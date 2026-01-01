5 szablonów Booking Pages dla płatnych sesji coachingowych
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Najszybszym sposobem na uproszczenie płatnych sesji coachingowych jest korzystanie z przejrzystych Booking Pages, które umożliwiają płatność z góry, ograniczają nakład pracy administracyjnej i chronią Twój harmonogram.
Wyzwania stojące przed specjalistami ds. szkoleń
Trenerzy muszą godzić obowiązki związane z wieloma klientami, strefami czasowymi i różnymi formatami programów. Gdy planowanie staje się chaotyczne, wiąże się to ze stratą czasu i przychodów.
Do typowych problemów należą:
Brak płatności lub opóźnienia w płatnościach
Podwójna rezerwacja
Niepojawienie się na spotkaniu, które hamuje dynamikę współpracy z klientem
Długie wątki e-mailowe w celu ustalenia terminu
Niejasne oczekiwania przed sesjami
Potrzebujesz stron Booking Page, które ustalają zasady, pobierają opłaty i eliminują utrudnienia — a wszystko to jeszcze przed spotkaniem.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Dlaczego ma to znaczenie dla trenera
Twój kalendarz to serce Twojej działalności coachingowej. Przejrzysty, uporządkowany system planowania:
Buduje zaufanie
Ogranicza liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu
Oszczędza wiele godzin pracy administracyjnej
Zapewnia przewidywalność obciążenia pracą
Poprawia komfort obsługi klienta
Dzięki Doodle możesz:
Połącz Kalendarz Google, Kalendarz programu Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple
Automatyczne dodawanie linków do Zoom, Google Meet, Cisco lub Microsoft Teams
Pobieraj opłaty podczas rezerwacji za pomocą Stripe
Wykorzystaj przypomnienia i rezerwy czasu, aby chronić swój czas
Poniżej znajduje się pięć szablonów Booking Pages, które możesz opublikować już dziś.
Szablon 1: Płatna sesja zapoznawcza
Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz przeprowadzić krótką, konkretną rozmowę wprowadzającą i ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniu.
Zalecana konfiguracja
Tytuł: Sesja zapoznawcza
Czas trwania: 20–30 minut
Cena: Niewielka opłata lub zwrotna kaucja za pośrednictwem serwisu Stripe
Dostępność: 2–3 popołudnia w tygodniu
Bufor: 10 minut przed i po
Miejsce: Zoom lub Google Meet (dodane automatycznie przez Doodle)
Przypomnienia: 24 godziny + 1 godzina przed
Okres anulowania: 24 godziny
Pytania wstępne
Jaki cel chciałbyś osiągnąć w ciągu najbliższych 90 dni?
Co jest głównym wyzwaniem, które spowalnia twoje działania?
Jak wyglądałby sukces po 3 miesiącach?
Jak to skonfigurować w serwisie Doodle
Utwórz Booking Page z przedziałem czasowym trwającym 20–30 minut.
Włącz usługę Stripe i ustaw niewielką opłatę lub kaucję.
Podłącz swoje narzędzie do obsługi wideo, aby linki pojawiały się automatycznie.
Skorzystaj z Doodle AI, aby wygenerować krótki opis spotkania.
Wskazówka od profesjonalisty:
Jeśli chcesz, aby rozmowa miała swobodny charakter, pobierz 1 dolara jako zwrotną kaucję, aby zwiększyć zaangażowanie rozmówców.
Szablon 2: Standardowa 60-minutowa sesja coachingowa
Idealne rozwiązanie do bieżącej współpracy z klientami.
Zalecana konfiguracja
Tytuł: Sesja coachingowa – 60 minut
Czas trwania: 60 minut
Cena: Pełna stawka za pośrednictwem Stripe
Dostępność: 3–4 bloki dziennie, wyłącznie w dni treningowe
Okres buforowy: 15 minut przed i po
Film: Zoom dodany automatycznie przez Doodle
Przypomnienia: 48 godzin + 2 godziny przed
Pytania wstępne
Jakie sukcesy lub wyzwania pojawiły się od czasu naszej ostatniej sesji?
Jaki jest najważniejszy temat dnia?
Czy są jakieś materiały, z którymi powinienem się wcześniej zapoznać?
Najlepsze praktyki
Ogranicz liczbę sesji dziennie, aby uniknąć wypalenia.
