5 skabeloner til bookingsider til betalte coachingsessioner

Den hurtigste måde at forenkle betalte coachingsessioner på er at bruge klare bookingsider, der tager imod betaling på forhånd, reducerer administrationen og beskytter din tidsplan.
Udfordringen for professionelle trænere
Trænere jonglerer med flere kunder, tidszoner og programformater. Når planlægningen bliver rodet, koster det tid og indtægter.
Almindelige smertepunkter omfatter:
Ubesvarede eller forsinkede betalinger
Dobbelt-booking
Udeblivelser, der ødelægger klientens momentum
Lange e-mail-tråde for at finde en tid
Uklare forventninger før sessioner
Du har brug for bookingsider, der fastsætter regler, opkræver betaling og fjerner gnidninger - alt sammen før I mødes.
Hvorfor dette er vigtigt for træneren
Din kalender er motoren i din coachingvirksomhed. Et rent, struktureret planlægningssystem:
Opbygger tillid
Reducerer antallet af no-shows
Sparer timer med administration
Holder arbejdsbyrden forudsigelig
Forbedrer klientoplevelsen
Med Doodle kan du:
Forbinde Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender eller Apple Kalender
Automatisk tilføje links til Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams
Indsamle betalinger under booking med Stripe
Bruge påmindelser og buffere til at beskytte din tid
Nedenfor er der fem skabeloner til bookingsider, som du kan udgive i dag.
Skabelon 1: Betalt opdagelsessession
Brug denne, når du vil have et kort, fokuseret introopkald og ønsker at reducere antallet af udeblivelser.
Anbefalet opsætning
Titel: Opdagelsessession
Varighed: 20-30 minutter
Pris: Lille gebyr eller refunderbart depositum via Stripe
Tilgængelighed: 2-3 eftermiddage om ugen
Buffer: 10 minutter før + efter
Placering: Zoom eller Google Meet (tilføjes automatisk af Doodle)
Påmindelser: 24 timer + 1 time før
Vindue for aflysning: 24 timer
Spørgsmål til indledning
Hvilket mål vil du gerne nå inden for de næste 90 dage?
Hvad er den største udfordring, der bremser dig?
Hvordan ville succes se ud efter 3 måneder?
Sådan sætter du det op i Doodle
Opret en bookingside med et tidsrum på 20-30 minutter.
Slå Stripe til, og tilføj et lille gebyr eller depositum.
Tilslut dit videoværktøj, så links vises automatisk.
Brug Doodle AI til at generere en kort mødebeskrivelse.
Et godt tip:
Hvis du ønsker, at opkaldet skal føles gratis, kan du opkræve 1 dollar som et depositum, der kan refunderes, for at øge engagementet.
Skabelon 2: Standard 60-minutters coachingsession
Perfekt til løbende klientarbejde.
Anbefalet opsætning
Titel: Coachingsession - 60 minutter
Varighed: 60 minutter
Pris: Fuld pris via Stripe
Tilgængelighed: 3-4 blokke pr. dag kun på coachingdage
Buffer: 15 minutter før + efter
Video: Zoom tilføjes automatisk af Doodle
Påmindelser: 48 timer + 2 timer før
Indledende spørgsmål
Hvilke gevinster eller udfordringer er dukket op siden vores sidste session?
Hvad er det vigtigste emne i dag?
Er der noget materiale, jeg bør gennemgå på forhånd?
Bedste praksis
Begræns antallet af slots pr. dag for at undgå udbrændthed.
Brug forbundne kalendere til at blokere personlige begivenheder.
Tilføj branding (logo + farver) med Doodle Pro.
Pro tip:
Opret to versioner af denne side - forudbetalt vs. betaling pr. session.
Skabelon 3: Pakkesessioner med forudbetaling
Pakkesalg reducerer faktureringsfriktionen og stabiliserer indtægterne.
Mulighed A: Engangsbetaling + separat planlægning
Bookingside 1 → "Betaling af coachingpakke" (Stripe slået til).
Bookingside 2 → "Forudbetalt coachingsession" (ingen betaling nødvendig).
I bekræftelsesmeddelelsen skal du inkludere det forudbetalte link + antal sessioner.
Mulighed B: Betal pr. session med rabat
Indstil en nedsat pris på standardsiden for 60 minutter.
Bemærk, at rabatten gælder for 4+ sessioner inden for 90 dage.
Anbefalede felter til den forudbetalte side
Hvor mange sessioner er der tilbage i din pakke?
Hvilket resultat er du ude efter?
Er der noget, jeg bør gennemgå?
Tips til planlægning
Åbn bookingvinduer i 4-6 uger.
Slå påmindelser til for at undgå glemte sessioner.
Brug tilmeldingsblanketter til kohorter for at styre begrænsede pladser.
Skabelon 4: Intro til gruppecoaching eller kontortid
Fantastisk til at skalere og øge klientværdien.
