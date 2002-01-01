5 modelos de página de agendamento para sessões de coaching pagas

Criar um Doodle

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 21 de nov. de 2025

Trainer teaching or presenting a structured plan.

Table of Contents

    A maneira mais rápida de simplificar as sessões de coaching pagas é usar páginas de reserva claras que recebam o pagamento antecipado, reduzam a administração e protejam a sua agenda.

    O desafio enfrentado pelos profissionais de treinamento

    Os instrutores fazem malabarismos com vários clientes, fusos horários e formatos de programas. Quando o agendamento fica confuso, isso custa tempo e receita.

    Os pontos problemáticos comuns incluem:

    • Pagamentos perdidos ou atrasados

    • Dupla marcação

    • Não comparecimento que prejudica o ritmo do cliente

    • Longas conversas por e-mail para encontrar um horário

    • Expectativas pouco claras antes das sessões

    Você precisa de páginas de agendamento que definam regras, coletem pagamentos e eliminem o atrito, tudo isso antes de vocês se encontrarem.

    Por que isso é importante para o Trainer

    Sua agenda é o motor do seu negócio de coaching. Um sistema de agendamento limpo e estruturado:

    • Cria confiança

    • Reduz o número de não comparecimentos

    • Economiza horas de administração

    • Mantém a carga de trabalho previsível

    • Melhora a experiência do cliente

    Com o Doodle, você pode:

    • Conectar o Google Calendar, o Microsoft Outlook Calendar ou o Apple Calendar

    • Adicionar automaticamente links do Zoom, Google Meet, Cisco ou Microsoft Teams

    • Coletar pagamentos durante a reserva com o Stripe

    • Usar lembretes e buffers para proteger seu tempo

    Abaixo estão cinco modelos de página de agendamento que você pode publicar hoje.

    Modelo 1: Sessão de descoberta paga

    Use-o quando você quiser uma chamada de introdução breve e focada e quiser reduzir o número de não comparecimentos.

    Configuração recomendada

    • Título: Sessão de descoberta

    • Duração: 20 a 30 minutos

    • Preço: Pequena taxa ou depósito reembolsável via Stripe

    • Disponibilidade: 2 a 3 tardes por semana

    • Buffer: 10 minutos antes e depois

    • Local: Zoom ou Google Meet (adicionado automaticamente pelo Doodle)

    • Lembretes: 24 horas + 1 hora antes

    • Janela de cancelamento: 24 horas

    Perguntas de admissão

    • Que meta você gostaria de alcançar nos próximos 90 dias?

    • Qual é o principal desafio que está atrasando você?

    • Como você veria o sucesso após 3 meses?

    Como configurar isso no Doodle

    1. Crie uma página de reserva com um espaço de 20 a 30 minutos.

    2. Ative o Stripe e adicione uma pequena taxa ou depósito.

    3. Conecte sua ferramenta de vídeo para que os links apareçam automaticamente.

    4. Use o Doodle AI para gerar uma breve descrição da reunião.

    Dica profissional:

    Se você quiser que a chamada pareça gratuita, cobre US$ 1 como depósito reembolsável para aumentar o compromisso.

    Modelo 2: Sessão de coaching padrão de 60 minutos

    Perfeito para o trabalho contínuo do cliente.

    Configuração recomendada

    • Título: Sessão de coaching - 60 minutos

    • Duração: 60 minutos

    • Preço: Tarifa integral via Stripe

    • Disponibilidade: 3-4 blocos por dia somente nos dias de treinamento

    • Buffer: 15 minutos antes + depois

    • Vídeo: Zoom adicionado automaticamente pelo Doodle

    • Lembretes: 48 horas + 2 horas antes

    Perguntas de admissão

    • Que vitórias ou desafios surgiram desde nossa última sessão?

    • Qual é o tópico principal para hoje?

    • Há algum material que eu deva revisar com antecedência?

    Práticas recomendadas

    • Limite os horários por dia para evitar o esgotamento.

    • Use calendários conectados para bloquear eventos pessoais.

    • Adicione uma marca (logotipo + cores) com o Doodle Pro.

    Dica profissional:

    Crie duas versões dessa página - pré-paga versus paga por sessão.

    Modelo 3: Pacote de sessões com pagamento adiantado

    A venda de pacotes reduz o atrito com o faturamento e estabiliza a receita.

    Opção A: Pagamento único + agendamento separado

    1. Página de agendamento 1 → "Pagamento do pacote de coaching" (Stripe ativado).

    2. Página de agendamento 2 → "Sessão de coaching pré-paga" (sem necessidade de pagamento).

    3. Na mensagem de confirmação, inclua o link pré-pago + número de sessões.

    Opção B: Pagamento por sessão com desconto

    • Defina um preço com desconto na página padrão de 60 minutos.

    • Observe que o desconto se aplica a mais de 4 sessões em 90 dias.

    Campos recomendados para a página pré-paga

    • Quantas sessões restam em seu pacote?

    • Que resultado você está almejando?

    • Há algo que eu deva revisar?

    Dicas de agendamento

    • Abra janelas de agendamento por 4 a 6 semanas.

    • Ative os lembretes para evitar que você se esqueça das sessões.

    • Para grupos, use folhas de registro para gerenciar vagas limitadas.

    Modelo 4: Introdução ao coaching em grupo ou horário comercial

    Ótimo para escalonar e aumentar o valor do cliente.

