5 modelli di pagine di prenotazione per sessioni di coaching a pagamento

Il modo più veloce per semplificare le sessioni di coaching a pagamento è quello di utilizzare pagine di prenotazione chiare che accettano il pagamento anticipato, riducono l'amministrazione e proteggono i tuoi impegni.

La sfida dei formatori professionisti

I trainer si destreggiano tra più clienti, fusi orari e formati di programmi. Quando la programmazione si fa complicata, si perdono tempo e ricavi.

I punti dolenti più comuni sono

Pagamenti mancati o in ritardo

Doppie prenotazioni

No-show che interrompono lo slancio dei clienti

Lunghi scambi di email per trovare un orario

Aspettative poco chiare prima delle sessioni

Hai bisogno di pagine di prenotazione che stabiliscano le regole, raccolgano i pagamenti e rimuovano gli attriti, il tutto prima dell'incontro.

Perché questo è importante per i trainer

Il tuo calendario è il motore della tua attività di coaching. Un sistema di pianificazione pulito e strutturato:

Crea fiducia

Riduce i no-show

Risparmia ore di amministrazione

Mantiene il carico di lavoro prevedibile

Migliora l'esperienza del cliente

Con Doodle puoi:

Connettere Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar

Aggiungere automaticamente collegamenti a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams

Raccogliere i pagamenti durante la prenotazione con Stripe

Utilizzare promemoria e buffer per proteggere il tuo tempo

Di seguito trovi cinque modelli di pagine di prenotazione che puoi pubblicare oggi stesso.

Modello 1: Sessione di scoperta a pagamento

Utilizza questo modello quando vuoi una telefonata introduttiva breve e mirata e vuoi ridurre i no-show.

Configurazione consigliata

Titolo: Sessione di scoperta

Durata: 20-30 minuti

Prezzo: Piccola tariffa o deposito rimborsabile tramite Stripe

Disponibilità: 2-3 pomeriggi a settimana

Buffer: 10 minuti prima + dopo

Luogo: Zoom o Google Meet (aggiunto automaticamente da Doodle)

Promemoria: 24 ore + 1 ora prima

Finestra di cancellazione: 24 ore

Domande di ingresso

Quale obiettivo vorresti raggiungere nei prossimi 90 giorni?

Qual è la sfida principale che ti rallenta?

Che aspetto avrebbe il successo dopo 3 mesi?

Come organizzarlo in Doodle

Crea una pagina di prenotazione con una fascia oraria di 20-30 minuti. Attiva Stripe e aggiungi una piccola tariffa o un deposito. Collega il tuo strumento video in modo che i link appaiano automaticamente. Usa Doodle AI per generare una breve descrizione dell'incontro.

Suggerimento:

Se vuoi che la telefonata sia gratuita, metti in conto 1 dollaro come deposito rimborsabile per aumentare l'impegno.

Modello 2: Sessione di coaching standard da 60 minuti

Perfetto per un lavoro continuativo con i clienti.

Configurazione consigliata

Titolo: Sessione di coaching - 60 minuti

Durata: 60 minuti

Prezzo: Tariffa piena tramite Stripe

Disponibilità: 3-4 blocchi al giorno solo nei giorni di coaching

Buffer: 15 minuti prima e dopo

Video: Zoom aggiunto automaticamente da Doodle

Promemoria: 48 ore + 2 ore prima

Domande d'ingresso

Quali vittorie o sfide sono emerse dalla nostra ultima sessione?

Qual è l'argomento principale di oggi?

C'è del materiale che dovrei rivedere in anticipo?

Migliori pratiche

Limita le sessioni al giorno per evitare il burnout.

Usa i calendari collegati per bloccare gli eventi personali.

Aggiungi il marchio (logo + colori) con Doodle Pro.

Suggerimento:

Crea due versioni di questa pagina: prepagata e a pagamento.

Modello 3: Pacchetto di sessioni con pagamento anticipato

La vendita a pacchetto riduce l'attrito della fatturazione e stabilizza le entrate.

Opzione A: Pagamento unico + pianificazione separata

Pagina di prenotazione 1 → "Pagamento pacchetto coaching" (Stripe on). Pagina di prenotazione 2 → "Sessione di coaching prepagata" (non è necessario alcun pagamento). Nel messaggio di conferma, includi il link prepagato + il numero di sessioni.

Opzione B: Pagamento a sessione con tariffa scontata

Imposta un prezzo scontato sulla pagina standard di 60 minuti.

Tieni presente che lo sconto si applica per più di 4 sessioni in 90 giorni.

Campi consigliati per la pagina prepagata

Quante sessioni rimangono nel tuo pacchetto?

A quale risultato stai puntando?

C'è qualcosa che dovrei rivedere?

Suggerimenti per la pianificazione

Apri le finestre di prenotazione per 4-6 settimane.

Attiva i promemoria per evitare di dimenticare le sessioni.

Per le coorti, usa i fogli di iscrizione per gestire i posti limitati.

Modello 4: Introduzione al coaching di gruppo o orario di ufficio

Ottimo per scalare e aumentare il valore dei clienti.

Configurazione consigliata

Titolo: Chiamata introduttiva al coaching di gruppo / Orario d'ufficio

Durata: 45-60 minuti

Prezzo: Prezzo forfettario per posto

Disponibilità: 1-2 orari fissi a settimana

Capacità: 5-12 partecipanti

Organizza utilizzando:

Foglio di iscrizione: Ideale per date fisse con limiti di posti

Pagina di prenotazione: Meglio per riunioni di gruppo ricorrenti

Dettagli consigliati

Aggiungi un link video in modo che tutti abbiano lo stesso URL di iscrizione.

