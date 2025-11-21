5 Buchungsvorlagen für bezahlte Coaching-Sitzungen

Der schnellste Weg, um bezahlte Coachingsitzungen zu vereinfachen, sind übersichtliche Buchungsseiten, die die Zahlung im Voraus annehmen, den Verwaltungsaufwand reduzieren und deinen Zeitplan schützen.

Die Herausforderung für professionelle Trainer/innen

Trainer/innen jonglieren mit mehreren Kunden, Zeitzonen und Programmformaten. Wenn die Terminplanung durcheinander gerät, kostet das Zeit und Einnahmen.

Häufige Probleme sind:

Verpasste oder verspätete Zahlungen

Doppelte Buchungen

Nichterscheinen, das den Schwung des Kunden unterbricht

Lange E-Mail-Threads, um einen Termin zu finden

Unklare Erwartungen vor der Sitzung

Du brauchst Buchungsseiten, die Regeln festlegen, Zahlungen eintreiben und Reibungsverluste beseitigen - und das alles, bevor ihr euch trefft.

Warum das für Trainer wichtig ist

Dein Kalender ist der Motor deines Coaching-Geschäfts. Ein sauberes, strukturiertes Terminplanungssystem:

Schafft Vertrauen

Reduziert Absagen

Spart Stunden an Verwaltungsarbeit

Macht das Arbeitspensum vorhersehbar

Verbessert das Kundenerlebnis

Mit Doodle kannst du:

Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender oder Apple Kalender verbinden

Automatisch Links zu Zoom, Google Meet, Cisco oder Microsoft Teams hinzufügen

Zahlungen während der Buchung mit Stripe einziehen

Erinnerungen und Puffer verwenden, um deine Zeit zu schützen

Im Folgenden findest du fünf Buchungsvorlagen, die du noch heute veröffentlichen kannst.

Vorlage 1: Bezahlte Erkundungssitzung

Verwende diese Vorlage, wenn du ein kurzes, konzentriertes Einführungsgespräch führen und die Zahl der Nichtteilnehmer/innen reduzieren willst.

Empfohlene Einstellung

Titel: Entdeckungsgespräch

Dauer: 20-30 Minuten

Preis: Kleine Gebühr oder rückzahlbare Kaution über Stripe

Verfügbarkeit: 2-3 Nachmittage pro Woche

Puffer: 10 Minuten vorher + nachher

Ort: Zoom oder Google Meet (wird von Doodle automatisch hinzugefügt)

Erinnerungen: 24 Stunden + 1 Stunde vorher

Absage-Fenster: 24 Stunden

Einstiegsfragen

Welches Ziel würdest du gerne in den nächsten 90 Tagen erreichen?

Was ist die größte Herausforderung, die dich ausbremst?

Wie würde der Erfolg nach 3 Monaten aussehen?

So richtest du es in Doodle ein

Erstelle eine Buchungsseite mit einem Zeitfenster von 20-30 Minuten. Schalte Stripe ein und füge eine kleine Gebühr oder Kaution hinzu. Verbinde dein Video-Tool, damit die Links automatisch erscheinen. Verwende Doodle AI, um eine kurze Beschreibung des Treffens zu erstellen.

Pro-Tipp:

Wenn du möchtest, dass sich das Gespräch kostenlos anfühlt, verlange 1 $ als rückzahlbare Kaution, um das Engagement zu erhöhen.

Vorlage 2: 60-minütige Standard-Coaching-Sitzung

Perfekt für kontinuierliche Kundenarbeit.

Empfohlener Aufbau

Titel: Coaching-Sitzung - 60 Minuten

Dauer: 60 Minuten

Preis: Voller Preis über Stripe

Verfügbarkeit: 3-4 Blöcke pro Tag nur an Coaching-Tagen

Puffer: 15 Minuten vorher + nachher

Video: Zoom, automatisch hinzugefügt von Doodle

Erinnerungen: 48 Stunden + 2 Stunden vorher

Einstiegsfragen

Welche Erfolge oder Herausforderungen sind seit unserer letzten Sitzung aufgetreten?

Was ist das wichtigste Thema für heute?

Gibt es Materialien, die ich vorher durchsehen sollte?

