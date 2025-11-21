5 skabeloner til bookingsider til betalte coachingsessioner

Den hurtigste måde at forenkle betalte coachingsessioner på er at bruge klare bookingsider, der tager imod betaling på forhånd, reducerer administrationen og beskytter din tidsplan.

Udfordringen for professionelle trænere

Trænere jonglerer med flere kunder, tidszoner og programformater. Når planlægningen bliver rodet, koster det tid og indtægter.

Almindelige smertepunkter omfatter:

Ubesvarede eller forsinkede betalinger

Dobbelt-booking

Udeblivelser, der ødelægger klientens momentum

Lange e-mail-tråde for at finde en tid

Uklare forventninger før sessioner

Du har brug for bookingsider, der fastsætter regler, opkræver betaling og fjerner gnidninger - alt sammen før I mødes.

Hvorfor dette er vigtigt for træneren

Din kalender er motoren i din coachingvirksomhed. Et rent, struktureret planlægningssystem:

Opbygger tillid

Reducerer antallet af no-shows

Sparer timer med administration

Holder arbejdsbyrden forudsigelig

Forbedrer klientoplevelsen

Med Doodle kan du:

Forbinde Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender eller Apple Kalender

Automatisk tilføje links til Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams

Indsamle betalinger under booking med Stripe

Bruge påmindelser og buffere til at beskytte din tid

Nedenfor er der fem skabeloner til bookingsider, som du kan udgive i dag.

Skabelon 1: Betalt opdagelsessession

Brug denne, når du vil have et kort, fokuseret introopkald og ønsker at reducere antallet af udeblivelser.

Anbefalet opsætning

Titel: Opdagelsessession

Varighed: 20-30 minutter

Pris: Lille gebyr eller refunderbart depositum via Stripe

Tilgængelighed: 2-3 eftermiddage om ugen

Buffer: 10 minutter før + efter

Placering: Zoom eller Google Meet (tilføjes automatisk af Doodle)

Påmindelser: 24 timer + 1 time før

Vindue for aflysning: 24 timer

Spørgsmål til indledning

Hvilket mål vil du gerne nå inden for de næste 90 dage?

Hvad er den største udfordring, der bremser dig?

Hvordan ville succes se ud efter 3 måneder?

Sådan sætter du det op i Doodle

Opret en bookingside med et tidsrum på 20-30 minutter. Slå Stripe til, og tilføj et lille gebyr eller depositum. Tilslut dit videoværktøj, så links vises automatisk. Brug Doodle AI til at generere en kort mødebeskrivelse.

Et godt tip:

Hvis du ønsker, at opkaldet skal føles gratis, kan du opkræve 1 dollar som et depositum, der kan refunderes, for at øge engagementet.

Skabelon 2: Standard 60-minutters coachingsession

Perfekt til løbende klientarbejde.

Anbefalet opsætning

Titel: Coachingsession - 60 minutter

Varighed: 60 minutter

Pris: Fuld pris via Stripe

Tilgængelighed: 3-4 blokke pr. dag kun på coachingdage

Buffer: 15 minutter før + efter

Video: Zoom tilføjes automatisk af Doodle

Påmindelser: 48 timer + 2 timer før

Indledende spørgsmål

Hvilke gevinster eller udfordringer er dukket op siden vores sidste session?

Hvad er det vigtigste emne i dag?

Er der noget materiale, jeg bør gennemgå på forhånd?

Bedste praksis

Begræns antallet af slots pr. dag for at undgå udbrændthed.

Brug forbundne kalendere til at blokere personlige begivenheder.

Tilføj branding (logo + farver) med Doodle Pro.

Pro tip:

Opret to versioner af denne side - forudbetalt vs. betaling pr. session.

Skabelon 3: Pakkesessioner med forudbetaling

Pakkesalg reducerer faktureringsfriktionen og stabiliserer indtægterne.

Mulighed A: Engangsbetaling + separat planlægning

Bookingside 1 → "Betaling af coachingpakke" (Stripe slået til). Bookingside 2 → "Forudbetalt coachingsession" (ingen betaling nødvendig). I bekræftelsesmeddelelsen skal du inkludere det forudbetalte link + antal sessioner.

Mulighed B: Betal pr. session med rabat

Indstil en nedsat pris på standardsiden for 60 minutter.

Bemærk, at rabatten gælder for 4+ sessioner inden for 90 dage.

Anbefalede felter til den forudbetalte side

Hvor mange sessioner er der tilbage i din pakke?

Hvilket resultat er du ude efter?

Er der noget, jeg bør gennemgå?

Tips til planlægning

Åbn bookingvinduer i 4-6 uger.

Slå påmindelser til for at undgå glemte sessioner.

Brug tilmeldingsblanketter til kohorter for at styre begrænsede pladser.

Skabelon 4: Intro til gruppecoaching eller kontortid

Fantastisk til at skalere og øge klientværdien.

