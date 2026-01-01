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Planowanie

5 szablonów Booking Pages dla płatnych sesji coachingowych

Czas czytania: 10 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Trainer teaching or presenting a structured plan.

Najszybszym sposobem na uproszczenie płatnych sesji coachingowych jest korzystanie z przejrzystych Booking Pages, które umożliwiają płatność z góry, ograniczają nakład pracy administracyjnej i chronią Twój harmonogram.

Wyzwania stojące przed specjalistami ds. szkoleń

Trenerzy muszą godzić obowiązki związane z wieloma klientami, strefami czasowymi i różnymi formatami programów. Gdy planowanie staje się chaotyczne, wiąże się to ze stratą czasu i przychodów.

Do typowych problemów należą:

  • Brak płatności lub opóźnienia w płatnościach

  • Podwójna rezerwacja

  • Niepojawienie się na spotkaniu, które hamuje dynamikę współpracy z klientem

  • Długie wątki e-mailowe w celu ustalenia terminu

  • Niejasne oczekiwania przed sesjami

Potrzebujesz stron Booking Page, które ustalają zasady, pobierają opłaty i eliminują utrudnienia — a wszystko to jeszcze przed spotkaniem.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Dlaczego ma to znaczenie dla trenera

Twój kalendarz to serce Twojej działalności coachingowej. Przejrzysty, uporządkowany system planowania:

  • Buduje zaufanie

  • Ogranicza liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu

  • Oszczędza wiele godzin pracy administracyjnej

  • Zapewnia przewidywalność obciążenia pracą

  • Poprawia komfort obsługi klienta

Dzięki Doodle możesz:

  • Połącz Kalendarz Google, Kalendarz programu Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple

  • Automatyczne dodawanie linków do Zoom, Google Meet, Cisco lub Microsoft Teams

  • Pobieraj opłaty podczas rezerwacji za pomocą Stripe

  • Wykorzystaj przypomnienia i rezerwy czasu, aby chronić swój czas

Poniżej znajduje się pięć szablonów Booking Pages, które możesz opublikować już dziś.

Szablon 1: Płatna sesja zapoznawcza

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz przeprowadzić krótką, konkretną rozmowę wprowadzającą i ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniu.

Zalecana konfiguracja

  • Tytuł: Sesja zapoznawcza

  • Czas trwania: 20–30 minut

  • Cena: Niewielka opłata lub zwrotna kaucja za pośrednictwem serwisu Stripe

  • Dostępność: 2–3 popołudnia w tygodniu

  • Bufor: 10 minut przed i po

  • Miejsce: Zoom lub Google Meet (dodane automatycznie przez Doodle)

  • Przypomnienia: 24 godziny + 1 godzina przed

  • Okres anulowania: 24 godziny

Pytania wstępne

  • Jaki cel chciałbyś osiągnąć w ciągu najbliższych 90 dni?

  • Co jest głównym wyzwaniem, które spowalnia twoje działania?

  • Jak wyglądałby sukces po 3 miesiącach?

Jak to skonfigurować w serwisie Doodle

  1. Utwórz Booking Page z przedziałem czasowym trwającym 20–30 minut.

  2. Włącz usługę Stripe i ustaw niewielką opłatę lub kaucję.

  3. Podłącz swoje narzędzie do obsługi wideo, aby linki pojawiały się automatycznie.

  4. Skorzystaj z Doodle AI, aby wygenerować krótki opis spotkania.

Wskazówka od profesjonalisty:

Jeśli chcesz, aby rozmowa miała swobodny charakter, pobierz 1 dolara jako zwrotną kaucję, aby zwiększyć zaangażowanie rozmówców.

Szablon 2: Standardowa 60-minutowa sesja coachingowa

Idealne rozwiązanie do bieżącej współpracy z klientami.

Zalecana konfiguracja

  • Tytuł: Sesja coachingowa – 60 minut

  • Czas trwania: 60 minut

  • Cena: Pełna stawka za pośrednictwem Stripe

  • Dostępność: 3–4 bloki dziennie, wyłącznie w dni treningowe

  • Okres buforowy: 15 minut przed i po

  • Film: Zoom dodany automatycznie przez Doodle

  • Przypomnienia: 48 godzin + 2 godziny przed

Pytania wstępne

  • Jakie sukcesy lub wyzwania pojawiły się od czasu naszej ostatniej sesji?

  • Jaki jest najważniejszy temat dnia?

  • Czy są jakieś materiały, z którymi powinienem się wcześniej zapoznać?

Najlepsze praktyki

  • Ogranicz liczbę sesji dziennie, aby uniknąć wypalenia.

