Jak przejść z Calendly na Doodle w mniej niż 10 minut

Przejście z Calendly na Doodle zajmuje około 10–15 minut. Podłącz swój kalendarz, odtwórz typy rezerwacji, w razie potrzeby włącz płatności Stripe i udostępnij nowy link. Doodle obsługuje rezerwacje indywidualne, planowanie spotkań zespołowych oraz Group Poll w jednym miejscu — dzięki czemu idealnie nadaje się dla profesjonalistów, którzy potrzebują zarówno indywidualnych spotkań, jak i koordynacji grupowej.

Dlaczego warto przejść z Calendly na Doodle?

Calendly to dobry punkt wyjścia. Jednak w miarę jak planowanie staje się coraz bardziej skomplikowane, wiele zespołów poszukuje:

Większa elastyczność w planowaniu zajęć grupowych

Wbudowana obsługa płatności Stripe

Przejrzyste ceny

Łatwiejsza koordynacja pracy zespołu

Połączenie planowania w trybie 1:1 i planowania dla wielu osób

Doodle łączy w jednej platformie Booking Pages i Group Polls. Oznacza to, że możesz zarządzać rozmowami z klientami, płatnymi sesjami oraz decyzjami podejmowanymi przez duże grupy bez konieczności korzystania z wielu narzędzi jednocześnie.

Calendly kontra Doodle: porównanie funkcji

Oto bezpośrednie porównanie, które pomoże Ci ocenić tę zmianę.

Funkcja Calendly Doodle Linki do rezerwacji 1:1 Tak Tak Group Poll (głosowanie z wieloma opcjami) Ograniczona Tak Planowanie pracy zespołów Tak (plany płatne) Tak Integracja ze Stripe Tak Tak Planowanie zbiorowe Tak Tak Głosowanie bez rejestracji dla uczestników Nie Tak Najlepiej nadaje się do Głównie spotkania indywidualne 1:1 + koordynacja grupowa

Jeśli często organizujesz posiedzenia zarządu, zajęcia na uczelni, warsztaty lub wewnętrzne spotkania planistyczne, funkcja Group Poll w serwisie Doodle znacznie ułatwia koordynację.

Krok 1: Podłącz swój kalendarz

Aplikacja Doodle współpracuje z:

Kalendarz Google

Microsoft Outlook

Office 365

Po nawiązaniu połączenia:

Twoje okresy wzmożonej aktywności są synchronizowane automatycznie

Zapobiega się podwójnym rezerwacjom

Aktualizacje dotyczące dostępności w czasie rzeczywistym

Nie trzeba ręcznie ponownie wprowadzać istniejących spotkań.

Krok 2: Odtwórz swoje Booking Pages

W serwisie Calendly spotkania tworzy się jako typy wydarzeń. W serwisie Doodle tworzy się Booking Pages.

Można skonfigurować:

Czas trwania spotkania

Czasy buforowania

Dostępne dni i godziny

Miejsce spotkania (Zoom, Teams, Google Meet)

Pytania dotyczące indywidualnych potrzeb

Do typowych rodzajów rezerwacji należą:

Rozmowy wstępne

Konsultacje

Płatne sesje coachingowe

Zajęcia

Wewnętrzne spotkania zespołu

Większość użytkowników odtwarza swoją konfigurację w ciągu zaledwie kilku minut.

Krok 3: Włącz płatności za pomocą Stripe (opcjonalnie)

Jeśli pobierasz opłaty za spotkania, Doodle integruje się bezpośrednio z serwisem Stripe.

Możesz:

Opłata za sesję

Przyjmowanie wpłat

Ustal stałe ceny

Tworzenie płatnych wydarzeń grupowych

Opłata jest pobierana w momencie rezerwacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku:

Trenerzy

Korepetytorzy

Konsultanci

Terapeuci

Profesjonalni usługodawcy

Krok 4: Skonfiguruj harmonogram pracy zespołu

Jeśli przenosisz zespół, Doodle umożliwia:

Utwórz wspólne Booking Pages

Ustaw dostępność zbiorową

Zastosuj harmonogramowanie typu „round-robin”

Przypisz role i uprawnienia

Rozwiązanie to pozwala scentralizować planowanie, zapewniając jednocześnie elastyczność poszczególnym członkom zespołu.

Krok 5: Korzystaj z Group Poll podczas spotkań z udziałem wielu osób

Właśnie w tym zakresie Doodle wyróżnia się na tle innych.

Dzięki Group Polls w serwisie Doodle możesz:

Zaproponuj kilka opcji terminów

Umożliw uczestnikom głosowanie bez konieczności zakładania kont

Automatyczne określenie najlepszego czasu

Natychmiastowe wysyłanie zaproszeń kalendarzowych

Dzięki temu nie ma już potrzeby prowadzenia długich wymian e-maili ani ręcznej koordynacji.

Krok 6: Udostępnij swój nowy link do rezerwacji

Po zakończeniu konfiguracji:

Dodaj Booking Page do swojej witryny internetowej

Dodaj to do swojej sygnatury w wiadomościach e-mail

Udostępnij to w wiadomościach na LinkedIn

Umieść to na stronach docelowych

Podczas koordynowania większych spotkań możesz również wysyłać Group Polls.

Większość użytkowników indywidualnych kończy migrację w mniej niż 15 minut.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące migracji z Calendly do Doodle

Czy mogę przenieść dane z Calendly do Doodle w mniej niż 15 minut?

Tak. Większość użytkowników może podłączyć swój kalendarz, utworzyć Booking Pages i włączyć Stripe w ciągu 10–15 minut.

Czy moje dotychczasowe rezerwacje w Calendly zostaną przeniesione automatycznie?

Żadna platforma do planowania spotkań nie przenosi automatycznie wcześniejszych rezerwacji. Jednak po podłączeniu kalendarza Doodle uwzględni Twoje dotychczasowe terminy, w których jesteś zajęty.

Czy mogę nadal korzystać z Zoom lub Microsoft Teams?

Tak. Doodle współpracuje z głównymi platformami do wideokonferencji i automatycznie dodaje linki do spotkań do rezerwacji.

Co stanie się z moimi opłaconymi sesjami?

Możesz połączyć Stripe i utworzyć Booking Pages płatne w serwisie Doodle. Płatność jest pobierana w momencie dokonania rezerwacji.

Czy Doodle służy wyłącznie do przeprowadzania Group Poll?

Nie. Doodle obsługuje Booking Pages typu 1:1, planowanie harmonogramów zespołów, zbiorczą dostępność oraz płatne wizyty — a także Group Poll.

Kiedy powinienem anulować subskrypcję Calendly?

Przed anulowaniem sprawdź cykl rozliczeniowy Calendly oraz termin anulowania, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat za przedłużenie subskrypcji. Gdy upewnisz się, że wszystko działa bez zarzutu w Doodle i mieścisz się w wyznaczonym terminie anulowania, możesz bez obaw zakończyć subskrypcję Calendly.

Chcesz przejść z Calendly na Doodle?

Zmiana narzędzi nie musi być skomplikowana.

Podłącz swój kalendarz. Odtwórz swoje Booking Pages. W razie potrzeby włącz Stripe. Podziel się swoim nowym linkiem.

To wszystko.

Zacznij korzystać z Doodle już dziś i zarządzaj zarówno harmonogramami indywidualnymi, jak i grupowymi w jednym miejscu.