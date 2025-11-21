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Plannen
Leestijd: 10 minuten21 nov, 2025

5 sjablonen voor boekingspagina's voor betaalde coachingsessies

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

Trainer teaching or presenting a structured plan.

De snelste manier om betaalde coachingsessies te vereenvoudigen, is door gebruik te maken van duidelijke Boekingspagina's waarmee je vooraf betaald krijgt, de administratie vermindert en je agenda beschermt.

De uitdaging waar trainers voor staan

Trainers moeten jongleren met meerdere klanten, tijdzones en programmaformats. Als de planning in de war raakt, kost dat tijd en inkomsten.

Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:

  • Gemiste of te late betalingen

  • Dubbele boeking

  • No-shows die het momentum van de klant onderbreken

  • Lange e-mailconversaties om een tijdstip af te spreken

  • Onduidelijke verwachtingen voorafgaand aan de sessies

Je hebt boekingspagina's nodig die regels vastleggen, betalingen verwerken en hindernissen uit de weg ruimen – en dat allemaal nog voordat je elkaar ontmoet.

Waarom dit belangrijk is voor Trainer

Je agenda is de motor van je coachingbedrijf. Een overzichtelijk, gestructureerd planningssysteem:

  • Zorgt voor vertrouwen

  • Zorgt ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen

  • Bespaart je uren aan administratie

  • Zorgt ervoor dat de werkdruk voorspelbaar blijft

  • Verbetert de klantervaring

Met Doodle kun je:

  • Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar

  • Voeg automatisch links naar Zoom, Google Meet, Cisco of Microsoft Teams toe

  • Incasseer betalingen tijdens het boeken via Stripe

  • Gebruik herinneringen en buffers om je tijd vrij te houden

Hieronder vind je vijf sjablonen voor boekingspagina’s die je vandaag nog kunt publiceren.

Sjabloon 1: Betaalde kennismakingssessie

Gebruik dit als je een kort, gericht kennismakingsgesprek wilt en het aantal afzeggingen wilt verminderen.

Aanbevolen configuratie

  • Titel: Kennismakingssessie

  • Duur: 20–30 minuten

  • Prijs: Een kleine vergoeding of een terugbetaalbare borg via Stripe

  • Beschikbaarheid: 2–3 middagen per week

  • Buffer: 10 minuten ervoor en erna

  • Locatie: Zoom of Google Meet (automatisch toegevoegd door Doodle)

  • Herinneringen: 24 uur + 1 uur van tevoren

  • Annuleringstermijn: 24 uur

Vragen bij de eerste kennismaking

  • Welk doel wil je de komende 90 dagen bereiken?

  • Wat is de grootste uitdaging die je tegenhoudt?

  • Hoe zou succes er na 3 maanden uitzien?

Hoe stel je dit in Doodle in?

  1. Maak een Boekingspagina aan met een tijdslot van 20–30 minuten.

  2. Schakel Stripe in en voeg een kleine vergoeding of aanbetaling toe.

  3. Koppel je videotool, zodat de links automatisch verschijnen.

  4. Gebruik Doodle AI om een korte beschrijving van de vergadering te maken.

Tip van een pro:

Als je wilt dat het gesprek op een ontspannen manier verloopt, vraag dan $1 als terugbetaalbare borg om de betrokkenheid te vergroten.

Sjabloon 2: Standaard coachingsessie van 60 minuten

Perfect voor lopende opdrachten voor klanten.

Aanbevolen configuratie

  • Titel: Coachingsessie – 60 minuten

  • Duur: 60 minuten

  • Prijs: Volledig tarief via Stripe

  • Beschikbaarheid: 3–4 blokken per dag, alleen op coachingdagen

  • Buffer: 15 minuten ervoor en erna

  • Video: Zoom automatisch toegevoegd door Doodle

  • Herinneringen: 48 uur + 2 uur van tevoren

Vragen bij de eerste kennismaking

  • Welke successen of uitdagingen zijn er sinds onze laatste sessie geweest?

  • Wat is het belangrijkste onderwerp van vandaag?

  • Zijn er nog dingen die ik van tevoren moet doornemen?

