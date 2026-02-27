Come passare da Calendly a Doodle in meno di 10 minuti

Il passaggio da Calendly a Doodle richiede circa 10-15 minuti. Collega il tuo calendario, ricrea i tipi di prenotazione, abilita i pagamenti con Stripe se necessario e condividi il nuovo link. Doodle supporta le prenotazioni 1:1, la programmazione di team e i sondaggi di gruppo in un unico posto, rendendolo ideale per i professionisti che hanno bisogno sia di appuntamenti individuali che di coordinamento di gruppo.

Perché passare da Calendly a Doodle

Calendly è un solido punto di partenza. Ma quando la programmazione diventa più complessa, molti team cercano:

Maggiore flessibilità per la programmazione di gruppo

Pagamenti Stripe integrati

Prezzi trasparenti

Una più facile coordinazione del team

Una combinazione di programmazione 1:1 e multi-persona

Doodle combina pagine di prenotazione e sondaggi di gruppo in un'unica piattaforma. Questo significa che puoi gestire le chiamate dei clienti, le sessioni a pagamento e le decisioni dei grandi gruppi senza doverti destreggiare tra più strumenti.

Calendly vs Doodle: confronto tra le funzioni

Ecco un confronto diretto per aiutarti a valutare il passaggio.

Caratteristiche Calendly Doodle Link di prenotazione 1:1 Sì Sì Sondaggi di gruppo (votazione a più opzioni) Limitato Sì Programmazione delle squadre Sì (livelli a pagamento) Sì Integrazione con Stripe Sì Sì Programmazione collettiva Sì Sì Voto senza conto per i partecipanti No Sì Ideale per Principalmente riunioni 1:1 1:1 + coordinamento di gruppo

Se organizzi spesso riunioni del consiglio di amministrazione, sessioni universitarie, workshop o riunioni di pianificazione interna, il polling di gruppo di Doodle semplifica notevolmente il coordinamento.

Passo 1: Connetti il tuo calendario

Doodle si integra con:

Google Calendar

Microsoft Outlook

Office 365

Una volta collegato:

I tuoi orari di lavoro si sincronizzano automaticamente

Si evitano le doppie prenotazioni

La disponibilità si aggiorna in tempo reale

Non è necessario reinserire manualmente gli appuntamenti esistenti.

Passo 2: Ricreare le pagine di prenotazione

In Calendly i meeting vengono creati come tipi di eventi, mentre in Doodle si creano le Pagine di prenotazione.

Puoi configurare:

Durata della riunione

Tempi di attesa

Giorni e orari disponibili

Posizione video (Zoom, Teams, Google Meet)

Domande di ingresso personalizzate

I tipi di prenotazione più comuni includono:

Chiamate introduttive

Consultazioni

Sessioni di coaching a pagamento

Corsi di formazione

Riunioni interne del team

La maggior parte degli utenti ricrea la propria configurazione in pochi minuti.

Passo 3: Abilitare i pagamenti con Stripe (opzionale)

Se fai pagare gli appuntamenti, Doodle si integra direttamente con Stripe.

Puoi:

Addebitare i costi per sessione

Raccogliere depositi

Impostare prezzi fissi

Creare eventi di gruppo a pagamento

Il pagamento viene riscosso al momento della prenotazione. Questo è particolarmente utile per:

Allenatori

Tutor

Consulenti

Terapeuti

Fornitori di servizi professionali

Passo 4: Impostare la programmazione del team

Se stai migrando un team, Doodle ti permette di:

Creare pagine di prenotazione condivise

Impostare la disponibilità collettiva

Usare la programmazione round-robin

Assegnare ruoli e permessi

In questo modo si centralizza la pianificazione, pur consentendo la flessibilità dei singoli membri del team.

Passo 5: Utilizza i sondaggi di gruppo per le riunioni tra più persone

È qui che Doodle si distingue.

Con i sondaggi di gruppo di Doodle puoi:

Proporre diverse opzioni di orario

Permettere ai partecipanti di votare senza creare account

Determinare automaticamente l'orario migliore

Inviare istantaneamente gli inviti sul calendario

In questo modo si eliminano le lunghe catene di e-mail e la coordinazione manuale.

Passo 6: Condividi il tuo nuovo link di prenotazione

Una volta completata la configurazione:

Aggiungi la pagina di prenotazione al tuo sito web

Includila nella firma delle tue e-mail

Condividilo nei messaggi di LinkedIn

Inseriscilo nelle landing page

Puoi anche inviare sondaggi di gruppo per coordinare riunioni di grandi dimensioni.

La maggior parte degli utenti individuali completa la migrazione in meno di 15 minuti.

Domande frequenti sulla migrazione da Calendly a Doodle

Posso migrare da Calendly a Doodle in meno di 15 minuti?

Sì. La maggior parte degli utenti può collegare il proprio calendario, ricreare le pagine di prenotazione e attivare Stripe in 10-15 minuti.

Le mie prenotazioni esistenti su Calendly verranno trasferite automaticamente?

Nessuna piattaforma di pianificazione trasferisce automaticamente le prenotazioni passate. Tuttavia, una volta collegato il tuo calendario, Doodle rispetterà gli orari di lavoro esistenti.

Posso continuare a usare Zoom o Microsoft Teams?

Sì. Doodle si integra con le principali piattaforme di videoconferenza e aggiunge automaticamente i link alle riunioni alle prenotazioni.

Cosa succede alle mie sessioni a pagamento?

Puoi collegare Stripe e ricreare pagine di prenotazione a pagamento in Doodle. Il pagamento viene riscosso al momento della prenotazione.

Doodle è solo per i sondaggi di gruppo?

No. Doodle supporta le pagine di prenotazione 1:1, la programmazione di team, la disponibilità collettiva e gli appuntamenti a pagamento, oltre ai sondaggi di gruppo.

Quando devo cancellare il mio abbonamento a Calendly?

Prima di annullare l'abbonamento, controlla il ciclo di fatturazione di Calendly e la scadenza per l'annullamento per evitare spese di rinnovo inaspettate. Una volta che hai confermato che tutto funziona correttamente in Doodle e che rientri nella tua finestra di cancellazione, puoi tranquillamente terminare il tuo abbonamento a Calendly.

Sei pronto a passare da Calendly a Doodle?

Cambiare strumento non deve essere complicato.

Collega il tuo calendario. Ricrea le pagine di prenotazione. Abilita Stripe se necessario. Condividi il tuo nuovo link.

Tutto qui.

Inizia a usare Doodle oggi stesso e gestisci la programmazione individuale e di gruppo in un unico posto.