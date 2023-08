Come i piccoli team possono fare grandi cose

Vi è mai capitato di provare quella sensazione di gioia durante una partita, mentre la vostra squadra va di bene in meglio? Non c'è niente di simile. Perché le squadre che lavorano insieme fanno cose straordinarie.

L'ex giocatore e allenatore dell'NBA, Phil Jackson, ha descritto il lavoro di squadra come segue: "La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra". Proprio come la vostra squadra di basket preferita, non avete bisogno di molte persone per raggiungere i vostri obiettivi. Anzi, un numero minore di persone può spesso contribuire a migliorare la produttività - con decisioni importanti prese rapidamente. I piccoli team possono fare grandi cose. Scopriamo come.

Comprendere il vantaggio dei piccoli team

Si dice spesso che troppi cuochi rovinano il brodo e a volte, quando si tratta di lavorare in gruppo, questo può essere vero. Lavorare in un piccolo gruppo può rendere tutto molto più facile, ma come?

Innanzitutto, sono agili e scattanti. Con un numero ridotto di soggetti interessati, ci sono meno passaggi burocratici e il processo decisionale può avvenire rapidamente. I cambiamenti possono avvenire al volo e i piani possono essere modificati a seconda delle necessità con poche conseguenze. Anche cose come la programmazione di un rapido recupero sono molto più facili.

I team di piccole dimensioni consentono di lavorare a stretto contatto con i colleghi, per cui di solito si sviluppa una cultura molto unita. È più facile costruire relazioni solide quando si può trascorrere più tempo con le stesse persone. Tutti hanno una comprensione più chiara di ciò che accade, quindi sono più coinvolti nel successo del team. Questo porta a livelli più elevati di fiducia e a un senso di condivisione degli obiettivi. Ma non dimenticate di controllare regolarmente con tutti per assicurarvi che le cose siano in regola.

Fate un paragone con un team di grandi dimensioni. I giri di burocrazia per fare le cose più semplici, le politiche d'ufficio, i continui conflitti di programmazione e l'infinito ciclo di ricerca di quella persona che può aiutarvi a finire un progetto. È facile capire come i piccoli team riescano a fare di più.

Costruire un team efficace

State costruendo il vostro team e sapete che sarà piccolo, ma da dove cominciate? Come ci si assicura di avere le persone giuste, che fanno le cose giuste per raggiungere il successo?

Prima di far entrare qualcuno nel team, è necessario pianificare i ruoli e le responsabilità di ciascuno. Devono conoscere il loro ambito di applicazione e avere aspettative chiare di ciò che ci si aspetta da loro e dalle persone con cui lavorano.

Una volta chiarito questo aspetto, pensate alle assunzioni. Un numero minore di persone significa che ogni individuo avrà un impatto maggiore: ogni assunzione conterà davvero. Non abbiate paura di essere selettivi. Dedicate tempo a trovare le persone giuste e assicuratevi di saperle trattenere. Pensate a programmare un po' di tempo con ciascuno di loro per parlare delle aspettative prima di fare un'offerta.

Quando il team è pronto, assicuratevi di accogliere il feedback. Incoraggiate una comunicazione aperta, celebrate i successi e assicuratevi che tutti si sentano apprezzati.

Agile, agile, agile, agile

I piccoli team rendono il lavoro agile molto più semplice. Sono stati progettati per questo. Tuttavia, cosa significa essere "agili"? I migliori atleti hanno agilità, ma non è di questo che stiamo parlando.

In poche parole, si tratta di adottare una metodologia che consenta al team di lavorare in modo efficiente e di dare priorità alla flessibilità, in modo da poter rispondere ai cambiamenti improvvisi senza mandare il team fuori rotta.

Con questa spiegazione, è probabilmente facile capire come i piccoli team prosperino negli ambienti agili. Per natura, sono più flessibili e i membri spesso svolgono più compiti. Le piccole modifiche sono facili da adottare in un flusso di lavoro che probabilmente cambia spesso durante lo sviluppo dei progetti. Per esempio, prendiamo un team di vendita. Se un prodotto diventa improvvisamente indisponibile, è facile per loro informare i clienti e offrire un'alternativa in tempi rapidi rispetto a un team di grandi dimensioni che necessita di un piano più dettagliato.

Se si è specifici nelle pratiche agili che il team adotta, si porta la flessibilità a un livello superiore. Ad esempio, le riunioni giornaliere e la pianificazione degli sprint aiutano i piccoli team a tenere sotto controllo ciò che accade, a identificare e risolvere rapidamente i problemi e ad assicurarsi di lavorare sempre sulle attività più importanti.

Resistere

Il vostro team è agile, ma come fate a garantire che funzioni sempre al meglio? Come si fa a rimanere rilevanti?

Nel mondo degli affari di oggi non si va da nessuna parte se non si abbraccia la tecnologia. L'uso degli strumenti giusti è il modo in cui i piccoli team possono superare il loro peso. Che si tratti di una scheduling app for business per semplificare la pianificazione delle riunioni o di un'app per la gestione dei progetti per tenere traccia dei progressi, la tecnologia giusta permetterà ai piccoli team di superare quelli grandi il doppio.

Prendetevi il tempo di fare ricerche per scoprire di cosa ha bisogno il vostro team. Chiedete consigli al team, ad altri proprietari di piccole imprese e provate anche alcune opzioni diverse per vedere cosa funziona meglio. Pensate a domande logiche che vi aiutino a prendere una decisione. Un calendario digitale si adatta meglio al vostro ambiente di lavoro rispetto a un altro? È uno strumento facile da imparare per tutti i membri del team? Gli esterni capiranno come usarlo in caso di necessità?

Assicuratevi di non dormire sugli allori. La tecnologia è in continua evoluzione, quindi assicuratevi che quello che avete faccia ciò che vi serve e cambiatelo se non funziona. Questo vi aiuterà a rimanere competitivi e a garantire la vostra adattabilità in un ambiente in rapida evoluzione.

Proprio come la vostra squadra sportiva preferita, con le persone e l'atteggiamento giusti potete raggiungere grandi traguardi.