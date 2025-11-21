Opret en Doodle

5 skabeloner til bookingsider til betalte coachingsessioner

Opdateret: 21. nov. 2025

Trainer teaching or presenting a structured plan.

Table of Contents

    Den hurtigste måde at forenkle betalte coachingsessioner på er at bruge klare bookingsider, der tager imod betaling på forhånd, reducerer administrationen og beskytter din tidsplan.

    Udfordringen for professionelle trænere

    Trænere jonglerer med flere kunder, tidszoner og programformater. Når planlægningen bliver rodet, koster det tid og indtægter.

    Almindelige smertepunkter omfatter:

    • Ubesvarede eller forsinkede betalinger

    • Dobbelt-booking

    • Udeblivelser, der ødelægger klientens momentum

    • Lange e-mail-tråde for at finde en tid

    • Uklare forventninger før sessioner

    Du har brug for bookingsider, der fastsætter regler, opkræver betaling og fjerner gnidninger - alt sammen før I mødes.

    Hvorfor dette er vigtigt for træneren

    Din kalender er motoren i din coachingvirksomhed. Et rent, struktureret planlægningssystem:

    • Opbygger tillid

    • Reducerer antallet af no-shows

    • Sparer timer med administration

    • Holder arbejdsbyrden forudsigelig

    • Forbedrer klientoplevelsen

    Med Doodle kan du:

    • Forbinde Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender eller Apple Kalender

    • Automatisk tilføje links til Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams

    • Indsamle betalinger under booking med Stripe

    • Bruge påmindelser og buffere til at beskytte din tid

    Nedenfor er der fem skabeloner til bookingsider, som du kan udgive i dag.

    Skabelon 1: Betalt opdagelsessession

    Brug denne, når du vil have et kort, fokuseret introopkald og ønsker at reducere antallet af udeblivelser.

    Anbefalet opsætning

    • Titel: Opdagelsessession

    • Varighed: 20-30 minutter

    • Pris: Lille gebyr eller refunderbart depositum via Stripe

    • Tilgængelighed: 2-3 eftermiddage om ugen

    • Buffer: 10 minutter før + efter

    • Placering: Zoom eller Google Meet (tilføjes automatisk af Doodle)

    • Påmindelser: 24 timer + 1 time før

    • Vindue for aflysning: 24 timer

    Spørgsmål til indledning

    • Hvilket mål vil du gerne nå inden for de næste 90 dage?

    • Hvad er den største udfordring, der bremser dig?

    • Hvordan ville succes se ud efter 3 måneder?

    Sådan sætter du det op i Doodle

    1. Opret en bookingside med et tidsrum på 20-30 minutter.

    2. Slå Stripe til, og tilføj et lille gebyr eller depositum.

    3. Tilslut dit videoværktøj, så links vises automatisk.

    4. Brug Doodle AI til at generere en kort mødebeskrivelse.

    Et godt tip:

    Hvis du ønsker, at opkaldet skal føles gratis, kan du opkræve 1 dollar som et depositum, der kan refunderes, for at øge engagementet.

    Skabelon 2: Standard 60-minutters coachingsession

    Perfekt til løbende klientarbejde.

    Anbefalet opsætning

    • Titel: Coachingsession - 60 minutter

    • Varighed: 60 minutter

    • Pris: Fuld pris via Stripe

    • Tilgængelighed: 3-4 blokke pr. dag kun på coachingdage

    • Buffer: 15 minutter før + efter

    • Video: Zoom tilføjes automatisk af Doodle

    • Påmindelser: 48 timer + 2 timer før

    Indledende spørgsmål

    • Hvilke gevinster eller udfordringer er dukket op siden vores sidste session?

    • Hvad er det vigtigste emne i dag?

    • Er der noget materiale, jeg bør gennemgå på forhånd?

    Bedste praksis

    • Begræns antallet af slots pr. dag for at undgå udbrændthed.

    • Brug forbundne kalendere til at blokere personlige begivenheder.

    • Tilføj branding (logo + farver) med Doodle Pro.

    Pro tip:

    Opret to versioner af denne side - forudbetalt vs. betaling pr. session.

    Skabelon 3: Pakkesessioner med forudbetaling

    Pakkesalg reducerer faktureringsfriktionen og stabiliserer indtægterne.

    Mulighed A: Engangsbetaling + separat planlægning

    1. Bookingside 1 → "Betaling af coachingpakke" (Stripe slået til).

    2. Bookingside 2 → "Forudbetalt coachingsession" (ingen betaling nødvendig).

    3. I bekræftelsesmeddelelsen skal du inkludere det forudbetalte link + antal sessioner.

    Mulighed B: Betal pr. session med rabat

    • Indstil en nedsat pris på standardsiden for 60 minutter.

    • Bemærk, at rabatten gælder for 4+ sessioner inden for 90 dage.

    Anbefalede felter til den forudbetalte side

    • Hvor mange sessioner er der tilbage i din pakke?

    • Hvilket resultat er du ude efter?

    • Er der noget, jeg bør gennemgå?

    Tips til planlægning

    • Åbn bookingvinduer i 4-6 uger.

    • Slå påmindelser til for at undgå glemte sessioner.

    • Brug tilmeldingsblanketter til kohorter for at styre begrænsede pladser.

    Skabelon 4: Intro til gruppecoaching eller kontortid

    Fantastisk til at skalere og øge klientværdien.

