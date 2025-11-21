Doodle erstellen

5 Buchungsvorlagen für bezahlte Coaching-Sitzungen

21. Nov. 2025

Trainer teaching or presenting a structured plan.

    Der schnellste Weg, um bezahlte Coachingsitzungen zu vereinfachen, sind übersichtliche Buchungsseiten, die die Zahlung im Voraus annehmen, den Verwaltungsaufwand reduzieren und deinen Zeitplan schützen.

    Die Herausforderung für professionelle Trainer/innen

    Trainer/innen jonglieren mit mehreren Kunden, Zeitzonen und Programmformaten. Wenn die Terminplanung durcheinander gerät, kostet das Zeit und Einnahmen.

    Häufige Probleme sind:

    • Verpasste oder verspätete Zahlungen

    • Doppelte Buchungen

    • Nichterscheinen, das den Schwung des Kunden unterbricht

    • Lange E-Mail-Threads, um einen Termin zu finden

    • Unklare Erwartungen vor der Sitzung

    Du brauchst Buchungsseiten, die Regeln festlegen, Zahlungen eintreiben und Reibungsverluste beseitigen - und das alles, bevor ihr euch trefft.

    Warum das für Trainer wichtig ist

    Dein Kalender ist der Motor deines Coaching-Geschäfts. Ein sauberes, strukturiertes Terminplanungssystem:

    • Schafft Vertrauen

    • Reduziert Absagen

    • Spart Stunden an Verwaltungsarbeit

    • Macht das Arbeitspensum vorhersehbar

    • Verbessert das Kundenerlebnis

    Mit Doodle kannst du:

    • Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender oder Apple Kalender verbinden

    • Automatisch Links zu Zoom, Google Meet, Cisco oder Microsoft Teams hinzufügen

    • Zahlungen während der Buchung mit Stripe einziehen

    • Erinnerungen und Puffer verwenden, um deine Zeit zu schützen

    Im Folgenden findest du fünf Buchungsvorlagen, die du noch heute veröffentlichen kannst.

    Vorlage 1: Bezahlte Erkundungssitzung

    Verwende diese Vorlage, wenn du ein kurzes, konzentriertes Einführungsgespräch führen und die Zahl der Nichtteilnehmer/innen reduzieren willst.

    Empfohlene Einstellung

    • Titel: Entdeckungsgespräch

    • Dauer: 20-30 Minuten

    • Preis: Kleine Gebühr oder rückzahlbare Kaution über Stripe

    • Verfügbarkeit: 2-3 Nachmittage pro Woche

    • Puffer: 10 Minuten vorher + nachher

    • Ort: Zoom oder Google Meet (wird von Doodle automatisch hinzugefügt)

    • Erinnerungen: 24 Stunden + 1 Stunde vorher

    • Absage-Fenster: 24 Stunden

    Einstiegsfragen

    • Welches Ziel würdest du gerne in den nächsten 90 Tagen erreichen?

    • Was ist die größte Herausforderung, die dich ausbremst?

    • Wie würde der Erfolg nach 3 Monaten aussehen?

    So richtest du es in Doodle ein

    1. Erstelle eine Buchungsseite mit einem Zeitfenster von 20-30 Minuten.

    2. Schalte Stripe ein und füge eine kleine Gebühr oder Kaution hinzu.

    3. Verbinde dein Video-Tool, damit die Links automatisch erscheinen.

    4. Verwende Doodle AI, um eine kurze Beschreibung des Treffens zu erstellen.

    Pro-Tipp:

    Wenn du möchtest, dass sich das Gespräch kostenlos anfühlt, verlange 1 $ als rückzahlbare Kaution, um das Engagement zu erhöhen.

    Vorlage 2: 60-minütige Standard-Coaching-Sitzung

    Perfekt für kontinuierliche Kundenarbeit.

    Empfohlener Aufbau

    • Titel: Coaching-Sitzung - 60 Minuten

    • Dauer: 60 Minuten

    • Preis: Voller Preis über Stripe

    • Verfügbarkeit: 3-4 Blöcke pro Tag nur an Coaching-Tagen

    • Puffer: 15 Minuten vorher + nachher

    • Video: Zoom, automatisch hinzugefügt von Doodle

    • Erinnerungen: 48 Stunden + 2 Stunden vorher

    Einstiegsfragen

    • Welche Erfolge oder Herausforderungen sind seit unserer letzten Sitzung aufgetreten?

    • Was ist das wichtigste Thema für heute?

