पेड कोचिंग सत्रों के लिए 5 बुकिंग पेज टेम्पलेट्स

पेड कोचिंग सत्रों को सरल बनाने का सबसे तेज़ तरीका है स्पष्ट बुकिंग पेज का उपयोग करना जो अग्रिम भुगतान लेते हैं, प्रशासनिक कार्य कम करते हैं, और आपके शेड्यूल की सुरक्षा करते हैं।

प्रशिक्षक पेशेवरों के सामने चुनौती

ट्रेनर्स कई ग्राहकों, समय क्षेत्रों और कार्यक्रम प्रारूपों के बीच तालमेल बिठाते हैं। जब शेड्यूलिंग अव्यवस्थित हो जाती है, तो इससे समय और राजस्व की हानि होती है।

सामान्य दर्द के बिंदु शामिल हैं:

चूकी हुई या विलंबित भुगतान

दोहरी बुकिंग

ग्राहक की गति को बाधित करने वाले अनुपस्थितियाँ

समय खोजने के लिए लंबी ईमेल श्रृंखलाएँ

सत्रों से पहले अस्पष्ट अपेक्षाएँ

आपको ऐसे बुकिंग पेजों की आवश्यकता है जो नियम निर्धारित करें, भुगतान एकत्र करें, और मिलने से पहले ही बाधाओं को दूर कर दें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

प्रशिक्षक के लिए यह क्यों मायने रखता है

आपका कैलेंडर आपके कोचिंग व्यवसाय का इंजन है। एक स्वच्छ, संरचित शेड्यूलिंग प्रणाली:

भरोसा बढ़ाता है

गैर-हाज़िरी कम करता है

प्रशासनिक कार्यों में घंटों की बचत

कार्यभार को पूर्वानुमेय बनाए रखता है

ग्राहक अनुभव में सुधार करता है

Doodle के साथ, आप कर सकते हैं:

Google कैलेंडर, Microsoft Outlook कैलेंडर, या Apple कैलेंडर कनेक्ट करें

स्वचालित रूप से ज़ूम, गूगल मीट, सिस्को या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिंक जोड़ें

Stripe के साथ बुकिंग के दौरान भुगतान एकत्र करें

अपना समय सुरक्षित रखने के लिए रिमाइंडर और बफ़र्स का उपयोग करें।

नीचे पाँच बुकिंग पेज टेम्पलेट दिए गए हैं जिन्हें आप आज ही प्रकाशित कर सकते हैं।

टेम्पलेट 1: सशुल्क खोज सत्र

जब आप एक संक्षिप्त, केंद्रित परिचयात्मक कॉल चाहते हैं और अनुपस्थितियों को कम करना चाहते हैं, तो इसका उपयोग करें।

अनुशंसित सेटअप

शीर्षक: खोज सत्र

अवधि: 20–30 मिनट

कीमत: Stripe के माध्यम से छोटी फीस या वापसी योग्य जमा

उपलब्धता: साप्ताहिक 2–3 दोपहरें

बफ़र: 10 मिनट पहले और बाद में

स्थान: ज़ूम या गूगल मीट (Doodle द्वारा स्वचालित रूप से जोड़ा गया)

रिमाइंडर: 24 घंटे + 1 घंटा पहले

रद्दीकरण विंडो: 24 घंटे

प्रवेश प्रश्न

आप अगले 90 दिनों में कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहेंगे?

आपकी गति धीमी करने वाली मुख्य चुनौती क्या है?

तीन महीने बाद सफलता कैसी दिखेगी?

Doodle में इसे कैसे सेट करें

20–30 मिनट के स्लॉट के साथ एक बुकिंग पेज बनाएँ। Stripe चालू करें और एक छोटी सी फीस या जमा राशि जोड़ें। अपने वीडियो टूल को कनेक्ट करें ताकि लिंक स्वचालित रूप से दिखाई दें। एक संक्षिप्त बैठक विवरण उत्पन्न करने के लिए Doodle एआई का उपयोग करें।

Pro टिप:

यदि आप चाहते हैं कि कॉल नि:शुल्क हो, तो प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए $1 की वापसी योग्य जमा राशि चार्ज करें।

टेम्पलेट 2: मानक 60-मिनट का कोचिंग सत्र

चलर रहे ग्राहक कार्य के लिए उत्तम।

अनुशंसित सेटअप

शीर्षक: कोचिंग सत्र – 60 मिनट

अवधि: 60 मिनट

कीमत: Stripe के माध्यम से पूर्ण दर

उपलब्धता: केवल कोचिंग वाले दिनों में प्रतिदिन 3–4 ब्लॉक

बफ़र: 15 मिनट पहले और बाद में

वीडियो: Doodle द्वारा स्वतः जोड़ा गया ज़ूम

स्मरण: 48 घंटे + 2 घंटे पहले

प्रवेश संबंधी प्रश्न

हमारी पिछली बैठक के बाद से क्या जीत हासिल हुई या क्या चुनौतियाँ सामने आईं?

आज का शीर्ष विषय क्या है?

