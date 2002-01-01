5 modelos de página de agendamento para sessões de coaching pagas

A maneira mais rápida de simplificar as sessões de coaching pagas é usar páginas de reserva claras que recebam o pagamento antecipado, reduzam a administração e protejam a sua agenda.
O desafio enfrentado pelos profissionais de treinamento
Os instrutores fazem malabarismos com vários clientes, fusos horários e formatos de programas. Quando o agendamento fica confuso, isso custa tempo e receita.
Os pontos problemáticos comuns incluem:
Pagamentos perdidos ou atrasados
Dupla marcação
Não comparecimento que prejudica o ritmo do cliente
Longas conversas por e-mail para encontrar um horário
Expectativas pouco claras antes das sessões
Você precisa de páginas de agendamento que definam regras, coletem pagamentos e eliminem o atrito, tudo isso antes de vocês se encontrarem.
Por que isso é importante para o Trainer
Sua agenda é o motor do seu negócio de coaching. Um sistema de agendamento limpo e estruturado:
Cria confiança
Reduz o número de não comparecimentos
Economiza horas de administração
Mantém a carga de trabalho previsível
Melhora a experiência do cliente
Com o Doodle, você pode:
Conectar o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar ou o Apple Calendar
Adicionar automaticamente links do Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams
Coletar pagamentos durante a reserva com o Stripe
Usar lembretes e buffers para proteger seu tempo
Abaixo estão cinco modelos de página de agendamento que você pode publicar hoje.
Modelo 1: Sessão de descoberta paga
Use-o quando você quiser uma chamada de introdução breve e focada e quiser reduzir o número de não comparecimentos.
Configuração recomendada
Título: Sessão de descoberta
Duração: 20 a 30 minutos
Preço: Pequena taxa ou depósito reembolsável via Stripe
Disponibilidade: 2 a 3 tardes por semana
Buffer: 10 minutos antes e depois
Local: Zoom ou Google Meet (adicionado automaticamente pelo Doodle)
Lembretes: 24 horas + 1 hora antes
Janela de cancelamento: 24 horas
Perguntas de admissão
Que meta você gostaria de alcançar nos próximos 90 dias?
Qual é o principal desafio que está atrasando você?
Como você veria o sucesso após 3 meses?
Como configurar isso no Doodle
Crie uma página de reserva com um espaço de 20 a 30 minutos.
Ative o Stripe e adicione uma pequena taxa ou depósito.
Conecte sua ferramenta de vídeo para que os links apareçam automaticamente.
Use o Doodle AI para gerar uma breve descrição da reunião.
Dica profissional:
Se você quiser que a chamada pareça gratuita, cobre US$ 1 como depósito reembolsável para aumentar o compromisso.
Modelo 2: Sessão de coaching padrão de 60 minutos
Perfeito para o trabalho contínuo do cliente.
Configuração recomendada
Título: Sessão de coaching - 60 minutos
Duração: 60 minutos
Preço: Tarifa integral via Stripe
Disponibilidade: 3-4 blocos por dia somente nos dias de treinamento
Buffer: 15 minutos antes + depois
Vídeo: Zoom adicionado automaticamente pelo Doodle
Lembretes: 48 horas + 2 horas antes
Perguntas de admissão
Que vitórias ou desafios surgiram desde nossa última sessão?
Qual é o tópico principal para hoje?
Há algum material que eu deva revisar com antecedência?
Práticas recomendadas
Limite os horários por dia para evitar o esgotamento.
Use calendários conectados para bloquear eventos pessoais.
Adicione uma marca (logotipo + cores) com o Doodle Pro.
Dica profissional:
Crie duas versões dessa página - pré-paga versus paga por sessão.
Modelo 3: Pacote de sessões com pagamento adiantado
A venda de pacotes reduz o atrito com o faturamento e estabiliza a receita.
Opção A: Pagamento único + agendamento separado
Página de agendamento 1 → "Pagamento do pacote de coaching" (Stripe ativado).
Página de agendamento 2 → "Sessão de coaching pré-paga" (sem necessidade de pagamento).
Na mensagem de confirmação, inclua o link pré-pago + número de sessões.
Opção B: Pagamento por sessão com desconto
Defina um preço com desconto na página padrão de 60 minutos.
Observe que o desconto se aplica a mais de 4 sessões em 90 dias.
Campos recomendados para a página pré-paga
Quantas sessões restam em seu pacote?
Que resultado você está almejando?
Há algo que eu deva revisar?
Dicas de agendamento
Abra janelas de agendamento por 4 a 6 semanas.
Ative os lembretes para evitar que você se esqueça das sessões.
Para grupos, use folhas de registro para gerenciar vagas limitadas.
Modelo 4: Introdução ao coaching em grupo ou horário comercial
Ótimo para escalonar e aumentar o valor do cliente.
Configuração recomendada
Título: Chamada de introdução ao coaching em grupo / horário comercial
Duração: 45-60 minutos
Preço: Taxa fixa por assento
Disponibilidade: 1 a 2 horários definidos por semana
Capacidade: 5 a 12 participantes
Você pode fazer isso usando:
Folha de registro: Melhor para datas fixas com limites de assentos
Página de reservas: Melhor para reuniões de grupo recorrentes
Detalhes recomendados
Adicione um link de vídeo para que todos tenham o mesmo URL de participação.
