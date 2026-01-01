Calendly से Doodle पर स्विच करने में लगभग 10–15 मिनट लगते हैं। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, अपनी बुकिंग प्रकारों को फिर से बनाएँ, यदि आवश्यक हो तो Stripe भुगतान सक्षम करें, और अपना नया लिंक साझा करें। Doodle एक ही स्थान पर 1:1 बुकिंग, टीम शेड्यूलिंग, और ग्रुप पोल का समर्थन करता है — जो उन पेशेवरों के लिए आदर्श है जिन्हें व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट्स और समूह समन्वय दोनों की आवश्यकता होती है।

Calendly से Doodle पर क्यों स्विच करें

Calendly एक ठोस शुरुआती बिंदु है। लेकिन जैसे-जैसे शेड्यूलिंग अधिक जटिल होती जाती है, कई टीमें निम्नलिखित की तलाश करती हैं:

समूह अनुसूचीकरण के लिए अधिक लचीलापन

अंतर्निहित स्ट्राइप भुगतान

पारदर्शी मूल्य निर्धारण

टीम समन्वय में आसानी

1:1 और बहु-व्यक्ति अनुसूचीकरण का संयोजन

Doodle एक ही प्लेटफ़ॉर्म में बुकिंग पेज और ग्रुप पोल को जोड़ता है। इसका मतलब है कि आप क्लाइंट कॉल्स, पेड सेशंस और बड़े समूह के निर्णयों को कई टूल्स के बीच स्विच किए बिना प्रबंधित कर सकते हैं।

कैलेन्डली बनाम Doodle: फीचर तुलना

यहाँ एक सीधा तुलना है जो आपको इस कदम का मूल्यांकन करने में मदद करेगी।

विशेषता कैलेन्डली Doodle 1:1 बुकिंग लिंक हाँ हाँ ग्रुप पोल (बहुविकल्पीय मतदान) सीमित हाँ टीम अनुसूचीकरण हाँ (भुगतान किए गए स्तर) हाँ Stripe एकीकरण हाँ हाँ सामूहिक अनुसूचीकरण हाँ हाँ प्रतिभागियों के लिए बिना खाते के मतदान नहीं हाँ के लिए सबसे अच्छा मुख्यतः 1:1 बैठकें 1:1 + समूह समन्वय

यदि आप अक्सर बोर्ड की बैठकें, विश्वविद्यालय सत्र, कार्यशालाएँ या आंतरिक योजना बैठकें निर्धारित करते हैं, तो Doodle का ग्रुप पोल समन्वय को काफी सरल बना देता है।

चरण 1: अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

Doodle एकीकृत करता है:

गूगल कैलेंडर

माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक

ऑफ़िस 365

एक बार जुड़ जाने पर:

आपके व्यस्त समय स्वचालित रूप से सिंक हो जाते हैं।

डबल बुकिंग रोकी जाती है।

वास्तविक समय में उपलब्धता अपडेट

आपको मौजूदा अपॉइंटमेंट्स को मैन्युअल रूप से फिर से दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

चरण 2: अपने बुकिंग पेज फिर से बनाएं

कैलेन्ली में, मीटिंग्स इवेंट टाइप्स के रूप में बनाई जाती हैं। Doodle में, आप बुकिंग पेज बनाते हैं।

आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

बैठक की अवधि

बफ़र समय

उपलब्ध दिन और घंटे

वीडियो स्थान (ज़ूम, टीम्स, गूगल मीट)

कस्टम इनटेक प्रश्न

सामान्य बुकिंग प्रकारों में शामिल हैं:

परिचय कॉल

परामर्श

भुगतान किए गए कोचिंग सत्र

क्लासें

आंतरिक टीम बैठकें

अधिकांश उपयोगकर्ता अपने सेटअप को कुछ ही मिनटों में फिर से तैयार कर लेते हैं।

चरण 3: Stripe के साथ भुगतान सक्षम करें (वैकल्पिक)

यदि आप अपॉइंटमेंट्स के लिए शुल्क लेते हैं, तो Doodle सीधे Stripe के साथ एकीकृत होता है।

आप कर सकते हैं:

प्रति सत्र शुल्क

जमाएँ एकत्र करें

स्थिर कीमतें निर्धारित करें

भुगतान वाले समूह कार्यक्रम बनाएँ

भुगतान बुकिंग के समय एकत्र किया जाता है। यह विशेष रूप से इनके लिए उपयोगी है:

