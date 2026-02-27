So wechselst du in weniger als 10 Minuten von Calendly zu Doodle

Die Umstellung von Calendly auf Doodle dauert etwa 10-15 Minuten. Verbinde deinen Kalender, erstelle deine Buchungstypen neu, aktiviere bei Bedarf Stripe-Zahlungen und teile deinen neuen Link. Doodle unterstützt 1:1-Buchungen, Teamplanung und Gruppenabstimmungen an einem Ort - ideal für Berufstätige, die sowohl individuelle Termine als auch Gruppenabstimmungen benötigen.

Warum von Calendly zu Doodle wechseln?

Calendly ist eine solide Ausgangsbasis. Aber da die Terminplanung immer komplexer wird, suchen viele Teams nach:

Mehr Flexibilität bei der Planung von Gruppenterminen

Integrierte Stripe-Zahlungen

Transparente Preise

Leichtere Teamkoordination

Eine Kombination aus 1:1- und Mehrpersonen-Planung

Doodle vereint Buchungsseiten und Gruppenumfragen in einer Plattform. Das bedeutet, dass du Kundenanrufe, bezahlte Sitzungen und große Gruppenentscheidungen verwalten kannst, ohne mit mehreren Tools jonglieren zu müssen.

Calendly vs. Doodle: Vergleich der Funktionen

Hier ist ein direkter Vergleich, der dir hilft, den Wechsel zu bewerten.

Funktion Calendly Doodle 1:1 Buchungslinks Ja Ja Gruppenumfragen (Abstimmung mit mehreren Optionen) Begrenzt Ja Team-Planung Ja (bezahlte Stufen) Ja Stripe-Integration Ja Ja Kollektive Terminplanung Ja Ja Abstimmung ohne Konto für Teilnehmer Nein Ja Am besten geeignet für Hauptsächlich 1:1-Treffen 1:1 + Gruppenkoordination

Wenn du häufig Vorstandssitzungen, Hochschulsitzungen, Workshops oder interne Planungstreffen planst, vereinfacht die Gruppenabstimmung von Doodle die Koordination erheblich.

Schritt 1: Verbinde deinen Kalender

Doodle lässt sich integrieren mit:

Google Kalender

Microsoft Outlook

Office 365

Einmal verbunden:

Deine belegten Zeiten werden automatisch synchronisiert

Doppelte Buchungen werden verhindert

Die Verfügbarkeit wird in Echtzeit aktualisiert

Du musst bestehende Termine nicht manuell neu eingeben.

Schritt 2: Erstelle deine Buchungsseiten neu

In Calendly werden Termine als Ereignistypen erstellt, in Doodle erstellst du Buchungsseiten.

Du kannst konfigurieren:

Dauer der Besprechung

Pufferzeiten

Verfügbare Tage und Stunden

Video-Standort (Zoom, Teams, Google Meet)

Benutzerdefinierte Aufnahmefragen

Übliche Buchungsarten sind:

Einführungsgespräche

Beratungen

Bezahlte Coaching-Sitzungen

Unterricht

Interne Teambesprechungen

Die meisten Nutzer erstellen ihre Einrichtung in nur wenigen Minuten.

Schritt 3: Aktiviere Zahlungen mit Stripe (optional)

Wenn du für Termine Gebühren erhebst, ist Doodle direkt mit Stripe integriert.

Du kannst:

pro Sitzung abrechnen

Einzahlungen sammeln

Festpreise festlegen

Bezahlte Gruppenveranstaltungen erstellen

Die Zahlung wird zum Zeitpunkt der Buchung eingezogen. Dies ist besonders nützlich für:

Coaches

Tutoren

Berater/innen

Therapeuten

Professionelle Dienstleistungsanbieter

Schritt 4: Teamplanung einrichten

Wenn du ein Team migrierst, kannst du mit Doodle

Gemeinsame Buchungsseiten erstellen

Gemeinsame Verfügbarkeit einstellen

Round-Robin-Planung verwenden

Rollen und Berechtigungen zuweisen

Dadurch wird die Planung zentralisiert, während die einzelnen Teammitglieder weiterhin flexibel bleiben.

Schritt 5: Verwende Gruppenumfragen für Meetings mit mehreren Personen

Hier zeichnet sich Doodle aus.

Mit Doodle-Gruppenumfragen kannst du:

mehrere Zeitoptionen vorschlagen

Teilnehmer abstimmen lassen, ohne Konten anzulegen

Automatisch die beste Zeit bestimmen

Sofortige Kalendereinladungen verschicken

So entfallen lange E-Mail-Ketten und die manuelle Koordination.

Schritt 6: Teile deinen neuen Buchungslink

Sobald deine Einrichtung abgeschlossen ist:

Füge deine Buchungsseite zu deiner Website hinzu

Füge sie in deine E-Mail-Signatur ein

Teile sie in LinkedIn-Nachrichten

Binde sie auf Landing Pages ein

Du kannst auch Gruppenumfragen versenden, wenn du grö�ßere Meetings koordinierst.

Die meisten Einzelbenutzer schließen die Migration in weniger als 15 Minuten ab.

Häufig gestellte Fragen zur Migration von Calendly zu Doodle

Kann ich in weniger als 15 Minuten von Calendly zu Doodle migrieren?

Ja. Die meisten Nutzer können ihren Kalender in 10-15 Minuten verbinden, Buchungsseiten neu erstellen und Stripe aktivieren.

Werden meine bestehenden Calendly-Buchungen automatisch übertragen?

Keine Terminplanungsplattform überträgt frühere Buchungen automatisch. Sobald dein Kalender jedoch verbunden ist, berücksichtigt Doodle deine bestehenden Buchungszeiten.

Kann ich weiterhin Zoom oder Microsoft Teams nutzen?

Ja. Doodle ist mit den wichtigsten Videokonferenzplattformen integriert und fügt den Buchungen automatisch Links zu den Meetings hinzu.

Was passiert mit meinen bezahlten Sitzungen?

Du kannst Stripe einbinden und bezahlte Buchungsseiten in Doodle erstellen. Die Zahlung wird zum Zeitpunkt der Buchung eingezogen.

Ist Doodle nur für Gruppenumfragen geeignet?

Nein. Doodle unterstützt neben Gruppenabfragen auch 1:1 Buchungsseiten, Teamplanung, kollektive Verfügbarkeit und bezahlte Termine.

Wann sollte ich mein Calendly-Abonnement kündigen?

Bevor du kündigst, solltest du deinen Calendly-Abrechnungszyklus und die Kündigungsfrist überprüfen, um unerwartete Verlängerungsgebühren zu vermeiden. Wenn du sichergestellt hast, dass alles in Doodle reibungslos läuft und du dich innerhalb deines Kündigungsfensters befindest, kannst du dein Calendly-Abonnement sicher beenden.

Bist du bereit, von Calendly zu Doodle zu wechseln?

Der Wechsel der Tools muss nicht kompliziert sein.

Verbinde deinen Kalender. Erstelle deine Buchungsseiten neu. Aktiviere Stripe, falls nötig. Teile deinen neuen Link.

Das war's schon.

Beginne noch heute mit Doodle und verwalte sowohl Einzel- als auch Gruppenbuchungen an einem Ort.