Beste praktijken

  • Beperk het aantal slots per dag om burn-out te voorkomen.

  • Gebruik gekoppelde agenda’s om persoonlijke afspraken te reserveren.

  • Voeg je huisstijl (logo + kleuren) toe met Doodle Pro.

Tip van een pro:

Maak twee versies van deze pagina aan: prepaid versus betalen per sessie.

Sjabloon 3: Sessiepakketten met vooruitbetaling

Het verkopen van pakketten zorgt ervoor dat er minder problemen zijn bij de facturering en zorgt voor stabiele inkomsten.

Optie A: Eenmalige betaling + aparte afspraak

  1. Boekingspagina 1 → “Betaling coachingpakket” (Stripe ingeschakeld).

  2. Boekingspagina 2 → “Coaching-sessie op vooruitbetaling” (geen betaling nodig).

  3. Vermeld in het bevestigingsbericht de prepaid-link + het aantal sessies.

Optie B: Betalen per sessie met korting

  • Stel een kortingsprijs in op de standaardpagina van 60 minuten.

  • Let op: de korting geldt bij 4 of meer sessies binnen 90 dagen.

Aanbevolen velden voor de prepaidpagina

  • Hoeveel sessies heb je nog over in je pakket?

  • Welk resultaat wil je bereiken?

  • Is er iets wat ik even moet doornemen?

Tips voor het plannen

  • De boekingsperiodes duren 4 tot 6 weken.

  • Zet herinneringen aan om te voorkomen dat je sessies vergeet.

  • Gebruik voor groepen de Inschrijflijsten om het beperkte aantal plaatsen te beheren.

Sjabloon 4: Inleiding groepscoaching of spreekuur

Ideaal om op te schalen en de waarde voor klanten te vergroten.

Aanbevolen configuratie

  • Titel: Introductiegesprek groepcoaching / Spreekuur

  • Duur: 45–60 minuten

  • Prijs: Vast bedrag per zitplaats

  • Beschikbaarheid: 1–2 trainingen per week

  • Capaciteit: 5–12 deelnemers

Stel het in met behulp van:

  • Inschrijflijst: Het meest geschikt voor vaste data met een beperkt aantal plaatsen

  • Boekingspagina: Ideaal voor terugkerende groepsbijeenkomsten

Aanbevolen details

  • Voeg een videolink toe, zodat iedereen dezelfde deelname-URL krijgt.

  • Gebruik ‘Deelnemersgegevens verbergen’ als dat nodig is.

  • Vermeld wat je mee moet nemen en hoe het gesprek verloopt.

Vragen bij de eerste kennismaking

  • Welke vraag zou je graag beantwoord willen zien?

  • Hoeveel ervaring heb je met dit onderwerp?

Tip van een pro:

Gebruik eerst een Groepspoll om het beste tijdstip te vinden — tot 1.000 stemmen.

Sjabloon 5: VIP-dag of intensief

Voor sessies die veel tijd en voorbereiding vergen, zijn duidelijke regels nodig.

Aanbevolen configuratie

  • Titel: VIP-coachingdag / Intensief

  • Duur: 3–6 uur, inclusief pauzes

  • Prijs: Premiumtarief, vooraf te betalen

  • Beschikbaarheid: 1–2 dagen per maand

  • Buffer: 60 minuten ervoor + 30 minuten erna

  • Herinneringen: Een week, 48 uur en de ochtend zelf

  • Locatie: via Zoom of ter plaatse

Intakegesprek voorafgaand aan de sessie

  • Wat zijn de drie resultaten die je wilt bereiken?

  • Welke documenten moet ik doornemen?

  • Zullen de belanghebbenden op een gegeven moment meedoen?

Hoe stel je dit in Doodle in?

  1. Beperk de dagen tot je VIP-data.

  2. Stel ruime buffers in.

  3. Gebruik Doodle AI om een gedetailleerde agenda toe te voegen.

  4. Schakel Stripe in voor vooruitbetaling.

Tip voor de bezorging:

Plan elke 90 minuten een pauze van 20 minuten in je agenda.

