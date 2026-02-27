Doodle erstellen

So wechselst du in weniger als 10 Minuten von Calendly zu Doodle

Lesezeit: 4 Minuten

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aktualisiert: 27. Feb. 2026

Confident professional standing with folded arms.

Inhaltsübersicht

    Die Umstellung von Calendly auf Doodle dauert etwa 10-15 Minuten. Verbinde deinen Kalender, erstelle deine Buchungstypen neu, aktiviere bei Bedarf Stripe-Zahlungen und teile deinen neuen Link. Doodle unterstützt 1:1-Buchungen, Teamplanung und Gruppenabstimmungen an einem Ort - ideal für Berufstätige, die sowohl individuelle Termine als auch Gruppenabstimmungen benötigen.

    Warum von Calendly zu Doodle wechseln?

    Calendly ist eine solide Ausgangsbasis. Aber da die Terminplanung immer komplexer wird, suchen viele Teams nach:

    • Mehr Flexibilität bei der Planung von Gruppenterminen

    • Integrierte Stripe-Zahlungen

    • Transparente Preise

    • Leichtere Teamkoordination

    • Eine Kombination aus 1:1- und Mehrpersonen-Planung

    Doodle vereint Buchungsseiten und Gruppenumfragen in einer Plattform. Das bedeutet, dass du Kundenanrufe, bezahlte Sitzungen und große Gruppenentscheidungen verwalten kannst, ohne mit mehreren Tools jonglieren zu müssen.

    Calendly vs. Doodle: Vergleich der Funktionen

    Hier ist ein direkter Vergleich, der dir hilft, den Wechsel zu bewerten.

    Funktion

    Calendly

    Doodle

    1:1 Buchungslinks

    Ja

    Ja

    Gruppenumfragen (Abstimmung mit mehreren Optionen)

    Begrenzt

    Ja

    Team-Planung

    Ja (bezahlte Stufen)

    Ja

    Stripe-Integration

    Ja

    Ja

    Kollektive Terminplanung

    Ja

    Ja

    Abstimmung ohne Konto für Teilnehmer

    Nein

    Ja

    Am besten geeignet für

    Hauptsächlich 1:1-Treffen

    1:1 + Gruppenkoordination

    Wenn du häufig Vorstandssitzungen, Hochschulsitzungen, Workshops oder interne Planungstreffen planst, vereinfacht die Gruppenabstimmung von Doodle die Koordination erheblich.

    Schritt 1: Verbinde deinen Kalender

    Doodle lässt sich integrieren mit:

    Einmal verbunden:

    • Deine belegten Zeiten werden automatisch synchronisiert

    • Doppelte Buchungen werden verhindert

    • Die Verfügbarkeit wird in Echtzeit aktualisiert

    Du musst bestehende Termine nicht manuell neu eingeben.

    Schritt 2: Erstelle deine Buchungsseiten neu

    In Calendly werden Termine als Ereignistypen erstellt, in Doodle erstellst du Buchungsseiten.

    Du kannst konfigurieren:

    • Dauer der Besprechung

    • Pufferzeiten

    • Verfügbare Tage und Stunden

    • Video-Standort (Zoom, Teams, Google Meet)

    • Benutzerdefinierte Aufnahmefragen

    Übliche Buchungsarten sind:

    • Einführungsgespräche

    • Beratungen

    • Bezahlte Coaching-Sitzungen

    • Unterricht

    • Interne Teambesprechungen

    Die meisten Nutzer erstellen ihre Einrichtung in nur wenigen Minuten.

    Schritt 3: Aktiviere Zahlungen mit Stripe (optional)

    Wenn du für Termine Gebühren erhebst, ist Doodle direkt mit Stripe integriert.

