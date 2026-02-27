Sådan skifter du fra Calendly til Doodle på under 10 minutter

Det tager ca. 10-15 minutter at skifte fra Calendly til Doodle. Forbind din kalender, genskab dine bookingtyper, aktiver Stripe-betalinger, hvis det er nødvendigt, og del dit nye link. Doodle understøtter 1:1-bookinger, teamplanlægning og gruppeafstemninger på ét sted - hvilket gør det ideelt for fagfolk, der har brug for både individuelle aftaler og gruppekoordinering.
Hvorfor skifte fra Calendly til Doodle?
Calendly er et godt udgangspunkt. Men efterhånden som planlægningen bliver mere kompleks, søger mange teams:
Mere fleksibilitet til gruppeplanlægning
Indbyggede Stripe-betalinger
Gennemsigtig prissætning
Nemmere teamkoordinering
En kombination af 1:1 og planlægning for flere personer
Doodle kombinerer bookingsider og gruppeafstemninger i én platform. Det betyder, at du kan administrere kundeopkald, betalte sessioner og store gruppebeslutninger uden at skulle jonglere med flere værktøjer.
Calendly vs Doodle: sammenligning af funktioner
Her er en direkte sammenligning, som hjælper dig med at evaluere skiftet.
Funktion
Calendly
Doodle
1:1 booking-links
Ja, ja
Ja, ja
Gruppeafstemninger (afstemning med flere valgmuligheder)
Begrænset
Ja
Planlægning af hold
Ja (betalte niveauer)
Ja (betalte niveauer)
Stripe-integration
Ja (betalte niveauer)
Ja
Kollektiv planlægning
Ja
Ja
Afstemning uden konto for deltagere
Nej
Ja
Bedst til
Primært 1:1-møder
1:1 + gruppekoordinering
Hvis du ofte planlægger bestyrelsesmøder, universitetssessioner, workshops eller interne planlægningsmøder, forenkler Doodles gruppeafstemning koordineringen betydeligt.
Trin 1: Tilslut din kalender
Doodle kan integreres med:
Microsoft Outlook
Office 365
Når du er forbundet:
Dine optagetider synkroniseres automatisk
Dobbeltbookinger forhindres
Tilgængelighed opdateres i realtid
Du behøver ikke manuelt at genindtaste eksisterende aftaler.
Trin 2: Genskab dine bookingsider
I Calendly oprettes møder som begivenhedstyper. I Doodle opretter du bookingsider.
Du kan konfigurere:
Mødets varighed
Buffer-tider
Tilgængelige dage og timer
Videolokation (Zoom, Teams, Google Meet)
Brugerdefinerede indgangsspørgsmål
Almindelige bookingtyper omfatter:
Intro-opkald
Konsultationer
Betalte coaching-sessioner
Undervisning
Interne teammøder
De fleste brugere genskaber deres opsætning på få minutter.
Trin 3: Aktivér betalinger med Stripe (valgfrit)
Hvis du tager penge for aftaler, kan Doodle integreres direkte med Stripe.
Det kan du gøre:
Opkræve betaling pr. session
Opkræve indskud
Indstille faste priser
Oprette betalte gruppebegivenheder
Betaling opkræves på bookingtidspunktet. Dette er især nyttigt for:
Trænere
Vejledere
Konsulenter
Terapeuter
Professionelle tjenesteudbydere
Trin 4: Opsæt teamets planlægning
Hvis du migrerer et team, giver Doodle dig mulighed for at:
Oprette fælles bookingsider
Indstille kollektiv tilgængelighed
Bruge round-robin-planlægning
Tildel roller og tilladelser
Dette centraliserer planlægningen, mens det stadig giver fleksibilitet for de enkelte teammedlemmer.
Trin 5: Brug gruppeafstemninger til møder med flere personer
Det er her, Doodle skiller sig ud.
Med Doodle-gruppeafstemninger kan du:
Foreslå flere tidsmuligheder
Lade deltagerne stemme uden at oprette konti
Automatisk bestemme det bedste tidspunkt
Sende kalenderinvitationer med det samme
Dette eliminerer lange e-mailkæder og manuel koordinering.
Trin 6: Del dit nye bookinglink
Når din opsætning er færdig:
Føj din bookingside til din hjemmeside
Inkluder det i din e-mail-signatur
Del det i LinkedIn-beskeder
Integrer den på landingssider
Du kan også sende gruppeafstemninger, når du koordinerer større møder.
De fleste individuelle brugere gennemfører migreringen på under 15 minutter.
Ofte stillede spørgsmål om migrering fra Calendly til Doodle
Kan jeg migrere fra Calendly til Doodle på under 15 minutter?
Ja, det kan jeg. De fleste brugere kan forbinde deres kalender, genskabe bookingsider og aktivere Stripe på 10-15 minutter.
Vil mine eksisterende Calendly-bookinger blive overført automatisk?
Ingen planlægningsplatform overfører automatisk tidligere bookinger. Men når din kalender er forbundet, vil Doodle respektere dine eksisterende optagetider.
Kan jeg fortsætte med at bruge Zoom eller Microsoft Teams?
Ja, det kan jeg. Doodle integrerer med de største videokonferenceplatforme og tilføjer automatisk mødelinks til bookinger.
Hvad sker der med mine betalte sessioner?
Du kan forbinde Stripe og genskabe betalte bookingsider i Doodle. Betalingen opkræves på bookingtidspunktet.
Er Doodle kun til gruppeafstemninger?
Nej. Doodle understøtter 1:1-bookingsider, teamplanlægning, kollektiv tilgængelighed og betalte aftaler - ud over gruppeafstemninger.
Hvornår skal jeg opsige mit Calendly-abonnement?
Før du opsiger, skal du tjekke din Calendly-faktureringscyklus og opsigelsesfrist for at undgå uventede fornyelsesgebyrer. Når du har bekræftet, at alt kører problemfrit i Doodle, og at du er inden for din opsigelsesfrist, kan du trygt opsige dit Calendly-abonnement.
Er du klar til at skifte fra Calendly til Doodle?
Det behøver ikke at være kompliceret at skifte værktøj.
Forbind din kalender.
Genskab dine bookingsider.
Aktivér Stripe, hvis det er nødvendigt.
Del dit nye link.
Så er det klaret.
Begynd at bruge Doodle i dag, og administrer både individuelle og gruppebookinger på ét sted.