5 modelos de página de agendamento para sessões de coaching pagas

A maneira mais rápida de simplificar as sessões de coaching pagas é usar páginas de reserva claras que recebam o pagamento antecipado, reduzam a administração e protejam a sua agenda.

O desafio enfrentado pelos profissionais de treinamento

Os instrutores fazem malabarismos com vários clientes, fusos horários e formatos de programas. Quando o agendamento fica confuso, isso custa tempo e receita.

Os pontos problemáticos comuns incluem:

Pagamentos perdidos ou atrasados

Dupla marcação

Não comparecimento que prejudica o ritmo do cliente

Longas conversas por e-mail para encontrar um horário

Expectativas pouco claras antes das sessões

Você precisa de páginas de agendamento que definam regras, coletem pagamentos e eliminem o atrito, tudo isso antes de vocês se encontrarem.

Por que isso é importante para o Trainer

Sua agenda é o motor do seu negócio de coaching. Um sistema de agendamento limpo e estruturado:

Cria confiança

Reduz o número de não comparecimentos

Economiza horas de administração

Mantém a carga de trabalho previsível

Melhora a experiência do cliente

Com o Doodle, você pode:

Conectar o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar ou o Apple Calendar

Adicionar automaticamente links do Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams

Coletar pagamentos durante a reserva com o Stripe

Usar lembretes e buffers para proteger seu tempo

Abaixo estão cinco modelos de página de agendamento que você pode publicar hoje.

Modelo 1: Sessão de descoberta paga

Use-o quando você quiser uma chamada de introdução breve e focada e quiser reduzir o número de não comparecimentos.

Configuração recomendada

Título: Sessão de descoberta

Duração: 20 a 30 minutos

Preço: Pequena taxa ou depósito reembolsável via Stripe

Disponibilidade: 2 a 3 tardes por semana

Buffer: 10 minutos antes e depois

Local: Zoom ou Google Meet (adicionado automaticamente pelo Doodle)

Lembretes: 24 horas + 1 hora antes

Janela de cancelamento: 24 horas

Perguntas de admissão

Que meta você gostaria de alcançar nos próximos 90 dias?

Qual é o principal desafio que está atrasando você?

Como você veria o sucesso após 3 meses?

Como configurar isso no Doodle

Crie uma página de reserva com um espaço de 20 a 30 minutos. Ative o Stripe e adicione uma pequena taxa ou depósito. Conecte sua ferramenta de vídeo para que os links apareçam automaticamente. Use o Doodle AI para gerar uma breve descrição da reunião.

Dica profissional:

Se você quiser que a chamada pareça gratuita, cobre US$ 1 como depósito reembolsável para aumentar o compromisso.

Modelo 2: Sessão de coaching padrão de 60 minutos

Perfeito para o trabalho contínuo do cliente.

Configuração recomendada

Título: Sessão de coaching - 60 minutos

Duração: 60 minutos

Preço: Tarifa integral via Stripe

Disponibilidade: 3-4 blocos por dia somente nos dias de treinamento

Buffer: 15 minutos antes + depois

Vídeo: Zoom adicionado automaticamente pelo Doodle

Lembretes: 48 horas + 2 horas antes

Perguntas de admissão

Que vitórias ou desafios surgiram desde nossa última sessão?

Qual é o tópico principal para hoje?

Há algum material que eu deva revisar com antecedência?

Práticas recomendadas

Limite os horários por dia para evitar o esgotamento.

Use calendários conectados para bloquear eventos pessoais.

Adicione uma marca (logotipo + cores) com o Doodle Pro.

Dica profissional:

Crie duas versões dessa página - pré-paga versus paga por sessão.

Modelo 3: Pacote de sessões com pagamento adiantado

A venda de pacotes reduz o atrito com o faturamento e estabiliza a receita.

Opção A: Pagamento único + agendamento separado

Página de agendamento 1 → "Pagamento do pacote de coaching" (Stripe ativado). Página de agendamento 2 → "Sessão de coaching pré-paga" (sem necessidade de pagamento). Na mensagem de confirmação, inclua o link pré-pago + número de sessões.

Opção B: Pagamento por sessão com desconto

Defina um preço com desconto na página padrão de 60 minutos.

Observe que o desconto se aplica a mais de 4 sessões em 90 dias.

Campos recomendados para a página pré-paga

Quantas sessões restam em seu pacote?

Que resultado você está almejando?

Há algo que eu deva revisar?

Dicas de agendamento

Abra janelas de agendamento por 4 a 6 semanas.

Ative os lembretes para evitar que você se esqueça das sessões.

Para grupos, use folhas de registro para gerenciar vagas limitadas.

Modelo 4: Introdução ao coaching em grupo ou horário comercial

Ótimo para escalonar e aumentar o valor do cliente.

Configuração recomendada

Título: Chamada de introdução ao coaching em grupo / horário comercial

Duração: 45-60 minutos

Preço: Taxa fixa por assento

Disponibilidade: 1 a 2 horários definidos por semana

Capacidade: 5 a 12 participantes

Você pode fazer isso usando:

Folha de registro: Melhor para datas fixas com limites de assentos

Página de reservas: Melhor para reuniões de grupo recorrentes

Detalhes recomendados

Adicione um link de vídeo para que todos tenham o mesmo URL de participação.