    Du kannst:

    • pro Sitzung abrechnen

    • Einzahlungen sammeln

    • Festpreise festlegen

    • Bezahlte Gruppenveranstaltungen erstellen

    Die Zahlung wird zum Zeitpunkt der Buchung eingezogen. Dies ist besonders nützlich für:

    • Coaches

    • Tutoren

    • Berater/innen

    • Therapeuten

    • Professionelle Dienstleistungsanbieter

    Schritt 4: Teamplanung einrichten

    Wenn du ein Team migrierst, kannst du mit Doodle

    • Gemeinsame Buchungsseiten erstellen

    • Gemeinsame Verfügbarkeit einstellen

    • Round-Robin-Planung verwenden

    • Rollen und Berechtigungen zuweisen

    Dadurch wird die Planung zentralisiert, während die einzelnen Teammitglieder weiterhin flexibel bleiben.

    Schritt 5: Verwende Gruppenumfragen für Meetings mit mehreren Personen

    Hier zeichnet sich Doodle aus.

    Mit Doodle-Gruppenumfragen kannst du:

    • mehrere Zeitoptionen vorschlagen

    • Teilnehmer abstimmen lassen, ohne Konten anzulegen

    • Automatisch die beste Zeit bestimmen

    • Sofortige Kalendereinladungen verschicken

    So entfallen lange E-Mail-Ketten und die manuelle Koordination.

    Schritt 6: Teile deinen neuen Buchungslink

    Sobald deine Einrichtung abgeschlossen ist:

    • Füge deine Buchungsseite zu deiner Website hinzu

    • Füge sie in deine E-Mail-Signatur ein

    • Teile sie in LinkedIn-Nachrichten

    • Binde sie auf Landing Pages ein

    Du kannst auch Gruppenumfragen versenden, wenn du größere Meetings koordinierst.

    Die meisten Einzelbenutzer schließen die Migration in weniger als 15 Minuten ab.

    Häufig gestellte Fragen zur Migration von Calendly zu Doodle

    Kann ich in weniger als 15 Minuten von Calendly zu Doodle migrieren?

    Ja. Die meisten Nutzer können ihren Kalender in 10-15 Minuten verbinden, Buchungsseiten neu erstellen und Stripe aktivieren.

    Werden meine bestehenden Calendly-Buchungen automatisch übertragen?

    Keine Terminplanungsplattform überträgt frühere Buchungen automatisch. Sobald dein Kalender jedoch verbunden ist, berücksichtigt Doodle deine bestehenden Buchungszeiten.

    Kann ich weiterhin Zoom oder Microsoft Teams nutzen?

    Ja. Doodle ist mit den wichtigsten Videokonferenzplattformen integriert und fügt den Buchungen automatisch Links zu den Meetings hinzu.

    Was passiert mit meinen bezahlten Sitzungen?

    Du kannst Stripe einbinden und bezahlte Buchungsseiten in Doodle erstellen. Die Zahlung wird zum Zeitpunkt der Buchung eingezogen.

    Ist Doodle nur für Gruppenumfragen geeignet?

    Nein. Doodle unterstützt neben Gruppenabfragen auch 1:1 Buchungsseiten, Teamplanung, kollektive Verfügbarkeit und bezahlte Termine.

    Wann sollte ich mein Calendly-Abonnement kündigen?

    Bevor du kündigst, solltest du deinen Calendly-Abrechnungszyklus und die Kündigungsfrist überprüfen, um unerwartete Verlängerungsgebühren zu vermeiden. Wenn du sichergestellt hast, dass alles in Doodle reibungslos läuft und du dich innerhalb deines Kündigungsfensters befindest, kannst du dein Calendly-Abonnement sicher beenden.

    Bist du bereit, von Calendly zu Doodle zu wechseln?

    Der Wechsel der Tools muss nicht kompliziert sein.

    1. Verbinde deinen Kalender.

    2. Erstelle deine Buchungsseiten neu.

    3. Aktiviere Stripe, falls nötig.

    4. Teile deinen neuen Link.

    Das war's schon.

    Beginne noch heute mit Doodle und verwalte sowohl Einzel- als auch Gruppenbuchungen an einem Ort.

