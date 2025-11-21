Créer un Doodle

Planification

5 modèles de pages de réservation pour les séances de coaching payantes

Temps de lecture : 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 21 nov. 2025

Trainer teaching or presenting a structured plan.

Options linguistiques

endefresit

Table des matières

    Le moyen le plus rapide de simplifier les sessions de coaching payantes est d'utiliser des pages de réservation claires qui acceptent le paiement à l'avance, réduisent les tâches administratives et protègent ton emploi du temps.

    Le défi auquel sont confrontés les formateurs professionnels

    Les formateurs jonglent avec plusieurs clients, fuseaux horaires et formats de programmes. Lorsque la planification devient désordonnée, cela coûte du temps et des revenus.

    Les points de douleur les plus courants sont les suivants :

    • Paiements manqués ou en retard

    • Double réservation

    • Les absences qui brisent l'élan du client

    • Longs courriels pour trouver une heure

    • Attentes floues avant les séances

    Tu as besoin de pages de réservation qui établissent des règles, collectent les paiements et éliminent les frictions - tout cela avant que vous ne vous rencontriez.

    Aucune carte de crédit n'est requise

    Pourquoi c'est important pour le formateur

    Ton calendrier est le moteur de ton entreprise de coaching. Un système de planification propre et structuré :

    • Établit la confiance

    • Réduit les absences

    • Permet d'économiser des heures d'administration

    • Rend la charge de travail prévisible

    • Améliore l'expérience des clients

    Avec Doodle, tu peux :

    • Connecter le calendrier Google, le calendrier Microsoft Outlook ou le calendrier Apple.

    • Ajouter automatiquement des liens Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams

    • Collecter les paiements pendant la réservation avec Stripe

    • Utiliser des rappels et des tampons pour protéger ton temps.

    Tu trouveras ci-dessous cinq modèles de pages de réservation que tu peux publier dès aujourd'hui.

    Modèle 1 : Séance de découverte payante

    Utilise ce modèle lorsque tu souhaites un appel d'introduction bref et ciblé et que tu veux réduire les défections.

    Configuration recommandée

    • Titre : Session de découverte

    • Durée : 20-30 minutes

    • Prix : Petit prix ou dépôt remboursable via Stripe

    • Disponibilité : 2 à 3 après-midi par semaine

    • Tampon : 10 minutes avant + après

    • Lieu : Zoom ou Google Meet (ajouté automatiquement par Doodle)

    • Rappels : 24 heures + 1 heure avant

    • Fenêtre d'annulation : 24 heures

    Questions d'admission

    • Quel objectif aimerais-tu atteindre dans les 90 prochains jours ?

    • Quel est le principal défi qui te ralentit ?

    • À quoi ressemblerait la réussite après 3 mois ?

    Comment l'organiser dans Doodle

    1. Crée une page de réservation avec un créneau de 20 à 30 minutes.

    2. Active Stripe et ajoute une petite rémunération ou un dépôt.

    3. Connecte ton outil vidéo pour que les liens apparaissent automatiquement.

    4. Utilise Doodle AI pour générer une courte description de la réunion.

    Conseil de pro :

    Si tu veux que l'appel te semble gratuit, demande 1 $ comme dépôt remboursable pour stimuler l'engagement.

    Modèle 2 : Séance de coaching standard de 60 minutes

    Parfait pour le travail continu avec les clients.

    Configuration recommandée

    • Titre : Session de coaching - 60 minutes

    • Durée : 60 minutes

    • Prix : Plein tarif via Stripe

    • Disponibilité : 3-4 blocs par jour les jours de coaching uniquement

    • Mémoire tampon : 15 minutes avant + après

    • Vidéo : Zoom ajouté automatiquement par Doodle

    • Rappels : 48 heures + 2 heures avant

    Questions d'accueil

    • Quelles sont les victoires ou les défis qui sont apparus depuis notre dernière session ?

    • Quel est le sujet principal pour aujourd'hui ?

    • Y a-t-il des documents que je devrais consulter à l'avance ?

    Meilleures pratiques

    • Limite les créneaux horaires par jour pour éviter l'épuisement.