    Anbefalet opsætning

    • Titel: Introopkald til gruppecoaching / kontortid

    • Varighed: 45-60 minutter

    • Pris: Fast pris pr. plads

    • Tilgængelighed: 1-2 faste tidspunkter om ugen

    • Kapacitet: 5-12 deltagere

    Sæt det op ved hjælp af:

    • Tilmeldingsark: Bedst til faste datoer med begrænset antal pladser

    • Bookingside: Bedst til tilbagevendende gruppemøder

    Anbefalede detaljer

    • Tilføj et videolink, så alle får den samme URL.

    • Brug Hide participant details, hvis det er nødvendigt.

    • Angiv, hvad der skal medbringes, og strukturen for opkaldet.

    Indledende spørgsmål

    • Hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på?

    • Hvad er dit erfaringsniveau med dette emne?

    Et godt tip:

    Brug først en gruppeafstemning til at finde det bedste tidspunkt - op til 1.000 stemmer.

    Skabelon 5: VIP-dag eller intensiv

    Sessioner med høj værdi og høj forberedelse kræver klare regler.

    Anbefalet opsætning

    • Titel: VIP-coachingdag/intensiv

    • Varighed: 3-6 timer med pauser

    • Pris: Premium rate betalt på forhånd

    • Tilgængelighed: 1-2 dage om måneden

    • Buffer: 60 minutter før + 30 minutter efter

    • Påmindelser: En uge, 48 timer og om morgenen

    • Placering: Zoom eller personlig adresse

    Optagelse før sessionen

    • Hvad er de 3 resultater, du ønsker?

    • Hvilke dokumenter skal jeg gennemgå?

    • Vil interessenter deltage på noget tidspunkt?

    Sådan sætter du det op i Doodle

    1. Begræns dagene til dine VIP-datoer.

    2. Indstil lange buffere.

    3. Brug Doodle AI til at tilføje en detaljeret dagsorden.

    4. Slå Stripe til for forudbetaling.

    Tip til levering:

    Bloker 20 minutters pauser hvert 90. minut i din kalender.

    Praktiske indstillinger, der skal inkluderes på alle bookingsider

    Disse indstillinger reducerer gnidninger og øger antallet af fremmøder:

    • Klar titel på sessionen + hvem den er for

    • Pris + betalingstidspunkt + refusionspolitik

    • Automatisk tilføjet videolink

    • Klientens lokale tidszone vises

    • Maks. 2-4 indgangsspørgsmål

    • Buffere omkring sessioner

    • Daglige eller ugentlige bookinggrænser

    • Påmindelser via e-mail og kalender

    Doodle forbinder til din kalender, så konflikter forsvinder automatisk.

    Almindelige fejl at undgå

    Undervisere løber ofte ind i problemer, når:

    • Titlerne er vage eller uklare

    • Optagelsesformularer er for lange

    • Tilgængeligheden er for åben

    • Betalinger er valgfri for sessioner med stor efterspørgsel

    • Påmindelser er svage eller mangler

    • Ingen buffere forårsager back-to-back udmattelse

    • Reglerne for aflysning er uklare

    Afklar alt på forhånd - og lad Doodle håndtere påmindelser og links til omplanlægning.

    Værktøjer og løsninger, der hjælper undervisere

    Doodle forenkler planlægning, betaling og sessionsstyring.

    Centrale værktøjer

    • Bookingside - tilgængelighed i realtid + Stripe-betalinger

    • 1:1 - kuraterede tider for en enkelt klient

    • Tilmeldingsark - gruppesessioner med begrænset antal pladser

    • Gruppeafstemninger - vælg den bedste tid for store grupper

    Nyttige funktioner

    • Integration af kalendere

    • Automatiske videolinks

    • Betalinger med Stripe

    • Brugerdefineret branding (Doodle Pro)

    • AI-mødebeskrivelser

    • Automatiske påmindelser + deadlines

    • Zapier til CRM- og administratorflows

    • Kontrol af privatlivets fred

    • Sikkerhed på virksomhedsniveau

    Eksempler fra den virkelige verden

    Ledende coach

    • Bruger skabelon 1 til et opdagelsesopkald til $25

    • Sender skabelon 3 til en pakke med 6 sessioner

    • Kører månedlige kontortider via tilmeldingsark

    • Synkroniserer Outlook-kalender og Zoom

    Fitness-træner

    • Bruger kun skabelon 2 på træningsdage

    • Bruger skabelon 3 Option B til pakkerabatter

    • Tilføjer spørgsmål om skadesopdatering

    • Stripe-betaling + påmindelser forbedrede fremmødeprocenten

    Træner for virksomheder

    • Bruger gruppeafstemninger til at vælge workshopdatoer

    • Udgiver to tilmeldingsark med 12 pladser hver

    • Sælger en VIP-intensiv ved hjælp af skabelon 5

    • Synkroniserer med Google Kalender + Teams + Zapier

    Når de er offentliggjort, kører disse links arbejdsgangen, så du kan fokusere på coaching.

    Det vigtigste at tage med

    • Brug betalte opdagelsesopkald til at kvalificere klienter

    • Hold en konsekvent 60-minutters sessionsside

    • Sælg pakker med én betaling + et forudbetalt planlægningslink

    • Brug tilmeldingsark til grupper

    • Brug VIP-dagsindstillinger til dybdegående arbejde

    • Slå Stripe til for pålidelige betalinger

    • Synkroniser kalendere + videolinks for at undgå forvirring

    • Brug påmindelser og klare regler til at reducere udeblivelser

    Kom i gang med bedre planlægning

    Vælg en skabelon fra ovenstående, opret din bookingside i Doodle, forbind din kalender, slå Stripe til, og tilføj dit videoværktøj. Del dit link - og lad klienter booke, mens du fokuserer på coaching.

    Opret din første bookingside på få minutter.

