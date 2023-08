Hvordan små teams kan gøre store ting

Har du nogensinde haft den følelse, når du er til en kamp, hvor du oplever ren og skær glæde, mens dit hold går fra styrke til styrke? Der er ikke noget, der minder om det. Det skyldes, at hold, der arbejder sammen, kan udrette fantastiske ting.

Den tidligere NBA-spiller og træner Phil Jackson beskrev teamwork som: "Holdets styrke er hvert enkelt medlem. Styrken af hvert enkelt medlem er holdet." Som dit yndlingsbasketballhold behøver du ikke mange mennesker for at opnå dine mål. Faktisk kan færre mennesker ofte hjælpe forbedre produktiviteten - med vigtige beslutninger, der træffes hurtigt. Små hold kan gøre store ting. Lad os finde ud af hvordan.

Forstå fordelen ved små hold

Det siges ofte, at for mange kokke ødelægger gryden, og det kan være sandt, når det drejer sig om at arbejde i et team. At arbejde i en lille gruppe kan gøre det meget nemmere, men hvordan?

Jo, for det første er de smidige og fleksible. Med et lille antal interessenter er der færre runder af bureaukrati, og beslutningstagningen kan ske hurtigt. Ændringer kan ske i farten, og planerne kan ændres efter behov uden større konsekvenser. Ting som planlægning en hurtig indhentning er også meget nemmere.

Små teams betyder, at man arbejder tæt sammen med kolleger, så der opstår normalt en tæt knyttet kultur. Det er lettere at opbygge stærke relationer, når man kan tilbringe mere tid med de samme mennesker. Alle har en klarere forståelse af, hvad der foregår, og er derfor mere engagerede i at få teamet til at lykkes. Dette fører til større tillid og en fælles følelse af målsætning. Glem bare ikke at kontrollere regelmæssigt med alle for at sikre, at tingene er på rette spor.

Sammenlign dette med et stort team. Omgange med bureaukrati for at få de enkleste ting gjort, kontorpolitik, konstante planlægningskonflikter og den endeløse cyklus med at forsøge at finde den ene person, der kan hjælpe dig med at afslutte et projekt. Det er let at se, hvordan små teams får mere udrettet.

Opbyg et effektivt team

Du er ved at opbygge dit team, og du ved, at det bliver småt, men hvor skal du starte? Hvordan sikrer du dig, at du har de rigtige mennesker, der gør de rigtige ting for at opnå succes?

Før du får nogen til at slutte sig til teamet, skal du planlægge alles roller og ansvarsområder. De skal kende deres arbejdsområde og have klare forventninger om, hvad der forventes af dem, og hvem de arbejder sammen med.

Når du har styr på det, kan du overveje at ansætte folk. Færre mennesker betyder, at hver enkelt person vil have en større indflydelse - hver enkelt ansættelse vil virkelig tælle. Du skal ikke være bange for at være selektiv. Brug tid på at finde de rigtige medarbejdere og sørg for at vide, hvordan du kan fastholde dem. Tænk på at planlægge noget tid med hver enkelt af dem for at tale om forventningerne, inden du giver et tilbud.

Når teamet er på plads, skal du sørge for at velkomme feedback. Opmuntre til åben kommunikation, fejre succeser og sørg for, at alle føler sig værdsat.

Agil, agil, agil

Små teams gør agilt arbejde så meget nemmere. De er skabt til det. Men hvad betyder det egentlig at være "agil"? Topatleter er agile, men det er ikke det, vi taler om her.

Kort sagt handler det om at vedtage en metode, der gør det muligt for dit team at arbejde effektivt og prioritere fleksibilitet, så der kan reageres på pludselige ændringer uden at kaste teamet ud af kurs.

Med den forklaring er det nok let at se, hvordan små teams trives i agile miljøer. De er i sagens natur mere fleksible, og medlemmerne udfører ofte flere opgaver. Små ændringer er nemme at indføre i en arbejdsgang, der sandsynligvis ofte ændrer sig i takt med, at projekterne udvikles. Tag f.eks. et salgsteam. Hvis et produkt pludselig bliver utilgængeligt, er det let for dem at fortælle kunderne det og tilbyde et alternativ hurtigt sammenlignet med et stort team, der har brug for en mere detaljeret plan.

Ved at være specifik med de agile metoder, som dit team anvender, tager du denne fleksibilitet til det næste niveau. For eksempel hjælper daglige stand-up meetings og sprintplanlægning små teams med at holde sig ajour med, hvad der sker, identificere og løse problemer hurtigt og sikre, at de altid arbejder på de vigtigste opgaver.

Hold dig robust

Du har dit team, og det er agilt, men hvordan sikrer du, at det altid yder det bedste, det kan? Hvordan forbliver du relevant?

Du kommer ingen vegne i den moderne forretningsverden, hvis du ikke tager teknologien til dig. Ved at bruge de rigtige værktøjer kan små teams klare sig bedre end deres vægt. Uanset om det er en skeduling app for business til at strømline mødeplanlægning eller en projektstyringsapp til at spore fremskridt, vil den rigtige teknologi få små teams til at overgå dem, der er dobbelt så store som dem, der er dobbelt så store.

Tag dig tid til at lave din research for at finde ud af, hvad dit team har brug for. Spørg efter anbefalinger fra teamet, andre små virksomhedsejere og prøv endda et par forskellige muligheder for at se, hvad der fungerer bedst. Tænk på logiske spørgsmål, der kan hjælpe dig med at træffe en beslutning. Passer den ene digitale kalender bedre ind på din arbejdsplads end en anden? Er det et værktøj, der er let at lære for alle på holdet? Vil eksterne forstå, hvordan man bruger det, hvis de får brug for det?

Sørg for ikke at hvile på laurbærrene. Teknologien ændrer sig hele tiden, så sørg for, at det, du har, gør det, du har brug for, og skift det ud, hvis det ikke fungerer. Dette vil hjælpe dig med at forblive konkurrencedygtig og sikre, at du forbliver tilpasningsdygtig i et miljø i hurtig udvikling.

Ligesom dit yndlingssportshold kan du med de rigtige mennesker og den rigtige indstilling også opnå store ting.