Comment passer de Calendly à Doodle en moins de 10 minutes

Passer de Calendly à Doodle prend environ 10 à 15 minutes. Connecte ton calendrier, recrée tes types de réservation, active les paiements Stripe si nécessaire, et partage ton nouveau lien. Doodle prend en charge les réservations 1:1, la planification d'équipe et les sondages de groupe en un seul endroit - ce qui le rend idéal pour les professionnels qui ont besoin à la fois de rendez-vous individuels et de coordination de groupe.

Pourquoi passer de Calendly à Doodle ?

Calendly est un bon point de départ. Mais lorsque la planification devient plus complexe, de nombreuses équipes recherchent :

Plus de flexibilité pour la planification de groupe

Des paiements Stripe intégrés

Une tarification transparente

Une coordination plus facile de l'équipe

Une combinaison de planification 1:1 et multi-personnes.

Doodle combine les pages de réservation et les sondages de groupe en une seule plateforme. Cela signifie que tu peux gérer les appels des clients, les sessions payantes et les décisions des grands groupes sans avoir à jongler avec plusieurs outils.

Calendly vs Doodle : comparaison des fonctionnalités

Voici une comparaison directe pour t'aider à évaluer le déménagement.

Fonctionnalité Calendly Doodle Liens de réservation 1:1 Oui Oui Sondages de groupe (vote multi-options) Limité Oui Programmation d'équipe Oui (niveaux payants) Oui Intégration de Stripe Oui Oui Planification collective Oui Oui Vote sans compte pour les participants Non Oui Idéal pour Principalement les réunions 1:1 1:1 + coordination de groupe

Si tu planifies fréquemment des réunions de conseil d'administration, des sessions universitaires, des ateliers ou des réunions de planification interne, le sondage de groupe de Doodle simplifie considérablement la coordination.

Étape 1 : Connecte ton calendrier

Doodle s'intègre à :

Google Calendar

Microsoft Outlook

Office 365

Une fois connecté :

Tes temps occupés se synchronisent automatiquement

Les doubles réservations sont évitées

Mise à jour des disponibilités en temps réel.

Tu n'as pas besoin de ressaisir manuellement les rendez-vous existants.

Étape 2 : Recréer tes pages de réservation

Dans Calendly, les réunions sont créées en tant que types d'événements, tandis que dans Doodle, tu crées des pages de réservation.

Tu peux configurer :

La durée de la réunion

Les délais de mise en mémoire tampon

Les jours et heures disponibles

Emplacement de la vidéo (Zoom, Teams, Google Meet)

Questions d'admission personnalisées

Les types de réservation courants comprennent :

Appels d'introduction

Consultations

Sessions de coaching payées

Cours

Réunions d'équipe internes

La plupart des utilisateurs recréent leur configuration en quelques minutes seulement.

Étape 3 : Activer les paiements avec Stripe (optionnel)

Si tu fais payer les rendez-vous, Doodle s'intègre directement à Stripe.

Tu peux :

facturer par session

Collecter des acomptes

Fixer des prix fixes

Créer des événements de groupe payants.

Le paiement est collecté au moment de la réservation. Ceci est particulièrement utile pour :

les entraîneurs

les tuteurs

les consultants

les thérapeutes

Les fournisseurs de services professionnels

Étape 4 : Configurer la planification de l'équipe

Si tu migres une équipe, Doodle te permet de :

Créer des pages de réservation partagées.

Définir des disponibilités collectives

Utiliser la planification à la ronde

Attribuer des rôles et des autorisations

Cela permet de centraliser la planification tout en laissant une certaine flexibilité aux membres individuels de l'équipe.

Étape 5 : utiliser des sondages de groupe pour les réunions à plusieurs personnes.

C'est ici que Doodle se distingue.

Avec les sondages de groupe de Doodle, tu peux :

Proposer plusieurs options de temps.

Permettre aux participants de voter sans créer de compte

Déterminer automatiquement le meilleur moment

Envoyer instantanément des invitations au calendrier.

Cela élimine les longues chaînes d'emails et la coordination manuelle.

Étape 6 : Partage ton nouveau lien de réservation

Une fois que ta configuration est terminée :

Ajoute ta page de réservation à ton site web.

Inclus-la dans la signature de tes courriels

Partage-la dans tes messages LinkedIn

Incorpore-la dans les pages de renvoi

Tu peux également envoyer des sondages de groupe lorsque tu coordonnes des réunions plus importantes.

La plupart des utilisateurs individuels effectuent la migration en moins de 15 minutes.

Questions fréquemment posées sur la migration de Calendly vers Doodle

Puis-je migrer de Calendly à Doodle en moins de 15 minutes ?

Oui. La plupart des utilisateurs peuvent connecter leur calendrier, recréer les pages de réservation et activer Stripe en 10 à 15 minutes.

Mes réservations existantes dans Calendly seront-elles transférées automatiquement ?

Aucune plateforme de planification ne transfère automatiquement les réservations passées. Cependant, une fois que ton calendrier est connecté, Doodle respectera tes temps d'occupation existants.

Puis-je continuer à utiliser Zoom ou Microsoft Teams ?

Oui. Doodle s'intègre aux principales plateformes de vidéoconférence et ajoute automatiquement des liens de réunion aux réservations.

Qu'advient-il de mes sessions payées ?

Tu peux connecter Stripe et recréer des pages de réservation payantes dans Doodle. Le paiement est collecté au moment de la réservation.

Doodle est-il uniquement destiné aux sondages de groupe ?

Non. Doodle prend en charge les pages de réservation 1:1, la planification en équipe, les disponibilités collectives et les rendez-vous payants - en plus des sondages de groupe.

Quand dois-je annuler mon abonnement à Calendly ?

Avant d'annuler, vérifie ton cycle de facturation Calendly et la date limite d'annulation pour éviter des frais de renouvellement inattendus. Une fois que tu as confirmé que tout fonctionne correctement dans Doodle et que tu es dans la fenêtre d'annulation, tu peux mettre fin à ton abonnement à Calendly en toute sécurité.

Prêt à passer de Calendly à Doodle ?

Changer d'outil n'a pas besoin d'être compliqué.

Connecte ton calendrier. Recrée tes pages de réservation. Active Stripe si nécessaire. Partage ton nouveau lien.

C'est tout.

Commence à utiliser Doodle dès aujourd'hui et gère les plannings individuels et de groupe en un seul endroit.