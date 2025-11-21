Crear un Doodle

Planificación

5 plantillas de páginas de reserva para sesiones de coaching de pago

Tiempo de lectura: 10 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 21 nov 2025

Trainer teaching or presenting a structured plan.

Índice

    La forma más rápida de simplificar las sesiones de coaching de pago es utilizar páginas de reserva claras que reciban el pago por adelantado, reduzcan los trámites administrativos y protejan tu agenda.

    El reto de los Formadores profesionales

    Los entrenadores hacen malabarismos con múltiples clientes, zonas horarias y formatos de programa. Cuando la programación se complica, cuesta tiempo e ingresos.

    Algunos de los problemas más comunes son

    • Pagos atrasados o no realizados

    • Doble reserva

    • Ausencias que rompen el impulso del cliente

    • Largos hilos de correos electrónicos para encontrar una hora

    • Expectativas poco claras antes de las sesiones

    Necesitas páginas de reservas que establezcan normas, cobren y eliminen fricciones, todo ello antes de quedar.

    Por qué es importante para el entrenador

    Tu calendario es el motor de tu negocio de coaching. Un sistema de programación limpio y estructurado

    • Genera confianza

    • Reduce las ausencias

    • Ahorra horas de administración

    • Mantiene predecible la carga de trabajo

    • Mejora la experiencia del cliente

    Con Doodle, puedes

    • Conectar Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar

    • Añadir automáticamente enlaces a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams

    • Cobrar pagos durante la reserva con Stripe

    • Utiliza recordatorios y topes para proteger tu tiempo

    A continuación encontrarás cinco plantillas de páginas de reservas que puedes publicar hoy mismo.

    Plantilla 1: Sesión de descubrimiento de pago

    Utilízala cuando quieras una llamada de presentación breve y centrada, y quieras reducir las ausencias.

    Configuración recomendada

    • Título Sesión de descubrimiento

    • Duración: 20-30 minutos

    • Precio: Pequeña cuota o depósito reembolsable a través de Stripe

    • Disponibilidad: 2-3 tardes a la semana

    • Buffer: 10 minutos antes + después

    • Localización: Zoom o Google Meet (autoagregado por Doodle)

    • Recordatorios: 24 horas + 1 hora antes

    • Ventana de cancelación: 24 horas

    Preguntas de admisión

    • ¿Qué objetivo te gustaría alcanzar en los próximos 90 días?

    • ¿Cuál es el principal reto que te frena?

    • ¿Cómo sería el éxito al cabo de 3 meses?

    Cómo configurarlo en Doodle

    1. Crea una Página de Reservas con un espacio de 20-30 minutos.

    2. Activa Stripe y añade una pequeña tarifa o depósito.

    3. Conecta tu herramienta de vídeo para que los enlaces aparezcan automáticamente.

    4. Utiliza la IA de Doodle para generar una breve descripción de la reunión.

    Consejo profesional:

    Si quieres que la llamada parezca gratuita, cobra 1 $ como depósito reembolsable para impulsar el compromiso.

    Plantilla 2: Sesión de coaching estándar de 60 minutos

    Perfecta para el trabajo continuo con clientes.

    Configuración recomendada

    • Título: Sesión de coaching - 60 minutos

    • Duración: 60 minutos 60 minutos

    • Precio: Tarifa completa a través de Stripe

    • Disponibilidad: 3-4 bloques al día solo en días de coaching

    • Buffer: 15 minutos antes + después

    • Vídeo: Zoom auto-agregado por Doodle

    • Recordatorios: 48 horas + 2 horas antes

    Preguntas de admisión

    • ¿Qué victorias o retos surgieron desde nuestra última sesión?

    • ¿Cuál es el tema principal para hoy?

    • ¿Hay algún material que deba revisar de antemano?

    Buenas prácticas

    • Limita las franjas horarias al día para evitar el agotamiento.

    • Utiliza calendarios conectados para bloquear eventos personales.

    • Añade marca (logotipo + colores) con Doodle Pro.

    Consejo profesional:

    Crea dos versiones de esta página: prepago y pago por sesión.

    Plantilla 3: Paquetes de sesiones con pago por adelantado

    La venta por paquetes reduce la fricción en la facturación y estabiliza los ingresos.

    Opción A: Pago único + programación por separado

    1. Página de reserva 1 → "Pago por paquete de sesiones de coaching" (Stripe activado).

    2. Página de reserva 2 → "Sesión de coaching con pago por adelantado" (sin necesidad de pago).

    3. En el mensaje de confirmación, incluye el enlace de prepago + número de sesiones.

    Opción B: Pago por sesión con tarifa reducida

    • Establece un precio con descuento en la página estándar de 60 minutos.

    • Ten en cuenta que el descuento se aplica a partir de 4 sesiones en 90 días.

    Campos recomendados para la página de prepago

    • ¿Cuántas sesiones quedan en tu paquete?

    • ¿Qué resultado persigues?

    • ¿Algo que deba revisar?

    Consejos de programación

    • Abre ventanas de reserva de 4 a 6 semanas.

    • Activa los recordatorios para evitar sesiones olvidadas.

    • Para las cohortes, utiliza Hojas de Inscripción para gestionar las plazas limitadas.

    Plantilla 4: Introducción al coaching de grupo u horas de oficina

    Ideal para escalar y aumentar el valor del cliente.

    Configuración recomendada

    • Título: Llamada de introducción al Coaching de grupo / Horas de oficina

    • Duración: 45-60 minutos 45-60 minutos

    • Precio: Tarifa plana por plaza

    • Disponibilidad: 1-2 veces a la semana

    • Capacidad: 5-12 participantes

    Inscríbete usando

    • Hoja de inscripción: Mejor para fechas fijas con límite de plazas

    • Página de reservas: Lo mejor para reuniones de grupo recurrentes

    Detalles recomendados

    • Añade un enlace de vídeo para que todos tengan la misma URL de inscripción.

