper omfatter:

Intro-opkald

Konsultationer

Betalte coaching-sessioner

Undervisning

Interne teammøder

De fleste brugere genskaber deres opsætning på få minutter.

Trin 3: Aktivér betalinger med Stripe (valgfrit)

Hvis du tager penge for aftaler, kan Doodle integreres direkte med Stripe.

Det kan du gøre:

Opkræve betaling pr. session

Opkræve indskud

Indstille faste priser

Oprette betalte gruppebegivenheder

Betaling opkræves på bookingtidspunktet. Dette er især nyttigt for:

Trænere

Vejledere

Konsulenter

Terapeuter

Professionelle tjenesteudbydere

Trin 4: Opsæt teamets planlægning

Hvis du migrerer et team, giver Doodle dig mulighed for at:

Oprette fælles bookingsider

Indstille kollektiv tilgængelighed

Bruge round-robin-planlægning

Tildel roller og tilladelser

Dette centraliserer planlægningen, mens det stadig giver fleksibilitet for de enkelte teammedlemmer.

Trin 5: Brug gruppeafstemninger til møder med flere personer

Det er her, Doodle skiller sig ud.

Med Doodle-gruppeafstemninger kan du:

Foreslå flere tidsmuligheder

Lade deltagerne stemme uden at oprette konti

Automatisk bestemme det bedste tidspunkt

Sende kalenderinvitationer med det samme

Dette eliminerer lange e-mailkæder og manuel koordinering.

Trin 6: Del dit nye bookinglink

Når din opsætning er færdig:

Føj din bookingside til din hjemmeside

Inkluder det i din e-mail-signatur

Del det i LinkedIn-beskeder

Integrer den på landingssider

Du kan også sende gruppeafstemninger, når du koordinerer større møder.

De fleste individuelle brugere gennemfører migreringen på under 15 minutter.

Ofte stillede spørgsmål om migrering fra Calendly til Doodle

Kan jeg migrere fra Calendly til Doodle på under 15 minutter?

Ja, det kan jeg. De fleste brugere kan forbinde deres kalender, genskabe bookingsider og aktivere Stripe på 10-15 minutter.

Vil mine eksisterende Calendly-bookinger blive overført automatisk?

Ingen planlægningsplatform overfører automatisk tidligere bookinger. Men når din kalender er forbundet, vil Doodle respektere dine eksisterende optagetider.

Kan jeg fortsætte med at bruge Zoom eller Microsoft Teams?

Ja, det kan jeg. Doodle integrerer med de største videokonferenceplatforme og tilføjer automatisk mødelinks til bookinger.

Hvad sker der med mine betalte sessioner?

Du kan forbinde Stripe og genskabe betalte bookingsider i Doodle. Betalingen opkræves på bookingtidspunktet.

Er Doodle kun til gruppeafstemninger?

Nej. Doodle understøtter 1:1-bookingsider, teamplanlægning, kollektiv tilgængelighed og betalte aftaler - ud over gruppeafstemninger.

Hvornår skal jeg opsige mit Calendly-abonnement?

Før du opsiger, skal du tjekke din Calendly-faktureringscyklus og opsigelsesfrist for at undgå uventede fornyelsesgebyrer. Når du har bekræftet, at alt kører problemfrit i Doodle, og at du er inden for din opsigelsesfrist, kan du trygt opsige dit Calendly-abonnement.

Er du klar til at skifte fra Calendly til Doodle?

Det behøver ikke at være kompliceret at skifte værktøj.

Forbind din kalender. Genskab dine bookingsider. Aktivér Stripe, hvis det er nødvendigt. Del dit nye link.

Så er det klaret.

Begynd at bruge Doodle i dag, og administrer både individuelle og gruppebookinger på ét sted.