क्या मुझे पहले से कोई सामग्री देखनी चाहिए?

सर्वोत्तम प्रथाएँ

बर्नआउट से बचने के लिए प्रतिदिन स्लॉट्स की संख्या सीमित करें।

व्यक्तिगत कार्यक्रमों को ब्लॉक करने के लिए जुड़े कैलेंडर का उपयोग करें।

Doodle Pro के साथ ब्रांडिंग (लोगो + रंग) जोड़ें।

Pro टिप:

इस पृष्ठ के दो संस्करण बनाएँ — प्रीपेड बनाम पे-पर-सेशन।

टेम्पलेट 3: अग्रिम भुगतान के साथ पैकेज सत्र

पैकेज बिक्री बिलिंग में होने वाली अड़चनों को कम करती है और राजस्व को स्थिर करती है।

विकल्प A: एकमुश्त भुगतान + अलग से समय-निर्धारण

बुकिंग पेज 1 → "कोचिंग पैकेज भुगतान" (Stripe चालू)। बुकिंग पेज 2 → "पूर्व-भुगतान कोचिंग सत्र" (भुगतान की आवश्यकता नहीं) पुष्टि संदेश में प्रीपेड लिंक और सत्रों की संख्या शामिल करें।

विकल्प बी: रियायती दर पर प्रति सत्र भुगतान

मानक 60-मिनट के पेज पर छूट वाली कीमत निर्धारित करें।

ध्यान दें कि यह छूट 90 दिनों में 4 या अधिक सत्रों पर लागू होती है।

प्रीपेड पेज के लिए अनुशंसित फ़ील्ड

आपके पैकेज में कितने सत्र बचे हैं?

आप किस परिणाम को लक्षित कर रहे हैं?

क्या कुछ है जिसे मुझे समीक्षा करनी चाहिए?

अनुसूचीकरण के सुझाव

4–6 सप्ताह के लिए बुकिंग विंडो खोलें।

भुलाए गए सत्रों से बचने के लिए रिमाइंडर चालू करें।

समूहों के लिए सीमित सीटों का प्रबंधन करने हेतु साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

टेम्पलेट 4: समूह कोचिंग परिचय या कार्यालय समय

स्केल करने और क्लाइंट के मूल्य को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट।

अनुशंसित सेटअप

शीर्षक: समूह कोचिंग परिचय कॉल / कार्यालय समय

अवधि: 45–60 मिनट

कीमत: प्रति सीट एक समान दर

उपलब्धता: प्रति सप्ताह 1–2 सेट समय

क्षमता: 5–12 प्रतिभागी

इसे निम्नलिखित का उपयोग करके सेट करें:

साइन-अप शीट: निश्चित तिथियों और सीमित सीटों के लिए सर्वोत्तम

बुकिंग पेज: आवर्ती समूह बैठकों के लिए सर्वोत्तम

अनुशंसित विवरण

एक वीडियो लिंक जोड़ें ताकि सभी को एक ही जॉइन URL मिल सके।

यदि आवश्यक हो तो प्रतिभागी विवरण छिपाएँ।

क्या लाना है और कॉल की संरचना शामिल करें।

प्रवेश संबंधी प्रश्न

आप एक ऐसा कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका उत्तर आप चाहते हैं?

इस विषय में आपका अनुभव स्तर क्या है?

Pro टिप:

सबसे अच्छा समय खोजने के लिए पहले ग्रुप पोल का उपयोग करें — 1,000 वोट तक।

टेम्पलेट 5: वीआईपी दिवस या गहन कार्यक्रम

उच्च-मूल्य, उच्च-तैयारी वाले सत्रों के लिए स्पष्ट नियम आवश्यक हैं।

अनुशंसित सेटअप

शीर्षक: वीआईपी कोचिंग दिवस / गहन

अवधि: ब्रेक सहित 3–6 घंटे

कीमत: Premium दर अग्रिम रूप से अदा की गई

उपलब्धता: महीने में 1–2 दिन

बफ़र: 60 मिनट पहले + 30 मिनट बाद

स्मरण: एक सप्ताह, 48 घंटे, और सुबह

स्थान: ज़ूम या व्यक्तिगत पते पर

पूर्व-सत्र जानकारी-संग्रह

आपके तीन परिणाम क्या हैं जिन्हें आप चाहते हैं?

मुझे किन दस्तावेज़ों की समीक्षा करनी चाहिए?

क्या हितधारक किसी भी समय शामिल होंगे?

