Hoe kleine teams grote dingen kunnen bereiken

Heb je ooit dat gevoel gehad dat je bij een wedstrijd bent, waarbij de pure vreugde steeds groter wordt naarmate je team steeds beter presteert? Er gaat niets boven dat gevoel. Dat komt omdat teams die samenwerken geweldige dingen voor elkaar krijgen.

Phil Jackson, voormalig NBA-speler en -coach, omschreef teamwork als: “"De kracht van het team zit in elk afzonderlijk lid. De kracht van elk lid zit in het team." Net als bij je favoriete basketbalteam heb je niet veel mensen nodig om je doelen bereiken . Sterker nog, met minder mensen gaat het vaak juist beter de productiviteit verhogen - waarbij belangrijke beslissingen snel worden genomen. Kleine teams kunnen grote dingen voor elkaar krijgen. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

Ontdek de voordelen van een klein team

Er wordt vaak gezegd dat te veel koks de soep bederven, en soms kan dat inderdaad zo zijn als je in een team werkt. Werken in een kleine groep kan dit een stuk makkelijker maken, maar hoe dan?

Nou, ten eerste zijn ze wendbaar en flexibel. Omdat er maar een klein aantal betrokkenen is, zijn er minder bureaucratische stappen en kunnen beslissingen snel worden genomen. Veranderingen kunnen direct worden doorgevoerd en plannen kunnen indien nodig zonder grote gevolgen worden aangepast. Dingen zoals planning een snelle update is ook veel makkelijker.

Kleine teams betekenen dat je nauw samenwerkt met collega’s, waardoor er meestal een hechte cultuur ontstaat. Het is makkelijker om sterke banden op te bouwen als je meer tijd met dezelfde mensen kunt doorbrengen. Iedereen heeft een duidelijker beeld van wat er speelt, waardoor iedereen meer betrokken is bij het succes van het team. Dit zorgt voor meer vertrouwen en een gedeeld gevoel van doelgerichtheid. Vergeet alleen niet om kom regelmatig even langs met iedereen om te kijken of alles volgens plan verloopt.

Vergelijk dit eens met een groot team. Een heleboel bureaucratische rompslomp om zelfs de simpelste dingen voor elkaar te krijgen, kantoorpolitiek, voortdurend roosterconflict en die eindeloze zoektocht naar die ene persoon die je kan helpen een project af te ronden. Het is makkelijk te begrijpen waarom kleine teams meer voor elkaar krijgen.

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Zet een effectief team samen

Je bent je team aan het samenstellen en je weet dat het klein zal zijn, maar waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen hebt, die de juiste dingen doen om succes te boeken?

Voordat je iemand erbij haalt, moet je de rollen en verantwoordelijkheden van iedereen vastleggen. Ze moeten weten wat er precies van hen verwacht wordt en duidelijke verwachtingen wat er van hen verwacht wordt en met wie ze samenwerken.

Als je dat eenmaal op een rijtje hebt, kun je nadenken over het aannemen van personeel. Met minder mensen heeft ieder individu meer invloed – elke nieuwe medewerker telt dus echt mee. Wees niet bang om selectief te zijn. Neem de tijd om de juiste mensen te vinden en zorg ervoor dat je weet hoe je ze kunt behouden. Denk na over planning Neem even de tijd om met elk van hen de verwachtingen door te nemen voordat je een aanbod doet.

Nu het team er is, zorg er dan voor dat je feedback is welkom . Stimuleer open communicatie, vier successen en zorg ervoor dat iedereen zich gewaardeerd voelt.

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Agile, agile, agile

Kleine teams maken agile werken zoveel makkelijker. Ze zijn er speciaal voor ontworpen. Maar wat betekent het eigenlijk om ‘agile’ te zijn? Topatleten zijn wendbaar, maar daar hebben we het hier niet over.

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Kort gezegd gaat het om een methode vaststellen waardoor je team efficiënt kan werken en flexibiliteit voorop kan stellen, zodat er op plotselinge veranderingen kan worden ingespeeld en het team niet uit koers raakt.

Met die uitleg is het waarschijnlijk makkelijk te begrijpen waarom kleine teams het zo goed doen in agile omgevingen. Ze zijn van nature flexibeler, omdat leden vaak meerdere taken op zich nemen. Kleine aanpassingen kunnen makkelijk worden doorgevoerd in een workflow die waarschijnlijk vaak verandert naarmate projecten vorderen. Neem bijvoorbeeld een verkoopteam . Als een product ineens niet meer leverbaar is, kunnen ze dat makkelijk aan klanten doorgeven en snel een alternatief aanbieden, in tegenstelling tot een groot team dat een gedetailleerder plan nodig heeft.

Door specifiek te zijn over de agile werkwijzen die je team hanteert, til je die flexibiliteit naar een hoger niveau. Bijvoorbeeld, dagelijks stand-upvergaderingen en sprintplanning helpen kleine teams om op de hoogte te blijven van wat er speelt, problemen snel te herkennen en op te lossen, en ervoor te zorgen dat ze altijd aan de belangrijkste taken werken.

Blijf veerkrachtig

Je hebt je team en het is agile, maar hoe zorg je ervoor dat het altijd optimaal presteert? Hoe blijf je relevant?

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In de huidige zakenwereld kom je nergens als je technologie niet omarmt. Door de juiste tools te gebruiken, kunnen kleine teams boven hun gewicht presteren. Of het nu gaat om een planningsapp voor bedrijven Of het nu gaat om het stroomlijnen van de planning van vergaderingen of een app voor projectbeheer om de voortgang bij te houden: met de juiste technologie kunnen kleine teams beter presteren dan teams die twee keer zo groot zijn.

Neem de tijd om je goed te verdiepen in wat je team nodig heeft. Vraag het team en andere eigenaren van kleine bedrijven om aanbevelingen en probeer zelfs een paar verschillende opties uit om te zien wat het beste werkt. Bedenk logische vragen die je helpen een beslissing te nemen. Is er één digitale kalender Past dit beter bij je werkplek dan een ander systeem? Is het een tool die iedereen in het team makkelijk onder de knie kan krijgen? Zullen mensen van buitenaf weten hoe ze het moeten gebruiken als dat nodig is?

Zorg ervoor dat je niet op je lauweren gaat rusten. De technologie verandert voortdurend, dus controleer of wat je hebt ook daadwerkelijk doet wat je ervan verwacht, en pas het aan als het niet werkt. Zo blijf je concurrerend en zorg je ervoor dat je kan zich aanpassen aan een snel veranderende omgeving .

Net als je favoriete sportteam kun je, met de juiste mensen en de juiste instelling, ook grote dingen bereiken.