Cómo pasar de Calendly a Doodle en menos de 10 minutos

Tiempo de lectura: 4 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 27 feb 2026

Índice

    Pasar de Calendly a Doodle lleva unos 10-15 minutos. Conecta tu calendario, vuelve a crear tus tipos de reservas, activa los pagos de Stripe si es necesario, y comparte tu nuevo enlace. Doodle admite reservas 1:1, programación de equipos y encuestas de grupo en un solo lugar, por lo que es ideal para profesionales que necesitan tanto citas individuales como coordinación de grupos.

    Por qué cambiar de Calendly a Doodle

    Calendly es un punto de partida sólido. Pero a medida que la programación se vuelve más compleja, muchos equipos buscan

    • Más flexibilidad para la programación de grupos

    • Pagos con Stripe integrados

    • Precios transparentes

    • Coordinación de equipos más sencilla

    • Una combinación de programación 1:1 y multipersona

    Doodle combina páginas de reservas y encuestas de grupo en una sola plataforma. Eso significa que puedes gestionar llamadas de clientes, sesiones de pago y decisiones de grupos grandes sin hacer malabarismos con varias herramientas.

    Calendly vs Doodle: comparación de funciones

    Aquí tienes una comparación directa para ayudarte a evaluar el cambio.

    Características

    Calendly

    Doodle

    Enlaces de reserva 1:1

    Encuestas de grupo (votación multiopción)

    limitado

    Programación por equipos

    Sí (niveles de pago)

    Integración con Stripe

    Programación colectiva

    Votación sin cuenta para los participantes

    No

    Lo mejor para

    Principalmente reuniones 1:1

    1:1 + coordinación de grupos

    Si programas con frecuencia reuniones del consejo de administración, sesiones universitarias, talleres o reuniones de planificación interna, el sondeo de grupos de Doodle simplifica notablemente la coordinación.

    Paso 1: Conecta tu calendario

    Doodle se integra con

    Una vez conectado

    • Tus horas ocupadas se sincronizan automáticamente

    • Se evitan las reservas dobles

    • La disponibilidad se actualiza en tiempo real

    No necesitas volver a introducir manualmente las citas existentes.

    Paso 2: Vuelve a crear tus páginas de reservas

    En Calendly, las reuniones se crean como tipos de eventos. En Doodle, creas Páginas de Reservas.

    Puedes configurar

    • Duración de la reunión

    • Tiempos de reserva

    • Días y horas disponibles

    • Ubicación del vídeo (Zoom, Teams, Google Meet)

    • Preguntas de admisión personalizadas

    Los tipos de reserva habituales son

    • Llamadas de introducción

    • Consultas

    • Sesiones de coaching de pago

    • Clases

    • Reuniones internas de equipo

    La mayoría de los usuarios recrean su configuración en sólo unos minutos.

    Paso 3: Habilitar pagos con Stripe (opcional)

    Si cobras por las citas, Doodle se integra directamente con Stripe.

    Puedes

    • Cobrar por sesión

    • Cobrar depósitos

    • Establecer precios fijos

    • Crear eventos de grupo de pago

    El pago se cobra en el momento de la reserva. Esto es especialmente útil para

    • Entrenadores

    • Tutores

    • Consultores

    • Terapeutas

    • Proveedores de servicios profesionales

    Paso 4: Configurar la programación del equipo

    Si estás migrando un equipo, Doodle te permite:

    • Crear páginas de reservas compartidas

    • Establecer disponibilidad colectiva

    • Utilizar la programación por turnos

    • Asignar funciones y permisos

    Esto centraliza la programación al tiempo que permite flexibilidad a los miembros individuales del equipo.

    Paso 5: Utiliza encuestas de grupo para reuniones de varias personas

    Aquí es donde Doodle destaca.

    Con las encuestas de grupo de Doodle, puedes:

    • Proponer múltiples opciones horarias

    • Permitir que los participantes voten sin crear cuentas

    • Determinar automáticamente la mejor hora

    • Enviar invitaciones de calendario al instante

    Esto elimina las largas cadenas de correos electrónicos y la coordinación manual.

    Paso 6: Comparte tu nuevo enlace de reserva

    Una vez completada la configuración

    • Añade tu página de reservas a tu sitio web

    • Inclúyela en tu firma de correo electrónico

    • Compártela en mensajes de LinkedIn

    • Incorpóralo en páginas de destino

    También puedes enviar encuestas de grupo cuando coordines reuniones más grandes.

    La mayoría de los usuarios individuales completan la migración en menos de 15 minutos.

    Preguntas frecuentes sobre la migración de Calendly a Doodle

    ¿Puedo migrar de Calendly a Doodle en menos de 15 minutos?

    Sí. La mayoría de los usuarios pueden conectar su calendario, volver a crear páginas de reservas y habilitar Stripe en 10-15 minutos.

    ¿Se transferirán automáticamente mis reservas existentes de Calendly?

    Ninguna plataforma de reservas transfiere automáticamente las reservas anteriores. Sin embargo, una vez que tu calendario esté conectado, Doodle respetará tus tiempos de ocupación existentes.

    ¿Puedo seguir utilizando Zoom o Microsoft Teams?

    Sí. Doodle se integra con las principales plataformas de videoconferencia y añade automáticamente enlaces de reuniones a las reservas.

    ¿Qué ocurre con mis sesiones pagadas?

    Puedes conectar Stripe y recrear páginas de reservas de pago en Doodle. El pago se cobra en el momento de la reserva.

    ¿Doodle es sólo para encuestas de grupo?

    No. Doodle admite páginas de reserva 1:1, programación de equipos, disponibilidad colectiva y citas de pago, además de los sondeos de grupo.

    ¿Cuándo debo cancelar mi suscripción a Calendly?

    Antes de cancelar, comprueba tu ciclo de facturación de Calendly y la fecha límite de cancelación para evitar cargos de renovación inesperados. Una vez que hayas confirmado que todo funciona correctamente en Doodle y que estás dentro de tu plazo de cancelación, puedes finalizar con seguridad tu suscripción a Calendly.

    ¿Listo para cambiar de Calendly a Doodle?

    Cambiar de herramienta no tiene por qué ser complicado.

    1. Conecta tu calendario.

    2. Vuelve a crear tus páginas de reservas.

    3. Activa Stripe si es necesario.

    4. Comparte tu nuevo enlace.

    Y ya está.

    Empieza a utilizar Doodle hoy mismo y gestiona la programación individual y de grupo en un solo lugar.

