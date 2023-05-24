Groepspolls zijn een geweldige manier om vergaderingen te organiseren en snel feedback te krijgen van je team of belanghebbenden. Voordat je iedereen bij elkaar roept, kun je ze gebruiken om gegevens te verzamelen, problemen in kaart te brengen en de communicatie te verbeteren. Maar om effectief te zijn, moeten Groepspolls goed worden opgezet. Dat betekent dat je de juiste vragen moet stellen.

We gaan het hebben over hoe je kunt bedenken welke vragen je moet stellen, hoe je de juiste vragen stelt en wat de voordelen zijn van het stellen van de juiste vragen. Dit helpt je om de productiviteit van je vergaderingen te maximaliseren met Doodle, een van ’s werelds populairste planningstools wordt gebruikt om Groepspolls aan te maken en te beheren.

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Hoe bedenk je welke vragen je moet stellen?

Als je nadenkt over welke vragen je wilt stellen, is het belangrijk om rekening te houden met het doel van de enquête. Wat hoop je te bereiken door deze vragen te stellen?

Als je dit eenmaal weet, kun je gaan brainstormen over vragen die je helpen om dat doel te bereiken.

Als je bijvoorbeeld een Groepspoll gebruikt om feedback over een nieuw product te verzamelen, kun je vragen stellen zoals:

Wat vind je leuk aan het nieuwe product?

Wat vind je niet leuk aan het nieuwe product?

Welke functies zou je graag aan het nieuwe product toegevoegd zien?

Als je een groepspoll gebruikt om problemen in kaart te brengen, kun je bijvoorbeeld vragen stellen als:

Wat zijn de grootste uitdagingen waar je in je werk mee te maken hebt?

Wat zijn de grootste verbeterpunten in je werk?

Als je eenmaal een lijst met vragen hebt bedacht, is het belangrijk om ze nog eens door te nemen en ervoor te zorgen dat ze duidelijk, beknopt en specifiek zijn. Gebruik geen jargon of technische termen die je publiek misschien niet begrijpt. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de vragen relevant zijn voor het doel van de enquête.

Hoe stel je de juiste vragen?

Zodra je een lijst hebt met duidelijke, beknopte en specifieke vragen, is het tijd om ze te gaan stellen.

Als je vragen stelt, is het belangrijk dat je rekening houdt met de tijd van de persoon aan wie je de vraag stelt. Houd de vragen kort en bondig.

Als je op wereldwijde schaal werkt, is het ook heel belangrijk om je bewust te zijn van de culturele context waarin je de vragen stelt. Wat in de ene cultuur als een beleefde of gepaste vraag wordt beschouwd, kan in een andere cultuur als onbeleefd of ongepast worden gezien.

De voordelen van het stellen van de juiste vragen

Je vraagt je misschien af: waarom moet ik dit allemaal doen? Nou, de juiste vragen stellen kan je later echt helpen. Het kan je bijvoorbeeld helpen om:

Vraag je team of belanghebbenden om feedback.

Verzamel gegevens om beslissingen te kunnen nemen.

Breng problemen of punten die voor verbetering vatbaar zijn in kaart.

Verbeter de communicatie en samenwerking.

Zorg dat er meer betrokkenheid en deelname is.

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Hoe je de productiviteit van je vergaderingen kunt maximaliseren met Doodle

Nu we snappen waarom we vragen stellen in de Groepspoll, is het belangrijk om te weten hoe dat moet.

Doodle Hiermee kun je makkelijk afspraken regelen, of het nu met een paar mensen is of met een hele groep. Je hoeft alleen maar te bepalen wanneer je beschikbaar bent, die tijden naar je gasten te sturen en zij kiezen dan wat hen het beste uitkomt. Binnen een paar minuten heb je een tijdstip om af te spreken.

Maar wat heeft dat te maken met het stellen van de juiste vragen in een Groepspoll, hoor je ons vragen.

Nou, met Doodle kun je van tevoren vragen stellen.

Als je een nieuwe Groepspoll aanmaakt, kun je in het veld ‘Beschrijving’ niet alleen uitleggen waarom je die bijeenkomst organiseert, maar ook vragen toevoegen waarover mensen kunnen nadenken voordat ze naar de bijeenkomst komen.

Naast het vooraf stellen van vragen biedt Doodle allerlei functies waarmee je effectieve enquêtes kunt maken, zoals de mogelijkheid om een deadline voor je enquête in te stellen, de resultaten in realtime te bekijken, je uitnodigingen aan te passen aan je eigen stijl en mensen automatisch te herinneren wanneer de vergadering eraan komt.

Door Doodle te gebruiken, kun je de productiviteit van je vergaderingen maximaliseren door:

Snel afspraken regelen zonder gedoe met de agenda.

Zorg ervoor dat mensen van tevoren weten wat ze moeten voorbereiden, zodat je alle antwoorden op je vragen krijgt.

Zorg voor meer betrokkenheid en deelname, want alle mensen die je nodig hebt, kunnen bij je vergadering aanwezig zijn.

Door deze tips te volgen, kun je vragen voor groepspolls maken die effectief en nuttig zijn.