5 modelli di pagine di prenotazione per sessioni di coaching a pagamento

Tempo di lettura: 10 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 21 nov 2025

Trainer teaching or presenting a structured plan.

Indice dei contenuti

    Il modo più veloce per semplificare le sessioni di coaching a pagamento è quello di utilizzare pagine di prenotazione chiare che accettano il pagamento anticipato, riducono l'amministrazione e proteggono i tuoi impegni.

    La sfida dei formatori professionisti

    I trainer si destreggiano tra più clienti, fusi orari e formati di programmi. Quando la programmazione si fa complicata, si perdono tempo e ricavi.

    I punti dolenti più comuni sono

    • Pagamenti mancati o in ritardo

    • Doppie prenotazioni

    • No-show che interrompono lo slancio dei clienti

    • Lunghi scambi di email per trovare un orario

    • Aspettative poco chiare prima delle sessioni

    Hai bisogno di pagine di prenotazione che stabiliscano le regole, raccolgano i pagamenti e rimuovano gli attriti, il tutto prima dell'incontro.

    Perché questo è importante per i trainer

    Il tuo calendario è il motore della tua attività di coaching. Un sistema di pianificazione pulito e strutturato:

    • Crea fiducia

    • Riduce i no-show

    • Risparmia ore di amministrazione

    • Mantiene il carico di lavoro prevedibile

    • Migliora l'esperienza del cliente

    Con Doodle puoi:

    • Connettere Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar

    • Aggiungere automaticamente collegamenti a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams

    • Raccogliere i pagamenti durante la prenotazione con Stripe

    • Utilizzare promemoria e buffer per proteggere il tuo tempo

    Di seguito trovi cinque modelli di pagine di prenotazione che puoi pubblicare oggi stesso.

    Modello 1: Sessione di scoperta a pagamento

    Utilizza questo modello quando vuoi una telefonata introduttiva breve e mirata e vuoi ridurre i no-show.

    Configurazione consigliata

    • Titolo: Sessione di scoperta

    • Durata: 20-30 minuti

    • Prezzo: Piccola tariffa o deposito rimborsabile tramite Stripe

    • Disponibilità: 2-3 pomeriggi a settimana

    • Buffer: 10 minuti prima + dopo

    • Luogo: Zoom o Google Meet (aggiunto automaticamente da Doodle)

    • Promemoria: 24 ore + 1 ora prima

    • Finestra di cancellazione: 24 ore

    Domande di ingresso

    • Quale obiettivo vorresti raggiungere nei prossimi 90 giorni?

    • Qual è la sfida principale che ti rallenta?

    • Che aspetto avrebbe il successo dopo 3 mesi?

    Come organizzarlo in Doodle

    1. Crea una pagina di prenotazione con una fascia oraria di 20-30 minuti.

    2. Attiva Stripe e aggiungi una piccola tariffa o un deposito.

    3. Collega il tuo strumento video in modo che i link appaiano automaticamente.

    4. Usa Doodle AI per generare una breve descrizione dell'incontro.

    Suggerimento:

    Se vuoi che la telefonata sia gratuita, metti in conto 1 dollaro come deposito rimborsabile per aumentare l'impegno.

    Modello 2: Sessione di coaching standard da 60 minuti

    Perfetto per un lavoro continuativo con i clienti.

    Configurazione consigliata

    • Titolo: Sessione di coaching - 60 minuti

    • Durata: 60 minuti

    • Prezzo: Tariffa piena tramite Stripe

    • Disponibilità: 3-4 blocchi al giorno solo nei giorni di coaching

    • Buffer: 15 minuti prima e dopo

    • Video: Zoom aggiunto automaticamente da Doodle

    • Promemoria: 48 ore + 2 ore prima

    Domande d'ingresso

    • Quali vittorie o sfide sono emerse dalla nostra ultima sessione?

    • Qual è l'argomento principale di oggi?

    • C'è del materiale che dovrei rivedere in anticipo?

