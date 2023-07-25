Plan je cursussen met Doodle

Volg je een cursus of ben je bezig met het regelen van lessen? Vind je het lastig om een tijdstip te vinden voor groepsprojecten zonder dat het met andere afspraken botst? Wil je toch nog tijd vrijmaken om met vrienden af te spreken? Nou, Doodle staat klaar om je te helpen.

Met Doodle kun je je favoriete digitale kalender, of dat nu Outlook is, Google Calendar of iets anders waarmee je ervoor zorgt dat je nooit meer iets mist of dubbel boekt. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

Maak een Groepspoll

Hoe Doodle het plannen van cursussen makkelijk maakt

Zodra je een Doodle-account hebt aangemaakt en je agenda hebt gekoppeld, is je hele planning op elkaar afgestemd. Dit betekent dat het maar een paar minuten kost als je met vrienden wilt afspreken of klasgenoten bij elkaar wilt brengen voor een presentatie.

Stel dat je een belangrijk project moet afronden, maar dat al dat heen-en-weer-mailen nergens toe leidt. Met Doodle kun je een snelle enquête met een lijst van momenten waarop je beschikbaar bent, en laat mensen kiezen wat voor hen het beste uitkomt. Je krijgt zo meteen antwoord.

Bovendien zie je, omdat je agenda is gekoppeld, alle afspraken die je al hebt, zodat je geen afspraken kiest waarvoor je geen tijd hebt.

Maak een Groepspoll

Je kunt het ook voor je vrienden gebruiken!

Met Doodle kun je niet alleen je groepsopdrachten met glans afronden, maar het maakt het ook supermakkelijk om af te spreken met vrienden.

Het is belangrijk dat we tijd voor elkaar vrijmaken, dus als je regelmatig met vrienden wilt afspreken, is Doodle de plek waar je moet zijn. Met het maandoverzicht kun je snel maak een poll ruim van tevoren, zodat niemand een excuus heeft om niet te komen.

En maak je geen zorgen over vrienden die in het buitenland wonen. Ook zij kunnen meedoen dankzij Doodle’s Zoom-integratie.

Maak een Groepspoll

Hoe maak je dan een gratis Doodle-enquête aan?

Ga eerst naar Doodle en klik bovenaan de pagina op ‘Maak een Doodle’. Zorg ervoor dat je bent ingelogd, zodat er rekening kan worden gehouden met afspraken die al in je agenda staan.

Vul de naam, locatie en eventuele opmerkingen over het evenement in die je mensen wilt laten weten. Voeg daarna de tijden toe waarop je beschikbaar bent. Zorg ervoor dat je veel opties opgeeft, zodat je deelnemers meer kans hebben om een geschikt tijdstip te vinden.

Tot slot: pas je poll aan om de resultaten te krijgen die je wilt. Kies voor ‘ja’, ‘nee’ of, als dat nodig is, beperk de keuzemogelijkheden van de deelnemers of maak de poll verborgen. Verborgen polls zijn ideaal als je je deelnemers anoniem wilt houden. Er zijn ook verschillende Doodle Professional opties zoals deadlines voor enquêtes en verzoeken om aanvullende informatie.