छोटी टीमें बड़ी चीजें कैसे कर सकती हैं

क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी खेल में हैं, और आपकी टीम एक के बाद एक सफलता हासिल करते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे आपकी खुशी चरम पर पहुँच जाती है? ऐसा कुछ और नहीं है। क्योंकि जब टीमें मिलकर काम करती हैं, तो वे अद्भुत काम करती हैं।

पूर्व एनबीए खिलाड़ी और कोच, फिल जैक्सन ने टीम वर्क को इस प्रकार बताया:टीम की ताकत प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य में निहित है। प्रत्येक सदस्य की ताकत टीम है। बिल्कुल आपकी पसंदीदा बास्केटबॉल टीम की तरह, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें वास्तव में, कम लोग अक्सर मदद कर सकते हैं। उत्पादकता में सुधार करें - महत्वपूर्ण निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। छोटी टीमें बड़ी चीजें कर सकती हैं। आइए जानें कैसे।

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छोटी टीम का लाभ समझें

अक्सर कहा जाता है कि बहुत से रसोइए शोरबा बिगाड़ देते हैं, और कभी-कभी टीम में काम करते समय यह सच हो सकता है। एक छोटे समूह में काम करना इसे बहुत आसान बना सकता है, लेकिन कैसे?

खैर, सबसे पहले, वे चुस्त और फुर्तीले होते हैं। कम हितधारकों के साथ, नौकरशाही के कम चक्र होते हैं और निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। बदलाव तुरंत किए जा सकते हैं और योजनाएँ आवश्यकतानुसार बिना किसी बड़े परिणाम के बदली जा सकती हैं। इस तरह की चीजें अनुसूचीकरण तुरंत अपडेट होना भी बहुत आसान है।

छोटी टीमों का मतलब होता है सहकर्मियों के साथ घनिष्ठ रूप से काम करना, इसलिए आमतौर पर एक मजबूत सांझी संस्कृति विकसित होती है। जब आप एक ही लोगों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, तो मजबूत संबंध बनाना आसान हो जाता है। हर किसी को यह बेहतर समझ होता है कि क्या हो रहा है, इसलिए वे टीम को सफल बनाने में अधिक निवेश करते हैं। इससे विश्वास का उच्च स्तर और एक साझा उद्देश्य की भावना विकसित होती है। बस यह न भूलें कि नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें सबके साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही दिशा में है।

इसे एक बड़ी टीम से तुलना करें। सबसे सरल कामों को पूरा करने के लिए नौकरशाही के कई दौर, कार्यालय राजनीति, निरंतर समय-सारिणी संघर्ष और उस एक व्यक्ति को खोजने की अनंत प्रक्रिया जो आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद कर सकता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि छोटी टीमें अधिक काम कैसे करती हैं।

एक प्रभावी टीम बनाएं

आप अपनी टीम बना रहे हैं और आप जानते हैं कि यह छोटी होगी, लेकिन आप कहाँ से शुरू करें? आप कैसे सुनिश्चित करें कि आपके पास सही लोग हों, जो सफलता प्राप्त करने के लिए सही काम कर रहे हों?

किसी को शामिल करने से पहले, आपको सभी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की योजना बनानी होगी। उन्हें अपने दायरे के बारे में पता होना चाहिए और उनके पास स्पष्ट अपेक्षाएँ उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और वे किसके साथ काम कर रहे हैं।

एक बार जब आप यह समझ लें, तो भर्ती के बारे में सोचें। कम लोग होने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रभाव अधिक होगा – हर भर्ती वाकई मायने रखेगी। चयनात्मक होने से न डरें। समय दें, सही लोगों को खोजें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें बनाए रख सकें। सोचें अनुसूचीकरण कोई ऑफर देने से पहले, उनमें से प्रत्येक के साथ अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निकालें।

