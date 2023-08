Como pequenas equipes podem fazer coisas grandes

Você já teve aquela sensação de estar em um jogo, de pura alegria ao mesmo tempo em que sua equipe vai de força em força? Não há nada como isso. Isso porque as equipes que trabalham juntas fazem coisas incríveis.

O ex-jogador e treinador da NBA, Phil Jackson, descreveu o trabalho em equipe como: "A força da equipe é cada membro individualmente. A força de cada membro é a equipe". Apenas como seu time de basquete favorito, você não precisa de muita gente para atingir seus objetivos. Na verdade, muitas vezes menos pessoas podem ajudar aumentar a produtividade - com decisões importantes tomadas rapidamente. Pequenas equipes podem fazer coisas grandes. Vamos descobrir como.

Entenda a vantagem da pequena equipe

Diz-se frequentemente que muitos cozinheiros estragam o caldo e às vezes, quando se trata de trabalhar em equipe, isto pode ser verdade. Trabalhar em um grupo pequeno pode tornar isto muito mais fácil, mas como?

Bem, antes de mais nada, eles são ágeis e ágeis. Com um pequeno número de interessados, há menos burocracia e a tomada de decisões pode acontecer rapidamente. As mudanças podem acontecer rapidamente e os planos podem girar conforme necessário, com poucas conseqüências. Coisas como agendamento uma rápida recuperação também são muito mais fáceis.

Equipes pequenas significam trabalhar em conjunto com colegas, de modo que uma cultura unida geralmente se desenvolve. Relacionamentos fortes são mais fáceis de construir quando se pode passar mais tempo com as mesmas pessoas. Todos têm uma compreensão mais clara do que está acontecendo, portanto, estão mais investidos em fazer com que a equipe tenha sucesso. Isto leva a níveis mais altos de confiança e a um senso de propósito compartilhado. Só não se esqueça de checar regularmente com todos para ter certeza de que as coisas estão no caminho certo.

Compare isto com uma grande equipe. Rodadas de burocracia para conseguir as coisas mais simples, política de escritório, constante conflito de agendas e o ciclo interminável de tentar localizar aquela pessoa que pode ajudá-lo a terminar um projeto. É fácil ver como pequenas equipes conseguem fazer mais.

Construir uma equipe eficaz

Você está construindo sua equipe e sabe que ela vai ser pequena, mas por onde você começa? Como você se certifica de ter as pessoas certas, fazendo as coisas certas para alcançar o sucesso?

Antes de ter alguém para participar, você precisa planejar as funções e responsabilidades de todos. Eles precisam conhecer seu escopo e ter expectativas claras do que é esperado deles e com quem eles trabalham.

Uma vez que você já tenha percebido isso, pense em contratar. Menos pessoas significa que cada indivíduo terá um impacto maior - cada contratação vai realmente contar. Não tenha medo de ser seletivo. Gaste tempo e encontre as pessoas certas e certifique-se de que você sabe como mantê-las. Pense em agendamento algum tempo com cada um deles para conversar sobre as expectativas antes de fazer uma oferta.

Com a equipe no lugar, não deixe de bem-vindo ao feedback. Incentivar a comunicação aberta, celebrar os sucessos e fazer com que todos se sintam valorizados.

Ágil, ágil, ágil

Equipes pequenas tornam o trabalho ágil muito mais fácil. Elas são projetadas para isso. No entanto, o que significa ser "ágil"? Os melhores atletas têm agilidade, mas não é disso que estamos falando aqui.

Em poucas palavras, trata-se de adoptar uma metodologia que permite que sua equipe trabalhe eficientemente e priorize a flexibilidade para que mudanças repentinas possam ser respondidas e não desviem a equipe do rumo.

Com essa explicação, é provavelmente fácil ver como pequenas equipes prosperam em ambientes ágeis. Por natureza, elas são mais flexíveis com membros que muitas vezes realizam múltiplas tarefas. Pequenas mudanças são fáceis de adotar em um fluxo de trabalho que provavelmente muda com freqüência à medida que os projetos se desenvolvem. Por exemplo, pegue uma equipe de vendas. Se um produto de repente ficar indisponível, é fácil para eles informar os clientes e oferecer uma alternativa rapidamente em comparação com uma grande equipe que precisa de um plano mais detalhado.

Sendo específico com as práticas ágeis que sua equipe adota, você leva essa flexibilidade para o próximo nível. Por exemplo, diariamente reuniões constantes e planejamento de sprint, ajude as pequenas equipes a se manterem no topo do que está acontecendo, identificar e resolver problemas rapidamente e certificar-se de que estão sempre trabalhando nas tarefas mais importantes.

Fique resiliente

Você tem sua equipe e ela é ágil, mas como você garante que ela sempre tem o melhor desempenho possível? Como você se mantém relevante?

Você não chegará a lugar nenhum no mundo dos negócios de hoje se não adotar a tecnologia. Usando as ferramentas certas é como as pequenas equipes podem perfurar acima de seu peso. Seja um aplicativo de agendamento para negócios para agilizar o planejamento de reuniões ou um aplicativo de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso, a tecnologia certa terá pequenas equipes com desempenho superior ao dobro do seu tamanho.

Tire um tempo para fazer sua pesquisa para descobrir o que sua equipe precisa. Solicite recomendações da equipe, de outros pequenos empresários e até tente algumas opções diferentes para ver o que funciona melhor. Pense em perguntas lógicas para ajudá-lo a tomar uma decisão. Uma calendário digital vai se encaixar melhor em seu local de trabalho do que outra? É uma ferramenta fácil de aprender para todos os membros da equipe? As pessoas externas entenderão como utilizá-la, se necessário?

Certifique-se de não descansar sobre seus louros. A tecnologia está mudando constantemente, portanto certifique-se de que o que você tem está fazendo o que você precisa e mude se não estiver funcionando. Isto o ajudará a permanecer competitivo e garantir que você permaneça adaptável em um ambiente em rápida mudança.

Assim como seu time esportivo favorito, com as pessoas e a atitude certas, você também pode conseguir grandes coisas.