So wechselst du in weniger als 10 Minuten von Calendly zu Doodle

Die Umstellung von Calendly auf Doodle dauert etwa 10-15 Minuten. Verbinde deinen Kalender, erstelle deine Buchungstypen neu, aktiviere bei Bedarf Stripe-Zahlungen und teile deinen neuen Link. Doodle unterstützt 1:1-Buchungen, Teamplanung und Gruppenabstimmungen an einem Ort - ideal für Berufstätige, die sowohl individuelle Termine als auch Gruppenabstimmungen benötigen.
Warum von Calendly zu Doodle wechseln?
Calendly ist eine solide Ausgangsbasis. Aber da die Terminplanung immer komplexer wird, suchen viele Teams nach:
Mehr Flexibilität bei der Planung von Gruppenterminen
Integrierte Stripe-Zahlungen
Transparente Preise
Leichtere Teamkoordination
Eine Kombination aus 1:1- und Mehrpersonen-Planung
Doodle vereint Buchungsseiten und Gruppenumfragen in einer Plattform. Das bedeutet, dass du Kundenanrufe, bezahlte Sitzungen und große Gruppenentscheidungen verwalten kannst, ohne mit mehreren Tools jonglieren zu müssen.
Calendly vs. Doodle: Vergleich der Funktionen
Hier ist ein direkter Vergleich, der dir hilft, den Wechsel zu bewerten.
Funktion
Calendly
Doodle
1:1 Buchungslinks
Ja
Ja
Gruppenumfragen (Abstimmung mit mehreren Optionen)
Begrenzt
Ja
Team-Planung
Ja (bezahlte Stufen)
Ja
Stripe-Integration
Ja
Ja
Kollektive Terminplanung
Ja
Ja
Abstimmung ohne Konto für Teilnehmer
Nein
Ja
Am besten geeignet für
Hauptsächlich 1:1-Treffen
1:1 + Gruppenkoordination
Wenn du häufig Vorstandssitzungen, Hochschulsitzungen, Workshops oder interne Planungstreffen planst, vereinfacht die Gruppenabstimmung von Doodle die Koordination erheblich.
Schritt 1: Verbinde deinen Kalender
Doodle lässt sich integrieren mit:
Microsoft Outlook
Office 365
Einmal verbunden:
Deine belegten Zeiten werden automatisch synchronisiert
Doppelte Buchungen werden verhindert
Die Verfügbarkeit wird in Echtzeit aktualisiert
Du musst bestehende Termine nicht manuell neu eingeben.
Schritt 2: Erstelle deine Buchungsseiten neu
In Calendly werden Termine als Ereignistypen erstellt, in Doodle erstellst du Buchungsseiten.
Du kannst konfigurieren:
Dauer der Besprechung
Pufferzeiten
Verfügbare Tage und Stunden
Video-Standort (Zoom, Teams, Google Meet)
Benutzerdefinierte Aufnahmefragen
Übliche Buchungsarten sind:
Einführungsgespräche
Beratungen
Bezahlte Coaching-Sitzungen
Unterricht
Interne Teambesprechungen
Die meisten Nutzer erstellen ihre Einrichtung in nur wenigen Minuten.
Schritt 3: Aktiviere Zahlungen mit Stripe (optional)
Wenn du für Termine Gebühren erhebst, ist Doodle direkt mit Stripe integriert.
Du kannst:
pro Sitzung abrechnen
Einzahlungen sammeln
Festpreise festlegen
Bezahlte Gruppenveranstaltungen erstellen
Die Zahlung wird zum Zeitpunkt der Buchung eingezogen. Dies ist besonders nützlich für:
Coaches
Tutoren
Berater/innen
Therapeuten
Professionelle Dienstleistungsanbieter
Schritt 4: Teamplanung einrichten
Wenn du ein Team migrierst, kannst du mit Doodle
Gemeinsame Buchungsseiten erstellen
Gemeinsame Verfügbarkeit einstellen
Round-Robin-Planung verwenden
Rollen und Berechtigungen zuweisen
Dadurch wird die Planung zentralisiert, während die einzelnen Teammitglieder weiterhin flexibel bleiben.
Schritt 5: Verwende Gruppenumfragen für Meetings mit mehreren Personen
Hier zeichnet sich Doodle aus.
Mit Doodle-Gruppenumfragen kannst du:
mehrere Zeitoptionen vorschlagen
Teilnehmer abstimmen lassen, ohne Konten anzulegen
Automatisch die beste Zeit bestimmen
Sofortige Kalendereinladungen verschicken
So entfallen lange E-Mail-Ketten und die manuelle Koordination.
Schritt 6: Teile deinen neuen Buchungslink
Sobald deine Einrichtung abgeschlossen ist:
Füge deine Buchungsseite zu deiner Website hinzu
Füge sie in deine E-Mail-Signatur ein
Teile sie in LinkedIn-Nachrichten
Binde sie auf Landing Pages ein
Du kannst auch Gruppenumfragen versenden, wenn du grö�ßere Meetings koordinierst.
Die meisten Einzelbenutzer schließen die Migration in weniger als 15 Minuten ab.
Häufig gestellte Fragen zur Migration von Calendly zu Doodle
Kann ich in weniger als 15 Minuten von Calendly zu Doodle migrieren?
Ja. Die meisten Nutzer können ihren Kalender in 10-15 Minuten verbinden, Buchungsseiten neu erstellen und Stripe aktivieren.
Werden meine bestehenden Calendly-Buchungen automatisch übertragen?
Keine Terminplanungsplattform überträgt frühere Buchungen automatisch. Sobald dein Kalender jedoch verbunden ist, berücksichtigt Doodle deine bestehenden Buchungszeiten.
Kann ich weiterhin Zoom oder Microsoft Teams nutzen?
Ja. Doodle ist mit den wichtigsten Videokonferenzplattformen integriert und fügt den Buchungen automatisch Links zu den Meetings hinzu.
Was passiert mit meinen bezahlten Sitzungen?
Du kannst Stripe einbinden und bezahlte Buchungsseiten in Doodle erstellen. Die Zahlung wird zum Zeitpunkt der Buchung eingezogen.
Ist Doodle nur für Gruppenumfragen geeignet?
Nein. Doodle unterstützt neben Gruppenabfragen auch 1:1 Buchungsseiten, Teamplanung, kollektive Verfügbarkeit und bezahlte Termine.
Wann sollte ich mein Calendly-Abonnement kündigen?
Bevor du kündigst, solltest du deinen Calendly-Abrechnungszyklus und die Kündigungsfrist überprüfen, um unerwartete Verlängerungsgebühren zu vermeiden. Wenn du sichergestellt hast, dass alles in Doodle reibungslos läuft und du dich innerhalb deines Kündigungsfensters befindest, kannst du dein Calendly-Abonnement sicher beenden.
Bist du bereit, von Calendly zu Doodle zu wechseln?
Der Wechsel der Tools muss nicht kompliziert sein.
Verbinde deinen Kalender.
Erstelle deine Buchungsseiten neu.
Aktiviere Stripe, falls nötig.
Teile deinen neuen Link.
Das war's schon.
Beginne noch heute mit Doodle und verwalte sowohl Einzel- als auch Gruppenbuchungen an einem Ort.