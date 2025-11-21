Planification
5 modèles de pages de réservation pour les séances de coaching payantes
Temps de lecture : 10 minutes
Le moyen le plus rapide de simplifier les sessions de coaching payantes est d'utiliser des pages de réservation claires qui acceptent le paiement à l'avance, réduisent les tâches administratives et protègent ton emploi du temps.
Le défi auquel sont confrontés les formateurs professionnels
Les formateurs jonglent avec plusieurs clients, fuseaux horaires et formats de programmes. Lorsque la planification devient désordonnée, cela coûte du temps et des revenus.
Les points de douleur les plus courants sont les suivants :
Paiements manqués ou en retard
Double réservation
Les absences qui brisent l'élan du client
Longs courriels pour trouver une heure
Attentes floues avant les séances
Tu as besoin de pages de réservation qui établissent des règles, collectent les paiements et éliminent les frictions - tout cela avant que vous ne vous rencontriez.
Pourquoi c'est important pour le formateur
Ton calendrier est le moteur de ton entreprise de coaching. Un système de planification propre et structuré :
Établit la confiance
Réduit les absences
Permet d'économiser des heures d'administration
Rend la charge de travail prévisible
Améliore l'expérience des clients
Avec Doodle, tu peux :
Connecter le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook ou le calendrier Apple.
Ajouter automatiquement des liens Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams
Collecter les paiements pendant la réservation avec Stripe
Utiliser des rappels et des tampons pour protéger ton temps.
Tu trouveras ci-dessous cinq modèles de pages de réservation que tu peux publier dès aujourd'hui.
Modèle 1 : Séance de découverte payante
Utilise ce modèle lorsque tu souhaites un appel d'introduction bref et ciblé et que tu veux réduire les défections.
Configuration recommandée
Titre : Session de découverte
Durée : 20-30 minutes
Prix : Petit prix ou dépôt remboursable via Stripe
Disponibilité : 2 à 3 après-midi par semaine
Tampon : 10 minutes avant + après
Lieu : Zoom ou Google Meet (ajouté automatiquement par Doodle)
Rappels : 24 heures + 1 heure avant
Fenêtre d'annulation : 24 heures
Questions d'admission
Quel objectif aimerais-tu atteindre dans les 90 prochains jours ?
Quel est le principal défi qui te ralentit ?
À quoi ressemblerait la réussite après 3 mois ?
Comment l'organiser dans Doodle
Crée une page de réservation avec un créneau de 20 à 30 minutes.
Active Stripe et ajoute une petite rémunération ou un dépôt.
Connecte ton outil vidéo pour que les liens apparaissent automatiquement.
Utilise Doodle AI pour générer une courte description de la réunion.
Conseil de pro :
Si tu veux que l'appel te semble gratuit, demande 1 $ comme dépôt remboursable pour stimuler l'engagement.
Modèle 2 : Séance de coaching standard de 60 minutes
Parfait pour le travail continu avec les clients.
Configuration recommandée
Titre : Session de coaching - 60 minutes
Durée : 60 minutes
Prix : Plein tarif via Stripe
Disponibilité : 3-4 blocs par jour les jours de coaching uniquement
Mémoire tampon : 15 minutes avant + après
Vidéo : Zoom ajouté automatiquement par Doodle
Rappels : 48 heures + 2 heures avant
Questions d'accueil
Quelles sont les victoires ou les défis qui sont apparus depuis notre dernière session ?
Quel est le sujet principal pour aujourd'hui ?
Y a-t-il des documents que je devrais consulter à l'avance ?
Meilleures pratiques
Limite les créneaux horaires par jour pour éviter l'épuisement.
Utilise les calendriers connectés pour bloquer les événements personnels.
Ajoute une image de marque (logo + couleurs) avec Doodle Pro.
Astuce de pro :
Crée deux versions de cette page - prépayée vs payée à la séance.
Modèle 3 : sessions groupées avec paiement anticipé
La vente de forfaits réduit les frictions liées à la facturation et stabilise les revenus.
Option A : paiement unique + programmation séparée.
Page de réservation 1 → "Paiement du forfait de coaching" (Stripe on).
Page de réservation 2 → "Session de coaching prépayée" (pas de paiement nécessaire).
Dans le message de confirmation, inclus le prepaid-link + le nombre de sessions.
Option B : Paiement à la séance avec un tarif réduit
Définis un prix réduit sur la page standard de 60 minutes.
Note que la r�éduction s'applique à partir de 4 sessions en 90 jours.
Champs recommandés pour la page prépayée
Combien de séances reste-t-il dans ton forfait ?
Quel résultat souhaites-tu obtenir ?
Y a-t-il quelque chose que je devrais revoir ?
Conseils de programmation
Ouvre des fenêtres de réservation pendant 4 à 6 semaines.
Active les rappels pour éviter les sessions oubliées.
Pour les cohortes, utilise des feuilles d'inscription pour gérer les places limitées.
Modèle 4 : Introduction au coaching de groupe ou heures de bureau
Idéal pour passer à l'échelle supérieure et augmenter la valeur des clients.