    • Utilise les calendriers connectés pour bloquer les événements personnels.

    • Ajoute une image de marque (logo + couleurs) avec Doodle Pro.

    Astuce de pro :

    Crée deux versions de cette page - prépayée vs payée à la séance.

    Modèle 3 : sessions groupées avec paiement anticipé

    La vente de forfaits réduit les frictions liées à la facturation et stabilise les revenus.

    Option A : paiement unique + programmation séparée.

    1. Page de réservation 1 → "Paiement du forfait de coaching" (Stripe on).

    2. Page de réservation 2 → "Session de coaching prépayée" (pas de paiement nécessaire).

    3. Dans le message de confirmation, inclus le prepaid-link + le nombre de sessions.

    Option B : Paiement à la séance avec un tarif réduit

    • Définis un prix réduit sur la page standard de 60 minutes.

    • Note que la réduction s'applique à partir de 4 sessions en 90 jours.

    Champs recommandés pour la page prépayée

    • Combien de séances reste-t-il dans ton forfait ?

    • Quel résultat souhaites-tu obtenir ?

    • Y a-t-il quelque chose que je devrais revoir ?

    Conseils de programmation

    • Ouvre des fenêtres de réservation pendant 4 à 6 semaines.

    • Active les rappels pour éviter les sessions oubliées.

    • Pour les cohortes, utilise des feuilles d'inscription pour gérer les places limitées.

    Modèle 4 : Introduction au coaching de groupe ou heures de bureau

    Idéal pour passer à l'échelle supérieure et augmenter la valeur des clients.

    Configuration recommandée

    • Titre : Appel d'introduction au coaching de groupe / Heures de bureau

    • Durée : 45-60 minutes

    • Prix : Tarif forfaitaire par place

    • Disponibilité : 1 à 2 fois par semaine

    • Capacité : 5-12 participants

    Organise-le en utilisant :

    • Feuille d'inscription : Meilleur pour les dates fixes avec des limites de places

    • Page de réservation : Meilleur pour les réunions de groupe récurrentes

    Détails recommandés

    • Ajoute un lien vidéo pour que tout le monde reçoive la même URL de participation.

    • Utilise l'option Masquer les détails du participant si nécessaire.

    • Indique ce qu'il faut apporter et la structure de l'appel.

    Questions d'admission

    • Quelle est la question à laquelle tu veux répondre ?

    • Quel est ton niveau d'expérience sur ce sujet ?

    Conseil de pro :

    Utilise d'abord un sondage de groupe pour trouver le meilleur moment - jusqu'à 1 000 votes.

    Modèle 5 : Journée VIP ou intensive

    Les sessions à forte valeur ajoutée et à haut niveau de préparation nécessitent des règles claires.

    Configuration recommandée

    • Titre : Journée de coaching VIP / Intensive

    • Durée : 3-6 heures avec des pauses

    • Prix : Tarif préférentiel payé à l'avance

    • Disponibilité : 1 à 2 jours par mois

    • Mémoire tampon : 60 minutes avant + 30 minutes après

    • Rappels : Une semaine, 48 heures et le matin même

    • Lieu : Zoom ou adresse en personne

    Pré-séance d'accueil

    • Quels sont les trois résultats que tu souhaites obtenir ?

    • Quels documents dois-je examiner ?

    • Les intervenants se joindront-ils à un moment ou à un autre ?

    Comment l'organiser dans Doodle

    1. Limite les jours à tes dates VIP.

    2. Fixe de longues périodes tampons.

    3. Utilise Doodle AI pour ajouter un ordre du jour détaillé.

    4. Active Stripe pour le paiement anticipé.

    Conseil de livraison :

    Bloque des pauses de 20 minutes toutes les 90 minutes dans ton calendrier.

    Paramètres pratiques à inclure sur chaque page de réservation.

    Ces paramètres réduisent les frictions et augmentent les taux de présentation :

    • Titre clair de la session + à qui elle s'adresse

    • Prix + calendrier de paiement + politique de remboursement

    • Lien vidéo ajouté automatiquement

    • Affichage du fuseau horaire du client

    • 2 à 4 questions d'admission au maximum

    • Tampons autour des sessions

    • Limites de réservation quotidiennes ou hebdomadaires

    • Rappels par courriel et par calendrier

    Doodle se connecte à ton calendrier pour que les conflits disparaissent automatiquement.

