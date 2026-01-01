Przejdź do głównej treści
Planowanie

Jak przejść z Calendly na Doodle w mniej niż 10 minut

Czas czytania: 4 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Confident professional standing with folded arms.

Przejście z Calendly na Doodle zajmuje około 10–15 minut. Podłącz swój kalendarz, odtwórz typy rezerwacji, w razie potrzeby włącz płatności Stripe i udostępnij nowy link. Doodle obsługuje rezerwacje indywidualne, planowanie spotkań zespołowych oraz Group Poll w jednym miejscu — dzięki czemu idealnie nadaje się dla profesjonalistów, którzy potrzebują zarówno indywidualnych spotkań, jak i koordynacji grupowej.

Dlaczego warto przejść z Calendly na Doodle?

Calendly to dobry punkt wyjścia. Jednak w miarę jak planowanie staje się coraz bardziej skomplikowane, wiele zespołów poszukuje:

  • Większa elastyczność w planowaniu zajęć grupowych

  • Wbudowana obsługa płatności Stripe

  • Przejrzyste ceny

  • Łatwiejsza koordynacja pracy zespołu

  • Połączenie planowania w trybie 1:1 i planowania dla wielu osób

Doodle łączy w jednej platformie Booking Pages i Group Polls. Oznacza to, że możesz zarządzać rozmowami z klientami, płatnymi sesjami oraz decyzjami podejmowanymi przez duże grupy bez konieczności korzystania z wielu narzędzi jednocześnie.

Calendly kontra Doodle: porównanie funkcji

Oto bezpośrednie porównanie, które pomoże Ci ocenić tę zmianę.

Funkcja

Calendly

Doodle

Linki do rezerwacji 1:1

Tak

Tak

Group Poll (głosowanie z wieloma opcjami)

Ograniczona

Tak

Planowanie pracy zespołów

Tak (plany płatne)

Tak

Integracja ze Stripe

Tak

Tak

Planowanie zbiorowe

Tak

Tak

Głosowanie bez rejestracji dla uczestników

Nie

Tak

Najlepiej nadaje się do

Głównie spotkania indywidualne

1:1 + koordynacja grupowa

Jeśli często organizujesz posiedzenia zarządu, zajęcia na uczelni, warsztaty lub wewnętrzne spotkania planistyczne, funkcja Group Poll w serwisie Doodle znacznie ułatwia koordynację.

Krok 1: Podłącz swój kalendarz

Aplikacja Doodle współpracuje z:

  • Kalendarz Google

  • Microsoft Outlook

  • Office 365

Po nawiązaniu połączenia:

  • Twoje okresy wzmożonej aktywności są synchronizowane automatycznie

  • Zapobiega się podwójnym rezerwacjom

  • Aktualizacje dotyczące dostępności w czasie rzeczywistym

Nie trzeba ręcznie ponownie wprowadzać istniejących spotkań.

Krok 2: Odtwórz swoje Booking Pages

W serwisie Calendly spotkania tworzy się jako typy wydarzeń. W serwisie Doodle tworzy się Booking Pages.

Można skonfigurować:

  • Czas trwania spotkania

  • Czasy buforowania

  • Dostępne dni i godziny

  • Miejsce spotkania (Zoom, Teams, Google Meet)

  • Pytania dotyczące indywidualnych potrzeb

Do typowych rodzajów rezerwacji należą:

  • Rozmowy wstępne

  • Konsultacje

  • Płatne sesje coachingowe

  • Zajęcia

  • Wewnętrzne spotkania zespołu

Większość użytkowników odtwarza swoją konfigurację w ciągu zaledwie kilku minut.

Krok 3: Włącz płatności za pomocą Stripe (opcjonalnie)

Jeśli pobierasz opłaty za spotkania, Doodle integruje się bezpośrednio z serwisem Stripe.

Możesz:

  • Opłata za sesję

  • Przyjmowanie wpłat

  • Ustal stałe ceny

  • Tworzenie płatnych wydarzeń grupowych

Opłata jest pobierana w momencie rezerwacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku:

  • Trenerzy

  • Korepetytorzy

  • Konsultanci

  • Terapeuci

  • Profesjonalni usługodawcy

Krok 4: Skonfiguruj harmonogram pracy zespołu

Jeśli przenosisz zespół, Doodle umożliwia:

  • Utwórz wspólne Booking Pages

  • Ustaw dostępność zbiorową

  • Zastosuj harmonogramowanie typu „round-robin”

  • Przypisz role i uprawnienia

Rozwiązanie to pozwala scentralizować planowanie, zapewniając jednocześnie elastyczność poszczególnym członkom zespołu.

