5 sjablonen voor boekingspagina's voor betaalde coachingsessies
Bijgewerkt: 23 sep 2026
De snelste manier om betaalde coachingsessies te vereenvoudigen, is door gebruik te maken van duidelijke Boekingspagina's waarmee je vooraf betaald krijgt, de administratie vermindert en je agenda beschermt.
De uitdaging waar trainers voor staan
Trainers moeten jongleren met meerdere klanten, tijdzones en programmaformats. Als de planning in de war raakt, kost dat tijd en inkomsten.
Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:
Gemiste of te late betalingen
Dubbele boeking
No-shows die het momentum van de klant onderbreken
Lange e-mailconversaties om een tijdstip af te spreken
Onduidelijke verwachtingen voorafgaand aan de sessies
Je hebt boekingspagina's nodig die regels vastleggen, betalingen verwerken en hindernissen uit de weg ruimen – en dat allemaal nog voordat je elkaar ontmoet.
Waarom dit belangrijk is voor Trainer
Je agenda is de motor van je coachingbedrijf. Een overzichtelijk, gestructureerd planningssysteem:
Zorgt voor vertrouwen
Zorgt ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen
Bespaart je uren aan administratie
Zorgt ervoor dat de werkdruk voorspelbaar blijft
Verbetert de klantervaring
Met Doodle kun je:
Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar
Voeg automatisch links naar Zoom, Google Meet, Cisco of Microsoft Teams toe
Incasseer betalingen tijdens het boeken via Stripe
Gebruik herinneringen en buffers om je tijd vrij te houden
Hieronder vind je vijf sjablonen voor boekingspagina’s die je vandaag nog kunt publiceren.
Sjabloon 1: Betaalde kennismakingssessie
Gebruik dit als je een kort, gericht kennismakingsgesprek wilt en het aantal afzeggingen wilt verminderen.
Aanbevolen configuratie
Titel: Kennismakingssessie
Duur: 20–30 minuten
Prijs: Een kleine vergoeding of een terugbetaalbare borg via Stripe
Beschikbaarheid: 2–3 middagen per week
Buffer: 10 minuten ervoor en erna
Locatie: Zoom of Google Meet (automatisch toegevoegd door Doodle)
Herinneringen: 24 uur + 1 uur van tevoren
Annuleringstermijn: 24 uur
Vragen bij de eerste kennismaking
Welk doel wil je de komende 90 dagen bereiken?
Wat is de grootste uitdaging die je tegenhoudt?
Hoe zou succes er na 3 maanden uitzien?
Hoe stel je dit in Doodle in?
Maak een Boekingspagina aan met een tijdslot van 20–30 minuten.
Schakel Stripe in en voeg een kleine vergoeding of aanbetaling toe.
Koppel je videotool, zodat de links automatisch verschijnen.
Gebruik Doodle AI om een korte beschrijving van de vergadering te maken.
Tip van een pro:
Als je wilt dat het gesprek op een ontspannen manier verloopt, vraag dan $1 als terugbetaalbare borg om de betrokkenheid te vergroten.
Sjabloon 2: Standaard coachingsessie van 60 minuten
Perfect voor lopende opdrachten voor klanten.
Aanbevolen configuratie
Titel: Coachingsessie – 60 minuten
Duur: 60 minuten
Prijs: Volledig tarief via Stripe
Beschikbaarheid: 3–4 blokken per dag, alleen op coachingdagen
Buffer: 15 minuten ervoor en erna
Video: Zoom automatisch toegevoegd door Doodle
Herinneringen: 48 uur + 2 uur van tevoren
Vragen bij de eerste kennismaking
Welke successen of uitdagingen zijn er sinds onze laatste sessie geweest?
Wat is het belangrijkste onderwerp van vandaag?
Zijn er nog dingen die ik van tevoren moet doornemen?
Beste praktijken
Beperk het aantal slots per dag om burn-out te voorkomen.