Configuration recommandée
Titre : Appel d'introduction au coaching de groupe / Heures de bureau
Durée : 45-60 minutes
Prix : Tarif forfaitaire par place
Disponibilité : 1 à 2 fois par semaine
Capacité : 5-12 participants
Organise-le en utilisant :
Feuille d'inscription : Meilleur pour les dates fixes avec des limites de places
Page de réservation : Meilleur pour les réunions de groupe récurrentes
Détails recommandés
Ajoute un lien vidéo pour que tout le monde reçoive la même URL de participation.
Utilise l'option Masquer les détails du participant si nécessaire.
Indique ce qu'il faut apporter et la structure de l'appel.
Questions d'admission
Quelle est la question à laquelle tu veux répondre ?
Quel est ton niveau d'expérience sur ce sujet ?
Conseil de pro :
Utilise d'abord un sondage de groupe pour trouver le meilleur moment - jusqu'à 1 000 votes.
Modèle 5 : Journée VIP ou intensive
Les sessions à forte valeur ajoutée et à haut niveau de préparation nécessitent des règles claires.
Configuration recommandée
Titre : Journée de coaching VIP / Intensive
Durée : 3-6 heures avec des pauses
Prix : Tarif préférentiel payé à l'avance
Disponibilité : 1 à 2 jours par mois
Mémoire tampon : 60 minutes avant + 30 minutes après
Rappels : Une semaine, 48 heures et le matin même
Lieu : Zoom ou adresse en personne
Pré-séance d'accueil
Quels sont les trois résultats que tu souhaites obtenir ?
Quels documents dois-je examiner ?
Les intervenants se joindront-ils à un moment ou à un autre ?
Comment l'organiser dans Doodle
Limite les jours à tes dates VIP.
Fixe de longues périodes tampons.
Utilise Doodle AI pour ajouter un ordre du jour détaillé.
Active Stripe pour le paiement anticipé.
Conseil de livraison :
Bloque des pauses de 20 minutes toutes les 90 minutes dans ton calendrier.
Paramètres pratiques à inclure sur chaque page de réservation.
Ces paramètres réduisent les frictions et augmentent les taux de présentation :
Titre clair de la session + à qui elle s'adresse
Prix + calendrier de paiement + politique de remboursement
Lien vidéo ajouté automatiquement
Affichage du fuseau horaire du client
2 à 4 questions d'admission au maximum
Tampons autour des sessions
Limites de réservation quotidiennes ou hebdomadaires
Rappels par courriel et par calendrier
Doodle se connecte à ton calendrier pour que les conflits disparaissent automatiquement.
Erreurs courantes à éviter
Les formateurs rencontrent souvent des problèmes lorsque :
Les titres sont vagues ou peu clairs
Les formulaires d'inscription sont trop longs
Les disponibilités sont trop ouvertes
Les paiements sont facultatifs pour les sessions à forte demande
Les rappels sont faibles ou manquants
L'absence de tampons entraîne l'épuisement du back-to-back
Les règles d'annulation ne sont pas claires
Clarifie tout en amont - et laisse Doodle gérer les rappels et les liens de reprogrammation.
Des outils et des solutions qui aident les formateurs
Doodle simplifie la programmation, les paiements et la gestion des sessions.
Outils principaux
Page de réservation - disponibilité en temps réel + paiements Stripe
1:1 - temps programmés pour un seul client
Feuilles d'inscription - sessions de groupe à places limitées
Sondages de groupe - choisis la meilleure heure pour les grands groupes
Fonctions utiles
Intégrations au calendrier
Liens vidéo automatiques
Paiements avec Stripe
Marque personnalisée (Doodle Pro)
Description des réunions par l'IA
Rappels automatisés + échéances
Zapier pour les flux CRM et administratifs
Contrôles de confidentialité
Sécurité de niveau entreprise
Exemples concrets
Coach exécutif
Utilise le modèle 1 pour un appel de découverte à 25 $.
Envoie le modèle 3 pour un forfait de 6 séances
Organise des heures de bureau mensuelles via des feuilles d'inscription
Synchronise le calendrier Outlook et Zoom
Coach sportif
Utilise le modèle 2 uniquement les jours d'entraînement
Utilise le modèle 3 option B pour les remises sur les forfaits
Ajoute des questions sur la mise à jour des blessures
Le paiement par Stripe + les rappels ont amélioré le taux de participation
Formateur en entreprise
Utilise des sondages de groupe pour choisir les dates des ateliers
Publie deux feuilles d'inscription de 12 places chacune
Vend un cours intensif VIP à l'aide du modèle 5
Synchronisation avec Google Calendar + Teams + Zapier
Une fois publiés, ces liens exécutent le flux de travail pour que tu puisses te concentrer sur le coaching.
Principaux enseignements
Utilise des appels de découverte payants pour qualifier les clients
Garde une page de session de 60 minutes cohérente
Vends des forfaits avec un paiement unique + un lien de programmation prépayé.
Utilise des feuilles d'inscription pour les groupes
Utiliser les paramètres de la journée VIP pour un travail en profondeur
Utilise Stripe pour des paiements fiables
Synchronise les calendriers et les liens vidéo pour éviter toute confusion.
Utilise des rappels et des règles claires pour réduire les absences.
Commence avec un meilleur planning
Choisis un modèle ci-dessus, crée ta page de réservation dans Doodle, connecte ton calendrier, active Stripe et ajoute ton outil vidéo. Partage ton lien - et laisse les clients réserver pendant que tu te concentres sur le coaching.
Crée ta première page de réservation en quelques minutes.
Planification