कोच

ट्यूटर्स

परामर्शदाता

चिकित्सक

पेशेवर सेवा प्रदाता

चरण 4: टीम शेड्यूलिंग सेट अप करें

यदि आप एक टीम को माइग्रेट कर रहे हैं, तो Doodle आपको यह करने की अनुमति देता है:

साझा बुकिंग पेज बनाएँ

सामूहिक उपलब्धता सेट करें

राउंड-रॉबिन अनुसूचीकरण का उपयोग करें

भूमिकाएँ और अनुमतियाँ असाइन करें

यह शेड्यूलिंग को केंद्रीकृत करता है, फिर भी व्यक्तिगत टीम सदस्यों को लचीलापन प्रदान करता है।

चरण 5: कई लोगों की बैठकों के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करें

यहीं पर Doodle अलग दिखता है।

Doodle ग्रुप पोल के साथ, आप कर सकते हैं:

कई समय विकल्प प्रस्तावित करें

प्रतिभागियों को खाते बनाए बिना मतदान करने दें

स्वचालित रूप से सबसे अच्छा समय निर्धारित करें

कैलेंडर निमंत्रण तुरंत भेजें

यह लंबी ईमेल श्रृंखलाओं और मैन्युअल समन्वय को समाप्त करता है।

चरण 6: अपना नया बुकिंग लिंक साझा करें

एक बार आपका सेटअप पूरा हो जाने पर:

अपनी वेबसाइट पर अपना बुकिंग पेज जोड़ें

इसे अपने ईमेल हस्ताक्षर में शामिल करें

इसे LinkedIn संदेशों में साझा करें

इसे लैंडिंग पेजों पर एम्बेड करें

आप बड़ी बैठकों का समन्वय करते समय ग्रुप पोल भी भेज सकते हैं।

अधिकांश व्यक्तिगत उपयोगकर्ता 15 मिनट से भी कम समय में माइग्रेशन पूरा कर लेते हैं।

Calendly से Doodle में माइग्रेट करने के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं 15 मिनट से कम समय में Calendly से Doodle में माइग्रेट कर सकता हूँ?

हाँ। अधिकांश उपयोगकर्ता 10–15 मिनट में अपना कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं, बुकिंग पेज फिर से बना सकते हैं, और Stripe सक्षम कर सकते हैं।

क्या मेरी मौजूदा Calendly बुकिंग्स स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएँगी?

कोई भी शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म स्वचालित रूप से पहले से बुक की गई समय-स्लॉट को स्थानांतरित नहीं करता है। हालांकि, एक बार आपका कैलेंडर कनेक्ट हो जाने पर, Doodle आपके मौजूदा व्यस्त समय का सम्मान करेगा।

क्या मैं ज़ूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का उपयोग जारी रख सकता हूँ?

हाँ। Doodle प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत होता है और बुकिंग में स्वचालित रूप से मीटिंग लिंक जोड़ता है।

मेरे पेड सेशंस का क्या होता है?

आप Stripe को कनेक्ट करके Doodle में सशुल्क बुकिंग पेज फिर से बना सकते हैं। भुगतान बुकिंग के समय एकत्र किया जाता है।

क्या Doodle केवल ग्रुप पोल के लिए है?

नहीं। Doodle 1:1 बुकिंग पेज, टीम शेड्यूलिंग, सामूहिक उपलब्धता और सशुल्क अपॉइंटमेंट्स के साथ-साथ ग्रुप पोल का भी समर्थन करता है।

मुझे अपनी Calendly सदस्यता कब रद्द करनी चाहिए?

रद्द करने से पहले, अप्रत्याशित नवीनीकरण शुल्क से बचने के लिए अपने Calendly बिलिंग चक्र और रद्दीकरण की अंतिम तिथि की जाँच करें। एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि Doodle में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और आप अपनी रद्दीकरण की अवधि के भीतर हैं, तो आप सुरक्षित रूप से अपनी Calendly सदस्यता समाप्त कर सकते हैं।

क्या आप कैलेंडली से Doodle पर स्विच करने के लिए तैयार हैं?

टूल्स बदलना जटिल होने की आवश्यकता नहीं है।

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें। अपने बुकिंग पेजों को फिर से बनाएं। यदि आवश्यक हो तो Stripe सक्षम करें। अपना नया लिंक साझा करें।

बस इतना ही।

आज ही Doodle का उपयोग शुरू करें और एक ही स्थान पर व्यक्तिगत और समूह शेड्यूलिंग दोनों का प्रबंधन करें।