    Configuração recomendada

    • Título: Chamada de introdução ao coaching em grupo / horário comercial

    • Duração: 45-60 minutos

    • Preço: Taxa fixa por assento

    • Disponibilidade: 1 a 2 horários definidos por semana

    • Capacidade: 5 a 12 participantes

    Você pode fazer isso usando:

    • Folha de registro: Melhor para datas fixas com limites de assentos

    • Página de reservas: Melhor para reuniões de grupo recorrentes

    Detalhes recomendados

    • Adicione um link de vídeo para que todos tenham o mesmo URL de participação.

    • Use Ocultar detalhes do participante, se necessário.

    • Inclua o que você deve levar e a estrutura da chamada.

    Perguntas de admissão

    • Qual é a pergunta que você quer ver respondida?

    • Qual é o nível de experiência que você tem com esse tópico?

    Dica profissional:

    Use uma enquete de grupo primeiro para descobrir o melhor horário - até 1.000 votos.

    Modelo 5: Dia VIP ou intensivo

    Sessões de alto valor e alto nível de preparação exigem regras claras.

    Configuração recomendada

    • Título: Dia de treinamento VIP / intensivo

    • Duração: 3 a 6 horas com intervalos

    • Preço: Taxa premium paga antecipadamente

    • Disponibilidade: 1-2 dias por mês

    • Buffer: 60 minutos antes + 30 minutos depois

    • Lembretes: Uma semana, 48 horas e na manhã do dia

    • Localização: Zoom ou endereço presencial

    Registro pré-sessão

    • Quais são os três resultados que você deseja?

    • Quais documentos você deve analisar?

    • As partes interessadas participarão em algum momento?

    Como configurar isso no Doodle

    1. Limite os dias às datas VIP que você deseja.

    2. Defina buffers longos.

    3. Use o Doodle AI para adicionar uma agenda detalhada.

    4. Ative o Stripe para pagamento antecipado.

    Dica de entrega:

    Bloqueie intervalos de 20 minutos a cada 90 minutos em seu calendário.

    Configurações práticas que você deve incluir em todas as páginas de reserva

    Essas configurações reduzem o atrito e aumentam as taxas de comparecimento:

    • Título claro da sessão + para quem ela se destina

    • Preço + prazo de pagamento + política de reembolso

    • Link de vídeo adicionado automaticamente

    • Exibição do fuso horário local do cliente

    • 2 a 4 perguntas de admissão, no máximo

    • Buffers ao redor das sessões

    • Limites de agendamento diários ou semanais

    • Lembretes de e-mail e calendário

    O Doodle se conecta ao seu calendário para que os conflitos desapareçam automaticamente.

    Erros comuns a serem evitados

    Os instrutores costumam ter problemas quando:

    • Os títulos são vagos ou pouco claros

    • Os formulários de admissão são muito longos

    • A disponibilidade é muito aberta

    • Os pagamentos são opcionais para sessões de alta demanda

    • Os lembretes são fracos ou estão faltando

    • A ausência de amortecedores causa exaustão consecutiva

    • As regras de cancelamento não são claras

    Esclareça tudo antecipadamente e deixe que o Doodle cuide dos lembretes e dos links de reagendamento.

    Ferramentas e soluções que ajudam os instrutores

    O Doodle simplifica o agendamento, os pagamentos e o gerenciamento de sessões.

    Ferramentas principais

    • Página de reservas - disponibilidade em tempo real + pagamentos com Stripe

    • 1:1 - horários selecionados para um único cliente

    • Folhas de registro - sessões de grupo com vagas limitadas

    • Enquetes de grupo - escolha o melhor horário para grupos grandes

    Recursos úteis

    • Integrações de calendário

    • Links automáticos para vídeos

    • Pagamentos com o Stripe

    • Marca personalizada (Doodle Pro)

    • Descrições de reuniões com IA

    • Lembretes e prazos automatizados

    • Zapier para CRM e fluxos administrativos

    • Controles de privacidade

    • Segurança de nível empresarial

    Exemplos do mundo real

    Treinador executivo

    • Usa o Modelo 1 para uma chamada de descoberta de US$ 25

    • Envia o Modelo 3 para um pacote de 6 sessões

    • Realiza horas de expediente mensais por meio de folhas de registro

    • Sincroniza o calendário do Outlook e o Zoom

    Treinador de condicionamento físico

    • Usa o Modelo 2 somente nos dias de treinamento

    • Usa o Modelo 3 Opção B para descontos em pacotes

    • Adiciona perguntas de registro de atualização de lesões

    • Pagamento com Stripe + lembretes melhoraram a taxa de comparecimento

    Treinador corporativo

    • Usa enquetes de grupo para escolher as datas do workshop

    • Publica duas folhas de registro com 12 vagas cada

    • Vende um intensivo VIP usando o Modelo 5

    • Sincroniza com o Google Calendar + Teams + Zapier

    Depois de publicados, esses links executam o fluxo de trabalho para que você possa se concentrar no treinamento.

    Principais conclusões

    • Use chamadas de descoberta pagas para qualificar os clientes

    • Mantenha uma página consistente de sessões de 60 minutos

    • Venda pacotes com um pagamento + um link de agendamento pré-pago

    • Use folhas de registro para grupos

    • Use configurações de dia VIP para trabalhos mais aprofundados

    • Ative o Stripe para pagamentos confiáveis

    • Sincronize calendários e links de vídeo para evitar confusão

    • Use lembretes e regras claras para reduzir o não comparecimento

    Comece a usar um agendamento melhor

    Escolha um dos modelos acima, crie sua página de agendamento no Doodle, conecte seu calendário, ative o Stripe e adicione sua ferramenta de vídeo. Compartilhe seu link - e permita que os clientes agendem enquanto você se concentra no coaching.

    Crie sua primeira página de agendamento em minutos.

