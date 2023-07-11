Maak je dag helemaal van jou door afspraken te plannen met Doodle en Google

Google Calendar is een van de meest gebruikte digitale agenda’s ter wereld en met Doodle kun je je planning naar een hoger niveau. Door twee van ’s werelds meest geliefde gratis online planningstools Hiermee krijg je je dag weer helemaal voor jezelf, voorkom je dubbele afspraken en geef je je productiviteit een boost.

Doodle is standaard geïntegreerd met Google, zodat je overal ter wereld afspraken kunt maken en je agenda automatisch wordt bijgehouden. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over het bijhouden van al je afspraken.

Google Calendar werkt prima binnen zijn eigen ecosysteem — de problemen beginnen pas als je afspraken daarbuiten terechtkomen. Als uitnodigingen steeds in Outlook of Apple Calendar terechtkomen, lees dan meer over de 3 momenten waarop je je agendatool ontgroeit .

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Hoe Doodle en Google Calendar elkaar aanvullen

Maak om te beginnen een gratis Doodle-account aan en koppel dit aan je Google Calendar account. Dit kun je doen in de instellingen van je Doodle-account. Zodra de koppeling is gemaakt, verschijnen alle evenementen die je via Doodle organiseert automatisch in je agenda.

Met een Boekingspagina kun je mensen een link sturen, waarna ze een afspraak kunnen maken op de tijdstippen die jij al hebt geselecteerd. Dit automatiseert niet alleen je planning Zo heb je het zelf in de hand. Zodra je een tijdstip hebt gekozen, zie je dat in Google. Met een Doodle Professional Met je account kun je zoveel Boekingspagina's aanmaken als je wilt. Dit is ideaal als je verschillende klanten wilt beheren en voor elk van hen een eigen beschikbaarheid wilt instellen.

Groepspolls kan ook worden gesynchroniseerd met je Google Calendar. Maak een snelle enquête Zoek het tijdstip dat voor iedereen het beste uitkomt, bevestig de afspraak en Doodle voegt deze toe aan je agenda.

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Verplaatsen is ook makkelijk

Het is niet alleen makkelijk om een afspraak te maken, maar ook het wijzigen van afspraken is een fluitje van een cent.

Stel dat iemand een tijdje bij jou heeft geboekt Boekingspagina . Ze hebben gemerkt dat er een conflict is en moeten de afspraak aanpassen. Geen probleem. Als ze de afspraak verplaatsen, laat Doodle ze alleen een vrij tijdstip kiezen dat jou uitkomt. Zodra ze dat hebben gedaan, werken we je Google Calendar bij.

Met de Doodle planningsapp , dan hoef je nooit meer die ongemakkelijke gesprekken te voeren waarin je zegt dat je op het nieuwe tijdstip niet beschikbaar bent. Het komt je altijd goed uit.

Maak een Groepspoll

En hoe zit het met de gratis tool om enquêtes te maken ?

Maak je geen zorgen: als je je Doodle-account koppelt aan Google Calendar, verschijnt een poll die je maakt en een tijdstip dat je bevestigt automatisch in je agenda.

Groepspolls zijn een van de populairste manieren om samen tijd te vinden zonder al dat heen-en-weer-gemail. Ze zijn ook nog eens makkelijk aan te maken. Vul de naam, locatie en eventuele opmerkingen over het evenement in die je mensen wilt laten weten. Voeg daarna de tijden toe waarop je beschikbaar bent. Zorg ervoor dat je genoeg opties opgeeft, zodat planning een tijdstip dat voor iedereen nog makkelijker uitkomt.