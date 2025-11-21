5 sjablonen voor boekingspagina's voor betaalde coachingsessies

De snelste manier om betaalde coachingsessies te vereenvoudigen, is door gebruik te maken van duidelijke Boekingspagina's waarmee je vooraf betaald krijgt, de administratie vermindert en je agenda beschermt.

De uitdaging waar trainers voor staan

Trainers moeten jongleren met meerdere klanten, tijdzones en programmaformats. Als de planning in de war raakt, kost dat tijd en inkomsten.

Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:

Gemiste of te late betalingen

Dubbele boeking

No-shows die het momentum van de klant onderbreken

Lange e-mailconversaties om een tijdstip af te spreken

Onduidelijke verwachtingen voorafgaand aan de sessies

Je hebt boekingspagina's nodig die regels vastleggen, betalingen verwerken en hindernissen uit de weg ruimen – en dat allemaal nog voordat je elkaar ontmoet.

Waarom dit belangrijk is voor Trainer

Je agenda is de motor van je coachingbedrijf. Een overzichtelijk, gestructureerd planningssysteem:

Zorgt voor vertrouwen

Zorgt ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen

Bespaart je uren aan administratie

Zorgt ervoor dat de werkdruk voorspelbaar blijft

Verbetert de klantervaring

Met Doodle kun je:

Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar

Voeg automatisch links naar Zoom, Google Meet, Cisco of Microsoft Teams toe

Incasseer betalingen tijdens het boeken via Stripe

Gebruik herinneringen en buffers om je tijd vrij te houden

Hieronder vind je vijf sjablonen voor boekingspagina’s die je vandaag nog kunt publiceren.

Sjabloon 1: Betaalde kennismakingssessie

Gebruik dit als je een kort, gericht kennismakingsgesprek wilt en het aantal afzeggingen wilt verminderen.

Aanbevolen configuratie

Titel: Kennismakingssessie

Duur: 20–30 minuten

Prijs: Een kleine vergoeding of een terugbetaalbare borg via Stripe

Beschikbaarheid: 2–3 middagen per week

Buffer: 10 minuten ervoor en erna

Locatie: Zoom of Google Meet (automatisch toegevoegd door Doodle)

Herinneringen: 24 uur + 1 uur van tevoren

Annuleringstermijn: 24 uur

Vragen bij de eerste kennismaking

Welk doel wil je de komende 90 dagen bereiken?

Wat is de grootste uitdaging die je tegenhoudt?

Hoe zou succes er na 3 maanden uitzien?

Maak een Groepspoll

Hoe stel je dit in Doodle in?

Maak een Boekingspagina aan met een tijdslot van 20–30 minuten. Schakel Stripe in en voeg een kleine vergoeding of aanbetaling toe. Koppel je videotool, zodat de links automatisch verschijnen. Gebruik Doodle AI om een korte beschrijving van de vergadering te maken.

Tip van een pro:

Als je wilt dat het gesprek op een ontspannen manier verloopt, vraag dan $1 als terugbetaalbare borg om de betrokkenheid te vergroten.

Sjabloon 2: Standaard coachingsessie van 60 minuten

Perfect voor lopende opdrachten voor klanten.

Aanbevolen configuratie

Titel: Coachingsessie – 60 minuten

Duur: 60 minuten

Prijs: Volledig tarief via Stripe

Beschikbaarheid: 3–4 blokken per dag, alleen op coachingdagen

Buffer: 15 minuten ervoor en erna

Video: Zoom automatisch toegevoegd door Doodle

Herinneringen: 48 uur + 2 uur van tevoren

Vragen bij de eerste kennismaking

Welke successen of uitdagingen zijn er sinds onze laatste sessie geweest?

Wat is het belangrijkste onderwerp van vandaag?

Zijn er nog dingen die ik van tevoren moet doornemen?

Beste praktijken

Beperk het aantal slots per dag om burn-out te voorkomen.

