Så här byter du från Calendly till Doodle på mindre än 10 minuter
Updated: 1 juli 2026
Det tar ungefär 10–15 minuter att byta från Calendly till Doodle. Anslut din kalender, skapa dina bokningstyper på nytt, aktivera Stripe-betalningar vid behov och dela din nya länk. Doodle stöder 1:1-bokningar, teamplanering och Group Poll på ett och samma ställe – vilket gör det perfekt för yrkesverksamma som behöver både individuella möten och gruppsamordning.
Varför byta från Calendly till Doodle?
Calendly är en bra utgångspunkt. Men när schemaläggningen blir mer komplex söker många team efter:
Större flexibilitet vid gruppbokningar
Inbyggda Stripe-betalningar
Transparent prissättning
Enklare samordning inom teamet
En kombination av 1:1-schemaläggning och schemaläggning för flera personer
Doodle kombinerar Booking Pages och Group Polls på en och samma plattform. Det innebär att du kan hantera kundsamtal, betalda sessioner och beslut i stora grupper utan att behöva växla mellan flera olika verktyg.
Calendly vs Doodle: jämförelse av funktioner
Här är en direkt jämförelse som hjälper dig att bedöma flytten.
Funktion
Calendly
Doodle
Länkar för 1:1-bokning
Ja
Ja
Group Poll (omröstning med flera valmöjligheter)
Begränsad
Ja
Schemaläggning av team
Ja (betalda nivåer)
Ja
Stripe-integration
Ja
Ja
Gruppplanering
Ja
Ja
Röstning utan konto för deltagare
Nej
Ja
Bäst för
Främst 1:1-möten
1:1 + gruppsamordning
Om du ofta planerar styrelsemöten, universitetssammankomster, workshops eller interna planeringsmöten underlättar Doodles Group Poll samordningen avsevärt.
Steg 1: Anslut din kalender
Doodle kan integreras med:
Google Kalender
Microsoft Outlook
Office 365
När anslutningen är upprättad:
Dina tider med hög belastning synkroniseras automatiskt
Dubbelbokningar förhindras
Uppdateringar om tillgänglighet i realtid
Du behöver inte mata in befintliga bokningar manuellt på nytt.
Steg 2: Skapa om dina Booking Pages
I Calendly skapas möten som händelsetyper. I Doodle skapar man Booking Pages.
Du kan ställa in:
Mötets varaktighet
Buffertider
Tillgängliga dagar och tider
Plats för videomötet (Zoom, Teams, Google Meet)
Anpassade frågor vid intag
Vanliga bokningstyper är bland annat:
Introduktionssamtal
Samråd
Betalda coachingsessioner
Kurser
Interna teammöten
De flesta användare återställer sin inställning på bara några minuter.
Steg 3: Aktivera betalningar med Stripe (valfritt)
Om du tar betalt för bokade tider kan Doodle integreras direkt med Stripe.
Du kan:
Avgift per session
Ta emot insättningar
Fastställa fasta priser
Skapa betalda gruppevenemang
Betalningen dras vid bokningstillfället. Detta är särskilt praktiskt för:
Tränare
Handledare
Konsulter
Terapeuter
Professionella tjänsteleverantörer
Steg 4: Ställ in schemaläggningen för teamet
Om du flyttar ett team kan du med Doodle:
Skapa delade Booking Pages
Ställ in kollektiv tillgänglighet
Använd round-robin-schemaläggning
Tilldela roller och behörigheter
Detta innebär att schemaläggningen centraliseras samtidigt som det fortfarande finns utrymme för flexibilitet för de enskilda teammedlemmarna.
Steg 5: Använd Group Poll vid möten med flera deltagare
Det är just här som Doodle utmärker sig.
With Doodle Group Polls, you can:
Föreslå flera tidsalternativ
Låt deltagarna rösta utan att behöva skapa konton
Bestäm automatiskt den bästa tidpunkten
Skicka kalenderinbjudningar direkt
Detta eliminerar långa e-postkedjor och manuell samordning.
Steg 6: Dela din nya bokningslänk
När installationen är klar:
Lägg till din Booking Page på din webbplats
Lägg till det i din e-postsignatur
Dela det i LinkedIn-meddelanden
Bädda in den på landningssidor
Du kan också skicka ut Group Polls när du samordnar större möten.
De flesta enskilda användare klarar av migreringen på mindre än 15 minuter.
Vanliga frågor om att byta från Calendly till Doodle
Kan jag byta från Calendly till Doodle på mindre än 15 minuter?
Ja. De flesta användare kan koppla in sin kalender, skapa Booking Pages och aktivera Stripe på 10–15 minuter.
Kommer mina befintliga Calendly-bokningar att överföras automatiskt?
Ingen schemaläggningsplattform överför tidigare bokningar automatiskt. Men när din kalender väl är ansluten kommer Doodle att ta hänsyn till dina befintliga upptagna tider.
Kan jag fortsätta att använda Zoom eller Microsoft Teams?
Ja. Doodle kan integreras med de största plattformarna för videokonferenser och lägger automatiskt till möteslänkar i bokningarna.
Vad händer med mina betalda sessioner?
Du kan koppla ihop Stripe och skapa betalda Booking Pages i Doodle. Betalningen dras vid bokningstillfället.
Är Doodle endast avsett för Group Poll?
Nej. Doodle stöder Booking Pages för 1:1-möten, schemaläggning för team, gemensam tillgänglighet och betalda bokningar – utöver Group Poll.
När bör jag säga upp mitt Calendly-abonnemang?
Innan du säger upp ditt abonnemang bör du kontrollera Calendlys faktureringscykel och sista uppsägningsdag för att undvika oväntade förnyelseavgifter. När du har bekräftat att allt fungerar som det ska i Doodle och att du fortfarande befinner dig inom uppsägningsperioden kan du tryggt säga upp ditt Calendly-abonnemang.
Är du redo att byta från Calendly till Doodle?
Att byta verktyg behöver inte vara komplicerat.
Anslut din kalender.
Skapa om dina Booking Pages.
Aktivera Stripe vid behov.
Dela din nya länk.
Det var allt.
Börja använda Doodle redan idag och hantera både individuella och gemensamma scheman på ett och samma ställe.
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