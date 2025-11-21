Pianificazione
5 modelli di pagine di prenotazione per sessioni di coaching a pagamento
Il modo più veloce per semplificare le sessioni di coaching a pagamento è quello di utilizzare pagine di prenotazione chiare che accettano il pagamento anticipato, riducono l'amministrazione e proteggono i tuoi impegni.
La sfida dei formatori professionisti
I trainer si destreggiano tra più clienti, fusi orari e formati di programmi. Quando la programmazione si fa complicata, si perdono tempo e ricavi.
I punti dolenti più comuni sono
Pagamenti mancati o in ritardo
Doppie prenotazioni
No-show che interrompono lo slancio dei clienti
Lunghi scambi di email per trovare un orario
Aspettative poco chiare prima delle sessioni
Hai bisogno di pagine di prenotazione che stabiliscano le regole, raccolgano i pagamenti e rimuovano gli attriti, il tutto prima dell'incontro.
Perché questo è importante per i trainer
Il tuo calendario è il motore della tua attività di coaching. Un sistema di pianificazione pulito e strutturato:
Crea fiducia
Riduce i no-show
Risparmia ore di amministrazione
Mantiene il carico di lavoro prevedibile
Migliora l'esperienza del cliente
Con Doodle puoi:
Connettere Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar
Aggiungere automaticamente collegamenti a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams
Raccogliere i pagamenti durante la prenotazione con Stripe
Utilizzare promemoria e buffer per proteggere il tuo tempo
Di seguito trovi cinque modelli di pagine di prenotazione che puoi pubblicare oggi stesso.
Modello 1: Sessione di scoperta a pagamento
Utilizza questo modello quando vuoi una telefonata introduttiva breve e mirata e vuoi ridurre i no-show.
Configurazione consigliata
Titolo: Sessione di scoperta
Durata: 20-30 minuti
Prezzo: Piccola tariffa o deposito rimborsabile tramite Stripe
Disponibilità: 2-3 pomeriggi a settimana
Buffer: 10 minuti prima + dopo
Luogo: Zoom o Google Meet (aggiunto automaticamente da Doodle)
Promemoria: 24 ore + 1 ora prima
Finestra di cancellazione: 24 ore
Domande di ingresso
Quale obiettivo vorresti raggiungere nei prossimi 90 giorni?
Qual è la sfida principale che ti rallenta?
Che aspetto avrebbe il successo dopo 3 mesi?
Come organizzarlo in Doodle
Crea una pagina di prenotazione con una fascia oraria di 20-30 minuti.
Attiva Stripe e aggiungi una piccola tariffa o un deposito.
Collega il tuo strumento video in modo che i link appaiano automaticamente.
Usa Doodle AI per generare una breve descrizione dell'incontro.
Suggerimento:
Se vuoi che la telefonata sia gratuita, metti in conto 1 dollaro come deposito rimborsabile per aumentare l'impegno.
Modello 2: Sessione di coaching standard da 60 minuti
Perfetto per un lavoro continuativo con i clienti.
Configurazione consigliata
Titolo: Sessione di coaching - 60 minuti
Durata: 60 minuti
Prezzo: Tariffa piena tramite Stripe
Disponibilità: 3-4 blocchi al giorno solo nei giorni di coaching
Buffer: 15 minuti prima e dopo
Video: Zoom aggiunto automaticamente da Doodle
Promemoria: 48 ore + 2 ore prima
Domande d'ingresso
Quali vittorie o sfide sono emerse dalla nostra ultima sessione?
Qual è l'argomento principale di oggi?
C'è del materiale che dovrei rivedere in anticipo?
Migliori pratiche
Limita le sessioni al giorno per evitare il burnout.
Usa i calendari collegati per bloccare gli eventi personali.
Aggiungi il marchio (logo + colori) con Doodle Pro.
Suggerimento:
Crea due versioni di questa pagina: prepagata e a pagamento.
Modello 3: Pacchetto di sessioni con pagamento anticipato
La vendita a pacchetto riduce l'attrito della fatturazione e stabilizza le entrate.
Opzione A: Pagamento unico + pianificazione separata
Pagina di prenotazione 1 → "Pagamento pacchetto coaching" (Stripe on).
Pagina di prenotazione 2 → "Sessione di coaching prepagata" (non è necessario alcun pagamento).
Nel messaggio di conferma, includi il link prepagato + il numero di sessioni.
Opzione B: Pagamento a sessione con tariffa scontata
Imposta un prezzo scontato sulla pagina standard di 60 minuti.
Tieni presente che lo sconto si applica per più di 4 sessioni in 90 giorni.
Campi consigliati per la pagina prepagata
Quante sessioni rimangono nel tuo pacchetto?
A quale risultato stai puntando?
C'è qualcosa che dovrei rivedere?
Suggerimenti per la pianificazione
Apri le finestre di prenotazione per 4-6 settimane.
Attiva i promemoria per evitare di dimenticare le sessioni.
Per le coorti, usa i fogli di iscrizione per gestire i posti limitati.
Modello 4: Introduzione al coaching di gruppo o orario di ufficio
Ottimo per scalare e aumentare il valore dei clienti.
Configurazione consigliata
Titolo: Chiamata introduttiva al coaching di gruppo / Orario d'ufficio
Durata: 45-60 minuti
Prezzo: Prezzo forfettario per posto
Disponibilità: 1-2 orari fissi a settimana
Capacità: 5-12 partecipanti
Organizza utilizzando:
Foglio di iscrizione: Ideale per date fisse con limiti di posti
Pagina di prenotazione: Meglio per riunioni di gruppo ricorrenti
Dettagli consigliati
Aggiungi un link video in modo che tutti abbiano lo stesso URL di iscrizione.
