Comment passer de Calendly à Doodle en moins de 10 minutes

Passer de Calendly à Doodle prend environ 10 à 15 minutes. Connecte ton calendrier, recrée tes types de réservation, active les paiements Stripe si nécessaire, et partage ton nouveau lien. Doodle prend en charge les réservations 1:1, la planification d'équipe et les sondages de groupe en un seul endroit - ce qui le rend idéal pour les professionnels qui ont besoin à la fois de rendez-vous individuels et de coordination de groupe.
Pourquoi passer de Calendly à Doodle ?
Calendly est un bon point de départ. Mais lorsque la planification devient plus complexe, de nombreuses équipes recherchent :
Plus de flexibilité pour la planification de groupe
Des paiements Stripe intégrés
Une tarification transparente
Une coordination plus facile de l'équipe
Une combinaison de planification 1:1 et multi-personnes.
Doodle combine les pages de réservation et les sondages de groupe en une seule plateforme. Cela signifie que tu peux gérer les appels des clients, les sessions payantes et les décisions des grands groupes sans avoir à jongler avec plusieurs outils.
Calendly vs Doodle : comparaison des fonctionnalités
Voici une comparaison directe pour t'aider à évaluer le déménagement.
Fonctionnalité
Calendly
Doodle
Liens de réservation 1:1
Oui
Oui
Sondages de groupe (vote multi-options)
Limité
Oui
Programmation d'équipe
Oui (niveaux payants)
Oui
Intégration de Stripe
Oui
Oui
Planification collective
Oui
Oui
Vote sans compte pour les participants
Non
Oui
Idéal pour
Principalement les réunions 1:1
1:1 + coordination de groupe
Si tu planifies fréquemment des réunions de conseil d'administration, des sessions universitaires, des ateliers ou des réunions de planification interne, le sondage de groupe de Doodle simplifie considérablement la coordination.
Étape 1 : Connecte ton calendrier
Doodle s'intègre à :
Google Calendar
Microsoft Outlook
Office 365
Une fois connecté :
Tes temps occupés se synchronisent automatiquement
Les doubles réservations sont évitées
Mise à jour des disponibilités en temps réel.
Tu n'as pas besoin de ressaisir manuellement les rendez-vous existants.
Étape 2 : Recréer tes pages de réservation
Dans Calendly, les réunions sont créées en tant que types d'événements, tandis que dans Doodle, tu crées des pages de réservation.
Tu peux configurer :
La durée de la réunion
Les délais de mise en mémoire tampon
Les jours et heures disponibles
Emplacement de la vidéo (Zoom, Teams, Google Meet)
Questions d'admission personnalisées
Les types de réservation courants comprennent :
Appels d'introduction
Consultations
Sessions de coaching payées
Cours
Réunions d'équipe internes
La plupart des utilisateurs recréent leur configuration en quelques minutes seulement.
Étape 3 : Activer les paiements avec Stripe (optionnel)
Si tu fais payer les rendez-vous, Doodle s'intègre directement à Stripe.
Tu peux :
facturer par session
Collecter des acomptes
Fixer des prix fixes
Créer des événements de groupe payants.
Le paiement est collecté au moment de la réservation. Ceci est particulièrement utile pour :
les entraîneurs
les tuteurs
les consultants
les thérapeutes
Les fournisseurs de services professionnels
Étape 4 : Configurer la planification de l'équipe
Si tu migres une équipe, Doodle te permet de :
Créer des pages de réservation partagées.
Définir des disponibilités collectives
Utiliser la planification à la ronde
Attribuer des rôles et des autorisations
Cela permet de centraliser la planification tout en laissant une certaine flexibilité aux membres individuels de l'équipe.
Étape 5 : utiliser des sondages de groupe pour les réunions à plusieurs personnes.
C'est ici que Doodle se distingue.
Avec les sondages de groupe de Doodle, tu peux :
Proposer plusieurs options de temps.
Permettre aux participants de voter sans créer de compte
Déterminer automatiquement le meilleur moment
Envoyer instantanément des invitations au calendrier.
Cela élimine les longues chaînes d'emails et la coordination manuelle.
Étape 6 : Partage ton nouveau lien de réservation
Une fois que ta configuration est terminée :
Ajoute ta page de réservation à ton site web.
Inclus-la dans la signature de tes courriels
Partage-la dans tes messages LinkedIn
Incorpore-la dans les pages de renvoi
Tu peux également envoyer des sondages de groupe lorsque tu coordonnes des réunions plus importantes.
La plupart des utilisateurs individuels effectuent la migration en moins de 15 minutes.
Questions fréquemment posées sur la migration de Calendly vers Doodle
Puis-je migrer de Calendly à Doodle en moins de 15 minutes ?
Oui. La plupart des utilisateurs peuvent connecter leur calendrier, recréer les pages de réservation et activer Stripe en 10 à 15 minutes.
Mes réservations existantes dans Calendly seront-elles transférées automatiquement ?
Aucune plateforme de planification ne transfère automatiquement les réservations passées. Cependant, une fois que ton calendrier est connecté, Doodle respectera tes temps d'occupation existants.
Puis-je continuer à utiliser Zoom ou Microsoft Teams ?
Oui. Doodle s'intègre aux principales plateformes de vidéoconférence et ajoute automatiquement des liens de réunion aux réservations.
Qu'advient-il de mes sessions payées ?
Tu peux connecter Stripe et recréer des pages de réservation payantes dans Doodle. Le paiement est collecté au moment de la réservation.
Doodle est-il uniquement destiné aux sondages de groupe ?
Non. Doodle prend en charge les pages de réservation 1:1, la planification en équipe, les disponibilités collectives et les rendez-vous payants - en plus des sondages de groupe.
Quand dois-je annuler mon abonnement à Calendly ?
Avant d'annuler, vérifie ton cycle de facturation Calendly et la date limite d'annulation pour éviter des frais de renouvellement inattendus. Une fois que tu as confirmé que tout fonctionne correctement dans Doodle et que tu es dans la fenêtre d'annulation, tu peux mettre fin à ton abonnement à Calendly en toute sécurité.
Prêt à passer de Calendly à Doodle ?
Changer d'outil n'a pas besoin d'être compliqué.
Connecte ton calendrier.
Recrée tes pages de réservation.
Active Stripe si nécessaire.
Partage ton nouveau lien.
C'est tout.
Commence à utiliser Doodle dès aujourd'hui et gère les plannings individuels et de groupe en un seul endroit.