  • Skorzystaj z połączonych kalendarzy, aby zarezerwować terminy na wydarzenia prywatne.

  • Dodaj elementy identyfikacji wizualnej (logo i kolory) za pomocą Doodle Pro.

Wskazówka od profesjonalisty:

Utwórz dwie wersje tej strony — z opcją przedpłaty i z opcją płatności za sesję.

Szablon 3: Pakiety sesji z płatnością z góry

Sprzedaż pakietowa ogranicza problemy związane z rozliczeniami i stabilizuje przychody.

Opcja A: Płatność jednorazowa + osobne ustalanie terminów

  1. Booking Page 1 → „Płatność za pakiet coachingowy” (z włączoną usługą Stripe).

  2. Booking Page 2 → „Sesja coachingowa opłacona z góry” (nie wymaga płatności).

  3. W wiadomości potwierdzającej proszę podać link do przedpłaty oraz liczbę sesji.

Opcja B: Opłata za sesję według obniżonej stawki

  • Ustal cenę promocyjną na standardowej stronie 60-minutowej.

  • Uwaga: zniżka dotyczy co najmniej 4 sesji w ciągu 90 dni.

Pole zalecane na stronie dotyczącej usług przedpłaconych

  • Ile sesji pozostało w Twoim pakiecie?

  • Jaki wynik chcesz osiągnąć?

  • Czy jest coś, co powinienem przejrzeć?

Wskazówki dotyczące planowania

  • Okresy rezerwacji trwają od 4 do 6 tygodni.

  • Włącz przypomnienia, aby nie przegapić sesji.

  • W przypadku grup należy korzystać z Sign-up Sheets, aby zarządzać ograniczoną liczbą miejsc.

Szablon 4: Wprowadzenie do coachingu grupowego lub konsultacje

Doskonałe rozwiązanie do skalowania działalności i zwiększania wartości dla klienta.

Zalecana konfiguracja

  • Tytuł: Rozmowa wprowadzająca dotycząca coachingu grupowego / Godziny konsultacji

  • Czas trwania: 45–60 minut

  • Cena: Stawka ryczałtowa za miejsce

  • Dostępność: 1–2 sesje tygodniowo

  • Liczba miejsc: 5–12 uczestników

Skonfiguruj to za pomocą:

  • Sign-up Sheet: Najlepsze rozwiązanie w przypadku ustalonych terminów i ograniczonej liczby miejsc

  • Booking Page: Najlepsza opcja do organizowania cyklicznych spotkań grupowych

Zalecane szczegóły

  • Dodaj link do filmu, aby wszyscy otrzymali ten sam adres URL do dołączenia.

  • W razie potrzeby skorzystaj z opcji „Ukryj dane uczestnika”.

  • Należy podać, co należy zabrać ze sobą, oraz omówić przebieg rozmowy.

Pytania wstępne

  • Na jakie pytanie chciałbyś uzyskać odpowiedź?

  • Jakie masz doświadczenie w tej dziedzinie?

Wskazówka od profesjonalisty:

Najpierw skorzystaj z Group Poll, aby ustalić najlepszy termin — maksymalnie 1 000 głosów.

Szablon 5: Dzień VIP lub kurs intensywny

Sesje o dużej wartości i wymagające intensywnego przygotowania wymagają jasnych zasad.

Zalecana konfiguracja

  • Tytuł: Dzień coachingu VIP / Kurs intensywny

  • Czas trwania: 3–6 godzin z przerwami

  • Cena: Stawka premium płatna z góry

  • Dostępność: 1–2 dni w miesiącu

  • Rezerwa czasowa: 60 minut przed + 30 minut po

  • Przypomnienia: tydzień przed, 48 godzin przed oraz rano w dniu wydarzenia

  • Miejsce: spotkanie na platformie Zoom lub osobiście

Wywiad wstępny przed sesją

  • Jakie są trzy wyniki, których oczekujesz?

  • Jakie dokumenty powinienem przejrzeć?

  • Czy zainteresowane strony dołączą w którymś momencie?

Jak to skonfigurować w serwisie Doodle

  1. Ogranicz liczbę dni do tych, w których masz status VIP.

  2. Ustaw długie bufory.

  3. Skorzystaj z Doodle AI, aby dodać szczegółowy plan spotkania.

  4. Włącz opcję Stripe dla płatności z góry.

Wskazówka dotycząca dostawy:

W kalendarzu zaplanuj 20-minutowe przerwy co 90 minut.