Use Ocultar detalhes do participante, se necessário.
Inclua o que você deve levar e a estrutura da chamada.
Perguntas de admissão
Qual é a pergunta que você quer ver respondida?
Qual é o nível de experiência que você tem com esse tópico?
Dica profissional:
Use uma enquete de grupo primeiro para descobrir o melhor horário - até 1.000 votos.
Modelo 5: Dia VIP ou intensivo
Sessões de alto valor e alto nível de preparação exigem regras claras.
Configuração recomendada
Título: Dia de treinamento VIP / intensivo
Duração: 3 a 6 horas com intervalos
Preço: Taxa premium paga antecipadamente
Disponibilidade: 1-2 dias por mês
Buffer: 60 minutos antes + 30 minutos depois
Lembretes: Uma semana, 48 horas e na manhã do dia
Localização: Zoom ou endereço presencial
Registro pré-sessão
Quais são os três resultados que você deseja?
Quais documentos você deve analisar?
As partes interessadas participarão em algum momento?
Como configurar isso no Doodle
Limite os dias às datas VIP que você deseja.
Defina buffers longos.
Use o Doodle AI para adicionar uma agenda detalhada.
Ative o Stripe para pagamento antecipado.
Dica de entrega:
Bloqueie intervalos de 20 minutos a cada 90 minutos em seu calendário.
Configurações práticas que você deve incluir em todas as páginas de reserva
Essas configurações reduzem o atrito e aumentam as taxas de comparecimento:
Título claro da sessão + para quem ela se destina
Preço + prazo de pagamento + política de reembolso
Link de vídeo adicionado automaticamente
Exibição do fuso horário local do cliente
2 a 4 perguntas de admissão, no máximo
Buffers ao redor das sessões
Limites de agendamento diários ou semanais
Lembretes de e-mail e calendário
O Doodle se conecta ao seu calendário para que os conflitos desapareçam automaticamente.
Erros comuns a serem evitados
Os instrutores costumam ter problemas quando:
Os títulos são vagos ou pouco claros
Os formulários de admissão são muito longos
A disponibilidade é muito aberta
Os pagamentos são opcionais para sessões de alta demanda
Os lembretes são fracos ou estão faltando
A ausência de amortecedores causa exaustão consecutiva
As regras de cancelamento não são claras
Esclareça tudo antecipadamente e deixe que o Doodle cuide dos lembretes e dos links de reagendamento.
Ferramentas e soluções que ajudam os instrutores
O Doodle simplifica o agendamento, os pagamentos e o gerenciamento de sessões.
Ferramentas principais
Página de reservas - disponibilidade em tempo real + pagamentos com Stripe
1:1 - horários selecionados para um único cliente
Folhas de registro - sessões de grupo com vagas limitadas
Enquetes de grupo - escolha o melhor horário para grupos grandes
Recursos úteis
Integrações de calendário
Links automáticos para vídeos
Pagamentos com o Stripe
Marca personalizada (Doodle Pro)
Descrições de reuniões com IA
Lembretes e prazos automatizados
Zapier para CRM e fluxos administrativos
Controles de privacidade
Segurança de nível empresarial
Exemplos do mundo real
Treinador executivo
Usa o Modelo 1 para uma chamada de descoberta de US$ 25
Envia o Modelo 3 para um pacote de 6 sessões
Realiza horas de expediente mensais por meio de folhas de registro
Sincroniza o calendário do Outlook e o Zoom
Treinador de condicionamento físico
Usa o Modelo 2 somente nos dias de treinamento
Usa o Modelo 3 Opção B para descontos em pacotes
Adiciona perguntas de registro de atualização de lesões
Pagamento com Stripe + lembretes melhoraram a taxa de comparecimento
Treinador corporativo
Usa enquetes de grupo para escolher as datas do workshop
Publica duas folhas de registro com 12 vagas cada
Vende um intensivo VIP usando o Modelo 5
Sincroniza com o Google Calendar + Teams + Zapier
Depois de publicados, esses links executam o fluxo de trabalho para que você possa se concentrar no treinamento.
Principais conclusões
Use chamadas de descoberta pagas para qualificar os clientes
Mantenha uma página consistente de sessões de 60 minutos
Venda pacotes com um pagamento + um link de agendamento pré-pago
Use folhas de registro para grupos
Use configurações de dia VIP para trabalhos mais aprofundados
Ative o Stripe para pagamentos confiáveis
Sincronize calendários e links de vídeo para evitar confusão
Use lembretes e regras claras para reduzir o não comparecimento
Comece a usar um agendamento melhor
Escolha um dos modelos acima, crie sua página de agendamento no Doodle, conecte seu calendário, ative o Stripe e adicione sua ferramenta de vídeo. Compartilhe seu link - e permita que os clientes agendem enquanto você se concentra no coaching.
Crie sua primeira página de agendamento em minutos.