Bewährte Praktiken

Begrenze die Anzahl der Termine pro Tag, um Burnout zu vermeiden.

Nutze verknüpfte Kalender, um persönliche Termine zu blockieren.

Füge mit Doodle Pro ein Branding (Logo und Farben) hinzu.

Profi-Tipp:

Erstelle zwei Versionen dieser Seite - Prepaid und Pay-per-Session.

Vorlage 3: Sitzungspakete mit Vorauszahlung

Der Verkauf von Paketen reduziert die Reibung bei der Abrechnung und stabilisiert die Einnahmen.

Option A: Einmalige Zahlung + separate Terminplanung

Buchungsseite 1 → "Coaching-Paket-Zahlung" (Stripe eingeschaltet). Buchungsseite 2 → "Vorausbezahlte Coaching-Sitzung" (keine Zahlung erforderlich). Gib in der Bestätigungsnachricht den Prepaid-Link und die Anzahl der Sitzungen an.

Option B: Pay-per-session mit ermäßigtem Preis

Lege einen ermäßigten Preis auf der Standard 60-Minuten-Seite fest.

Beachte, dass der Rabatt für 4+ Sitzungen in 90 Tagen gilt.

Empfohlene Felder für die Prepaid-Seite

Wie viele Sitzungen verbleiben in deinem Paket?

Welches Ergebnis strebst du an?

Gibt es etwas, das ich überprüfen sollte?

Tipps zur Terminplanung

Öffne Buchungsfenster für 4-6 Wochen.

Schalte Erinnerungen ein, um vergessene Sitzungen zu vermeiden.

Verwende für Kohorten Anmeldeformulare, um begrenzte Plätze zu verwalten.

Vorlage 4: Gruppencoaching-Einführung oder Sprechstunden

Hervorragend geeignet für die Skalierung und Steigerung des Kundenwerts.

Empfohlener Aufbau

Titel: Gruppencoaching-Einführungsgespräch / Sprechstunde

Dauer: 45-60 Minuten

Preis: Pauschalpreis pro Platz

Verfügbarkeit: 1-2 feste Termine pro Woche

Kapazität: 5-12 Teilnehmer

Einrichten mit:

Anmeldungsbogen: Am besten für feste Termine mit Sitzplatzbegrenzung

Buchungsseite: Am besten für wiederkehrende Gruppentreffen

Empfohlene Details

Füge einen Videolink hinzu, damit alle dieselbe Anmelde-URL erhalten.

Verwende Teilnehmerdetails ausblenden, falls nötig.

Gib an, was du mitbringen sollst und wie das Gespräch ablaufen wird.

Einstiegsfragen

Welche Frage möchtest du beantwortet haben?

Wie viel Erfahrung hast du mit diesem Thema?

Profi-Tipp:

Verwende zuerst eine Gruppenumfrage, um den besten Zeitpunkt zu finden - bis zu 1.000 Stimmen.

Vorlage 5: VIP-Tag oder Intensiv

Hochwertige Sitzungen mit hohem Vorbereitungsaufwand erfordern klare Regeln.

Empfohlener Aufbau

Titel: VIP-Coaching-Tag/Intensiv

Dauer: 3-6 Stunden mit Pausen

Preis: Premiumpreis im Voraus bezahlt

Verfügbarkeit: 1-2 Tage pro Monat

Puffer: 60 Minuten vorher + 30 Minuten nachher

Mahnungen: Eine Woche, 48 Stunden, und am Morgen danach

Ort: Zoom oder persönliches Gespräch

Aufnahme vor der Sitzung

Welche 3 Ergebnisse willst du erreichen?

Welche Dokumente soll ich durchsehen?

Werden die Stakeholder zu einem bestimmten Zeitpunkt teilnehmen?

Wie du es in Doodle einrichtest

Beschränke die Tage auf deine VIP-Termine. Lege lange Puffer fest. Verwende Doodle AI, um eine detaillierte Tagesordnung hinzuzufügen. Schalte Stripe für die Vorauszahlung ein.

Liefertipp:

Lege in deinem Kalender alle 90 Minuten 20-minütige Pausen fest.

