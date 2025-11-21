Planificación
5 plantillas de páginas de reserva para sesiones de coaching de pago
Tiempo de lectura: 10 minutos
La forma más rápida de simplificar las sesiones de coaching de pago es utilizar páginas de reserva claras que reciban el pago por adelantado, reduzcan los trámites administrativos y protejan tu agenda.
El reto de los Formadores profesionales
Los entrenadores hacen malabarismos con múltiples clientes, zonas horarias y formatos de programa. Cuando la programación se complica, cuesta tiempo e ingresos.
Algunos de los problemas más comunes son
Pagos atrasados o no realizados
Doble reserva
Ausencias que rompen el impulso del cliente
Largos hilos de correos electrónicos para encontrar una hora
Expectativas poco claras antes de las sesiones
Necesitas páginas de reservas que establezcan normas, cobren y eliminen fricciones, todo ello antes de quedar.
Por qué es importante para el entrenador
Tu calendario es el motor de tu negocio de coaching. Un sistema de programación limpio y estructurado
Genera confianza
Reduce las ausencias
Ahorra horas de administración
Mantiene predecible la carga de trabajo
Mejora la experiencia del cliente
Con Doodle, puedes
Conectar Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar
Añadir automáticamente enlaces a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams
Cobrar pagos durante la reserva con Stripe
Utiliza recordatorios y topes para proteger tu tiempo
A continuación encontrarás cinco plantillas de páginas de reservas que puedes publicar hoy mismo.
Plantilla 1: Sesión de descubrimiento de pago
Utilízala cuando quieras una llamada de presentación breve y centrada, y quieras reducir las ausencias.
Configuración recomendada
Título Sesión de descubrimiento
Duración: 20-30 minutos
Precio: Pequeña cuota o depósito reembolsable a través de Stripe
Disponibilidad: 2-3 tardes a la semana
Buffer: 10 minutos antes + después
Localización: Zoom o Google Meet (autoagregado por Doodle)
Recordatorios: 24 horas + 1 hora antes
Ventana de cancelación: 24 horas
Preguntas de admisión
¿Qué objetivo te gustaría alcanzar en los próximos 90 días?
¿Cuál es el principal reto que te frena?
¿Cómo sería el éxito al cabo de 3 meses?
Cómo configurarlo en Doodle
Crea una Página de Reservas con un espacio de 20-30 minutos.
Activa Stripe y añade una pequeña tarifa o depósito.
Conecta tu herramienta de vídeo para que los enlaces aparezcan automáticamente.
Utiliza la IA de Doodle para generar una breve descripción de la reunión.
Consejo profesional:
Si quieres que la llamada parezca gratuita, cobra 1 $ como depósito reembolsable para impulsar el compromiso.
Plantilla 2: Sesión de coaching estándar de 60 minutos
Perfecta para el trabajo continuo con clientes.
Configuración recomendada
Título: Sesión de coaching - 60 minutos
Duración: 60 minutos 60 minutos
Precio: Tarifa completa a través de Stripe
Disponibilidad: 3-4 bloques al día solo en días de coaching
Buffer: 15 minutos antes + después
Vídeo: Zoom auto-agregado por Doodle
Recordatorios: 48 horas + 2 horas antes
Preguntas de admisión
¿Qué victorias o retos surgieron desde nuestra última sesión?
¿Cuál es el tema principal para hoy?
¿Hay algún material que deba revisar de antemano?
Buenas prácticas
Limita las franjas horarias al día para evitar el agotamiento.
Utiliza calendarios conectados para bloquear eventos personales.
Añade marca (logotipo + colores) con Doodle Pro.
Consejo profesional:
Crea dos versiones de esta página: prepago y pago por sesión.
Plantilla 3: Paquetes de sesiones con pago por adelantado
La venta por paquetes reduce la fricción en la facturación y estabiliza los ingresos.
Opción A: Pago único + programación por separado
Página de reserva 1 → "Pago por paquete de sesiones de coaching" (Stripe activado).
Página de reserva 2 → "Sesión de coaching con pago por adelantado" (sin necesidad de pago).
En el mensaje de confirmación, incluye el enlace de prepago + número de sesiones.
Opción B: Pago por sesión con tarifa reducida
Establece un precio con descuento en la página estándar de 60 minutos.
Ten en cuenta que el descuento se aplica a partir de 4 sesiones en 90 días.
Campos recomendados para la página de prepago
¿Cuántas sesiones quedan en tu paquete?
¿Qué resultado persigues?
¿Algo que deba revisar?
Consejos de programación
Abre ventanas de reserva de 4 a 6 semanas.
Activa los recordatorios para evitar sesiones olvidadas.
Para las cohortes, utiliza Hojas de Inscripción para gestionar las plazas limitadas.
Plantilla 4: Introducción al coaching de grupo u horas de oficina
Ideal para escalar y aumentar el valor del cliente.
Configuración recomendada
Título: Llamada de introducción al Coaching de grupo / Horas de oficina
Duración: 45-60 minutos 45-60 minutos
Precio: Tarifa plana por plaza
Disponibilidad: 1-2 veces a la semana
Capacidad: 5-12 participantes
Inscríbete usando
Hoja de inscripción: Mejor para fechas fijas con límite de plazas
Página de reservas: Lo mejor para reuniones de grupo recurrentes
Detalles recomendados
Añade un enlace de vídeo para que todos tengan la misma URL de inscripción.