Use Ocultar detalhes do participante, se necessário.

Inclua o que você deve levar e a estrutura da chamada.

Perguntas de admissão

Qual é a pergunta que você quer ver respondida?

Qual é o nível de experiência que você tem com esse tópico?

Dica profissional:

Use uma enquete de grupo primeiro para descobrir o melhor horário - até 1.000 votos.

Modelo 5: Dia VIP ou intensivo

Sessões de alto valor e alto nível de preparação exigem regras claras.

Configuração recomendada

Título: Dia de treinamento VIP / intensivo

Duração: 3 a 6 horas com intervalos

Preço: Taxa premium paga antecipadamente

Disponibilidade: 1-2 dias por mês

Buffer: 60 minutos antes + 30 minutos depois

Lembretes: Uma semana, 48 horas e na manhã do dia

Localização: Zoom ou endereço presencial

Registro pré-sessão

Quais são os três resultados que você deseja?

Quais documentos você deve analisar?

As partes interessadas participarão em algum momento?

Como configurar isso no Doodle

Limite os dias às datas VIP que você deseja. Defina buffers longos. Use o Doodle AI para adicionar uma agenda detalhada. Ative o Stripe para pagamento antecipado.

Dica de entrega:

Bloqueie intervalos de 20 minutos a cada 90 minutos em seu calendário.

Configurações práticas que você deve incluir em todas as páginas de reserva

Essas configurações reduzem o atrito e aumentam as taxas de comparecimento:

Título claro da sessão + para quem ela se destina

Preço + prazo de pagamento + política de reembolso

Link de vídeo adicionado automaticamente

Exibição do fuso horário local do cliente

2 a 4 perguntas de admissão, no máximo

Buffers ao redor das sessões

Limites de agendamento diários ou semanais

Lembretes de e-mail e calendário

O Doodle se conecta ao seu calendário para que os conflitos desapareçam automaticamente.

Erros comuns a serem evitados

Os instrutores costumam ter problemas quando:

Os títulos são vagos ou pouco claros

Os formulários de admissão são muito longos

A disponibilidade é muito aberta

Os pagamentos são opcionais para sessões de alta demanda

Os lembretes são fracos ou estão faltando

A ausência de amortecedores causa exaustão consecutiva

As regras de cancelamento não são claras

Esclareça tudo antecipadamente e deixe que o Doodle cuide dos lembretes e dos links de reagendamento.

Ferramentas e soluções que ajudam os instrutores

O Doodle simplifica o agendamento, os pagamentos e o gerenciamento de sessões.

Ferramentas principais

Página de reservas - disponibilidade em tempo real + pagamentos com Stripe

1:1 - horários selecionados para um único cliente

Folhas de registro - sessões de grupo com vagas limitadas

Enquetes de grupo - escolha o melhor horário para grupos grandes

Recursos úteis

Integrações de calendário

Links automáticos para vídeos

Pagamentos com o Stripe

Marca personalizada (Doodle Pro)

Descrições de reuniões com IA

Lembretes e prazos automatizados

Zapier para CRM e fluxos administrativos

Controles de privacidade

Segurança de nível empresarial

Exemplos do mundo real

Treinador executivo

Usa o Modelo 1 para uma chamada de descoberta de US$ 25

Envia o Modelo 3 para um pacote de 6 sessões

Realiza horas de expediente mensais por meio de folhas de registro

Sincroniza o calendário do Outlook e o Zoom

Treinador de condicionamento físico

Usa o Modelo 2 somente nos dias de treinamento

Usa o Modelo 3 Opção B para descontos em pacotes

Adiciona perguntas de registro de atualização de lesões

Pagamento com Stripe + lembretes melhoraram a taxa de comparecimento

Treinador corporativo

Usa enquetes de grupo para escolher as datas do workshop

Publica duas folhas de registro com 12 vagas cada

Vende um intensivo VIP usando o Modelo 5

Sincroniza com o Google Calendar + Teams + Zapier

Depois de publicados, esses links executam o fluxo de trabalho para que você possa se concentrar no treinamento.

Principais conclusões

Use chamadas de descoberta pagas para qualificar os clientes

Mantenha uma página consistente de sessões de 60 minutos

Venda pacotes com um pagamento + um link de agendamento pré-pago

Use folhas de registro para grupos

Use configurações de dia VIP para trabalhos mais aprofundados

Ative o Stripe para pagamentos confiáveis

Sincronize calendários e links de vídeo para evitar confusão

Use lembretes e regras claras para reduzir o não comparecimento

Comece a usar um agendamento melhor

Escolha um dos modelos acima, crie sua página de agendamento no Doodle, conecte seu calendário, ative o Stripe e adicione sua ferramenta de vídeo. Compartilhe seu link - e permita que os clientes agendem enquanto você se concentra no coaching.

Crie sua primeira página de agendamento em minutos.