    • Utiliza Ocultar detalles del participante si es necesario.

    • Incluye qué llevar y la estructura de la llamada.

    Preguntas de admisión

    • ¿Cuál es la pregunta que quieres que te respondan?

    • ¿Cuál es tu nivel de experiencia en este tema?

    Consejo profesional:

    Utiliza primero una encuesta de grupo para encontrar el mejor momento: hasta 1.000 votos.

    Plantilla 5: Jornada VIP o intensiva

    Las sesiones de alto valor y preparación requieren reglas claras.

    Configuración recomendada

    • Título: Día de Coaching VIP / Intensivo

    • Duración: 3-6 horas con pausas

    • Precio: Tarifa Premium pagada por adelantado

    • Disponibilidad: 1-2 días al mes

    • Buffer: 60 minutos antes + 30 minutos después

    • Recordatorios: Una semana, 48 horas y por la mañana

    • Localización: Zoom o en persona

    Toma de contacto previa a la sesión

    • ¿Cuáles son los 3 resultados que quieres?

    • ¿Qué documentos debo revisar?

    • ¿Se unirán las partes interesadas en algún momento?

    Cómo configurarlo en Doodle

    1. Limita los días a tus fechas VIP.

    2. Establece plazos largos.

    3. Utiliza Doodle AI para añadir una agenda detallada.

    4. Activa Stripe para el pago por adelantado.

    Consejo de entrega:

    Bloquea pausas de 20 minutos cada 90 minutos en tu agenda.

    Ajustes prácticos para incluir en cada página de reserva

    Estos ajustes reducen la fricción y aumentan los índices de asistencia:

    • Título claro de la sesión + para quién es

    • Precio + plazo de pago + política de reembolso

    • Enlace de vídeo añadido automáticamente

    • Se muestra la zona horaria local del cliente

    • 2-4 preguntas de admisión como máximo

    • Buffers alrededor de las sesiones

    • Límites de reserva diarios o semanales

    • Recordatorios por correo electrónico y calendario

    Doodle se conecta a tu calendario para que los conflictos desaparezcan automáticamente.

    Errores comunes que debes evitar

    Los formadores suelen tener problemas cuando

    • Los títulos son vagos o poco claros

    • Los formularios de admisión son demasiado largos

    • La disponibilidad es demasiado abierta

    • Los pagos son opcionales para las sesiones de alta demanda

    • Los recordatorios son débiles o faltan

    • La ausencia de topes provoca agotamiento consecutivo

    • Las normas de cancelación no están claras

    Aclara todo por adelantado - y deja que Doodle se encargue de los recordatorios y los enlaces de reprogramación.

    Herramientas y soluciones que ayudan a los Formadores

    Doodle simplifica la programación, los pagos y la gestión de las sesiones.

    Herramientas básicas

    • Página de reservas - disponibilidad en tiempo real + pagos con Stripe

    • 1:1 - tiempos curados para un solo cliente

    • Hojas de inscripción - sesiones de grupo con plazas limitadas

    • Encuestas de grupo - elige la mejor hora para grupos grandes

    Funciones útiles

    • Integración con calendarios

    • Enlaces de vídeo automáticos

    • Pagos con Stripe

    • Marca personalizada (Doodle Pro)

    • Descripciones de reuniones con IA

    • Recordatorios automáticos + plazos

    • Zapier para CRM y flujos de administración

    • Controles de privacidad

    • Seguridad de nivel empresarial

    Ejemplos reales

    Coach ejecutivo

    • Utiliza la Plantilla 1 para una llamada de descubrimiento de 25 $.

    • Envía la Plantilla 3 para un paquete de 6 sesiones

    • Organiza horas de oficina mensuales mediante Hojas de Inscripción

    • Sincroniza el Calendario de Outlook y Zoom

    Entrenador físico

    • Utiliza la Plantilla 2 sólo los días de entrenamiento

    • Utiliza la Plantilla 3 Opción B para descuentos en paquetes

    • Añade preguntas de admisión sobre lesiones

    • El pago con Stripe + los recordatorios mejoraron el índice de presencias

    Entrenador de empresa

    • Utiliza encuestas de grupo para elegir las fechas de los talleres

    • Publica dos Hojas de Inscripción con 12 plazas cada una

    • Vende un intensivo VIP utilizando la Plantilla 5

    • Sincroniza con Google Calendar + Teams + Zapier

    Una vez publicados, estos enlaces ejecutan el flujo de trabajo para que puedas centrarte en el entrenamiento.

    Puntos clave

    • Utiliza llamadas de descubrimiento de pago para cualificar a los clientes

    • Mantén una página de sesiones de 60 minutos coherente

    • Vende paquetes con un pago + un enlace de programación prepago

    • Utiliza hojas de inscripción para grupos

    • Utiliza configuraciones de días VIP para el trabajo en profundidad

    • Activa Stripe para pagos fiables

    • Sincroniza calendarios + enlaces de vídeo para evitar confusiones

    • Utiliza recordatorios y reglas claras para reducir las ausencias

    Empieza a programar mejor

    Elige una de las plantillas anteriores, crea tu Página de Reservas en Doodle, conecta tu calendario, activa Stripe y añade tu herramienta de vídeo. Comparte tu enlace y deja que los clientes reserven mientras tú te centras en el coaching.

    Crea tu primera página de reservas en minutos.

    Resuelve la ecuación de planificación con Doodle