Usa Nascondi i dettagli dei partecipanti se necessario.
Includi cosa portare e la struttura della chiamata.
Domande d'ingresso
Qual è la domanda a cui vuoi rispondere?
Qual è il tuo livello di esperienza su questo argomento?
Consiglio utile:
Utilizza prima un sondaggio di gruppo per trovare il momento migliore - fino a 1.000 voti.
Modello 5: Giornata VIP o intensiva
Le sessioni ad alto valore e ad alta preparazione richiedono regole chiare.
Configurazione consigliata
Titolo: Giornata di Coaching VIP / Intensivo
Durata: 3-6 ore con pause
Prezzo: Tariffa premium pagata in anticipo
Disponibilità: 1-2 giorni al mese
Buffer: 60 minuti prima + 30 minuti dopo
Promemoria: Una settimana, 48 ore e la mattina stessa
Luogo: Indirizzo zoom o di persona
Presa in carico pre-sessione
Quali sono i 3 risultati che desideri?
Quali documenti devo esaminare?
Le parti interessate si uniranno in qualsiasi momento?
Come configurarlo in Doodle
Limita i giorni alle date VIP.
Imposta dei buffer lunghi.
Usa Doodle AI per aggiungere un'agenda dettagliata.
Attiva Stripe per il pagamento anticipato.
Suggerimento per la consegna:
Blocca le pause di 20 minuti ogni 90 minuti nel tuo calendario.
Impostazioni pratiche da includere in ogni pagina di prenotazione
Queste impostazioni riducono l'attrito e aumentano i tassi di partecipazione:
Titolo chiaro della sessione + per chi è
Prezzo + tempi di pagamento + politica di rimborso
Link al video aggiunto automaticamente
Visualizzazione del fuso orario locale del cliente
2-4 domande di ammissione al massimo
Buffer intorno alle sessioni
Limiti di prenotazione giornalieri o settimanali
Promemoria via e-mail e calendario
Doodle si collega al tuo calendario e i conflitti scompaiono automaticamente.
Errori comuni da evitare
I formatori si imbattono spesso in problemi quando:
I titoli sono vaghi o poco chiari
I moduli di iscrizione sono troppo lunghi
La disponibilità è troppo aperta
I pagamenti sono facoltativi per le sessioni ad alta richiesta
I promemoria sono deboli o assenti
L'assenza di buffer causa l'esaurimento del back-to-back
Le regole di cancellazione non sono chiare
Chiarisci tutto in anticipo e lascia che sia Doodle a gestire i promemoria e i link per la riprogrammazione.
Strumenti e soluzioni che aiutano i formatori
Doodle semplifica la programmazione, i pagamenti e la gestione delle sessioni.
Strumenti principali
Pagina di prenotazione - disponibilità in tempo reale + pagamenti con Stripe
1:1 - orari curati per un singolo cliente
Schede di iscrizione - sessioni di gruppo con posti limitati
Sondaggi di gruppo - per scegliere l'orario migliore per gruppi numerosi
Funzioni utili
Integrazioni di calendario
Link automatici ai video
Pagamenti con Stripe
Marchio personalizzato (Doodle Pro)
Descrizioni AI delle riunioni
Promemoria automatici e scadenze
Zapier per i flussi CRM e amministrativi
Controlli sulla privacy
Sicurezza di livello enterprise
Esempi del mondo reale
Coach esecutivo
Utilizza il modello 1 per una chiamata di scoperta da 25 dollari
Invia il modello 3 per un pacchetto da 6 sessioni
Organizza orari d'ufficio mensili tramite fogli di iscrizione
Sincronizza il calendario di Outlook e Zoom
Allenatore di fitness
Utilizza il modello 2 solo nei giorni di allenamento
Utilizza l'opzione B del modello 3 per gli sconti sul pacchetto
Aggiunge domande di assunzione per l'aggiornamento degli infortuni
Il pagamento con Stripe e i promemoria hanno migliorato il tasso di partecipazione
Allenatore aziendale
Utilizza sondaggi di gruppo per scegliere le date dei workshop
Pubblica due fogli d'iscrizione con 12 posti ciascuno
Vende un VIP intensivo utilizzando il modello 5
Si sincronizza con Google Calendar + Teams + Zapier
Una volta pubblicati, questi link gestiscono il flusso di lavoro in modo che tu possa concentrarti sul coaching.
Aspetti salienti
Utilizza le chiamate di scoperta a pagamento per qualificare i clienti
Mantenere una pagina coerente di sessioni da 60 minuti
Vendi pacchetti con un unico pagamento e un link di pianificazione prepagato.
Usa i fogli di iscrizione per i gruppi
Utilizza le impostazioni del giorno VIP per il lavoro di approfondimento
Utilizza Stripe per pagamenti affidabili
Sincronizza i calendari e i link ai video per evitare confusione.
Utilizza promemoria e regole chiare per ridurre i no-show
Inizia a programmare meglio
Scegli un modello tra quelli proposti, crea la tua pagina di prenotazione in Doodle, collega il tuo calendario, attiva Stripe e aggiungi il tuo strumento video. Condividi il tuo link e lascia che i clienti prenotino mentre tu ti concentri sul coaching.
Crea la tua prima pagina di prenotazione in pochi minuti.