Gebruik gekoppelde agenda’s om persoonlijke afspraken te reserveren.

Voeg je huisstijl (logo + kleuren) toe met Doodle Pro.

Tip van een pro:

Maak twee versies van deze pagina aan: prepaid versus betalen per sessie.

Sjabloon 3: Sessiepakketten met vooruitbetaling

Het verkopen van pakketten zorgt ervoor dat er minder problemen zijn bij de facturering en zorgt voor stabiele inkomsten.

Optie A: Eenmalige betaling + aparte afspraak

Boekingspagina 1 → “Betaling coachingpakket” (Stripe ingeschakeld). Boekingspagina 2 → “Coaching-sessie op vooruitbetaling” (geen betaling nodig). Vermeld in het bevestigingsbericht de prepaid-link + het aantal sessies.

Maak een Groepspoll

Optie B: Betalen per sessie met korting

Stel een kortingsprijs in op de standaardpagina van 60 minuten.

Let op: de korting geldt bij 4 of meer sessies binnen 90 dagen.

Aanbevolen velden voor de prepaidpagina

Hoeveel sessies heb je nog over in je pakket?

Welk resultaat wil je bereiken?

Is er iets wat ik even moet doornemen?

Tips voor het plannen

De boekingsperiodes duren 4 tot 6 weken.

Zet herinneringen aan om te voorkomen dat je sessies vergeet.

Gebruik voor groepen de Inschrijflijsten om het beperkte aantal plaatsen te beheren.

Sjabloon 4: Inleiding groepscoaching of spreekuur

Ideaal om op te schalen en de waarde voor klanten te vergroten.

Aanbevolen configuratie

Titel: Introductiegesprek groepcoaching / Spreekuur

Duur: 45–60 minuten

Prijs: Vast bedrag per zitplaats

Beschikbaarheid: 1–2 trainingen per week

Capaciteit: 5–12 deelnemers

Stel het in met behulp van:

Inschrijflijst: Het meest geschikt voor vaste data met een beperkt aantal plaatsen

Boekingspagina: Ideaal voor terugkerende groepsbijeenkomsten

Aanbevolen details

Voeg een videolink toe, zodat iedereen dezelfde deelname-URL krijgt.

Gebruik ‘Deelnemersgegevens verbergen’ als dat nodig is.

Vermeld wat je mee moet nemen en hoe het gesprek verloopt.

Vragen bij de eerste kennismaking

Welke vraag zou je graag beantwoord willen zien?

Hoeveel ervaring heb je met dit onderwerp?

Tip van een pro:

Gebruik eerst een Groepspoll om het beste tijdstip te vinden — tot 1.000 stemmen.

Sjabloon 5: VIP-dag of intensief

Voor sessies die veel tijd en voorbereiding vergen, zijn duidelijke regels nodig.

Maak een Groepspoll

Aanbevolen configuratie

Titel: VIP-coachingdag / Intensief

Duur: 3–6 uur, inclusief pauzes

Prijs: Premiumtarief, vooraf te betalen

Beschikbaarheid: 1–2 dagen per maand

Buffer: 60 minuten ervoor + 30 minuten erna

Herinneringen: Een week, 48 uur en de ochtend zelf

Locatie: via Zoom of ter plaatse

Intakegesprek voorafgaand aan de sessie

Wat zijn de drie resultaten die je wilt bereiken?

Welke documenten moet ik doornemen?

Zullen de belanghebbenden op een gegeven moment meedoen?

Hoe stel je dit in Doodle in?

Beperk de dagen tot je VIP-data. Stel ruime buffers in. Gebruik Doodle AI om een gedetailleerde agenda toe te voegen. Schakel Stripe in voor vooruitbetaling.

Tip voor de bezorging:

Plan elke 90 minuten een pauze van 20 minuten in je agenda.

