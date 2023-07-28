Of je het nu gebruikt voor het plannen van teamvergaderingen, bedrijfsadministratie of afspraken met klanten, er zijn veel momenten waarop een maker van de poll kan een handig hulpmiddel zijn. Misschien wil je wat feedback krijgen over het onderwerp van je laatste bedrijfsevenement, of wil je een poll opzetten om het beste tijdstip te vinden voor een wekelijkse lunch met klanten – wat de reden ook is, Doodle maakt het hele proces supermakkelijk. Ga vandaag nog aan de slag.

Probeer het online stemsysteem van Doodle eens – het is heel makkelijk te gebruiken

Met Doodle kun je snel en makkelijk online enquêtes houden. In slechts een paar minuten kun je een gratis enquête voor elke gelegenheid, en deel het daarna met je collega’s of vrienden. Zodra je klaar bent, kun je de resultaten van je gratis online stemsysteem makkelijk bekijken om eventueel iets toe te voegen of je oorspronkelijke inhoud aan te passen.

Maak een Groepspoll

Hoe maak ik een Doodle-enquête aan?

Ten eerste, Je kunt je Doodle-enquête starten door bovenaan de pagina ‘Maak een Doodle aan’ te selecteren. Met Doodle vind je binnen enkele minuten het beste tijdstip voor een vergadering. Vul in stap één de naam van de vergadering, de locatie en eventuele opmerkingen in die belangrijk zijn voor die vergadering. We gebruiken hiervoor ‘Zakelijke vergadering’.

Maak een Groepspoll

Ten tweede kun je alle mogelijke tijdstippen voor je vergadering toevoegen. Hierover gaan je gasten stemmen. Voeg er een aantal toe, zodat je gasten of deelnemers het beste tijdstip voor hun vergadering kunnen kiezen. Je kunt hiervoor kiezen uit de maandweergave of de weekweergave.

In het weekoverzicht zie je de hele week, en als je je agenda hebt gekoppeld aan Doodle, kun je je afspraken direct naast je beschikbare tijdvakken zien, zodat je geen dubbele afspraken maakt of jezelf overboekt.

Als je de maandweergave kiest, zie je een hele maand, zodat je een breder overzicht hebt bij het kiezen van een datum. Voeg zoveel opties toe als je wilt, waar je deelnemers op kunnen stemmen. Dit is ook handig om terugkerende vergaderingen in te plannen; voeg gewoon opties toe zoals ‘dinsdagen om 5’ of ‘maandagen om 12:00.’

Ten derde kun je allerlei handige extra functies aan je poll toevoegen. Kies uit ‘ja’, ‘nee’, ‘indien nodig’, een beperkt aantal opties, of maak de antwoorden verborgen om ze anoniem te houden.

Hier kun je ook zien verschillende opties van Doodle Professional, zoals deadlines voor stemmingen en verzoeken om aanvullende informatie.

Tot slot hoef je alleen nog maar je naam en e-mailadres in te vullen, zodat we je de beheerderslink kunnen sturen. Stuur die vervolgens door naar je gasten of deelnemers. Je kunt hun e-mailadressen invullen in het vakje op de pollpagina, of je kunt de link gewoon delen zoals je wilt. Binnen enkele minuten heb je je reacties binnen en heb je zojuist het online stemsysteem van Doodle gebruikt. Best gaaf!

Maak een Groepspoll

Het gratis online stemsysteem van Doodle kun je ook gebruiken om vergaderingen te organiseren

Onthoud dat Doodle ook geweldig is voor vergaderingen organiseren en andere evenementen. Koppel je agenda’s eenvoudig aan Doodle voor nog meer controle en zorg ervoor dat je nooit meer een belangrijke vergadering mist. Volg gewoon de intuïtieve, stapsgewijze handleiding van Doodle en je kunt genieten van gratis online stemmen en het organiseren van vergaderingen zoals nooit tevoren.