Doodle में इसे कैसे सेट करें

अपने वीआईपी तिथियों के लिए दिनों को सीमित करें। लंबे बफ़र्स सेट करें। विस्तृत एजेंडा जोड़ने के लिए Doodle एआई का उपयोग करें। अग्रिम भुगतान के लिए Stripe चालू करें।

डिलीवरी टिप:

अपने कैलेंडर में हर 90 मिनट में 20 मिनट के ब्रेक ब्लॉक करें।

हर बुकिंग पेज पर शामिल करने के लिए व्यावहारिक सेटिंग्स

ये सेटिंग्स घर्षण को कम करती हैं और शो दरों को बढ़ाती हैं:

सत्र का स्पष्ट शीर्षक + यह किसके लिए है

कीमत + भुगतान का समय + रिफंड नीति

स्वचालित रूप से जोड़ा गया वीडियो लिंक

ग्राहक का स्थानीय समय क्षेत्र प्रदर्शित किया गया

अधिकतम 2–4 प्रवेश प्रश्न

सत्रों के आसपास बफ़र्स

दैनिक या साप्ताहिक बुकिंग सीमाएँ

ईमेल + कैलेंडर रिमाइंडर

Doodle आपके कैलेंडर से जुड़ जाता है ताकि टकराव अपने आप गायब हो जाएँ।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

प्रशिक्षक अक्सर समस्याओं का सामना करते हैं जब:

शीर्षक अस्पष्ट या स्पष्ट नहीं हैं।

प्रवेश फॉर्म बहुत लंबे हैं।

उपलब्धता बहुत अधिक खुली है

उच्च-मांग वाले सत्रों के लिए भुगतान वैकल्पिक हैं।

रिमाइंडर कमजोर हैं या अनुपस्थित हैं।

कोई बफ़र न होने से लगातार संसाधनों की कमी होती है।

रद्दीकरण के नियम अस्पष्ट हैं।

सब कुछ पहले से ही स्पष्ट कर लें — और रिमाइंडर व पुनःनिर्धारण लिंक के लिए Doodle को संभालने दें।

टूल और समाधान जो प्रशिक्षकों की मदद करते हैं

Doodle शेड्यूलिंग, भुगतान और सत्र प्रबंधन को सरल बनाता है।

मुख्य उपकरण

बुकिंग पेज — वास्तविक समय में उपलब्धता + स्ट्राइप भुगतान

1:1 — एक ही ग्राहक के लिए समर्पित समय

साइन-अप शीट्स — सीमित सीटों वाले समूह सत्र

ग्रुप पोल — बड़े समूहों के लिए सबसे अच्छा समय चुनें

उपयोगी विशेषताएँ

कैलेंडर एकीकरण

स्वचालित वीडियो लिंक

Stripe से भुगतान

कस्टम ब्रांडिंग (Doodle Pro)

एआई बैठक विवरण

स्वचालित अनुस्मारक + समय-सीमाएँ

सीआरएम और एडमिन फ़्लो के लिए ज़ैपियर

गोपनीयता नियंत्रण

एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा

वास्तविक दुनिया के उदाहरण

कार्यकारी कोच

$25 की डिस्कवरी कॉल के लिए टेम्पलेट 1 का उपयोग करता है।

6-सत्र पैकेज के लिए टेम्पलेट 3 भेजता है।

साइन-अप शीट्स के माध्यम से मासिक कार्यालय समय आयोजित करता है।

आउटलुक कैलेंडर और ज़ूम को सिंक करता है

फिटनेस कोच

प्रशिक्षण के दिनों में केवल टेम्पलेट 2 का उपयोग करें।

पैकेज छूटों के लिए टेम्पलेट 3 विकल्प B का उपयोग करता है।

चोट-अपडेट इनटेक प्रश्न जोड़ता है

Stripe भुगतान + रिमाइंडर ने शो रेट में सुधार किया।

कॉर्पोरेट प्रशिक्षक

कार्यशाला की तारीखें चुनने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करता है

प्रत्येक में 12 सीटों के साथ दो साइन-अप शीट्स प्रकाशित करता है।

टेम्पलेट 5 का उपयोग करके एक वीआईपी इंटेंसिव बेचता है

Google कैलेंडर + टीम्स + ज़ेपियर के साथ सिंक करता है

एक बार प्रकाशित होने पर, ये लिंक वर्कफ़्लो चलाते हैं ताकि आप कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

मुख्य बातें

ग्राहकों को योग्य बनाने के लिए सशुल्क डिस्कवरी कॉल्स का उपयोग करें।

एक सुसंगत 60-मिनट सत्र पेज बनाए रखें

एक ही भुगतान + एक प्रीपेड शेड्यूलिंग लिंक के साथ पैकेज बेचें

समूहों के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें

गहन विश्लेषण कार्य के लिए वीआईपी डे सेटिंग्स का उपयोग करें।

विश्वसनीय भुगतानों के लिए Stripe चालू करें

भ्रम से बचने के लिए कैलेंडर और वीडियो लिंक सिंक करें।

उपस्थिति न होने की घटनाओं को कम करने के लिए अनुस्मारक और स्पष्ट नियमों का उपयोग करें।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

ऊपर से एक टेम्पलेट चुनें, Doodle में अपना बुकिंग पेज बनाएं, अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, Stripe चालू करें, और अपना वीडियो टूल जोड़ें। अपना लिंक शेयर करें — और जब आप कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करें, तब ग्राहक बुकिंग कर सकें।

कुछ ही मिनटों में अपना पहला बुकिंग पेज बनाएँ।