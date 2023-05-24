Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Je probeert een evenement te organiseren of een belangrijke vergadering te plannen, maar loopt tegen een muur aan als je alles op elkaar probeert af te stemmen beschikbaarheid . Het is frustrerend. We verspillen niet alleen veel tijd, maar het heeft ook gevolgen voor al het andere wat we doen. Een beschikbaarheidschecker zou wel eens de oplossing voor al je problemen kunnen zijn.

Vandaag laten we je zien hoe je een beschikbaarheidscontrole gebruikt en bespreken we een paar tips voor het gebruik ervan. Laten we beginnen.

Wat is een beschikbaarheidschecker?

Het is simpelweg een planningsprogramma waarmee je kunt zien wanneer iemand beschikbaar is voor een afspraak. Dat bespaart je niet alleen tijd en gedoe, maar zorgt er ook voor dat je afspraken productief verlopen.

Hoe gebruik je een beschikbaarheidschecker?

Als je een vergadering via een tool aanmaakt in plaats van handmatig, kun je daarmee mogelijk zo’n 45 minuten per week besparen. Dat is bijna 40 uur, oftewel een hele werkweek per jaar.

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Zo kun je aan de slag gaan en er het beste uit halen.

Kies een beschikbaarheidschecker: Er zijn verschillende opties beschikbaar, dus neem even de tijd om er een te kiezen die bij je past. Doodle Hiermee kun je vergaderingen op allerlei manieren plannen, dus wat voor evenement het ook is of welk beroep je ook hebt – je zit altijd goed.

Een account aanmaken: Zodra je een beschikbaarheidschecker hebt gekozen, moet je een account aanmaken. Zo kun je wennen aan hoe het werkt en ontdekken wat je moet doen om een evenement aan te maken.

Begin met mensen uit te nodigen: zodra je een account hebt aangemaakt, kun je een evenement aanmaken en een uitnodiging versturen om een tijdstip af te spreken. Bij de meeste tools kun je dit via e-mail doen of door een link te delen.

Geef de datum en het tijdstip van de vergadering op: Als je mensen uitnodigt via de beschikbaarheidschecker, moet je ze een aantal opties geven voor de datum en het tijdstip van de vergadering. Je kunt ook de locatie van de vergadering aangeven en aangeven of je de vergadering online wilt houden of niet.

Stuur herinneringen: Zodra je een tijdstip hebt gevonden om af te spreken en het moment nadert, kun je herinneringen sturen. Zo zorg je ervoor dat iedereen die erbij moet zijn, ook daadwerkelijk komt.

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Tips voor het gebruik van een beschikbaarheidscontrole

Nu je overtuigd bent van het nut van een tool om je vergaderingen en evenementen te plannen, vraag je je misschien af: hoe haal je er het meeste uit? Hier zijn onze tips:

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Wees duidelijk over de datum, het tijdstip en de duur van de vergadering. Hoe duidelijker je bent, hoe makkelijker het voor mensen is om een moment te vinden dat hen uitkomt.

Geef aan waar de vergadering plaatsvindt. Als het een fysieke bijeenkomst is, is het belangrijk om aan te geven waar, want dat helpt mensen bij het plannen van hun reis. Als het online is, zorg er dan voor dat je een videoconferentietool gebruikt waar iedereen toegang toe heeft.

Stuur herinneringen. Zo zorg je ervoor dat iedereen de vergadering niet vergeet. Met tools zoals Doodle kun je dit automatisch regelen.

Heb geduld. Het kan even duren voordat mensen reageren op je beschikbaarheidscheck. Heb geduld en aarzel niet om een vervolgmail .

Hoe Doodle kan voorzien in je behoeften op het gebied van beschikbaarheidscontrole

Doodle is een van de populairste planningstools ter wereld. Het is makkelijk te gebruiken en biedt allerlei functies waardoor het een geweldige keuze is voor bedrijven van elke omvang. Bovendien kun je helemaal gratis een account aanmaken – perfect voor kleine bedrijven, freelancers en mensen die net beginnen.

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Hier zijn een paar functies die Doodle tot een geweldige keuze maken voor kleine bedrijven, ondernemers en freelancers:

Gebruiksvriendelijk: dankzij het eenvoudige ontwerp van Doodle kun je heel makkelijk elk soort vergadering plannen. Laat je echter niet misleiden door die eenvoud, want onder de motorkap zit er ontzettend veel kracht. Als je een account aanmaakt en niet zeker weet wat je daarna moet doen, heeft ons supportteam een stapsgewijze handleiding gemaakt om je op weg te helpen – gewoon op je dashboard.

Een breed scala aan tools: Doodle biedt allerlei producten die het een geweldige keuze maken voor bedrijven. Met de Boekingspagina's kunnen mensen via een simpele link een afspraak met je maken, met 1:1 kun je snel en makkelijk met één andere persoon in contact komen en Groepspoll is nog steeds de populairste tool ter wereld voor vergaderingen met veel mensen.

Als je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke en betaalbare tool om beschikbaarheid te checken, dan is Doodle een geweldige keuze. Maak vandaag nog je gratis account aan – je hebt geen creditcard nodig.