Jak przejść z Calendly na Doodle w mniej niż 10 minut
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Przejście z Calendly na Doodle zajmuje około 10–15 minut. Podłącz swój kalendarz, odtwórz typy rezerwacji, w razie potrzeby włącz płatności Stripe i udostępnij nowy link. Doodle obsługuje rezerwacje indywidualne, planowanie spotkań zespołowych oraz Group Poll w jednym miejscu — dzięki czemu idealnie nadaje się dla profesjonalistów, którzy potrzebują zarówno indywidualnych spotkań, jak i koordynacji grupowej.
Dlaczego warto przejść z Calendly na Doodle?
Calendly to dobry punkt wyjścia. Jednak w miarę jak planowanie staje się coraz bardziej skomplikowane, wiele zespołów poszukuje:
Większa elastyczność w planowaniu zajęć grupowych
Wbudowana obsługa płatności Stripe
Przejrzyste ceny
Łatwiejsza koordynacja pracy zespołu
Połączenie planowania w trybie 1:1 i planowania dla wielu osób
Doodle łączy w jednej platformie Booking Pages i Group Polls. Oznacza to, że możesz zarządzać rozmowami z klientami, płatnymi sesjami oraz decyzjami podejmowanymi przez duże grupy bez konieczności korzystania z wielu narzędzi jednocześnie.
Calendly kontra Doodle: porównanie funkcji
Oto bezpośrednie porównanie, które pomoże Ci ocenić tę zmianę.
Funkcja
Calendly
Doodle
Linki do rezerwacji 1:1
Tak
Tak
Group Poll (głosowanie z wieloma opcjami)
Ograniczona
Tak
Planowanie pracy zespołów
Tak (plany płatne)
Tak
Integracja ze Stripe
Tak
Tak
Planowanie zbiorowe
Tak
Tak
Głosowanie bez rejestracji dla uczestników
Nie
Tak
Najlepiej nadaje się do
Głównie spotkania indywidualne
1:1 + koordynacja grupowa
Jeśli często organizujesz posiedzenia zarządu, zajęcia na uczelni, warsztaty lub wewnętrzne spotkania planistyczne, funkcja Group Poll w serwisie Doodle znacznie ułatwia koordynację.
Krok 1: Podłącz swój kalendarz
Aplikacja Doodle współpracuje z:
Kalendarz Google
Microsoft Outlook
Office 365
Po nawiązaniu połączenia:
Twoje okresy wzmożonej aktywności są synchronizowane automatycznie
Zapobiega się podwójnym rezerwacjom
Aktualizacje dotyczące dostępności w czasie rzeczywistym
Nie trzeba ręcznie ponownie wprowadzać istniejących spotkań.
Krok 2: Odtwórz swoje Booking Pages
W serwisie Calendly spotkania tworzy się jako typy wydarzeń. W serwisie Doodle tworzy się Booking Pages.
Można skonfigurować:
Czas trwania spotkania
Czasy buforowania
Dostępne dni i godziny
Miejsce spotkania (Zoom, Teams, Google Meet)
Pytania dotyczące indywidualnych potrzeb
Do typowych rodzajów rezerwacji należą:
Rozmowy wstępne
Konsultacje
Płatne sesje coachingowe
Zajęcia
Wewnętrzne spotkania zespołu
Większość użytkowników odtwarza swoją konfigurację w ciągu zaledwie kilku minut.
Krok 3: Włącz płatności za pomocą Stripe (opcjonalnie)
Jeśli pobierasz opłaty za spotkania, Doodle integruje się bezpośrednio z serwisem Stripe.
Możesz:
Opłata za sesję
Przyjmowanie wpłat
Ustal stałe ceny
Tworzenie płatnych wydarzeń grupowych
Opłata jest pobierana w momencie rezerwacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku:
Trenerzy
Korepetytorzy
Konsultanci
Terapeuci
Profesjonalni usługodawcy
Krok 4: Skonfiguruj harmonogram pracy zespołu
Jeśli przenosisz zespół, Doodle umożliwia:
Utwórz wspólne Booking Pages
Ustaw dostępność zbiorową
Zastosuj harmonogramowanie typu „round-robin”
Przypisz role i uprawnienia
Rozwiązanie to pozwala scentralizować planowanie, zapewniając jednocześnie elastyczność poszczególnym członkom zespołu.
Krok 5: Korzystaj z Group Poll podczas spotkań z udziałem wielu osób
Właśnie w tym zakresie Doodle wyróżnia się na tle innych.
Dzięki Group Polls w serwisie Doodle możesz:
Zaproponuj kilka opcji terminów
Umożliw uczestnikom głosowanie bez konieczności zakładania kont
Automatyczne określenie najlepszego czasu
Natychmiastowe wysyłanie zaproszeń kalendarzowych
Dzięki temu nie ma już potrzeby prowadzenia długich wymian e-maili ani ręcznej koordynacji.
Krok 6: Udostępnij swój nowy link do rezerwacji
Po zakończeniu konfiguracji:
Dodaj Booking Page do swojej witryny internetowej
Dodaj to do swojej sygnatury w wiadomościach e-mail
Udostępnij to w wiadomościach na LinkedIn
Umieść to na stronach docelowych
Podczas koordynowania większych spotkań możesz również wysyłać Group Polls.
Większość użytkowników indywidualnych kończy migrację w mniej niż 15 minut.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące migracji z Calendly do Doodle
Czy mogę przenieść dane z Calendly do Doodle w mniej niż 15 minut?
Tak. Większość użytkowników może podłączyć swój kalendarz, utworzyć Booking Pages i włączyć Stripe w ciągu 10–15 minut.
Czy moje dotychczasowe rezerwacje w Calendly zostaną przeniesione automatycznie?
Żadna platforma do planowania spotkań nie przenosi automatycznie wcześniejszych rezerwacji. Jednak po podłączeniu kalendarza Doodle uwzględni Twoje dotychczasowe terminy, w których jesteś zajęty.
Czy mogę nadal korzystać z Zoom lub Microsoft Teams?
Tak. Doodle współpracuje z głównymi platformami do wideokonferencji i automatycznie dodaje linki do spotkań do rezerwacji.
Co stanie się z moimi opłaconymi sesjami?
Możesz połączyć Stripe i utworzyć Booking Pages płatne w serwisie Doodle. Płatność jest pobierana w momencie dokonania rezerwacji.
Czy Doodle służy wyłącznie do przeprowadzania Group Poll?
Nie. Doodle obsługuje Booking Pages typu 1:1, planowanie harmonogramów zespołów, zbiorczą dostępność oraz płatne wizyty — a także Group Poll.
Kiedy powinienem anulować subskrypcję Calendly?
Przed anulowaniem sprawdź cykl rozliczeniowy Calendly oraz termin anulowania, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat za przedłużenie subskrypcji. Gdy upewnisz się, że wszystko działa bez zarzutu w Doodle i mieścisz się w wyznaczonym terminie anulowania, możesz bez obaw zakończyć subskrypcję Calendly.
Chcesz przejść z Calendly na Doodle?
Zmiana narzędzi nie musi być skomplikowana.
Podłącz swój kalendarz.
Odtwórz swoje Booking Pages.
W razie potrzeby włącz Stripe.
Podziel się swoim nowym linkiem.
To wszystko.
Zacznij korzystać z Doodle już dziś i zarządzaj zarówno harmonogramami indywidualnymi, jak i grupowymi w jednym miejscu.
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