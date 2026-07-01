Så här byter du från Calendly till Doodle på mindre än 10 minuter

Det tar ungefär 10–15 minuter att byta från Calendly till Doodle. Anslut din kalender, skapa dina bokningstyper på nytt, aktivera Stripe-betalningar vid behov och dela din nya länk. Doodle stöder 1:1-bokningar, teamplanering och Group Poll på ett och samma ställe – vilket gör det perfekt för yrkesverksamma som behöver både individuella möten och gruppsamordning.

Varför byta från Calendly till Doodle?

Calendly är en bra utgångspunkt. Men när schemaläggningen blir mer komplex söker många team efter:

Större flexibilitet vid gruppbokningar

Inbyggda Stripe-betalningar

Transparent prissättning

Enklare samordning inom teamet

En kombination av 1:1-schemaläggning och schemaläggning för flera personer

Doodle kombinerar Booking Pages och Group Polls på en och samma plattform. Det innebär att du kan hantera kundsamtal, betalda sessioner och beslut i stora grupper utan att behöva växla mellan flera olika verktyg.

Calendly vs Doodle: jämförelse av funktioner

Här är en direkt jämförelse som hjälper dig att bedöma flytten.

Funktion Calendly Doodle Länkar för 1:1-bokning Ja Ja Group Poll (omröstning med flera valmöjligheter) Begränsad Ja Schemaläggning av team Ja (betalda nivåer) Ja Stripe-integration Ja Ja Gruppplanering Ja Ja Röstning utan konto för deltagare Nej Ja Bäst för Främst 1:1-möten 1:1 + gruppsamordning

Om du ofta planerar styrelsemöten, universitetssammankomster, workshops eller interna planeringsmöten underlättar Doodles Group Poll samordningen avsevärt.

Steg 1: Anslut din kalender

Doodle kan integreras med:

Google Kalender

Microsoft Outlook

Office 365

När anslutningen är upprättad:

Dina tider med hög belastning synkroniseras automatiskt

Dubbelbokningar förhindras

Uppdateringar om tillgänglighet i realtid

Du behöver inte mata in befintliga bokningar manuellt på nytt.

Steg 2: Skapa om dina Booking Pages

I Calendly skapas möten som händelsetyper. I Doodle skapar man Booking Pages.

Du kan ställa in:

Mötets varaktighet

Buffertider

Tillgängliga dagar och tider

Plats för videomötet (Zoom, Teams, Google Meet)

Anpassade frågor vid intag

Vanliga bokningstyper är bland annat:

Introduktionssamtal

Samråd

Betalda coachingsessioner

Kurser

Interna teammöten

De flesta användare återställer sin inställning på bara några minuter.

Steg 3: Aktivera betalningar med Stripe (valfritt)

Om du tar betalt för bokade tider kan Doodle integreras direkt med Stripe.

Du kan:

Avgift per session

Ta emot insättningar

Fastställa fasta priser

Skapa betalda gruppevenemang

Betalningen dras vid bokningstillfället. Detta är särskilt praktiskt för:

Tränare

Handledare

Konsulter

Terapeuter

Professionella tjänsteleverantörer

Steg 4: Ställ in schemaläggningen för teamet

Om du flyttar ett team kan du med Doodle:

Skapa delade Booking Pages

Ställ in kollektiv tillgänglighet

Använd round-robin-schemaläggning

Tilldela roller och behörigheter

Detta innebär att schemaläggningen centraliseras samtidigt som det fortfarande finns utrymme för flexibilitet för de enskilda teammedlemmarna.

Steg 5: Använd Group Poll vid möten med flera deltagare

Det är just här som Doodle utmärker sig.

With Doodle Group Polls, you can:

Föreslå flera tidsalternativ

Låt deltagarna rösta utan att behöva skapa konton

Bestäm automatiskt den bästa tidpunkten

Skicka kalenderinbjudningar direkt

Detta eliminerar långa e-postkedjor och manuell samordning.

Steg 6: Dela din nya bokningslänk

När installationen är klar:

Lägg till din Booking Page på din webbplats

Lägg till det i din e-postsignatur

Dela det i LinkedIn-meddelanden

Bädda in den på landningssidor

Du kan också skicka ut Group Polls när du samordnar större möten.

De flesta enskilda användare klarar av migreringen på mindre än 15 minuter.

Vanliga frågor om att byta från Calendly till Doodle

Kan jag byta från Calendly till Doodle på mindre än 15 minuter?

Ja. De flesta användare kan koppla in sin kalender, skapa Booking Pages och aktivera Stripe på 10–15 minuter.

Kommer mina befintliga Calendly-bokningar att överföras automatiskt?

Ingen schemaläggningsplattform överför tidigare bokningar automatiskt. Men när din kalender väl är ansluten kommer Doodle att ta hänsyn till dina befintliga upptagna tider.

Kan jag fortsätta att använda Zoom eller Microsoft Teams?

Ja. Doodle kan integreras med de största plattformarna för videokonferenser och lägger automatiskt till möteslänkar i bokningarna.

Vad händer med mina betalda sessioner?

Du kan koppla ihop Stripe och skapa betalda Booking Pages i Doodle. Betalningen dras vid bokningstillfället.

Är Doodle endast avsett för Group Poll?

Nej. Doodle stöder Booking Pages för 1:1-möten, schemaläggning för team, gemensam tillgänglighet och betalda bokningar – utöver Group Poll.

När bör jag säga upp mitt Calendly-abonnemang?

Innan du säger upp ditt abonnemang bör du kontrollera Calendlys faktureringscykel och sista uppsägningsdag för att undvika oväntade förnyelseavgifter. När du har bekräftat att allt fungerar som det ska i Doodle och att du fortfarande befinner dig inom uppsägningsperioden kan du tryggt säga upp ditt Calendly-abonnemang.

Är du redo att byta från Calendly till Doodle?

Att byta verktyg behöver inte vara komplicerat.

Anslut din kalender. Skapa om dina Booking Pages. Aktivera Stripe vid behov. Dela din nya länk.

Det var allt.

Börja använda Doodle redan idag och hantera både individuella och gemensamma scheman på ett och samma ställe.