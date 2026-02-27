Cómo pasar de Calendly a Doodle en menos de 10 minutos

Pasar de Calendly a Doodle lleva unos 10-15 minutos. Conecta tu calendario, vuelve a crear tus tipos de reservas, activa los pagos de Stripe si es necesario, y comparte tu nuevo enlace. Doodle admite reservas 1:1, programación de equipos y encuestas de grupo en un solo lugar, por lo que es ideal para profesionales que necesitan tanto citas individuales como coordinación de grupos.

Por qué cambiar de Calendly a Doodle

Calendly es un punto de partida sólido. Pero a medida que la programación se vuelve más compleja, muchos equipos buscan

Más flexibilidad para la programación de grupos

Pagos con Stripe integrados

Precios transparentes

Coordinación de equipos más sencilla

Una combinación de programación 1:1 y multipersona

Doodle combina páginas de reservas y encuestas de grupo en una sola plataforma. Eso significa que puedes gestionar llamadas de clientes, sesiones de pago y decisiones de grupos grandes sin hacer malabarismos con varias herramientas.

Calendly vs Doodle: comparación de funciones

Aquí tienes una comparación directa para ayudarte a evaluar el cambio.

Características Calendly Doodle Enlaces de reserva 1:1 Sí Sí Encuestas de grupo (votación multiopción) limitado Sí Programación por equipos Sí (niveles de pago) Sí Integración con Stripe Sí Sí Programación colectiva Sí Sí Votación sin cuenta para los participantes No Sí Lo mejor para Principalmente reuniones 1:1 1:1 + coordinación de grupos

Si programas con frecuencia reuniones del consejo de administración, sesiones universitarias, talleres o reuniones de planificación interna, el sondeo de grupos de Doodle simplifica notablemente la coordinación.

Paso 1: Conecta tu calendario

Doodle se integra con

Google Calendar

Microsoft Outlook

Office 365

Una vez conectado

Tus horas ocupadas se sincronizan automáticamente

Se evitan las reservas dobles

La disponibilidad se actualiza en tiempo real

No necesitas volver a introducir manualmente las citas existentes.

Paso 2: Vuelve a crear tus páginas de reservas

En Calendly, las reuniones se crean como tipos de eventos. En Doodle, creas Páginas de Reservas.

Puedes configurar

Duración de la reunión

Tiempos de reserva

Días y horas disponibles

Ubicación del vídeo (Zoom, Teams, Google Meet)

Preguntas de admisión personalizadas

Los tipos de reserva habituales son

Llamadas de introducción

Consultas

Sesiones de coaching de pago

Clases

Reuniones internas de equipo

La mayoría de los usuarios recrean su configuración en sólo unos minutos.

Paso 3: Habilitar pagos con Stripe (opcional)

Si cobras por las citas, Doodle se integra directamente con Stripe.

Puedes

Cobrar por sesión

Cobrar depósitos

Establecer precios fijos

Crear eventos de grupo de pago

El pago se cobra en el momento de la reserva. Esto es especialmente útil para

Entrenadores

Tutores

Consultores

Terapeutas

Proveedores de servicios profesionales

Paso 4: Configurar la programación del equipo

Si estás migrando un equipo, Doodle te permite:

Crear páginas de reservas compartidas

Establecer disponibilidad colectiva

Utilizar la programación por turnos

Asignar funciones y permisos

Esto centraliza la programación al tiempo que permite flexibilidad a los miembros individuales del equipo.

Paso 5: Utiliza encuestas de grupo para reuniones de varias personas

Aquí es donde Doodle destaca.

Con las encuestas de grupo de Doodle, puedes:

Proponer múltiples opciones horarias

Permitir que los participantes voten sin crear cuentas

Determinar automáticamente la mejor hora

Enviar invitaciones de calendario al instante

Esto elimina las largas cadenas de correos electrónicos y la coordinación manual.

Paso 6: Comparte tu nuevo enlace de reserva

Una vez completada la configuración

Añade tu página de reservas a tu sitio web

Inclúyela en tu firma de correo electrónico

Compártela en mensajes de LinkedIn

Incorpóralo en páginas de destino

También puedes enviar encuestas de grupo cuando coordines reuniones más grandes.

La mayoría de los usuarios individuales completan la migración en menos de 15 minutos.

Preguntas frecuentes sobre la migración de Calendly a Doodle

¿Puedo migrar de Calendly a Doodle en menos de 15 minutos?

Sí. La mayoría de los usuarios pueden conectar su calendario, volver a crear páginas de reservas y habilitar Stripe en 10-15 minutos.

¿Se transferirán automáticamente mis reservas existentes de Calendly?

Ninguna plataforma de reservas transfiere automáticamente las reservas anteriores. Sin embargo, una vez que tu calendario esté conectado, Doodle respetará tus tiempos de ocupación existentes.

¿Puedo seguir utilizando Zoom o Microsoft Teams?

Sí. Doodle se integra con las principales plataformas de videoconferencia y añade automáticamente enlaces de reuniones a las reservas.

¿Qué ocurre con mis sesiones pagadas?

Puedes conectar Stripe y recrear páginas de reservas de pago en Doodle. El pago se cobra en el momento de la reserva.

¿Doodle es sólo para encuestas de grupo?

No. Doodle admite páginas de reserva 1:1, programación de equipos, disponibilidad colectiva y citas de pago, además de los sondeos de grupo.

¿Cuándo debo cancelar mi suscripción a Calendly?

Antes de cancelar, comprueba tu ciclo de facturación de Calendly y la fecha límite de cancelación para evitar cargos de renovación inesperados. Una vez que hayas confirmado que todo funciona correctamente en Doodle y que estás dentro de tu plazo de cancelación, puedes finalizar con seguridad tu suscripción a Calendly.

¿Listo para cambiar de Calendly a Doodle?

Cambiar de herramienta no tiene por qué ser complicado.

Conecta tu calendario. Vuelve a crear tus páginas de reservas. Activa Stripe si es necesario. Comparte tu nuevo enlace.

Y ya está.

Empieza a utilizar Doodle hoy mismo y gestiona la programación individual y de grupo en un solo lugar.