Gebruik gekoppelde agenda’s om persoonlijke afspraken te reserveren.
Voeg je huisstijl (logo + kleuren) toe met Doodle Pro.
Tip van een pro:
Maak twee versies van deze pagina aan: prepaid versus betalen per sessie.
Sjabloon 3: Sessiepakketten met vooruitbetaling
Het verkopen van pakketten zorgt ervoor dat er minder problemen zijn bij de facturering en zorgt voor stabiele inkomsten.
Optie A: Eenmalige betaling + aparte afspraak
Boekingspagina 1 → “Betaling coachingpakket” (Stripe ingeschakeld).
Boekingspagina 2 → “Coaching-sessie op vooruitbetaling” (geen betaling nodig).
Vermeld in het bevestigingsbericht de prepaid-link + het aantal sessies.
Optie B: Betalen per sessie met korting
Stel een kortingsprijs in op de standaardpagina van 60 minuten.
Let op: de korting geldt bij 4 of meer sessies binnen 90 dagen.
Aanbevolen velden voor de prepaidpagina
Hoeveel sessies heb je nog over in je pakket?
Welk resultaat wil je bereiken?
Is er iets wat ik even moet doornemen?
Tips voor het plannen
De boekingsperiodes duren 4 tot 6 weken.
Zet herinneringen aan om te voorkomen dat je sessies vergeet.
Gebruik voor groepen de Inschrijflijsten om het beperkte aantal plaatsen te beheren.
Sjabloon 4: Inleiding groepscoaching of spreekuur
Ideaal om op te schalen en de waarde voor klanten te vergroten.
Aanbevolen configuratie
Titel: Introductiegesprek groepcoaching / Spreekuur
Duur: 45–60 minuten
Prijs: Vast bedrag per zitplaats
Beschikbaarheid: 1–2 trainingen per week
Capaciteit: 5–12 deelnemers
Stel het in met behulp van:
Inschrijflijst: Het meest geschikt voor vaste data met een beperkt aantal plaatsen
Boekingspagina: Ideaal voor terugkerende groepsbijeenkomsten
Aanbevolen details
Voeg een videolink toe, zodat iedereen dezelfde deelname-URL krijgt.
Gebruik ‘Deelnemersgegevens verbergen’ als dat nodig is.
Vermeld wat je mee moet nemen en hoe het gesprek verloopt.
Vragen bij de eerste kennismaking
Welke vraag zou je graag beantwoord willen zien?
Hoeveel ervaring heb je met dit onderwerp?
Tip van een pro:
Gebruik eerst een Groepspoll om het beste tijdstip te vinden — tot 1.000 stemmen.
Sjabloon 5: VIP-dag of intensief
Voor sessies die veel tijd en voorbereiding vergen, zijn duidelijke regels nodig.
Aanbevolen configuratie
Titel: VIP-coachingdag / Intensief
Duur: 3–6 uur, inclusief pauzes
Prijs: Premiumtarief, vooraf te betalen
Beschikbaarheid: 1–2 dagen per maand
Buffer: 60 minuten ervoor + 30 minuten erna
Herinneringen: Een week, 48 uur en de ochtend zelf
Locatie: via Zoom of ter plaatse
Intakegesprek voorafgaand aan de sessie
Wat zijn de drie resultaten die je wilt bereiken?
Welke documenten moet ik doornemen?
Zullen de belanghebbenden op een gegeven moment meedoen?
Hoe stel je dit in Doodle in?
Beperk de dagen tot je VIP-data.
Stel ruime buffers in.
Gebruik Doodle AI om een gedetailleerde agenda toe te voegen.
Schakel Stripe in voor vooruitbetaling.
Tip voor de bezorging:
Plan elke 90 minuten een pauze van 20 minuten in je agenda.