Anbefalet opsætning

Titel: Introopkald til gruppecoaching / kontortid

Varighed: 45-60 minutter

Pris: Fast pris pr. plads

Tilgængelighed: 1-2 faste tidspunkter om ugen

Kapacitet: 5-12 deltagere

Sæt det op ved hjælp af:

Tilmeldingsark: Bedst til faste datoer med begrænset antal pladser

Bookingside: Bedst til tilbagevendende gruppemøder

Anbefalede detaljer

Tilføj et videolink, så alle får den samme URL.

Brug Hide participant details, hvis det er nødvendigt.

Angiv, hvad der skal medbringes, og strukturen for opkaldet.

Indledende spørgsmål

Hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på?

Hvad er dit erfaringsniveau med dette emne?

Et godt tip:

Brug først en gruppeafstemning til at finde det bedste tidspunkt - op til 1.000 stemmer.

Skabelon 5: VIP-dag eller intensiv

Sessioner med høj værdi og høj forberedelse kræver klare regler.

Anbefalet opsætning

Titel: VIP-coachingdag/intensiv

Varighed: 3-6 timer med pauser

Pris: Premium rate betalt på forhånd

Tilgængelighed: 1-2 dage om måneden

Buffer: 60 minutter før + 30 minutter efter

Påmindelser: En uge, 48 timer og om morgenen

Placering: Zoom eller personlig adresse

Optagelse før sessionen

Hvad er de 3 resultater, du ønsker?

Hvilke dokumenter skal jeg gennemgå?

Vil interessenter deltage på noget tidspunkt?

Sådan sætter du det op i Doodle

Begræns dagene til dine VIP-datoer. Indstil lange buffere. Brug Doodle AI til at tilføje en detaljeret dagsorden. Slå Stripe til for forudbetaling.

Tip til levering:

Bloker 20 minutters pauser hvert 90. minut i din kalender.

Praktiske indstillinger, der skal inkluderes på alle bookingsider

Disse indstillinger reducerer gnidninger og øger antallet af fremmøder:

Klar titel på sessionen + hvem den er for

Pris + betalingstidspunkt + refusionspolitik

Automatisk tilføjet videolink

Klientens lokale tidszone vises

Maks. 2-4 indgangsspørgsmål

Buffere omkring sessioner

Daglige eller ugentlige bookinggrænser

Påmindelser via e-mail og kalender

Doodle forbinder til din kalender, så konflikter forsvinder automatisk.

Almindelige fejl at undgå

Undervisere løber ofte ind i problemer, når:

Titlerne er vage eller uklare

Optagelsesformularer er for lange

Tilgængeligheden er for åben

Betalinger er valgfri for sessioner med stor efterspørgsel

Påmindelser er svage eller mangler

Ingen buffere forårsager back-to-back udmattelse

Reglerne for aflysning er uklare

Afklar alt på forhånd - og lad Doodle håndtere påmindelser og links til omplanlægning.

Værktøjer og løsninger, der hjælper undervisere

Doodle forenkler planlægning, betaling og sessionsstyring.

Centrale værktøjer

Bookingside - tilgængelighed i realtid + Stripe-betalinger

1:1 - kuraterede tider for en enkelt klient

Tilmeldingsark - gruppesessioner med begrænset antal pladser

Gruppeafstemninger - vælg den bedste tid for store grupper

Nyttige funktioner

Integration af kalendere

Automatiske videolinks

Betalinger med Stripe

Brugerdefineret branding (Doodle Pro)

AI-mødebeskrivelser

Automatiske påmindelser + deadlines

Zapier til CRM- og administratorflows

Kontrol af privatlivets fred

Sikkerhed på virksomhedsniveau

Eksempler fra den virkelige verden

Ledende coach

Bruger skabelon 1 til et opdagelsesopkald til $25

Sender skabelon 3 til en pakke med 6 sessioner

Kører månedlige kontortider via tilmeldingsark

Synkroniserer Outlook-kalender og Zoom

Fitness-træner

Bruger kun skabelon 2 på træningsdage

Bruger skabelon 3 Option B til pakkerabatter

Tilføjer spørgsmål om skadesopdatering

Stripe-betaling + påmindelser forbedrede fremmødeprocenten

Træner for virksomheder

Bruger gruppeafstemninger til at vælge workshopdatoer

Udgiver to tilmeldingsark med 12 pladser hver

Sælger en VIP-intensiv ved hjælp af skabelon 5

Synkroniserer med Google Kalender + Teams + Zapier

Når de er offentliggjort, kører disse links arbejdsgangen, så du kan fokusere på coaching.

Det vigtigste at tage med

Brug betalte opdagelsesopkald til at kvalificere klienter

Hold en konsekvent 60-minutters sessionsside

Sælg pakker med én betaling + et forudbetalt planlægningslink

Brug tilmeldingsark til grupper

Brug VIP-dagsindstillinger til dybdegående arbejde

Slå Stripe til for pålidelige betalinger

Synkroniser kalendere + videolinks for at undgå forvirring

Brug påmindelser og klare regler til at reducere udeblivelser

Kom i gang med bedre planlægning

Vælg en skabelon fra ovenstående, opret din bookingside i Doodle, forbind din kalender, slå Stripe til, og tilføj dit videoværktøj. Del dit link - og lad klienter booke, mens du fokuserer på coaching.

Opret din første bookingside på få minutter.