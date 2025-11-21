5 modèles de pages de réservation pour les séances de coaching payantes

Le moyen le plus rapide de simplifier les sessions de coaching payantes est d'utiliser des pages de réservation claires qui acceptent le paiement à l'avance, réduisent les tâches administratives et protègent ton emploi du temps.

Le défi auquel sont confrontés les formateurs professionnels

Les formateurs jonglent avec plusieurs clients, fuseaux horaires et formats de programmes. Lorsque la planification devient désordonnée, cela coûte du temps et des revenus.

Les points de douleur les plus courants sont les suivants :

Paiements manqués ou en retard

Double réservation

Les absences qui brisent l'élan du client

Longs courriels pour trouver une heure

Attentes floues avant les séances

Tu as besoin de pages de réservation qui établissent des règles, collectent les paiements et éliminent les frictions - tout cela avant que vous ne vous rencontriez.

Pourquoi c'est important pour le formateur

Ton calendrier est le moteur de ton entreprise de coaching. Un système de planification propre et structuré :

Établit la confiance

Réduit les absences

Permet d'économiser des heures d'administration

Rend la charge de travail prévisible

Améliore l'expérience des clients

Avec Doodle, tu peux :

Connecter le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook ou le calendrier Apple.

Ajouter automatiquement des liens Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams

Collecter les paiements pendant la réservation avec Stripe

Utiliser des rappels et des tampons pour protéger ton temps.

Tu trouveras ci-dessous cinq modèles de pages de réservation que tu peux publier dès aujourd'hui.

Modèle 1 : Séance de découverte payante

Utilise ce modèle lorsque tu souhaites un appel d'introduction bref et ciblé et que tu veux réduire les défections.

Configuration recommandée

Titre : Session de découverte

Durée : 20-30 minutes

Prix : Petit prix ou dépôt remboursable via Stripe

Disponibilité : 2 à 3 après-midi par semaine

Tampon : 10 minutes avant + après

Lieu : Zoom ou Google Meet (ajouté automatiquement par Doodle)

Rappels : 24 heures + 1 heure avant

Fenêtre d'annulation : 24 heures

Questions d'admission

Quel objectif aimerais-tu atteindre dans les 90 prochains jours ?

Quel est le principal défi qui te ralentit ?

À quoi ressemblerait la réussite après 3 mois ?

Comment l'organiser dans Doodle

Crée une page de réservation avec un créneau de 20 à 30 minutes. Active Stripe et ajoute une petite rémunération ou un dépôt. Connecte ton outil vidéo pour que les liens apparaissent automatiquement. Utilise Doodle AI pour générer une courte description de la réunion.

Conseil de pro :

Si tu veux que l'appel te semble gratuit, demande 1 $ comme dépôt remboursable pour stimuler l'engagement.

Modèle 2 : Séance de coaching standard de 60 minutes

Parfait pour le travail continu avec les clients.

Configuration recommandée

Titre : Session de coaching - 60 minutes

Durée : 60 minutes

Prix : Plein tarif via Stripe

Disponibilité : 3-4 blocs par jour les jours de coaching uniquement

Mémoire tampon : 15 minutes avant + après

Vidéo : Zoom ajouté automatiquement par Doodle

Rappels : 48 heures + 2 heures avant

Questions d'accueil

Quelles sont les victoires ou les défis qui sont apparus depuis notre dernière session ?

Quel est le sujet principal pour aujourd'hui ?

Y a-t-il des documents que je devrais consulter à l'avance ?

Meilleures pratiques

Limite les créneaux horaires par jour pour éviter l'épuisement.

Utilise les calendriers connectés pour bloquer les événements personnels.

Ajoute une image de marque (logo + couleurs) avec Doodle Pro.

Astuce de pro :

Crée deux versions de cette page - prépayée vs payée à la séance.

Modèle 3 : sessions groupées avec paiement anticipé

La vente de forfaits réduit les frictions liées à la facturation et stabilise les revenus.

Option A : paiement unique + programmation séparée.

Page de réservation 1 → "Paiement du forfait de coaching" (Stripe on). Page de réservation 2 → "Session de coaching prépayée" (pas de paiement nécessaire). Dans le message de confirmation, inclus le prepaid-link + le nombre de sessions.

Option B : Paiement à la séance avec un tarif réduit

Définis un prix réduit sur la page standard de 60 minutes.

Note que la r�éduction s'applique à partir de 4 sessions en 90 jours.

Champs recommandés pour la page prépayée

Combien de séances reste-t-il dans ton forfait ?

Quel résultat souhaites-tu obtenir ?

Y a-t-il quelque chose que je devrais revoir ?

Conseils de programmation

Ouvre des fenêtres de réservation pendant 4 à 6 semaines.

Active les rappels pour éviter les sessions oubliées.

Pour les cohortes, utilise des feuilles d'inscription pour gérer les places limitées.

Modèle 4 : Introduction au coaching de groupe ou heures de bureau

Idéal pour passer à l'échelle supérieure et augmenter la valeur des clients.

Configuration recommandée

Titre : Appel d'introduction au coaching de groupe / Heures de bureau

Durée : 45-60 minutes

Prix : Tarif forfaitaire par place

Disponibilité : 1 à 2 fois par semaine

Capacité : 5-12 participants

Organise-le en utilisant :

Feuille d'inscription : Meilleur pour les dates fixes avec des limites de places

Page de réservation : Meilleur pour les réunions de groupe récurrentes

Détails recommandés

Ajoute un lien vidéo pour que tout le monde reçoive la même URL de participation.