Anbefalet opsætning
Titel: Introopkald til gruppecoaching / kontortid
Varighed: 45-60 minutter
Pris: Fast pris pr. plads
Tilgængelighed: 1-2 faste tidspunkter om ugen
Kapacitet: 5-12 deltagere
Sæt det op ved hjælp af:
Tilmeldingsark: Bedst til faste datoer med begrænset antal pladser
Bookingside: Bedst til tilbagevendende gruppemøder
Anbefalede detaljer
Tilføj et videolink, så alle får den samme URL.
Brug Hide participant details, hvis det er nødvendigt.
Angiv, hvad der skal medbringes, og strukturen for opkaldet.
Indledende spørgsmål
Hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Hvad er dit erfaringsniveau med dette emne?
Et godt tip:
Brug først en gruppeafstemning til at finde det bedste tidspunkt - op til 1.000 stemmer.
Skabelon 5: VIP-dag eller intensiv
Sessioner med høj værdi og høj forberedelse kræver klare regler.
Anbefalet opsætning
Titel: VIP-coachingdag/intensiv
Varighed: 3-6 timer med pauser
Pris: Premium rate betalt på forhånd
Tilgængelighed: 1-2 dage om måneden
Buffer: 60 minutter før + 30 minutter efter
Påmindelser: En uge, 48 timer og om morgenen
Placering: Zoom eller personlig adresse
Optagelse før sessionen
Hvad er de 3 resultater, du ønsker?
Hvilke dokumenter skal jeg gennemgå?
Vil interessenter deltage på noget tidspunkt?
Sådan sætter du det op i Doodle
Begræns dagene til dine VIP-datoer.
Indstil lange buffere.
Brug Doodle AI til at tilføje en detaljeret dagsorden.
Slå Stripe til for forudbetaling.
Tip til levering:
Bloker 20 minutters pauser hvert 90. minut i din kalender.
Praktiske indstillinger, der skal inkluderes på alle bookingsider
Disse indstillinger reducerer gnidninger og øger antallet af fremmøder:
Klar titel på sessionen + hvem den er for
Pris + betalingstidspunkt + refusionspolitik
Automatisk tilføjet videolink
Klientens lokale tidszone vises
Maks. 2-4 indgangsspørgsmål
Buffere omkring sessioner
Daglige eller ugentlige bookinggrænser
Påmindelser via e-mail og kalender
Doodle forbinder til din kalender, så konflikter forsvinder automatisk.
Almindelige fejl at undgå
Undervisere løber ofte ind i problemer, når:
Titlerne er vage eller uklare
Optagelsesformularer er for lange
Tilgængeligheden er for åben
Betalinger er valgfri for sessioner med stor efterspørgsel
Påmindelser er svage eller mangler
Ingen buffere forårsager back-to-back udmattelse
Reglerne for aflysning er uklare
Afklar alt på forhånd - og lad Doodle håndtere påmindelser og links til omplanlægning.
Værktøjer og løsninger, der hjælper undervisere
Doodle forenkler planlægning, betaling og sessionsstyring.
Centrale værktøjer
Bookingside - tilgængelighed i realtid + Stripe-betalinger
1:1 - kuraterede tider for en enkelt klient
Tilmeldingsark - gruppesessioner med begrænset antal pladser
Gruppeafstemninger - vælg den bedste tid for store grupper
Nyttige funktioner
Integration af kalendere
Automatiske videolinks
Betalinger med Stripe
Brugerdefineret branding (Doodle Pro)
AI-mødebeskrivelser
Automatiske påmindelser + deadlines
Zapier til CRM- og administratorflows
Kontrol af privatlivets fred
Sikkerhed på virksomhedsniveau
Eksempler fra den virkelige verden
Ledende coach
Bruger skabelon 1 til et opdagelsesopkald til $25
Sender skabelon 3 til en pakke med 6 sessioner
Kører månedlige kontortider via tilmeldingsark
Synkroniserer Outlook-kalender og Zoom
Fitness-træner
Bruger kun skabelon 2 på træningsdage
Bruger skabelon 3 Option B til pakkerabatter
Tilføjer spørgsmål om skadesopdatering
Stripe-betaling + påmindelser forbedrede fremmødeprocenten
Træner for virksomheder
Bruger gruppeafstemninger til at vælge workshopdatoer
Udgiver to tilmeldingsark med 12 pladser hver
Sælger en VIP-intensiv ved hjælp af skabelon 5
Synkroniserer med Google Kalender + Teams + Zapier
Når de er offentliggjort, kører disse links arbejdsgangen, så du kan fokusere på coaching.
Det vigtigste at tage med
Brug betalte opdagelsesopkald til at kvalificere klienter
Hold en konsekvent 60-minutters sessionsside
Sælg pakker med én betaling + et forudbetalt planlægningslink
Brug tilmeldingsark til grupper
Brug VIP-dagsindstillinger til dybdegående arbejde
Slå Stripe til for pålidelige betalinger
Synkroniser kalendere + videolinks for at undgå forvirring
Brug påmindelser og klare regler til at reducere udeblivelser
Kom i gang med bedre planlægning
Vælg en skabelon fra ovenstående, opret din bookingside i Doodle, forbind din kalender, slå Stripe til, og tilføj dit videoværktøj. Del dit link - og lad klienter booke, mens du fokuserer på coaching.