Usa Nascondi i dettagli dei partecipanti se necessario.

Includi cosa portare e la struttura della chiamata.

Domande d'ingresso

Qual è la domanda a cui vuoi rispondere?

Qual è il tuo livello di esperienza su questo argomento?

Consiglio utile:

Utilizza prima un sondaggio di gruppo per trovare il momento migliore - fino a 1.000 voti.

Modello 5: Giornata VIP o intensiva

Le sessioni ad alto valore e ad alta preparazione richiedono regole chiare.

Configurazione consigliata

Titolo: Giornata di Coaching VIP / Intensivo

Durata: 3-6 ore con pause

Prezzo: Tariffa premium pagata in anticipo

Disponibilità: 1-2 giorni al mese

Buffer: 60 minuti prima + 30 minuti dopo

Promemoria: Una settimana, 48 ore e la mattina stessa

Luogo: Indirizzo zoom o di persona

Presa in carico pre-sessione

Quali sono i 3 risultati che desideri?

Quali documenti devo esaminare?

Le parti interessate si uniranno in qualsiasi momento?

Come configurarlo in Doodle

Limita i giorni alle date VIP. Imposta dei buffer lunghi. Usa Doodle AI per aggiungere un'agenda dettagliata. Attiva Stripe per il pagamento anticipato.

Suggerimento per la consegna:

Blocca le pause di 20 minuti ogni 90 minuti nel tuo calendario.

Impostazioni pratiche da includere in ogni pagina di prenotazione

Queste impostazioni riducono l'attrito e aumentano i tassi di partecipazione:

Titolo chiaro della sessione + per chi è

Prezzo + tempi di pagamento + politica di rimborso

Link al video aggiunto automaticamente

Visualizzazione del fuso orario locale del cliente

2-4 domande di ammissione al massimo

Buffer intorno alle sessioni

Limiti di prenotazione giornalieri o settimanali

Promemoria via e-mail e calendario

Doodle si collega al tuo calendario e i conflitti scompaiono automaticamente.

Errori comuni da evitare

I formatori si imbattono spesso in problemi quando:

I titoli sono vaghi o poco chiari

I moduli di iscrizione sono troppo lunghi

La disponibilità è troppo aperta

I pagamenti sono facoltativi per le sessioni ad alta richiesta

I promemoria sono deboli o assenti

L'assenza di buffer causa l'esaurimento del back-to-back

Le regole di cancellazione non sono chiare

Chiarisci tutto in anticipo e lascia che sia Doodle a gestire i promemoria e i link per la riprogrammazione.

Strumenti e soluzioni che aiutano i formatori

Doodle semplifica la programmazione, i pagamenti e la gestione delle sessioni.

Strumenti principali

Pagina di prenotazione - disponibilità in tempo reale + pagamenti con Stripe

1:1 - orari curati per un singolo cliente

Schede di iscrizione - sessioni di gruppo con posti limitati

Sondaggi di gruppo - per scegliere l'orario migliore per gruppi numerosi

Funzioni utili

Integrazioni di calendario

Link automatici ai video

Pagamenti con Stripe

Marchio personalizzato (Doodle Pro)

Descrizioni AI delle riunioni

Promemoria automatici e scadenze

Zapier per i flussi CRM e amministrativi

Controlli sulla privacy

Sicurezza di livello enterprise

Esempi del mondo reale

Coach esecutivo

Utilizza il modello 1 per una chiamata di scoperta da 25 dollari

Invia il modello 3 per un pacchetto da 6 sessioni

Organizza orari d'ufficio mensili tramite fogli di iscrizione

Sincronizza il calendario di Outlook e Zoom

Allenatore di fitness

Utilizza il modello 2 solo nei giorni di allenamento

Utilizza l'opzione B del modello 3 per gli sconti sul pacchetto

Aggiunge domande di assunzione per l'aggiornamento degli infortuni

Il pagamento con Stripe e i promemoria hanno migliorato il tasso di partecipazione

Allenatore aziendale

Utilizza sondaggi di gruppo per scegliere le date dei workshop

Pubblica due fogli d'iscrizione con 12 posti ciascuno

Vende un VIP intensivo utilizzando il modello 5

Si sincronizza con Google Calendar + Teams + Zapier

Una volta pubblicati, questi link gestiscono il flusso di lavoro in modo che tu possa concentrarti sul coaching.

Aspetti salienti

Utilizza le chiamate di scoperta a pagamento per qualificare i clienti

Mantenere una pagina coerente di sessioni da 60 minuti

Vendi pacchetti con un unico pagamento e un link di pianificazione prepagato.

Usa i fogli di iscrizione per i gruppi

Utilizza le impostazioni del giorno VIP per il lavoro di approfondimento

Utilizza Stripe per pagamenti affidabili

Sincronizza i calendari e i link ai video per evitare confusione.

Utilizza promemoria e regole chiare per ridurre i no-show

Inizia a programmare meglio

Scegli un modello tra quelli proposti, crea la tua pagina di prenotazione in Doodle, collega il tuo calendario, attiva Stripe e aggiungi il tuo strumento video. Condividi il tuo link e lascia che i clienti prenotino mentre tu ti concentri sul coaching.