Krok 5: Korzystaj z Group Poll podczas spotkań z udziałem wielu osób

Właśnie w tym zakresie Doodle wyróżnia się na tle innych.

Dzięki Group Polls w serwisie Doodle możesz:

  • Zaproponuj kilka opcji terminów

  • Umożliw uczestnikom głosowanie bez konieczności zakładania kont

  • Automatyczne określenie najlepszego czasu

  • Natychmiastowe wysyłanie zaproszeń kalendarzowych

Dzięki temu nie ma już potrzeby prowadzenia długich wymian e-maili ani ręcznej koordynacji.

Krok 6: Udostępnij swój nowy link do rezerwacji

Po zakończeniu konfiguracji:

  • Dodaj Booking Page do swojej witryny internetowej

  • Dodaj to do swojej sygnatury w wiadomościach e-mail

  • Udostępnij to w wiadomościach na LinkedIn

  • Umieść to na stronach docelowych

Podczas koordynowania większych spotkań możesz również wysyłać Group Polls.

Większość użytkowników indywidualnych kończy migrację w mniej niż 15 minut.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące migracji z Calendly do Doodle

Czy mogę przenieść dane z Calendly do Doodle w mniej niż 15 minut?

Tak. Większość użytkowników może podłączyć swój kalendarz, utworzyć Booking Pages i włączyć Stripe w ciągu 10–15 minut.

Czy moje dotychczasowe rezerwacje w Calendly zostaną przeniesione automatycznie?

Żadna platforma do planowania spotkań nie przenosi automatycznie wcześniejszych rezerwacji. Jednak po podłączeniu kalendarza Doodle uwzględni Twoje dotychczasowe terminy, w których jesteś zajęty.

Czy mogę nadal korzystać z Zoom lub Microsoft Teams?

Tak. Doodle współpracuje z głównymi platformami do wideokonferencji i automatycznie dodaje linki do spotkań do rezerwacji.

Co stanie się z moimi opłaconymi sesjami?

Możesz połączyć Stripe i utworzyć Booking Pages płatne w serwisie Doodle. Płatność jest pobierana w momencie dokonania rezerwacji.

Czy Doodle służy wyłącznie do przeprowadzania Group Poll?

Nie. Doodle obsługuje Booking Pages typu 1:1, planowanie harmonogramów zespołów, zbiorczą dostępność oraz płatne wizyty — a także Group Poll.

Kiedy powinienem anulować subskrypcję Calendly?

Przed anulowaniem sprawdź cykl rozliczeniowy Calendly oraz termin anulowania, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat za przedłużenie subskrypcji. Gdy upewnisz się, że wszystko działa bez zarzutu w Doodle i mieścisz się w wyznaczonym terminie anulowania, możesz bez obaw zakończyć subskrypcję Calendly.

Chcesz przejść z Calendly na Doodle?

Zmiana narzędzi nie musi być skomplikowana.

  1. Podłącz swój kalendarz.

  2. Odtwórz swoje Booking Pages.

  3. W razie potrzeby włącz Stripe.

  4. Podziel się swoim nowym linkiem.

To wszystko.

Zacznij korzystać z Doodle już dziś i zarządzaj zarówno harmonogramami indywidualnymi, jak i grupowymi w jednym miejscu.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Udostępnij

Powiązane treści

A diverse group of hospital governance officers and senior medical staff collaborate in a hospital boardroom, discussing meeting schedules with digital tools.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie zarządu sieci szpitali: przewodnik dla specjalisty ds. zarządzania

Przeczytaj artykuł
A diverse group of professionals in a community center actively participating in an HR workshop, with a facilitator leading the discussion and participants engaging in decision-making activities.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować warsztaty dotyczące rozwoju talentów w dziale kadr: przewodnik dla kierownika ds. szkoleń i rozwoju

Przeczytaj artykuł
A municipal clerk and a group of elected members in a community center, collaboratively using digital devices to track RSVPs for a town council session.
Rodzaje spotkań

Jak zaplanować posiedzenie rady miejskiej: przewodnik dla sekretarza

Przeczytaj artykuł

Rozwiąż równanie planowania z Doodle