Utilise l'option Masquer les détails du participant si nécessaire.

Indique ce qu'il faut apporter et la structure de l'appel.

Questions d'admission

Quelle est la question à laquelle tu veux répondre ?

Quel est ton niveau d'expérience sur ce sujet ?

Conseil de pro :

Utilise d'abord un sondage de groupe pour trouver le meilleur moment - jusqu'à 1 000 votes.

Modèle 5 : Journée VIP ou intensive

Les sessions à forte valeur ajoutée et à haut niveau de préparation nécessitent des règles claires.

Configuration recommandée

Titre : Journée de coaching VIP / Intensive

Durée : 3-6 heures avec des pauses

Prix : Tarif préférentiel payé à l'avance

Disponibilité : 1 à 2 jours par mois

Mémoire tampon : 60 minutes avant + 30 minutes après

Rappels : Une semaine, 48 heures et le matin même

Lieu : Zoom ou adresse en personne

Pré-séance d'accueil

Quels sont les trois résultats que tu souhaites obtenir ?

Quels documents dois-je examiner ?

Les intervenants se joindront-ils à un moment ou à un autre ?

Comment l'organiser dans Doodle

Limite les jours à tes dates VIP. Fixe de longues périodes tampons. Utilise Doodle AI pour ajouter un ordre du jour détaillé. Active Stripe pour le paiement anticipé.

Conseil de livraison :

Bloque des pauses de 20 minutes toutes les 90 minutes dans ton calendrier.

Paramètres pratiques à inclure sur chaque page de réservation.

Ces paramètres réduisent les frictions et augmentent les taux de présentation :

Titre clair de la session + à qui elle s'adresse

Prix + calendrier de paiement + politique de remboursement

Lien vidéo ajouté automatiquement

Affichage du fuseau horaire du client

2 à 4 questions d'admission au maximum

Tampons autour des sessions

Limites de réservation quotidiennes ou hebdomadaires

Rappels par courriel et par calendrier

Doodle se connecte à ton calendrier pour que les conflits disparaissent automatiquement.

Erreurs courantes à éviter

Les formateurs rencontrent souvent des problèmes lorsque :

Les titres sont vagues ou peu clairs

Les formulaires d'inscription sont trop longs

Les disponibilités sont trop ouvertes

Les paiements sont facultatifs pour les sessions à forte demande

Les rappels sont faibles ou manquants

L'absence de tampons entraîne l'épuisement du back-to-back

Les règles d'annulation ne sont pas claires

Clarifie tout en amont - et laisse Doodle gérer les rappels et les liens de reprogrammation.

Des outils et des solutions qui aident les formateurs

Doodle simplifie la programmation, les paiements et la gestion des sessions.

Outils principaux

Page de réservation - disponibilité en temps réel + paiements Stripe

1:1 - temps programmés pour un seul client

Feuilles d'inscription - sessions de groupe à places limitées

Sondages de groupe - choisis la meilleure heure pour les grands groupes

Fonctions utiles

Intégrations au calendrier

Liens vidéo automatiques

Paiements avec Stripe

Marque personnalisée (Doodle Pro)

Description des réunions par l'IA

Rappels automatisés + échéances

Zapier pour les flux CRM et administratifs

Contrôles de confidentialité

Sécurité de niveau entreprise

Exemples concrets

Coach exécutif

Utilise le modèle 1 pour un appel de découverte à 25 $.

Envoie le modèle 3 pour un forfait de 6 séances

Organise des heures de bureau mensuelles via des feuilles d'inscription

Synchronise le calendrier Outlook et Zoom

Coach sportif

Utilise le modèle 2 uniquement les jours d'entraînement

Utilise le modèle 3 option B pour les remises sur les forfaits

Ajoute des questions sur la mise à jour des blessures

Le paiement par Stripe + les rappels ont amélioré le taux de participation

Formateur en entreprise

Utilise des sondages de groupe pour choisir les dates des ateliers

Publie deux feuilles d'inscription de 12 places chacune

Vend un cours intensif VIP à l'aide du modèle 5

Synchronisation avec Google Calendar + Teams + Zapier

Une fois publiés, ces liens exécutent le flux de travail pour que tu puisses te concentrer sur le coaching.

Principaux enseignements

Utilise des appels de découverte payants pour qualifier les clients

Garde une page de session de 60 minutes cohérente

Vends des forfaits avec un paiement unique + un lien de programmation prépayé.

Utilise des feuilles d'inscription pour les groupes

Utiliser les paramètres de la journée VIP pour un travail en profondeur

Utilise Stripe pour des paiements fiables

Synchronise les calendriers et les liens vidéo pour éviter toute confusion.

Utilise des rappels et des règles claires pour réduire les absences.

Commence avec un meilleur planning

Choisis un modèle ci-dessus, crée ta page de réservation dans Doodle, connecte ton calendrier, active Stripe et ajoute ton outil vidéo. Partage ton lien - et laisse les clients réserver pendant que tu te concentres sur le coaching.

Crée ta première page de réservation en quelques minutes.