Handige instellingen die je op elke boekingspagina moet opnemen

Deze instellingen zorgen voor minder wrijving en meer weergaven:

Duidelijke titel van de sessie + voor wie die bedoeld is

Prijs + betalingstermijn + terugbetalingsbeleid

Automatisch toegevoegde videolink

De lokale tijdzone van de klant wordt weergegeven

Max. 2–4 vragen bij de intake

Buffers rond sessies

Dagelijkse of wekelijkse reserveringslimieten

Herinneringen via e-mail en agenda

Doodle koppelt zich aan je agenda, zodat overlappingen automatisch worden voorkomen.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Trainers lopen vaak tegen problemen aan wanneer:

De titels zijn vaag of onduidelijk

De intakeformulieren zijn te lang

De beschikbaarheid is te ruim

Betalen is optioneel voor sessies waar veel vraag naar is

De herinneringen zijn zwak of ontbreken

Als er geen buffers zijn, raakt de voorraad snel op

De annuleringsvoorwaarden zijn onduidelijk

Maak alles van tevoren duidelijk — en laat Doodle de herinneringen en links voor het verzetten van afspraken regelen.

Hulpmiddelen en oplossingen die trainers helpen

Doodle maakt het plannen, betalen en beheren van sessies een stuk makkelijker.

Maak een Groepspoll

Belangrijkste hulpmiddelen

Boekingspagina — realtime beschikbaarheid + betalingen via Stripe

1:1 — speciaal op maat gemaakte sessies voor één klant

Inschrijflijsten — groepssessies met een beperkt aantal plaatsen

Groepspolls — kies het beste tijdstip voor grote groepen

Handige functies

Agendaintegraties

Automatische videolinks

Betalen via Stripe

Aangepaste huisstijl (Doodle Pro)

Beschrijvingen van AI-vergaderingen

Automatische herinneringen + deadlines

Zapier voor CRM- en beheerprocessen

Privacyinstellingen

Beveiliging op bedrijfsniveau

Voorbeelden uit de praktijk

Executive coach

Gebruikt sjabloon 1 voor een kennismakingsgesprek van $25

Stuurt sjabloon 3 voor een pakket van 6 sessies

Houdt maandelijks spreekuur via Inschrijflijsten

Synchroniseert de Outlook-agenda met Zoom

Fitnesscoach

Gebruikt sjabloon 2 alleen op trainingsdagen

Gebruikt sjabloon 3, optie B, voor pakketkortingen

Voegt vragen toe over het melden van blessures

Stripe-betalingen + herinneringen zorgden voor een hoger opkomstpercentage

Bedrijfstrainer

Gebruikt groepspolls om workshopdata te kiezen

Plaatst twee Inschrijflijsten met elk 12 plaatsen

Verkoopt een VIP-intensiefprogramma met behulp van sjabloon 5

Synchroniseert met Google Calendar + Teams + Zapier

Zodra ze zijn gepubliceerd, zorgen deze links ervoor dat de workflow soepel verloopt, zodat jij je kunt concentreren op het coachen.

Belangrijkste punten

Gebruik betaalde kennismakingsgesprekken om klanten te screenen

Zorg dat de sessiepagina altijd 60 minuten duurt

Verkoop pakketten met één betaling + een link om een afspraak vooraf te boeken

Gebruik inschrijflijsten voor groepen

Gebruik de VIP-daginstellingen voor werk waarbij je je er helemaal in moet verdiepen

Schakel Stripe in voor betrouwbare betalingen

Synchroniseer agenda’s en videolinks om verwarring te voorkomen

Gebruik herinneringen en duidelijke regels om het aantal no-shows te verminderen

Ga aan de slag met een betere planning

Kies een sjabloon uit het bovenstaande overzicht, maak je Boekingspagina aan in Doodle, koppel je agenda, schakel Stripe in en voeg je videotool toe. Deel je link — en laat klanten zelf boeken terwijl jij je concentreert op het coachen.

Maak binnen enkele minuten je eerste boekingspagina aan.