Handige instellingen die je op elke boekingspagina moet opnemen
Deze instellingen zorgen voor minder wrijving en meer weergaven:
Duidelijke titel van de sessie + voor wie die bedoeld is
Prijs + betalingstermijn + terugbetalingsbeleid
Automatisch toegevoegde videolink
De lokale tijdzone van de klant wordt weergegeven
Max. 2–4 vragen bij de intake
Buffers rond sessies
Dagelijkse of wekelijkse reserveringslimieten
Herinneringen via e-mail en agenda
Doodle koppelt zich aan je agenda, zodat overlappingen automatisch worden voorkomen.
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Trainers lopen vaak tegen problemen aan wanneer:
De titels zijn vaag of onduidelijk
De intakeformulieren zijn te lang
De beschikbaarheid is te ruim
Betalen is optioneel voor sessies waar veel vraag naar is
De herinneringen zijn zwak of ontbreken
Als er geen buffers zijn, raakt de voorraad snel op
De annuleringsvoorwaarden zijn onduidelijk
Maak alles van tevoren duidelijk — en laat Doodle de herinneringen en links voor het verzetten van afspraken regelen.
Hulpmiddelen en oplossingen die trainers helpen
Doodle maakt het plannen, betalen en beheren van sessies een stuk makkelijker.
Belangrijkste hulpmiddelen
Boekingspagina — realtime beschikbaarheid + betalingen via Stripe
1:1 — speciaal op maat gemaakte sessies voor één klant
Inschrijflijsten — groepssessies met een beperkt aantal plaatsen
Groepspolls — kies het beste tijdstip voor grote groepen
Handige functies
Agendaintegraties
Automatische videolinks
Betalen via Stripe
Aangepaste huisstijl (Doodle Pro)
Beschrijvingen van AI-vergaderingen
Automatische herinneringen + deadlines
Zapier voor CRM- en beheerprocessen
Privacyinstellingen
Beveiliging op bedrijfsniveau
Voorbeelden uit de praktijk
Executive coach
Gebruikt sjabloon 1 voor een kennismakingsgesprek van $25
Stuurt sjabloon 3 voor een pakket van 6 sessies
Houdt maandelijks spreekuur via Inschrijflijsten
Synchroniseert de Outlook-agenda met Zoom
Fitnesscoach
Gebruikt sjabloon 2 alleen op trainingsdagen
Gebruikt sjabloon 3, optie B, voor pakketkortingen
Voegt vragen toe over het melden van blessures
Stripe-betalingen + herinneringen zorgden voor een hoger opkomstpercentage
Bedrijfstrainer
Gebruikt groepspolls om workshopdata te kiezen
Plaatst twee Inschrijflijsten met elk 12 plaatsen
Verkoopt een VIP-intensiefprogramma met behulp van sjabloon 5
Synchroniseert met Google Calendar + Teams + Zapier
Zodra ze zijn gepubliceerd, zorgen deze links ervoor dat de workflow soepel verloopt, zodat jij je kunt concentreren op het coachen.
Belangrijkste punten
Gebruik betaalde kennismakingsgesprekken om klanten te screenen
Zorg dat de sessiepagina altijd 60 minuten duurt
Verkoop pakketten met één betaling + een link om een afspraak vooraf te boeken
Gebruik inschrijflijsten voor groepen
Gebruik de VIP-daginstellingen voor werk waarbij je je er helemaal in moet verdiepen
Schakel Stripe in voor betrouwbare betalingen
Synchroniseer agenda’s en videolinks om verwarring te voorkomen
Gebruik herinneringen en duidelijke regels om het aantal no-shows te verminderen
Ga aan de slag met een betere planning
Kies een sjabloon uit het bovenstaande overzicht, maak je Boekingspagina aan in Doodle, koppel je agenda, schakel Stripe in en voeg je videotool toe. Deel je link — en laat klanten zelf boeken terwijl jij je concentreert op het coachen.
Maak binnen enkele minuten je eerste boekingspagina aan.
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