Skorzystaj z połączonych kalendarzy, aby zarezerwować terminy na wydarzenia prywatne.
Dodaj elementy identyfikacji wizualnej (logo i kolory) za pomocą Doodle Pro.
Wskazówka od profesjonalisty:
Utwórz dwie wersje tej strony — z opcją przedpłaty i z opcją płatności za sesję.
Szablon 3: Pakiety sesji z płatnością z góry
Sprzedaż pakietowa ogranicza problemy związane z rozliczeniami i stabilizuje przychody.
Opcja A: Płatność jednorazowa + osobne ustalanie terminów
Booking Page 1 → „Płatność za pakiet coachingowy” (z włączoną usługą Stripe).
Booking Page 2 → „Sesja coachingowa opłacona z góry” (nie wymaga płatności).
W wiadomości potwierdzającej proszę podać link do przedpłaty oraz liczbę sesji.
Opcja B: Opłata za sesję według obniżonej stawki
Ustal cenę promocyjną na standardowej stronie 60-minutowej.
Uwaga: zniżka dotyczy co najmniej 4 sesji w ciągu 90 dni.
Pole zalecane na stronie dotyczącej usług przedpłaconych
Ile sesji pozostało w Twoim pakiecie?
Jaki wynik chcesz osiągnąć?
Czy jest coś, co powinienem przejrzeć?
Wskazówki dotyczące planowania
Okresy rezerwacji trwają od 4 do 6 tygodni.
Włącz przypomnienia, aby nie przegapić sesji.
W przypadku grup należy korzystać z Sign-up Sheets, aby zarządzać ograniczoną liczbą miejsc.
Szablon 4: Wprowadzenie do coachingu grupowego lub konsultacje
Doskonałe rozwiązanie do skalowania działalności i zwiększania wartości dla klienta.
Zalecana konfiguracja
Tytuł: Rozmowa wprowadzająca dotycząca coachingu grupowego / Godziny konsultacji
Czas trwania: 45–60 minut
Cena: Stawka ryczałtowa za miejsce
Dostępność: 1–2 sesje tygodniowo
Liczba miejsc: 5–12 uczestników
Skonfiguruj to za pomocą:
Sign-up Sheet: Najlepsze rozwiązanie w przypadku ustalonych terminów i ograniczonej liczby miejsc
Booking Page: Najlepsza opcja do organizowania cyklicznych spotkań grupowych
Zalecane szczegóły
Dodaj link do filmu, aby wszyscy otrzymali ten sam adres URL do dołączenia.
W razie potrzeby skorzystaj z opcji „Ukryj dane uczestnika”.
Należy podać, co należy zabrać ze sobą, oraz omówić przebieg rozmowy.
Pytania wstępne
Na jakie pytanie chciałbyś uzyskać odpowiedź?
Jakie masz doświadczenie w tej dziedzinie?
Wskazówka od profesjonalisty:
Najpierw skorzystaj z Group Poll, aby ustalić najlepszy termin — maksymalnie 1 000 głosów.
Szablon 5: Dzień VIP lub kurs intensywny
Sesje o dużej wartości i wymagające intensywnego przygotowania wymagają jasnych zasad.
Zalecana konfiguracja
Tytuł: Dzień coachingu VIP / Kurs intensywny
Czas trwania: 3–6 godzin z przerwami
Cena: Stawka premium płatna z góry
Dostępność: 1–2 dni w miesiącu
Rezerwa czasowa: 60 minut przed + 30 minut po
Przypomnienia: tydzień przed, 48 godzin przed oraz rano w dniu wydarzenia
Miejsce: spotkanie na platformie Zoom lub osobiście
Wywiad wstępny przed sesją
Jakie są trzy wyniki, których oczekujesz?
Jakie dokumenty powinienem przejrzeć?
Czy zainteresowane strony dołączą w którymś momencie?
Jak to skonfigurować w serwisie Doodle
Ogranicz liczbę dni do tych, w których masz status VIP.
Ustaw długie bufory.
Skorzystaj z Doodle AI, aby dodać szczegółowy plan spotkania.
Włącz opcję Stripe dla płatności z góry.
Wskazówka dotycząca dostawy:
W kalendarzu zaplanuj 20-minutowe przerwy co 90 minut.
