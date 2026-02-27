Cómo pasar de Calendly a Doodle en menos de 10 minutos

Pasar de Calendly a Doodle lleva unos 10-15 minutos. Conecta tu calendario, vuelve a crear tus tipos de reservas, activa los pagos de Stripe si es necesario, y comparte tu nuevo enlace. Doodle admite reservas 1:1, programación de equipos y encuestas de grupo en un solo lugar, por lo que es ideal para profesionales que necesitan tanto citas individuales como coordinación de grupos.
Por qué cambiar de Calendly a Doodle
Calendly es un punto de partida sólido. Pero a medida que la programación se vuelve más compleja, muchos equipos buscan
Más flexibilidad para la programación de grupos
Pagos con Stripe integrados
Precios transparentes
Coordinación de equipos más sencilla
Una combinación de programación 1:1 y multipersona
Doodle combina páginas de reservas y encuestas de grupo en una sola plataforma. Eso significa que puedes gestionar llamadas de clientes, sesiones de pago y decisiones de grupos grandes sin hacer malabarismos con varias herramientas.
Calendly vs Doodle: comparación de funciones
Aquí tienes una comparación directa para ayudarte a evaluar el cambio.
Características
Calendly
Doodle
Enlaces de reserva 1:1
Sí
Sí
Encuestas de grupo (votación multiopción)
limitado
Sí
Programación por equipos
Sí (niveles de pago)
Sí
Integración con Stripe
Sí
Sí
Programación colectiva
Sí
Sí
Votación sin cuenta para los participantes
No
Sí
Lo mejor para
Principalmente reuniones 1:1
1:1 + coordinación de grupos
Si programas con frecuencia reuniones del consejo de administración, sesiones universitarias, talleres o reuniones de planificación interna, el sondeo de grupos de Doodle simplifica notablemente la coordinación.
Paso 1: Conecta tu calendario
Doodle se integra con
Microsoft Outlook
Office 365
Una vez conectado
Tus horas ocupadas se sincronizan automáticamente
Se evitan las reservas dobles
La disponibilidad se actualiza en tiempo real
No necesitas volver a introducir manualmente las citas existentes.
Paso 2: Vuelve a crear tus páginas de reservas
En Calendly, las reuniones se crean como tipos de eventos. En Doodle, creas Páginas de Reservas.
Puedes configurar
Duración de la reunión
Tiempos de reserva
Días y horas disponibles
Ubicación del vídeo (Zoom, Teams, Google Meet)
Preguntas de admisión personalizadas
Los tipos de reserva habituales son
Llamadas de introducción
Consultas
Sesiones de coaching de pago
Clases
Reuniones internas de equipo
La mayoría de los usuarios recrean su configuración en sólo unos minutos.
Paso 3: Habilitar pagos con Stripe (opcional)
Si cobras por las citas, Doodle se integra directamente con Stripe.
Puedes
Cobrar por sesión
Cobrar depósitos
Establecer precios fijos
Crear eventos de grupo de pago
El pago se cobra en el momento de la reserva. Esto es especialmente útil para
Entrenadores
Tutores
Consultores
Terapeutas
Proveedores de servicios profesionales
Paso 4: Configurar la programación del equipo
Si estás migrando un equipo, Doodle te permite:
Crear páginas de reservas compartidas
Establecer disponibilidad colectiva
Utilizar la programación por turnos
Asignar funciones y permisos
Esto centraliza la programación al tiempo que permite flexibilidad a los miembros individuales del equipo.
Paso 5: Utiliza encuestas de grupo para reuniones de varias personas
Aquí es donde Doodle destaca.
Con las encuestas de grupo de Doodle, puedes:
Proponer múltiples opciones horarias
Permitir que los participantes voten sin crear cuentas
Determinar automáticamente la mejor hora
Enviar invitaciones de calendario al instante
Esto elimina las largas cadenas de correos electrónicos y la coordinación manual.
Paso 6: Comparte tu nuevo enlace de reserva
Una vez completada la configuración
Añade tu página de reservas a tu sitio web
Inclúyela en tu firma de correo electrónico
Compártela en mensajes de LinkedIn
Incorpóralo en páginas de destino
También puedes enviar encuestas de grupo cuando coordines reuniones más grandes.
La mayoría de los usuarios individuales completan la migración en menos de 15 minutos.
Preguntas frecuentes sobre la migración de Calendly a Doodle
¿Puedo migrar de Calendly a Doodle en menos de 15 minutos?
Sí. La mayoría de los usuarios pueden conectar su calendario, volver a crear páginas de reservas y habilitar Stripe en 10-15 minutos.
¿Se transferirán automáticamente mis reservas existentes de Calendly?
Ninguna plataforma de reservas transfiere automáticamente las reservas anteriores. Sin embargo, una vez que tu calendario esté conectado, Doodle respetará tus tiempos de ocupación existentes.
¿Puedo seguir utilizando Zoom o Microsoft Teams?
Sí. Doodle se integra con las principales plataformas de videoconferencia y añade automáticamente enlaces de reuniones a las reservas.
¿Qué ocurre con mis sesiones pagadas?
Puedes conectar Stripe y recrear páginas de reservas de pago en Doodle. El pago se cobra en el momento de la reserva.
¿Doodle es sólo para encuestas de grupo?
No. Doodle admite páginas de reserva 1:1, programación de equipos, disponibilidad colectiva y citas de pago, además de los sondeos de grupo.
¿Cuándo debo cancelar mi suscripción a Calendly?
Antes de cancelar, comprueba tu ciclo de facturación de Calendly y la fecha límite de cancelación para evitar cargos de renovación inesperados. Una vez que hayas confirmado que todo funciona correctamente en Doodle y que estás dentro de tu plazo de cancelación, puedes finalizar con seguridad tu suscripción a Calendly.
¿Listo para cambiar de Calendly a Doodle?
Cambiar de herramienta no tiene por qué ser complicado.
Conecta tu calendario.
Vuelve a crear tus páginas de reservas.
Activa Stripe si es necesario.
Comparte tu nuevo enlace.
Y ya está.
Empieza a utilizar Doodle hoy mismo y gestiona la programación individual y de grupo en un solo lugar.