टीम तैयार होने पर, सुनिश्चित करें कि प्रतिक्रिया का स्वागत है खुले संवाद को प्रोत्साहित करें, सफलताओं का जश्न मनाएँ और सुनिश्चित करें कि हर कोई महत्वपूर्ण महसूस करे।

चपल, चपल, चपल

छोटी टीमें एजाइल कार्य को बहुत आसान बना देती हैं। इन्हें इसके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन "एजाइल" होने का क्या मतलब है? शीर्ष एथलीटों में चपलता होती है, लेकिन हम यहाँ उस बात की बात नहीं कर रहे।

संक्षेप में, यह इसके बारे में है। एक कार्यप्रणाली अपनाना जो आपकी टीम को कुशलता से काम करने और लचीलेपन को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है, ताकि अचानक बदलावों का जवाब दिया जा सके और टीम का ध्यान भटकने न पाए।

उस स्पष्टीकरण के साथ, यह शायद समझना आसान है कि छोटी टीमें एजाइल वातावरण में कैसे फलती-फूलती हैं। स्वभावतः, वे अधिक लचीली होती हैं, जिसमें सदस्य अक्सर कई कार्य करते हैं। छोटी-छोटी बदलावों को उस कार्यप्रवाह में अपनाना आसान होता है, जो परियोजनाओं के विकास के साथ अक्सर बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, एक लें बिक्री टीम यदि कोई उत्पाद अचानक अनुपलब्ध हो जाता है, तो उनके लिए ग्राहकों को बताना और एक विकल्प जल्दी से पेश करना आसान होता है, जबकि एक बड़ी टीम को इसके लिए अधिक विस्तृत योजना की आवश्यकता होती है।

अपनी टीम द्वारा अपनाई जाने वाली एजाइल प्रथाओं में विशिष्ट होने पर, आप उस लचीलेपन को अगले स्तर पर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, दैनिक खड़ी बैठकें और स्प्रिंट योजना बनाने में, छोटी टीमों को यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि वे क्या हो रहा है, इस पर नज़र बनाए रखें, समस्याओं की जल्दी पहचान करें और उन्हें हल करें, और यह सुनिश्चित करें कि वे हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर काम कर रही हैं।

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लचीले बने रहें

आपके पास अपनी टीम है और वह चुस्त है, लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे? आप प्रासंगिक कैसे बने रहेंगे?

अगर आप आज की व्यावसायिक दुनिया में तकनीक को नहीं अपनाते तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। सही उपकरणों का उपयोग करके ही छोटी टीमें अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्रभाव डाल सकती हैं। चाहे वह एक व्यवसाय के लिए शेड्यूलिंग ऐप चाहे मीटिंग की योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए हो या प्रगति को ट्रैक करने के लिए कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप, सही तकनीक छोटी टीमों को उनकी आकार की दोगुनी टीमों से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगी।

अपनी टीम की ज़रूरतों का पता लगाने के लिए शोध करने में समय निकालें। टीम से, अन्य छोटे व्यवसाय मालिकों से सुझाव मांगें और यह देखने के लिए कुछ अलग-अलग विकल्प आज़माएँ कि कौन सा सबसे अच्छा काम करता है। निर्णय लेने में मदद के लिए तार्किक प्रश्नों के बारे में सोचें। क्या एक डिजिटल कैलेंडर क्या यह किसी अन्य की तुलना में आपके कार्यस्थल में बेहतर ढंग से फिट होगा? क्या यह एक ऐसा उपकरण है जिसे टीम के सभी सदस्य आसानी से सीख सकते हैं? क्या बाहरी लोग, यदि उन्हें इसकी आवश्यकता हो, इसका उपयोग करना समझ पाएंगे?

अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट न रहें। प्रौद्योगिकी लगातार बदलती रहती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और यदि वह काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलें। इससे आपको प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि आप बने रहें। तेज़ी से बदलते माहौल में अनुकूलनीय बिंदु

ठीक वैसे ही जैसे आपकी पसंदीदा खेल टीम, सही लोगों और सही मनोवृत्ति के साथ आप भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं।