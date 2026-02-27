Crea un Doodle

Come passare da Calendly a Doodle in meno di 10 minuti

    Il passaggio da Calendly a Doodle richiede circa 10-15 minuti. Collega il tuo calendario, ricrea i tipi di prenotazione, abilita i pagamenti con Stripe se necessario e condividi il nuovo link. Doodle supporta le prenotazioni 1:1, la programmazione di team e i sondaggi di gruppo in un unico posto, rendendolo ideale per i professionisti che hanno bisogno sia di appuntamenti individuali che di coordinamento di gruppo.

    Perché passare da Calendly a Doodle

    Calendly è un solido punto di partenza. Ma quando la programmazione diventa più complessa, molti team cercano:

    • Maggiore flessibilità per la programmazione di gruppo

    • Pagamenti Stripe integrati

    • Prezzi trasparenti

    • Una più facile coordinazione del team

    • Una combinazione di programmazione 1:1 e multi-persona

    Doodle combina pagine di prenotazione e sondaggi di gruppo in un'unica piattaforma. Questo significa che puoi gestire le chiamate dei clienti, le sessioni a pagamento e le decisioni dei grandi gruppi senza doverti destreggiare tra più strumenti.

    Calendly vs Doodle: confronto tra le funzioni

    Ecco un confronto diretto per aiutarti a valutare il passaggio.

    Caratteristiche

    Calendly

    Doodle

    Link di prenotazione 1:1

    Sondaggi di gruppo (votazione a più opzioni)

    Limitato

    Programmazione delle squadre

    Sì (livelli a pagamento)

    Integrazione con Stripe

    Programmazione collettiva

    Voto senza conto per i partecipanti

    No

    Ideale per

    Principalmente riunioni 1:1

    1:1 + coordinamento di gruppo

    Se organizzi spesso riunioni del consiglio di amministrazione, sessioni universitarie, workshop o riunioni di pianificazione interna, il polling di gruppo di Doodle semplifica notevolmente il coordinamento.

    Passo 1: Connetti il tuo calendario

    Doodle si integra con:

    Una volta collegato:

    • I tuoi orari di lavoro si sincronizzano automaticamente

    • Si evitano le doppie prenotazioni

    • La disponibilità si aggiorna in tempo reale

    Non è necessario reinserire manualmente gli appuntamenti esistenti.

    Passo 2: Ricreare le pagine di prenotazione

    In Calendly i meeting vengono creati come tipi di eventi, mentre in Doodle si creano le Pagine di prenotazione.

    Puoi configurare:

    • Durata della riunione

    • Tempi di attesa

    • Giorni e orari disponibili

    • Posizione video (Zoom, Teams, Google Meet)

    • Domande di ingresso personalizzate

    I tipi di prenotazione più comuni includono:

    • Chiamate introduttive

    • Consultazioni

    • Sessioni di coaching a pagamento

    • Corsi di formazione

    • Riunioni interne del team

    La maggior parte degli utenti ricrea la propria configurazione in pochi minuti.

    Passo 3: Abilitare i pagamenti con Stripe (opzionale)

    Se fai pagare gli appuntamenti, Doodle si integra direttamente con Stripe.

    Puoi:

    • Addebitare i costi per sessione

    • Raccogliere depositi

    • Impostare prezzi fissi

    • Creare eventi di gruppo a pagamento

    Il pagamento viene riscosso al momento della prenotazione. Questo è particolarmente utile per:

    • Allenatori

    • Tutor

    • Consulenti

    • Terapeuti

    • Fornitori di servizi professionali

    Passo 4: Impostare la programmazione del team

    Se stai migrando un team, Doodle ti permette di:

    • Creare pagine di prenotazione condivise

    • Impostare la disponibilità collettiva

    • Usare la programmazione round-robin

    • Assegnare ruoli e permessi

    In questo modo si centralizza la pianificazione, pur consentendo la flessibilità dei singoli membri del team.

    Passo 5: Utilizza i sondaggi di gruppo per le riunioni tra più persone

    È qui che Doodle si distingue.

    Con i sondaggi di gruppo di Doodle puoi:

    • Proporre diverse opzioni di orario

    • Permettere ai partecipanti di votare senza creare account

    • Determinare automaticamente l'orario migliore

    • Inviare istantaneamente gli inviti sul calendario

    In questo modo si eliminano le lunghe catene di e-mail e la coordinazione manuale.

    Passo 6: Condividi il tuo nuovo link di prenotazione

    Una volta completata la configurazione:

    • Aggiungi la pagina di prenotazione al tuo sito web

    • Includila nella firma delle tue e-mail

    • Condividilo nei messaggi di LinkedIn

    • Inseriscilo nelle landing page

    Puoi anche inviare sondaggi di gruppo per coordinare riunioni di grandi dimensioni.

    La maggior parte degli utenti individuali completa la migrazione in meno di 15 minuti.

    Domande frequenti sulla migrazione da Calendly a Doodle

    Posso migrare da Calendly a Doodle in meno di 15 minuti?

    Sì. La maggior parte degli utenti può collegare il proprio calendario, ricreare le pagine di prenotazione e attivare Stripe in 10-15 minuti.

    Le mie prenotazioni esistenti su Calendly verranno trasferite automaticamente?

    Nessuna piattaforma di pianificazione trasferisce automaticamente le prenotazioni passate. Tuttavia, una volta collegato il tuo calendario, Doodle rispetterà gli orari di lavoro esistenti.

    Posso continuare a usare Zoom o Microsoft Teams?

    Sì. Doodle si integra con le principali piattaforme di videoconferenza e aggiunge automaticamente i link alle riunioni alle prenotazioni.

    Cosa succede alle mie sessioni a pagamento?

    Puoi collegare Stripe e ricreare pagine di prenotazione a pagamento in Doodle. Il pagamento viene riscosso al momento della prenotazione.

    Doodle è solo per i sondaggi di gruppo?

    No. Doodle supporta le pagine di prenotazione 1:1, la programmazione di team, la disponibilità collettiva e gli appuntamenti a pagamento, oltre ai sondaggi di gruppo.

    Quando devo cancellare il mio abbonamento a Calendly?

    Prima di annullare l'abbonamento, controlla il ciclo di fatturazione di Calendly e la scadenza per l'annullamento per evitare spese di rinnovo inaspettate. Una volta che hai confermato che tutto funziona correttamente in Doodle e che rientri nella tua finestra di cancellazione, puoi tranquillamente terminare il tuo abbonamento a Calendly.

    Sei pronto a passare da Calendly a Doodle?

    Cambiare strumento non deve essere complicato.

    1. Collega il tuo calendario.

    2. Ricrea le pagine di prenotazione.

    3. Abilita Stripe se necessario.

    4. Condividi il tuo nuovo link.

    Tutto qui.

    Inizia a usare Doodle oggi stesso e gestisci la programmazione individuale e di gruppo in un unico posto.