    • Gibt es Materialien, die ich vorher durchsehen sollte?

    Bewährte Praktiken

    • Begrenze die Anzahl der Termine pro Tag, um Burnout zu vermeiden.

    • Nutze verknüpfte Kalender, um persönliche Termine zu blockieren.

    • Füge mit Doodle Pro ein Branding (Logo und Farben) hinzu.

    Profi-Tipp:

    Erstelle zwei Versionen dieser Seite - Prepaid und Pay-per-Session.

    Vorlage 3: Sitzungspakete mit Vorauszahlung

    Der Verkauf von Paketen reduziert die Reibung bei der Abrechnung und stabilisiert die Einnahmen.

    Option A: Einmalige Zahlung + separate Terminplanung

    1. Buchungsseite 1 → "Coaching-Paket-Zahlung" (Stripe eingeschaltet).

    2. Buchungsseite 2 → "Vorausbezahlte Coaching-Sitzung" (keine Zahlung erforderlich).

    3. Gib in der Bestätigungsnachricht den Prepaid-Link und die Anzahl der Sitzungen an.

    Option B: Pay-per-session mit ermäßigtem Preis

    • Lege einen ermäßigten Preis auf der Standard 60-Minuten-Seite fest.

    • Beachte, dass der Rabatt für 4+ Sitzungen in 90 Tagen gilt.

    Empfohlene Felder für die Prepaid-Seite

    • Wie viele Sitzungen verbleiben in deinem Paket?

    • Welches Ergebnis strebst du an?

    • Gibt es etwas, das ich überprüfen sollte?

    Tipps zur Terminplanung

    • Öffne Buchungsfenster für 4-6 Wochen.

    • Schalte Erinnerungen ein, um vergessene Sitzungen zu vermeiden.

    • Verwende für Kohorten Anmeldeformulare, um begrenzte Plätze zu verwalten.

    Vorlage 4: Gruppencoaching-Einführung oder Sprechstunden

    Hervorragend geeignet für die Skalierung und Steigerung des Kundenwerts.

    Empfohlener Aufbau

    • Titel: Gruppencoaching-Einführungsgespräch / Sprechstunde

    • Dauer: 45-60 Minuten

    • Preis: Pauschalpreis pro Platz

    • Verfügbarkeit: 1-2 feste Termine pro Woche

    • Kapazität: 5-12 Teilnehmer

    Einrichten mit:

    • Anmeldungsbogen: Am besten für feste Termine mit Sitzplatzbegrenzung

    • Buchungsseite: Am besten für wiederkehrende Gruppentreffen

    Empfohlene Details

    • Füge einen Videolink hinzu, damit alle dieselbe Anmelde-URL erhalten.

    • Verwende Teilnehmerdetails ausblenden, falls nötig.

    • Gib an, was du mitbringen sollst und wie das Gespräch ablaufen wird.

    Einstiegsfragen

    • Welche Frage möchtest du beantwortet haben?

    • Wie viel Erfahrung hast du mit diesem Thema?

    Profi-Tipp:

    Verwende zuerst eine Gruppenumfrage, um den besten Zeitpunkt zu finden - bis zu 1.000 Stimmen.

    Vorlage 5: VIP-Tag oder Intensiv

    Hochwertige Sitzungen mit hohem Vorbereitungsaufwand erfordern klare Regeln.

    Empfohlener Aufbau

    • Titel: VIP-Coaching-Tag/Intensiv

    • Dauer: 3-6 Stunden mit Pausen

    • Preis: Premiumpreis im Voraus bezahlt

    • Verfügbarkeit: 1-2 Tage pro Monat

    • Puffer: 60 Minuten vorher + 30 Minuten nachher

    • Mahnungen: Eine Woche, 48 Stunden, und am Morgen danach

    • Ort: Zoom oder persönliches Gespräch

    Aufnahme vor der Sitzung

    • Welche 3 Ergebnisse willst du erreichen?

    • Welche Dokumente soll ich durchsehen?

    • Werden die Stakeholder zu einem bestimmten Zeitpunkt teilnehmen?

    Wie du es in Doodle einrichtest

    1. Beschränke die Tage auf deine VIP-Termine.

    2. Lege lange Puffer fest.

    3. Verwende Doodle AI, um eine detaillierte Tagesordnung hinzuzufügen.

    4. Schalte Stripe für die Vorauszahlung ein.

    Liefertipp:

    Lege in deinem Kalender alle 90 Minuten 20-minütige Pausen fest.