Utiliza Ocultar detalles del participante si es necesario.
Incluye qué llevar y la estructura de la llamada.
Preguntas de admisión
¿Cuál es la pregunta que quieres que te respondan?
¿Cuál es tu nivel de experiencia en este tema?
Consejo profesional:
Utiliza primero una encuesta de grupo para encontrar el mejor momento: hasta 1.000 votos.
Plantilla 5: Jornada VIP o intensiva
Las sesiones de alto valor y preparación requieren reglas claras.
Configuración recomendada
Título: Día de Coaching VIP / Intensivo
Duración: 3-6 horas con pausas
Precio: Tarifa Premium pagada por adelantado
Disponibilidad: 1-2 días al mes
Buffer: 60 minutos antes + 30 minutos después
Recordatorios: Una semana, 48 horas y por la mañana
Localización: Zoom o en persona
Toma de contacto previa a la sesión
¿Cuáles son los 3 resultados que quieres?
¿Qué documentos debo revisar?
¿Se unirán las partes interesadas en algún momento?
Cómo configurarlo en Doodle
Limita los días a tus fechas VIP.
Establece plazos largos.
Utiliza Doodle AI para añadir una agenda detallada.
Activa Stripe para el pago por adelantado.
Consejo de entrega:
Bloquea pausas de 20 minutos cada 90 minutos en tu agenda.
Ajustes prácticos para incluir en cada página de reserva
Estos ajustes reducen la fricción y aumentan los índices de asistencia:
Título claro de la sesión + para quién es
Precio + plazo de pago + política de reembolso
Enlace de vídeo añadido automáticamente
Se muestra la zona horaria local del cliente
2-4 preguntas de admisión como máximo
Buffers alrededor de las sesiones
Límites de reserva diarios o semanales
Recordatorios por correo electrónico y calendario
Doodle se conecta a tu calendario para que los conflictos desaparezcan automáticamente.
Errores comunes que debes evitar
Los formadores suelen tener problemas cuando
Los títulos son vagos o poco claros
Los formularios de admisión son demasiado largos
La disponibilidad es demasiado abierta
Los pagos son opcionales para las sesiones de alta demanda
Los recordatorios son débiles o faltan
La ausencia de topes provoca agotamiento consecutivo
Las normas de cancelación no están claras
Aclara todo por adelantado - y deja que Doodle se encargue de los recordatorios y los enlaces de reprogramación.
Herramientas y soluciones que ayudan a los Formadores
Doodle simplifica la programación, los pagos y la gestión de las sesiones.
Herramientas básicas
Página de reservas - disponibilidad en tiempo real + pagos con Stripe
1:1 - tiempos curados para un solo cliente
Hojas de inscripción - sesiones de grupo con plazas limitadas
Encuestas de grupo - elige la mejor hora para grupos grandes
Funciones útiles
Integración con calendarios
Enlaces de vídeo automáticos
Pagos con Stripe
Marca personalizada (Doodle Pro)
Descripciones de reuniones con IA
Recordatorios automáticos + plazos
Zapier para CRM y flujos de administración
Controles de privacidad
Seguridad de nivel empresarial
Ejemplos reales
Coach ejecutivo
Utiliza la Plantilla 1 para una llamada de descubrimiento de 25 $.
Envía la Plantilla 3 para un paquete de 6 sesiones
Organiza horas de oficina mensuales mediante Hojas de Inscripción
Sincroniza el Calendario de Outlook y Zoom
Entrenador físico
Utiliza la Plantilla 2 sólo los días de entrenamiento
Utiliza la Plantilla 3 Opción B para descuentos en paquetes
Añade preguntas de admisión sobre lesiones
El pago con Stripe + los recordatorios mejoraron el índice de presencias
Entrenador de empresa
Utiliza encuestas de grupo para elegir las fechas de los talleres
Publica dos Hojas de Inscripción con 12 plazas cada una
Vende un intensivo VIP utilizando la Plantilla 5
Sincroniza con Google Calendar + Teams + Zapier
Una vez publicados, estos enlaces ejecutan el flujo de trabajo para que puedas centrarte en el entrenamiento.
Puntos clave
Utiliza llamadas de descubrimiento de pago para cualificar a los clientes
Mantén una página de sesiones de 60 minutos coherente
Vende paquetes con un pago + un enlace de programación prepago
Utiliza hojas de inscripción para grupos
Utiliza configuraciones de días VIP para el trabajo en profundidad
Activa Stripe para pagos fiables
Sincroniza calendarios + enlaces de vídeo para evitar confusiones
Utiliza recordatorios y reglas claras para reducir las ausencias
Empieza a programar mejor
Elige una de las plantillas anteriores, crea tu Página de Reservas en Doodle, conecta tu calendario, activa Stripe y añade tu herramienta de vídeo. Comparte tu enlace y deja que los clientes reserven mientras tú te centras en el coaching.
Crea tu primera página de reservas en minutos.
Planificación
Herramienta de programación para entrenadores de bienestar: la guía completaLeer el artículo
Planificación