Waarom je altijd een vervolgmail moet sturen

In dit digitale tijdperk raak je al snel verstrikt in de drukte van onze overvolle agenda’s. We worden constant overspoeld met e-mails, sms’jes en meldingen op sociale media. Het is dan ook geen wonder dat belangrijke e-mails soms tussen alle berichten verdwijnen.

Daarom is het zo belangrijk om altijd een follow-up-e-mail te sturen. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is een eenvoudig en krachtig wapen in je arsenaal om je bedrijf te verbeteren.

Laten we eens kijken waarom je vandaag nog moet beginnen met het versturen van follow-up-e-mails.

De voordelen van het versturen van follow-up-e-mails

Hogere omzet: Uit onderzoek blijkt dat als een bedrijf contact opneemt met potentiële klanten, de kans op een verkoop groter is. Uit één onderzoek bleek zelfs dat bedrijven die binnen vijf minuten contact opnamen met leads, 21 keer meer kans hadden om de deal te sluiten.

Betere klantrelaties: Door contact te houden met klanten kun je laten zien dat je hun aankoop waardeert en dat je er alles aan wilt doen om ze een positieve ervaring te bieden. Dit kan leiden tot terugkerende klanten en positieve mond-tot-mondreclame.

Hogere tevredenheid: Als klanten het gevoel hebben dat er goed voor ze wordt gezorgd, zijn ze eerder tevreden over je bedrijf. In deze tijd is het cruciaal om echt aandacht te besteden aan tevredenheidsscores en online beoordelingen. Door te laten zien dat je erom geeft, zou dat moeten leiden tot hogere klanttevredenheidsscores en meer loyaliteit.

Maak een Groepspoll

Hoe zet je een procedure op voor het versturen van follow-up-mails?

Hoe kun je er dan voor zorgen dat je altijd follow-up-mails verstuurt? Hier zijn een paar tips:

Maak een sjabloon voor een vervolgbericht. Als je eenmaal een vervolg-e-mail hebt gevonden die je bevalt, sla die dan op als sjabloon. Dat bespaart je later tijd – vooral als je te maken hebt met een klant die misschien wel heel veel concurrerende offertes krijgt.

Stel een herinnering in. Zodra je een follow-up-mail hebt verstuurd, stel je een herinnering in om over een paar dagen nog eens contact op te nemen. Zo zorg je ervoor dat je niet vergeet contact te houden met de mensen met wie dat nodig is.

Gebruik een planningstool. Als je voortdurend vergaderingen en afspraken inplant, kun je het beste een planningstool gebruiken zoals Doodle kan je helpen het proces te stroomlijnen. Met Doodle kun je een Boekingspagina aanmaken en die naar je contacten sturen. Zij kunnen dan een tijdstip reserveren via de link ben ik binnen een paar seconden bij je.

Maak een Groepspoll

Hoe je het opvolgingsproces soepel regelt met Doodle

Als je dit handmatig doet, kan dit het deel zijn dat veel tijd kost en lastig is. Daar komt Doodle om de hoek kijken.

Als een van de populairste planningstools ter wereld maakt het het heel makkelijk om vergaderingen en afspraken te plannen. Je kunt maak een poll aan om het beste moment te vinden waarop een groep bij elkaar kan komen of om iemand één-op-één te ontmoeten, door hen de momenten door te geven waarop je beschikbaar bent.

Maak een Groepspoll

Doodle is een geweldige manier om het opvolgingsproces te stroomlijnen en tijd vrij te maken om je op belangrijkere zaken te concentreren. Hier zijn een paar tips om Doodle te gebruiken voor het beheer van je opvolgingsmails:

Maak een Boekingspagina bij elke follow-up-e-mail die je naar belangrijke klanten stuurt. Zo kun je je beschikbaarheid afstemmen op de momenten waarop ze waarschijnlijk tijd hebben, en kun je bijhouden wanneer ze reageren. Het voorkomt ook dat anderen tijd innemen die je juist vrij wilt houden.

Stel altijd een deadline in als je een Groepspoll maakt. Zo zorg je ervoor dat je niet te lang wacht met het opvolgen van je contacten.

Neem nog eens contact op met mensen die niet op je uitnodiging hebben gereageerd. Doodle kan dit proces automatiseren, zodat je geen potentiële kansen misloopt.

Door deze tips te volgen, kun je Doodle gebruiken om je opvolgingsproces soepel en efficiënt te regelen. Zo houd je tijd over om je te concentreren op belangrijkere zaken, zoals het laten groeien van je bedrijf.

Maak een Groepspoll

Hier zijn nog wat extra tips voor het schrijven van effectieve follow-up-mails:

Houd je e-mails kort. Mensen hebben het druk, dus ze hebben geen tijd om lange, omslachtige e-mails te lezen. Kom snel en duidelijk ter zake.

Maak ze persoonlijk. Stuur niet zomaar een standaardmail naar iedereen. Neem de tijd om elke e-mail persoonlijk te maken door de ontvanger bij naam aan te spreken en iets specifieks te vermelden over hun eerdere contact met jou. Sommige e-mailprogramma’s kunnen dit voor je automatiseren.

Gebruik een oproep tot actie. Vertel de ontvanger wat je wilt dat hij of zij doet, of het nu gaat om het plannen van een afspraak, het geven van feedback of het doen van een aankoop.

Laat je bedrijf groeien door de kracht van follow-up-e-mails te benutten en gebruik Doodle om je daarbij te helpen. Meld je vandaag nog gratis aan.