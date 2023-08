Comment les petites équipes peuvent faire de grandes choses

Avez-vous déjà eu ce sentiment d'assister à un match, la joie pure et simple qui s'installe alors que votre équipe va de force en force ? Il n'y a rien de tel. C'est parce que les équipes qui travaillent ensemble font des choses étonnantes.

L'ancien joueur et entraîneur de la NBA, Phil Jackson, a décrit le travail d'équipe comme suit : "La force de l'équipe réside dans chaque membre individuel. La force de chaque membre est l'équipe." Comme votre équipe de basket-ball préférée, vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde pour atteindre vos objectifs. En fait, moins de personnes peuvent souvent aider à améliorer la productivité - avec des décisions importantes prises rapidement. Les petites équipes peuvent faire de grandes choses. Voyons comment.

Comprendre l'avantage d'une petite équipe

On dit souvent que trop de cuisiniers gâtent le bouillon et parfois, lorsqu'il s'agit de travailler en équipe, cela peut être vrai. Travailler en petit groupe peut rendre les choses beaucoup plus faciles, mais comment ?

Eh bien, tout d'abord, ils sont agiles et flexibles. Avec un petit nombre de parties prenantes, il y a moins de tours de bureaucratie et les décisions peuvent être prises rapidement. Les changements peuvent se faire à la volée et les plans peuvent pivoter selon les besoins avec peu de conséquences. Des choses comme la programmation un rattrapage rapide sont également beaucoup plus faciles.

Les petites équipes permettent de travailler en étroite collaboration avec les collègues, de sorte qu'une culture très soudée se développe généralement. Il est plus facile de nouer des relations solides lorsque vous pouvez passer plus de temps avec les mêmes personnes. Chacun comprend mieux ce qui se passe et s'investit davantage dans la réussite de l'équipe. Cela conduit à des niveaux de confiance plus élevés et à un sens partagé de l'objectif. N'oubliez pas de vérifier régulièrement avec tout le monde pour vous assurer que les choses sont sur la bonne voie.

Comparez cela à une grande équipe. Des tours de bureaucratie pour faire les choses les plus simples, des politiques de bureau, des conflits de programmations constants et le cycle sans fin consistant à essayer de trouver la personne qui peut vous aider à terminer un projet. Il est facile de voir comment les petites équipes parviennent à faire plus de choses.

Construire une équipe efficace

Vous êtes en train de constituer votre équipe et vous savez qu'elle sera petite, mais par où commencer ? Comment vous assurer que vous avez les bonnes personnes, qui font les bonnes choses pour réussir ?

Avant d'intégrer quelqu'un, vous devez planifier les rôles et les responsabilités de chacun. Ils doivent connaître leur champ d'action et avoir des attentes claires de ce que l'on attend d'eux et des personnes avec lesquelles ils travaillent.

Une fois que vous avez déterminé cela, pensez à l'embauche. Moins de personnes signifie que chaque individu aura un impact plus important - chaque embauche va vraiment compter. N'ayez pas peur d'être sélectif. Passez du temps et trouvez les bonnes personnes et assurez-vous de savoir comment les retenir. Pensez à programmer un certain temps avec chacun d'entre eux pour parler des attentes avant de faire une offre.

Une fois l'équipe en place, assurez-vous d'accueillir les commentaires. Encouragez la communication ouverte, célébrez les réussites et veillez à ce que chacun se sente valorisé.

Agile, agile, agile

Les petites équipes facilitent grandement le travail agile. Elles sont conçues pour cela. Cependant, que signifie être "agile" ? Les athlètes de haut niveau ont de l'agilité, mais ce n'est pas ce dont nous parlons ici.

En un mot, il s'agit d'adopter une méthodologie qui permet à votre équipe de travailler efficacement et de privilégier la flexibilité afin de pouvoir réagir aux changements soudains et de ne pas déstabiliser l'équipe.

Avec cette explication, il est probablement facile de voir comment les petites équipes prospèrent dans les environnements agiles. Par nature, elles sont plus flexibles, leurs membres effectuant souvent plusieurs tâches. Les petits changements sont faciles à adopter dans un flux de travail qui est probablement souvent en train de changer au fur et à mesure que les projets se développent. Par exemple, prenez une équipe de vente. Si un produit devient soudainement indisponible, il est facile pour eux d'en informer les clients et de leur proposer une alternative rapidement par rapport à une grande équipe qui a besoin d'un plan plus détaillé.

En étant spécifique avec les pratiques agiles que votre équipe adopte, vous faites passer cette flexibilité au niveau supérieur. Par exemple, les quotidiens et la planification des sprint, aident les petites équipes à rester au courant de ce qui se passe, à identifier et à résoudre rapidement les problèmes et à s'assurer qu'elles travaillent toujours sur les tâches les plus importantes.

Restez résilient

Votre équipe est agile, mais comment vous assurer qu'elle donne toujours le meilleur d'elle-même ? Comment rester pertinent ?

Vous n'arriverez à rien dans le monde des affaires d'aujourd'hui si vous n'adoptez pas la technologie. C'est en utilisant les bons outils que les petites équipes peuvent se surpasser. Qu'il s'agisse d'une application de planification pour les entreprises pour rationaliser la planification des réunions ou d'une application de gestion de projet pour suivre les progrès, la bonne technologie permettra aux petites équipes de surpasser celles qui font le double de leur taille.

Prenez le temps de faire vos recherches pour savoir ce dont votre équipe a besoin. Demandez des recommandations à l'équipe, à d'autres propriétaires de petites entreprises et essayez même quelques options différentes pour voir ce qui fonctionne le mieux. Pensez à des questions logiques pour vous aider à prendre une décision. Un calendrier numérique s'intégrera-t-il mieux à votre lieu de travail qu'un autre ? S'agit-il d'un outil facile à apprendre pour tous les membres de l'équipe ? Les personnes extérieures comprendront-elles comment l'utiliser si elles en ont besoin ?

Ne vous reposez pas sur vos lauriers. La technologie évolue constamment, alors assurez-vous que ce que vous avez fait fait ce dont vous avez besoin et changez si cela ne fonctionne pas. Cela vous aidera à rester compétitif et à vous assurer que vous restez adaptable dans un environnement qui évolue rapidement.

Tout comme votre équipe sportive préférée, avec les bonnes personnes et la bonne attitude, vous pouvez aussi réaliser de grandes choses.