Praktyczne elementy, które warto umieścić na każdej Booking Page

Te ustawienia zmniejszają tarcie i zwiększają częstotliwość wyświetlania:

  • Jasny tytuł sesji + dla kogo jest przeznaczona

  • Cena + termin płatności + zasady zwrotu

  • Automatycznie dodany link do filmu

  • Wyświetlana jest lokalna strefa czasowa klienta

  • Maksymalnie 2–4 pytania wstępne

  • Bufory związane z sesjami

  • Dzienne lub tygodniowe limity rezerwacji

  • Powiadomienia e-mailowe i kalendarzowe

Aplikacja Doodle łączy się z Twoim kalendarzem, dzięki czemu kolizje terminów znikają automatycznie.

Typowe błędy, których należy unikać

Trenerzy często napotykają problemy, gdy:

  • Tytuły są nieprecyzyjne lub niejasne

  • Formularze rejestracyjne są zbyt długie

  • Dostępność jest zbyt szeroka

  • W przypadku sesji cieszących się dużym zainteresowaniem opłaty są dobrowolne

  • Przypomnienia są słabe lub ich brakuje

  • Brak buforów powoduje wyczerpanie zasobów jeden po drugim

  • Zasady anulowania rezerwacji są niejasne

Wyjaśnij wszystko z góry — a Doodle zajmie się przypomnieniami i linkami do zmiany terminu.

Narzędzia i rozwiązania, które pomagają trenerom

Doodle ułatwia planowanie, rozliczanie i zarządzanie sesjami.

Podstawowe narzędzia

  • Booking Page — dostępność w czasie rzeczywistym + płatności przez Stripe

  • 1:1 — terminy ustalone indywidualnie dla jednego klienta

  • Sign-up Sheets — sesje grupowe z ograniczoną liczbą miejsc

  • Group Poll — wybierz najlepszy termin dla dużych grup

Przydatne funkcje

  • Integracje z kalendarzami

  • Automatyczne linki do filmów

  • Płatności za pośrednictwem Stripe

  • Indywidualne oznakowanie (Doodle Pro)

  • Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji

  • Automatyczne przypomnienia + terminy

  • Zapier do obsługi CRM i procesów administracyjnych

  • Ustawienia prywatności

  • Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym

Przykłady z życia wzięte

Trener kadry kierowniczej

  • Wykorzystuje szablon nr 1 do rozmowy wstępnej za 25 dolarów

  • Wysyła szablon nr 3 dotyczący pakietu obejmującego 6 sesji

  • Co miesiąc organizuje dyżury biurowe na podstawie Sign-up Sheet

  • Synchronizuje kalendarz programu Outlook z aplikacją Zoom

Trener fitness

  • Wykorzystuje szablon nr 2 wyłącznie w dni treningowe

  • Wykorzystuje szablon 3, opcja B, w celu uzyskania zniżek pakietowych

  • Dodaje pytania dotyczące zgłaszania aktualnych informacji o kontuzjach

  • Płatności przez Stripe + przypomnienia zwiększyły wskaźnik wyświetleń

Trener korporacyjny

  • Wykorzystuje Group Polls do wyboru terminów warsztatów

  • Publikuje dwa Sign-up Sheets, po 12 miejsc w każdym

  • Oferuje intensywny kurs VIP z wykorzystaniem szablonu nr 5

  • Synchronizuje się z Kalendarzem Google, Teams i Zapier

Po opublikowaniu linki te uruchamiają proces, dzięki czemu możesz skupić się na coachingu.

Najważniejsze wnioski

  • Wykorzystaj płatne rozmowy wstępne do weryfikacji potencjalnych klientów

  • Utrzymuj stałą długość sesji wynoszącą 60 minut

  • Sprzedawaj pakiety z jedną płatnością + linkiem do rezerwacji z opcją przedpłaty

  • Korzystaj z Sign-up Sheets dla grup

  • Skorzystaj z ustawień „Dnia VIP”, aby poświęcić się pracy wymagającej głębokiego skupienia

  • Włącz Stripe, aby zapewnić niezawodne płatności

  • Zsynchronizuj kalendarze i linki do filmów, aby uniknąć nieporozumień

  • Wykorzystaj przypomnienia i jasne zasady, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach

Zacznij od lepszego planowania

Wybierz szablon z powyższej listy, stwórz swoją Booking Page w serwisie Doodle, połącz ją ze swoim kalendarzem, włącz obsługę Stripe i dodaj narzędzie do wideokonferencji. Udostępnij link — i pozwól klientom rezerwować terminy, podczas gdy Ty skupisz się na coachingu.

Stwórz swoją pierwszą Booking Page w kilka minut.

Nie jest wymagana karta kredytowa

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