Cómo los equipos pequeños pueden hacer grandes cosas

¿Alguna vez ha tenido esa sensación de estar en un partido, de pura alegría mientras su equipo va viento en popa? No hay nada que se le parezca. Porque los equipos que trabajan juntos hacen cosas increíbles.

Phil Jackson, ex jugador y entrenador de la NBA, describió el trabajo en equipo como: "La fuerza del equipo es cada miembro individual. La fuerza de cada miembro es el equipo". Al igual que tu equipo de baloncesto favorito, no necesitas a mucha gente para alcanzar tus objetivos. De hecho, menos personas a menudo pueden ayudar a mejorar la productividad - con decisiones importantes tomadas rápidamente. Los equipos pequeños pueden hacer grandes cosas. Descubramos cómo.

Comprender la ventaja de los equipos pequeños

A menudo se dice que demasiados cocineros estropean el caldo y, a veces, cuando se trata de trabajar en equipo esto puede ser cierto. Trabajar en un grupo pequeño puede facilitar mucho las cosas, pero ¿cómo?

Bueno, en primer lugar, son ágiles y ágiles. Con un número reducido de interesados, hay menos rondas de burocracia y la toma de decisiones puede producirse con rapidez. Los cambios pueden producirse sobre la marcha y los planes pueden pivotar según sea necesario sin apenas consecuencias. Cosas como programar una rápida puesta al día son también mucho más fáciles.

Los equipos pequeños implican trabajar en estrecha colaboración con los compañeros, por lo que suele desarrollarse una cultura muy unida. Es más fácil establecer relaciones sólidas cuando se puede pasar más tiempo con las mismas personas. Todos entienden mejor lo que está pasando, por lo que se implican más en el éxito del equipo. Esto conduce a mayores niveles de confianza y a un sentido compartido de los objetivos. Eso sí, no te olvides de comprobar regularmente con todo el mundo para asegurarte de que las cosas van por buen camino.

Compárelo con un equipo grande. Rondas de burocracia para conseguir hacer las cosas más sencillas, política de oficina, constantes conflictos de programacións y el interminable ciclo de intentar localizar a esa persona que puede ayudarte a terminar un proyecto. Es fácil ver cómo los equipos pequeños consiguen hacer más cosas.

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Construir un equipo eficaz

Estás formando tu equipo y sabes que va a ser pequeño, pero ¿por dónde empiezas? ¿Cómo te aseguras de tener a las personas adecuadas, haciendo las cosas correctas para alcanzar el éxito?

Antes de que se incorpore nadie, hay que planificar las funciones y responsabilidades de cada uno. Tienen que conocer su ámbito de actuación y tener expectativas claras de lo que se espera de ellos y de con quién trabajan.

Una vez que lo tenga claro, piense en la contratación. Menos gente significa que cada individuo tendrá un mayor impacto: cada contratación va a contar de verdad. No tenga miedo de ser selectivo. Dedique tiempo a encontrar a las personas adecuadas y asegúrese de que sabe cómo retenerlas. Piense en programar algo de tiempo con cada uno de ellos para hablar de las expectativas antes de hacer una oferta.

Una vez formado el equipo, asegúrese de aceptar comentarios. Fomente la comunicación abierta, celebre los éxitos y asegúrese de que todos se sientan valorados.

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Ágil, ágil, ágil

Los equipos pequeños facilitan mucho el trabajo ágil. Están diseñados para ello. Sin embargo, ¿qué significa ser "ágil"? Los mejores atletas tienen agilidad, pero no es de eso de lo que estamos hablando aquí.

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En pocas palabras, se trata de adoptar una metodología que permita a tu equipo trabajar de forma eficiente y priorizar la flexibilidad para poder responder a los cambios repentinos y no desviar al equipo de su curso.

Con esta explicación, probablemente sea fácil ver cómo los equipos pequeños prosperan en entornos ágiles. Por naturaleza, son más flexibles y sus miembros suelen realizar múltiples tareas. Los pequeños cambios son fáciles de adoptar en un flujo de trabajo que probablemente cambia a menudo a medida que se desarrollan los proyectos. Por ejemplo, tomemos un equipo de ventas. Si un producto deja de estar disponible de repente, les resulta fácil comunicárselo a los clientes y ofrecerles una alternativa rápidamente, en comparación con un equipo grande que necesita un plan más detallado.

Si eres específico con las prácticas ágiles que adopta tu equipo, llevas esa flexibilidad al siguiente nivel. Por ejemplo, las diarias y la planificación de sprints, ayudan a los equipos pequeños a estar al tanto de lo que ocurre, identificar y resolver problemas rápidamente y asegurarse de que siempre están trabajando en las tareas más importantes.

Mantenerse resistente

Usted tiene su equipo y es ágil, pero ¿cómo se asegura de que siempre funcione lo mejor posible? ¿Cómo seguir siendo relevante?

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No llegarás a ninguna parte en el mundo empresarial actual si no adoptas la tecnología. Utilizando las herramientas adecuadas es como los equipos pequeños pueden dar un puñetazo por encima de su peso. Ya sea una aplicación de programación para empresas para agilizar la planificación de reuniones o una aplicación de gestión de proyectos para realizar un seguimiento del progreso, la tecnología adecuada hará que los equipos pequeños superen a los que duplican su tamaño.

Tómate tu tiempo para investigar qué necesita tu equipo. Pide recomendaciones al equipo, a otros propietarios de pequeñas empresas e incluso prueba algunas opciones diferentes para ver qué funciona mejor. Piense en preguntas lógicas que le ayuden a tomar una decisión. Va a encajar un calendario digital en su lugar de trabajo mejor que otro? Es una herramienta fácil de aprender para todos los miembros del equipo? ¿Las personas externas entenderán cómo utilizarla si lo necesitan?

No te duermas en los laureles. La tecnología cambia constantemente, así que asegúrate de que lo que tienes hace lo que necesitas y cambia si no funciona. Esto le ayudará a seguir siendo competitivo y a asegurarse de que se mantiene adaptable en un entorno en rápida evolución.

Al igual que tu equipo deportivo favorito, con las personas y la actitud adecuadas, tú también puedes conseguir grandes cosas.