Handige instellingen die je op elke boekingspagina moet opnemen

Deze instellingen zorgen voor minder wrijving en meer weergaven:

  • Duidelijke titel van de sessie + voor wie die bedoeld is

  • Prijs + betalingstermijn + terugbetalingsbeleid

  • Automatisch toegevoegde videolink

  • De lokale tijdzone van de klant wordt weergegeven

  • Max. 2–4 vragen bij de intake

  • Buffers rond sessies

  • Dagelijkse of wekelijkse reserveringslimieten

  • Herinneringen via e-mail en agenda

Doodle koppelt zich aan je agenda, zodat overlappingen automatisch worden voorkomen.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Trainers lopen vaak tegen problemen aan wanneer:

  • De titels zijn vaag of onduidelijk

  • De intakeformulieren zijn te lang

  • De beschikbaarheid is te ruim

  • Betalen is optioneel voor sessies waar veel vraag naar is

  • De herinneringen zijn zwak of ontbreken

  • Als er geen buffers zijn, raakt de voorraad snel op

  • De annuleringsvoorwaarden zijn onduidelijk

Maak alles van tevoren duidelijk — en laat Doodle de herinneringen en links voor het verzetten van afspraken regelen.

Hulpmiddelen en oplossingen die trainers helpen

Doodle maakt het plannen, betalen en beheren van sessies een stuk makkelijker.

Belangrijkste hulpmiddelen

  • Boekingspagina — realtime beschikbaarheid + betalingen via Stripe

  • 1:1 — speciaal op maat gemaakte sessies voor één klant

  • Inschrijflijsten — groepssessies met een beperkt aantal plaatsen

  • Groepspolls — kies het beste tijdstip voor grote groepen

Handige functies

  • Agendaintegraties

  • Automatische videolinks

  • Betalen via Stripe

  • Aangepaste huisstijl (Doodle Pro)

  • Beschrijvingen van AI-vergaderingen

  • Automatische herinneringen + deadlines

  • Zapier voor CRM- en beheerprocessen

  • Privacyinstellingen

  • Beveiliging op bedrijfsniveau

Voorbeelden uit de praktijk

Executive coach

  • Gebruikt sjabloon 1 voor een kennismakingsgesprek van $25

  • Stuurt sjabloon 3 voor een pakket van 6 sessies

  • Houdt maandelijks spreekuur via Inschrijflijsten

  • Synchroniseert de Outlook-agenda met Zoom

Fitnesscoach

  • Gebruikt sjabloon 2 alleen op trainingsdagen

  • Gebruikt sjabloon 3, optie B, voor pakketkortingen

  • Voegt vragen toe over het melden van blessures

  • Stripe-betalingen + herinneringen zorgden voor een hoger opkomstpercentage

Bedrijfstrainer

  • Gebruikt groepspolls om workshopdata te kiezen

  • Plaatst twee Inschrijflijsten met elk 12 plaatsen

  • Verkoopt een VIP-intensiefprogramma met behulp van sjabloon 5

  • Synchroniseert met Google Calendar + Teams + Zapier

Zodra ze zijn gepubliceerd, zorgen deze links ervoor dat de workflow soepel verloopt, zodat jij je kunt concentreren op het coachen.

Belangrijkste punten

  • Gebruik betaalde kennismakingsgesprekken om klanten te screenen

  • Zorg dat de sessiepagina altijd 60 minuten duurt

  • Verkoop pakketten met één betaling + een link om een afspraak vooraf te boeken

  • Gebruik inschrijflijsten voor groepen

  • Gebruik de VIP-daginstellingen voor werk waarbij je je er helemaal in moet verdiepen

  • Schakel Stripe in voor betrouwbare betalingen

  • Synchroniseer agenda’s en videolinks om verwarring te voorkomen

  • Gebruik herinneringen en duidelijke regels om het aantal no-shows te verminderen

Ga aan de slag met een betere planning

Kies een sjabloon uit het bovenstaande overzicht, maak je Boekingspagina aan in Doodle, koppel je agenda, schakel Stripe in en voeg je videotool toe. Deel je link — en laat klanten zelf boeken terwijl jij je concentreert op het coachen.

Maak binnen enkele minuten je eerste boekingspagina aan.

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