    Praktische Einstellungen, die du auf jeder Buchungsseite einbauen solltest

    Diese Einstellungen reduzieren Reibungsverluste und erhöhen die Teilnehmerzahlen:

    • Klarer Titel der Veranstaltung + für wen sie ist

    • Preis + Zahlungszeitpunkt + Erstattungsbedingungen

    • Automatisch hinzugefügter Video-Link

    • Anzeige der lokalen Zeitzone des Kunden

    • Maximal 2-4 Eingangsfragen

    • Puffer um die Sitzungen herum

    • Tägliche oder wöchentliche Buchungslimits

    • E-Mail- und Kalendererinnerungen

    Doodle verbindet sich mit deinem Kalender, sodass Konflikte automatisch verschwinden.

    Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

    Trainer/innen stoßen oft auf Probleme, wenn:

    • die Titel vage oder unklar sind

    • Die Anmeldeformulare sind zu lang

    • die Verfügbarkeit zu offen ist

    • Zahlungen für stark nachgefragte Sitzungen optional sind

    • Erinnerungshilfen schwach sind oder fehlen

    • Fehlende Puffer führen zu einer Erschöpfung von hinten nach vorne

    • Die Stornoregeln sind unklar

    Kläre alles im Voraus - und lass Doodle Erinnerungen und Umplanungslinks verwalten.

    Tools und Lösungen, die Trainer/innen helfen

    Doodle vereinfacht die Terminplanung, die Zahlungen und die Sitzungsverwaltung.

    Die wichtigsten Tools

    • Buchungsseite - Verfügbarkeit in Echtzeit + Stripe-Zahlungen

    • 1:1 - kuratierte Zeiten für einen einzelnen Kunden

    • Anmeldeformulare - Gruppenstunden mit begrenzten Plätzen

    • Gruppenumfragen - wähle die beste Zeit für große Gruppen

    Hilfreiche Funktionen

    • Kalender-Integrationen

    • Automatische Video-Links

    • Zahlungen mit Stripe

    • Benutzerdefiniertes Branding (Doodle Pro)

    • KI-Beschreibungen für Meetings

    • Automatische Erinnerungen + Fristen

    • Zapier für CRM und Verwaltungsabläufe

    • Datenschutzkontrollen

    • Sicherheit auf Unternehmensniveau

    Beispiele aus der Praxis

    Executive Coach

    • Verwendet Vorlage 1 für ein 25-Dollar-Sondierungsgespräch

    • Schickt Vorlage 3 für ein 6-Sitzungs-Paket

    • Führt monatliche Sprechstunden über Anmeldeformulare durch

    • Synchronisiert Outlook-Kalender und Zoom

    Fitness-Coach

    • Verwendet Vorlage 2 nur an Trainingstagen

    • Verwendet Vorlage 3 Option B für Paketrabatte

    • Hinzufügen von Fragen zum Verletzungs-Update

    • Stripe-Zahlung und Erinnerungsfunktion verbessern die Teilnahmequote

    Unternehmenstrainer

    • Nutzt Gruppenumfragen zur Auswahl von Workshop-Terminen

    • Veröffentlicht zwei Anmeldeformulare mit jeweils 12 Plätzen

    • Verkauft einen VIP-Intensivkurs mit Vorlage 5

    • Synchronisiert mit Google Calendar + Teams + Zapier

    Nach der Veröffentlichung führen diese Links den Workflow aus, damit du dich auf das Coaching konzentrieren kannst.

    Die wichtigsten Erkenntnisse

    • Nutze bezahlte Erkundungsanrufe, um Kunden zu qualifizieren

    • Behalte eine konsistente 60-minütige Sitzungsseite bei

    • Verkaufe Pakete mit einer Zahlung und einem Prepaid-Link zur Terminvereinbarung

    • Verwende Anmeldeformulare für Gruppen

    • Verwende VIP-Tage für vertiefte Arbeit

    • Schalte Stripe für zuverlässige Zahlungen ein

    • Synchronisiere Kalender und Videolinks, um Verwirrung zu vermeiden

    • Verwende Erinnerungen und klare Regeln, um die Zahl der Nichterscheinen zu reduzieren

    Beginne mit einer besseren Terminplanung

    Wähle eine Vorlage aus, erstelle deine Buchungsseite in Doodle, verbinde deinen Kalender, aktiviere Stripe und füge dein Video-Tool hinzu. Teile deinen Link - und lass deine Kunden buchen, während du dich auf das Coaching konzentrierst.

    Erstelle deine erste Buchungsseite in wenigen Minuten.

