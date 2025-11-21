5 plantillas de páginas de reserva para sesiones de coaching de pago

La forma más rápida de simplificar las sesiones de coaching de pago es utilizar páginas de reserva claras que reciban el pago por adelantado, reduzcan los trámites administrativos y protejan tu agenda.

El reto de los Formadores profesionales

Los entrenadores hacen malabarismos con múltiples clientes, zonas horarias y formatos de programa. Cuando la programación se complica, cuesta tiempo e ingresos.

Algunos de los problemas más comunes son

Pagos atrasados o no realizados

Doble reserva

Ausencias que rompen el impulso del cliente

Largos hilos de correos electrónicos para encontrar una hora

Expectativas poco claras antes de las sesiones

Necesitas páginas de reservas que establezcan normas, cobren y eliminen fricciones, todo ello antes de quedar.

Por qué es importante para el entrenador

Tu calendario es el motor de tu negocio de coaching. Un sistema de programación limpio y estructurado

Genera confianza

Reduce las ausencias

Ahorra horas de administración

Mantiene predecible la carga de trabajo

Mejora la experiencia del cliente

Con Doodle, puedes

Conectar Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar o Apple Calendar

Añadir automáticamente enlaces a Zoom, Google Meet, Cisco o Microsoft Teams

Cobrar pagos durante la reserva con Stripe

Utiliza recordatorios y topes para proteger tu tiempo

A continuación encontrarás cinco plantillas de páginas de reservas que puedes publicar hoy mismo.

Plantilla 1: Sesión de descubrimiento de pago

Utilízala cuando quieras una llamada de presentación breve y centrada, y quieras reducir las ausencias.

Configuración recomendada

Título Sesión de descubrimiento

Duración: 20-30 minutos

Precio: Pequeña cuota o depósito reembolsable a través de Stripe

Disponibilidad: 2-3 tardes a la semana

Buffer: 10 minutos antes + después

Localización: Zoom o Google Meet (autoagregado por Doodle)

Recordatorios: 24 horas + 1 hora antes

Ventana de cancelación: 24 horas

Preguntas de admisión

¿Qué objetivo te gustaría alcanzar en los próximos 90 días?

¿Cuál es el principal reto que te frena?

¿Cómo sería el éxito al cabo de 3 meses?

Cómo configurarlo en Doodle

Crea una Página de Reservas con un espacio de 20-30 minutos. Activa Stripe y añade una pequeña tarifa o depósito. Conecta tu herramienta de vídeo para que los enlaces aparezcan automáticamente. Utiliza la IA de Doodle para generar una breve descripción de la reunión.

Consejo profesional:

Si quieres que la llamada parezca gratuita, cobra 1 $ como depósito reembolsable para impulsar el compromiso.

Plantilla 2: Sesión de coaching estándar de 60 minutos

Perfecta para el trabajo continuo con clientes.

Configuración recomendada

Título: Sesión de coaching - 60 minutos

Duración: 60 minutos 60 minutos

Precio: Tarifa completa a través de Stripe

Disponibilidad: 3-4 bloques al día solo en días de coaching

Buffer: 15 minutos antes + después

Vídeo: Zoom auto-agregado por Doodle

Recordatorios: 48 horas + 2 horas antes

Preguntas de admisión

¿Qué victorias o retos surgieron desde nuestra última sesión?

¿Cuál es el tema principal para hoy?

¿Hay algún material que deba revisar de antemano?

Buenas prácticas

Limita las franjas horarias al día para evitar el agotamiento.

Utiliza calendarios conectados para bloquear eventos personales.

Añade marca (logotipo + colores) con Doodle Pro.

Consejo profesional:

Crea dos versiones de esta página: prepago y pago por sesión.

Plantilla 3: Paquetes de sesiones con pago por adelantado

La venta por paquetes reduce la fricción en la facturación y estabiliza los ingresos.

Opción A: Pago único + programación por separado

Página de reserva 1 → "Pago por paquete de sesiones de coaching" (Stripe activado). Página de reserva 2 → "Sesión de coaching con pago por adelantado" (sin necesidad de pago). En el mensaje de confirmación, incluye el enlace de prepago + número de sesiones.

Opción B: Pago por sesión con tarifa reducida

Establece un precio con descuento en la página estándar de 60 minutos.

Ten en cuenta que el descuento se aplica a partir de 4 sesiones en 90 días.

Campos recomendados para la página de prepago

¿Cuántas sesiones quedan en tu paquete?

¿Qué resultado persigues?

¿Algo que deba revisar?

Consejos de programación

Abre ventanas de reserva de 4 a 6 semanas.

Activa los recordatorios para evitar sesiones olvidadas.

Para las cohortes, utiliza Hojas de Inscripción para gestionar las plazas limitadas.

Plantilla 4: Introducción al coaching de grupo u horas de oficina

Ideal para escalar y aumentar el valor del cliente.