    Erreurs courantes à éviter

    Les formateurs rencontrent souvent des problèmes lorsque :

    • Les titres sont vagues ou peu clairs

    • Les formulaires d'inscription sont trop longs

    • Les disponibilités sont trop ouvertes

    • Les paiements sont facultatifs pour les sessions à forte demande

    • Les rappels sont faibles ou manquants

    • L'absence de tampons entraîne l'épuisement du back-to-back

    • Les règles d'annulation ne sont pas claires

    Clarifie tout en amont - et laisse Doodle gérer les rappels et les liens de reprogrammation.

    Des outils et des solutions qui aident les formateurs

    Doodle simplifie la programmation, les paiements et la gestion des sessions.

    Outils principaux

    • Page de réservation - disponibilité en temps réel + paiements Stripe

    • 1:1 - temps programmés pour un seul client

    • Feuilles d'inscription - sessions de groupe à places limitées

    • Sondages de groupe - choisis la meilleure heure pour les grands groupes

    Fonctions utiles

    • Intégrations au calendrier

    • Liens vidéo automatiques

    • Paiements avec Stripe

    • Marque personnalisée (Doodle Pro)

    • Description des réunions par l'IA

    • Rappels automatisés + échéances

    • Zapier pour les flux CRM et administratifs

    • Contrôles de confidentialité

    • Sécurité de niveau entreprise

    Exemples concrets

    Coach exécutif

    • Utilise le modèle 1 pour un appel de découverte à 25 $.

    • Envoie le modèle 3 pour un forfait de 6 séances

    • Organise des heures de bureau mensuelles via des feuilles d'inscription

    • Synchronise le calendrier Outlook et Zoom

    Coach sportif

    • Utilise le modèle 2 uniquement les jours d'entraînement

    • Utilise le modèle 3 option B pour les remises sur les forfaits

    • Ajoute des questions sur la mise à jour des blessures

    • Le paiement par Stripe + les rappels ont amélioré le taux de participation

    Formateur en entreprise

    • Utilise des sondages de groupe pour choisir les dates des ateliers

    • Publie deux feuilles d'inscription de 12 places chacune

    • Vend un cours intensif VIP à l'aide du modèle 5

    • Synchronisation avec Google Calendar + Teams + Zapier

    Une fois publiés, ces liens exécutent le flux de travail pour que tu puisses te concentrer sur le coaching.

    Principaux enseignements

    • Utilise des appels de découverte payants pour qualifier les clients

    • Garde une page de session de 60 minutes cohérente

    • Vends des forfaits avec un paiement unique + un lien de programmation prépayé.

    • Utilise des feuilles d'inscription pour les groupes

    • Utiliser les paramètres de la journée VIP pour un travail en profondeur

    • Utilise Stripe pour des paiements fiables

    • Synchronise les calendriers et les liens vidéo pour éviter toute confusion.

    • Utilise des rappels et des règles claires pour réduire les absences.

    Commence avec un meilleur planning

    Choisis un modèle ci-dessus, crée ta page de réservation dans Doodle, connecte ton calendrier, active Stripe et ajoute ton outil vidéo. Partage ton lien - et laisse les clients réserver pendant que tu te concentres sur le coaching.

    Crée ta première page de réservation en quelques minutes.

    Aucune carte de crédit n'est requise

    Article connexe

    Wellness/mindfulness group session

    Planification

    Outil de planification pour les coachs en bien-être : le guide complet

    Rédigé par Limara Schellenberg

    Lire l'article
    Trainer standing at a whiteboard.

    Planification

    Comment programmer une formation de cohorte sans faire de va-et-vient.

    Rédigé par Limara Schellenberg

    Lire l'article
    Trainer wearing a headset while pointing at a whiteboard.

    Planification

    Réduire les absences : rappels et stratégies de paiement pour les formateurs.

    Rédigé par Limara Schellenberg

    Lire l'article

    Résoudre l'équation de planification avec Doodle