    Migliori pratiche

    • Limita le sessioni al giorno per evitare il burnout.

    • Usa i calendari collegati per bloccare gli eventi personali.

    • Aggiungi il marchio (logo + colori) con Doodle Pro.

    Suggerimento:

    Crea due versioni di questa pagina: prepagata e a pagamento.

    Modello 3: Pacchetto di sessioni con pagamento anticipato

    La vendita a pacchetto riduce l'attrito della fatturazione e stabilizza le entrate.

    Opzione A: Pagamento unico + pianificazione separata

    1. Pagina di prenotazione 1 → "Pagamento pacchetto coaching" (Stripe on).

    2. Pagina di prenotazione 2 → "Sessione di coaching prepagata" (non è necessario alcun pagamento).

    3. Nel messaggio di conferma, includi il link prepagato + il numero di sessioni.

    Opzione B: Pagamento a sessione con tariffa scontata

    • Imposta un prezzo scontato sulla pagina standard di 60 minuti.

    • Tieni presente che lo sconto si applica per più di 4 sessioni in 90 giorni.

    Campi consigliati per la pagina prepagata

    • Quante sessioni rimangono nel tuo pacchetto?

    • A quale risultato stai puntando?

    • C'è qualcosa che dovrei rivedere?

    Suggerimenti per la pianificazione

    • Apri le finestre di prenotazione per 4-6 settimane.

    • Attiva i promemoria per evitare di dimenticare le sessioni.

    • Per le coorti, usa i fogli di iscrizione per gestire i posti limitati.

    Modello 4: Introduzione al coaching di gruppo o orario di ufficio

    Ottimo per scalare e aumentare il valore dei clienti.

    Configurazione consigliata

    • Titolo: Chiamata introduttiva al coaching di gruppo / Orario d'ufficio

    • Durata: 45-60 minuti

    • Prezzo: Prezzo forfettario per posto

    • Disponibilità: 1-2 orari fissi a settimana

    • Capacità: 5-12 partecipanti

    Organizza utilizzando:

    • Foglio di iscrizione: Ideale per date fisse con limiti di posti

    • Pagina di prenotazione: Meglio per riunioni di gruppo ricorrenti

    Dettagli consigliati

    • Aggiungi un link video in modo che tutti abbiano lo stesso URL di iscrizione.

    • Usa Nascondi i dettagli dei partecipanti se necessario.

    • Includi cosa portare e la struttura della chiamata.

    Domande d'ingresso

    • Qual è la domanda a cui vuoi rispondere?

    • Qual è il tuo livello di esperienza su questo argomento?

    Consiglio utile:

    Utilizza prima un sondaggio di gruppo per trovare il momento migliore - fino a 1.000 voti.

    Modello 5: Giornata VIP o intensiva

    Le sessioni ad alto valore e ad alta preparazione richiedono regole chiare.

    Configurazione consigliata

    • Titolo: Giornata di Coaching VIP / Intensivo

    • Durata: 3-6 ore con pause

    • Prezzo: Tariffa premium pagata in anticipo

    • Disponibilità: 1-2 giorni al mese

    • Buffer: 60 minuti prima + 30 minuti dopo

    • Promemoria: Una settimana, 48 ore e la mattina stessa

    • Luogo: Indirizzo zoom o di persona

    Presa in carico pre-sessione

    • Quali sono i 3 risultati che desideri?

    • Quali documenti devo esaminare?

    • Le parti interessate si uniranno in qualsiasi momento?

    Come configurarlo in Doodle

    1. Limita i giorni alle date VIP.

    2. Imposta dei buffer lunghi.

    3. Usa Doodle AI per aggiungere un'agenda dettagliata.

    4. Attiva Stripe per il pagamento anticipato.

    Suggerimento per la consegna:

    Blocca le pause di 20 minuti ogni 90 minuti nel tuo calendario.