Configuración recomendada

Título: Llamada de introducción al Coaching de grupo / Horas de oficina

Duración: 45-60 minutos 45-60 minutos

Precio: Tarifa plana por plaza

Disponibilidad: 1-2 veces a la semana

Capacidad: 5-12 participantes

Inscríbete usando

Hoja de inscripción: Mejor para fechas fijas con límite de plazas

Página de reservas: Lo mejor para reuniones de grupo recurrentes

Detalles recomendados

Añade un enlace de vídeo para que todos tengan la misma URL de inscripción.

Utiliza Ocultar detalles del participante si es necesario.

Incluye qué llevar y la estructura de la llamada.

Preguntas de admisión

¿Cuál es la pregunta que quieres que te respondan?

¿Cuál es tu nivel de experiencia en este tema?

Consejo profesional:

Utiliza primero una encuesta de grupo para encontrar el mejor momento: hasta 1.000 votos.

Plantilla 5: Jornada VIP o intensiva

Las sesiones de alto valor y preparación requieren reglas claras.

Configuración recomendada

Título: Día de Coaching VIP / Intensivo

Duración: 3-6 horas con pausas

Precio: Tarifa Premium pagada por adelantado

Disponibilidad: 1-2 días al mes

Buffer: 60 minutos antes + 30 minutos después

Recordatorios: Una semana, 48 horas y por la mañana

Localización: Zoom o en persona

Toma de contacto previa a la sesión

¿Cuáles son los 3 resultados que quieres?

¿Qué documentos debo revisar?

¿Se unirán las partes interesadas en algún momento?

Cómo configurarlo en Doodle

Limita los días a tus fechas VIP. Establece plazos largos. Utiliza Doodle AI para añadir una agenda detallada. Activa Stripe para el pago por adelantado.

Consejo de entrega:

Bloquea pausas de 20 minutos cada 90 minutos en tu agenda.

Ajustes prácticos para incluir en cada página de reserva

Estos ajustes reducen la fricción y aumentan los índices de asistencia:

Título claro de la sesión + para quién es

Precio + plazo de pago + política de reembolso

Enlace de vídeo añadido automáticamente

Se muestra la zona horaria local del cliente

2-4 preguntas de admisión como máximo

Buffers alrededor de las sesiones

Límites de reserva diarios o semanales

Recordatorios por correo electrónico y calendario

Doodle se conecta a tu calendario para que los conflictos desaparezcan automáticamente.

Errores comunes que debes evitar

Los formadores suelen tener problemas cuando

Los títulos son vagos o poco claros

Los formularios de admisión son demasiado largos

La disponibilidad es demasiado abierta

Los pagos son opcionales para las sesiones de alta demanda

Los recordatorios son débiles o faltan

La ausencia de topes provoca agotamiento consecutivo

Las normas de cancelación no están claras

Aclara todo por adelantado - y deja que Doodle se encargue de los recordatorios y los enlaces de reprogramación.

Herramientas y soluciones que ayudan a los Formadores

Doodle simplifica la programación, los pagos y la gestión de las sesiones.

Herramientas básicas

Página de reservas - disponibilidad en tiempo real + pagos con Stripe

1:1 - tiempos curados para un solo cliente

Hojas de inscripción - sesiones de grupo con plazas limitadas

Encuestas de grupo - elige la mejor hora para grupos grandes

Funciones útiles

Integración con calendarios

Enlaces de vídeo automáticos

Pagos con Stripe

Marca personalizada (Doodle Pro)

Descripciones de reuniones con IA

Recordatorios automáticos + plazos

Zapier para CRM y flujos de administración

Controles de privacidad

Seguridad de nivel empresarial

Ejemplos reales

Coach ejecutivo

Utiliza la Plantilla 1 para una llamada de descubrimiento de 25 $.

Envía la Plantilla 3 para un paquete de 6 sesiones

Organiza horas de oficina mensuales mediante Hojas de Inscripción

Sincroniza el Calendario de Outlook y Zoom

Entrenador físico

Utiliza la Plantilla 2 sólo los días de entrenamiento

Utiliza la Plantilla 3 Opción B para descuentos en paquetes

Añade preguntas de admisión sobre lesiones

El pago con Stripe + los recordatorios mejoraron el índice de presencias

Entrenador de empresa

Utiliza encuestas de grupo para elegir las fechas de los talleres

Publica dos Hojas de Inscripción con 12 plazas cada una

Vende un intensivo VIP utilizando la Plantilla 5

Sincroniza con Google Calendar + Teams + Zapier

Una vez publicados, estos enlaces ejecutan el flujo de trabajo para que puedas centrarte en el entrenamiento.

Puntos clave

Utiliza llamadas de descubrimiento de pago para cualificar a los clientes

Mantén una página de sesiones de 60 minutos coherente

Vende paquetes con un pago + un enlace de programación prepago

Utiliza hojas de inscripción para grupos

Utiliza configuraciones de días VIP para el trabajo en profundidad

Activa Stripe para pagos fiables

Sincroniza calendarios + enlaces de vídeo para evitar confusiones

Utiliza recordatorios y reglas claras para reducir las ausencias

Empieza a programar mejor

Elige una de las plantillas anteriores, crea tu Página de Reservas en Doodle, conecta tu calendario, activa Stripe y añade tu herramienta de vídeo. Comparte tu enlace y deja que los clientes reserven mientras tú te centras en el coaching.