Praktische Einstellungen, die du auf jeder Buchungsseite einbauen solltest

Diese Einstellungen reduzieren Reibungsverluste und erhöhen die Teilnehmerzahlen:

Klarer Titel der Veranstaltung + für wen sie ist

Preis + Zahlungszeitpunkt + Erstattungsbedingungen

Automatisch hinzugefügter Video-Link

Anzeige der lokalen Zeitzone des Kunden

Maximal 2-4 Eingangsfragen

Puffer um die Sitzungen herum

Tägliche oder wöchentliche Buchungslimits

E-Mail- und Kalendererinnerungen

Doodle verbindet sich mit deinem Kalender, sodass Konflikte automatisch verschwinden.

Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

Trainer/innen stoßen oft auf Probleme, wenn:

die Titel vage oder unklar sind

Die Anmeldeformulare sind zu lang

die Verfügbarkeit zu offen ist

Zahlungen für stark nachgefragte Sitzungen optional sind

Erinnerungshilfen schwach sind oder fehlen

Fehlende Puffer führen zu einer Erschöpfung von hinten nach vorne

Die Stornoregeln sind unklar

Kläre alles im Voraus - und lass Doodle Erinnerungen und Umplanungslinks verwalten.

Tools und Lösungen, die Trainer/innen helfen

Doodle vereinfacht die Terminplanung, die Zahlungen und die Sitzungsverwaltung.

Die wichtigsten Tools

Buchungsseite - Verfügbarkeit in Echtzeit + Stripe-Zahlungen

1:1 - kuratierte Zeiten für einen einzelnen Kunden

Anmeldeformulare - Gruppenstunden mit begrenzten Plätzen

Gruppenumfragen - wähle die beste Zeit für große Gruppen

Hilfreiche Funktionen

Kalender-Integrationen

Automatische Video-Links

Zahlungen mit Stripe

Benutzerdefiniertes Branding (Doodle Pro)

KI-Beschreibungen für Meetings

Automatische Erinnerungen + Fristen

Zapier für CRM und Verwaltungsabläufe

Datenschutzkontrollen

Sicherheit auf Unternehmensniveau

Beispiele aus der Praxis

Executive Coach

Verwendet Vorlage 1 für ein 25-Dollar-Sondierungsgespräch

Schickt Vorlage 3 für ein 6-Sitzungs-Paket

Führt monatliche Sprechstunden über Anmeldeformulare durch

Synchronisiert Outlook-Kalender und Zoom

Fitness-Coach

Verwendet Vorlage 2 nur an Trainingstagen

Verwendet Vorlage 3 Option B für Paketrabatte

Hinzufügen von Fragen zum Verletzungs-Update

Stripe-Zahlung und Erinnerungsfunktion verbessern die Teilnahmequote

Unternehmenstrainer

Nutzt Gruppenumfragen zur Auswahl von Workshop-Terminen

Veröffentlicht zwei Anmeldeformulare mit jeweils 12 Plätzen

Verkauft einen VIP-Intensivkurs mit Vorlage 5

Synchronisiert mit Google Calendar + Teams + Zapier

Nach der Veröffentlichung führen diese Links den Workflow aus, damit du dich auf das Coaching konzentrieren kannst.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Nutze bezahlte Erkundungsanrufe, um Kunden zu qualifizieren

Behalte eine konsistente 60-minütige Sitzungsseite bei

Verkaufe Pakete mit einer Zahlung und einem Prepaid-Link zur Terminvereinbarung

Verwende Anmeldeformulare für Gruppen

Verwende VIP-Tage für vertiefte Arbeit

Schalte Stripe für zuverlässige Zahlungen ein

Synchronisiere Kalender und Videolinks, um Verwirrung zu vermeiden

Verwende Erinnerungen und klare Regeln, um die Zahl der Nichterscheinen zu reduzieren

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Wähle eine Vorlage aus, erstelle deine Buchungsseite in Doodle, verbinde deinen Kalender, aktiviere Stripe und füge dein Video-Tool hinzu. Teile deinen Link - und lass deine Kunden buchen, während du dich auf das Coaching konzentrierst.

Erstelle deine erste Buchungsseite in wenigen Minuten.