    Impostazioni pratiche da includere in ogni pagina di prenotazione

    Queste impostazioni riducono l'attrito e aumentano i tassi di partecipazione:

    • Titolo chiaro della sessione + per chi è

    • Prezzo + tempi di pagamento + politica di rimborso

    • Link al video aggiunto automaticamente

    • Visualizzazione del fuso orario locale del cliente

    • 2-4 domande di ammissione al massimo

    • Buffer intorno alle sessioni

    • Limiti di prenotazione giornalieri o settimanali

    • Promemoria via e-mail e calendario

    Doodle si collega al tuo calendario e i conflitti scompaiono automaticamente.

    Errori comuni da evitare

    I formatori si imbattono spesso in problemi quando:

    • I titoli sono vaghi o poco chiari

    • I moduli di iscrizione sono troppo lunghi

    • La disponibilità è troppo aperta

    • I pagamenti sono facoltativi per le sessioni ad alta richiesta

    • I promemoria sono deboli o assenti

    • L'assenza di buffer causa l'esaurimento del back-to-back

    • Le regole di cancellazione non sono chiare

    Chiarisci tutto in anticipo e lascia che sia Doodle a gestire i promemoria e i link per la riprogrammazione.

    Strumenti e soluzioni che aiutano i formatori

    Doodle semplifica la programmazione, i pagamenti e la gestione delle sessioni.

    Strumenti principali

    • Pagina di prenotazione - disponibilità in tempo reale + pagamenti con Stripe

    • 1:1 - orari curati per un singolo cliente

    • Schede di iscrizione - sessioni di gruppo con posti limitati

    • Sondaggi di gruppo - per scegliere l'orario migliore per gruppi numerosi

    Funzioni utili

    • Integrazioni di calendario

    • Link automatici ai video

    • Pagamenti con Stripe

    • Marchio personalizzato (Doodle Pro)

    • Descrizioni AI delle riunioni

    • Promemoria automatici e scadenze

    • Zapier per i flussi CRM e amministrativi

    • Controlli sulla privacy

    • Sicurezza di livello enterprise

    Esempi del mondo reale

    Coach esecutivo

    • Utilizza il modello 1 per una chiamata di scoperta da 25 dollari

    • Invia il modello 3 per un pacchetto da 6 sessioni

    • Organizza orari d'ufficio mensili tramite fogli di iscrizione

    • Sincronizza il calendario di Outlook e Zoom

    Allenatore di fitness

    • Utilizza il modello 2 solo nei giorni di allenamento

    • Utilizza l'opzione B del modello 3 per gli sconti sul pacchetto

    • Aggiunge domande di assunzione per l'aggiornamento degli infortuni

    • Il pagamento con Stripe e i promemoria hanno migliorato il tasso di partecipazione

    Allenatore aziendale

    • Utilizza sondaggi di gruppo per scegliere le date dei workshop

    • Pubblica due fogli d'iscrizione con 12 posti ciascuno

    • Vende un VIP intensivo utilizzando il modello 5

    • Si sincronizza con Google Calendar + Teams + Zapier

    Una volta pubblicati, questi link gestiscono il flusso di lavoro in modo che tu possa concentrarti sul coaching.

    Aspetti salienti

    • Utilizza le chiamate di scoperta a pagamento per qualificare i clienti

    • Mantenere una pagina coerente di sessioni da 60 minuti

    • Vendi pacchetti con un unico pagamento e un link di pianificazione prepagato.

    • Usa i fogli di iscrizione per i gruppi

    • Utilizza le impostazioni del giorno VIP per il lavoro di approfondimento

    • Utilizza Stripe per pagamenti affidabili

    • Sincronizza i calendari e i link ai video per evitare confusione.

    • Utilizza promemoria e regole chiare per ridurre i no-show

    Inizia a programmare meglio

    Scegli un modello tra quelli proposti, crea la tua pagina di prenotazione in Doodle, collega il tuo calendario, attiva Stripe e aggiungi il tuo strumento video. Condividi il tuo link e lascia che i clienti prenotino mentre tu ti concentri sul coaching.

    Crea la tua prima pagina di prenotazione in pochi minuti.