Praktyczne elementy, które warto umieścić na każdej Booking Page
Te ustawienia zmniejszają tarcie i zwiększają częstotliwość wyświetlania:
Jasny tytuł sesji + dla kogo jest przeznaczona
Cena + termin płatności + zasady zwrotu
Automatycznie dodany link do filmu
Wyświetlana jest lokalna strefa czasowa klienta
Maksymalnie 2–4 pytania wstępne
Bufory związane z sesjami
Dzienne lub tygodniowe limity rezerwacji
Powiadomienia e-mailowe i kalendarzowe
Aplikacja Doodle łączy się z Twoim kalendarzem, dzięki czemu kolizje terminów znikają automatycznie.
Typowe błędy, których należy unikać
Trenerzy często napotykają problemy, gdy:
Tytuły są nieprecyzyjne lub niejasne
Formularze rejestracyjne są zbyt długie
Dostępność jest zbyt szeroka
W przypadku sesji cieszących się dużym zainteresowaniem opłaty są dobrowolne
Przypomnienia są słabe lub ich brakuje
Brak buforów powoduje wyczerpanie zasobów jeden po drugim
Zasady anulowania rezerwacji są niejasne
Wyjaśnij wszystko z góry — a Doodle zajmie się przypomnieniami i linkami do zmiany terminu.
Narzędzia i rozwiązania, które pomagają trenerom
Doodle ułatwia planowanie, rozliczanie i zarządzanie sesjami.
Podstawowe narzędzia
Booking Page — dostępność w czasie rzeczywistym + płatności przez Stripe
1:1 — terminy ustalone indywidualnie dla jednego klienta
Sign-up Sheets — sesje grupowe z ograniczoną liczbą miejsc
Group Poll — wybierz najlepszy termin dla dużych grup
Przydatne funkcje
Integracje z kalendarzami
Automatyczne linki do filmów
Płatności za pośrednictwem Stripe
Indywidualne oznakowanie (Doodle Pro)
Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji
Automatyczne przypomnienia + terminy
Zapier do obsługi CRM i procesów administracyjnych
Ustawienia prywatności
Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym
Przykłady z życia wzięte
Trener kadry kierowniczej
Wykorzystuje szablon nr 1 do rozmowy wstępnej za 25 dolarów
Wysyła szablon nr 3 dotyczący pakietu obejmującego 6 sesji
Co miesiąc organizuje dyżury biurowe na podstawie Sign-up Sheet
Synchronizuje kalendarz programu Outlook z aplikacją Zoom
Trener fitness
Wykorzystuje szablon nr 2 wyłącznie w dni treningowe
Wykorzystuje szablon 3, opcja B, w celu uzyskania zniżek pakietowych
Dodaje pytania dotyczące zgłaszania aktualnych informacji o kontuzjach
Płatności przez Stripe + przypomnienia zwiększyły wskaźnik wyświetleń
Trener korporacyjny
Wykorzystuje Group Polls do wyboru terminów warsztatów
Publikuje dwa Sign-up Sheets, po 12 miejsc w każdym
Oferuje intensywny kurs VIP z wykorzystaniem szablonu nr 5
Synchronizuje się z Kalendarzem Google, Teams i Zapier
Po opublikowaniu linki te uruchamiają proces, dzięki czemu możesz skupić się na coachingu.
Najważniejsze wnioski
Wykorzystaj płatne rozmowy wstępne do weryfikacji potencjalnych klientów
Utrzymuj stałą długość sesji wynoszącą 60 minut
Sprzedawaj pakiety z jedną płatnością + linkiem do rezerwacji z opcją przedpłaty
Korzystaj z Sign-up Sheets dla grup
Skorzystaj z ustawień „Dnia VIP”, aby poświęcić się pracy wymagającej głębokiego skupienia
Włącz Stripe, aby zapewnić niezawodne płatności
Zsynchronizuj kalendarze i linki do filmów, aby uniknąć nieporozumień
Wykorzystaj przypomnienia i jasne zasady, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach
Zacznij od lepszego planowania
Wybierz szablon z powyższej listy, stwórz swoją Booking Page w serwisie Doodle, połącz ją ze swoim kalendarzem, włącz obsługę Stripe i dodaj narzędzie do wideokonferencji. Udostępnij link — i pozwól klientom rezerwować terminy, podczas gdy Ty skupisz się na coachingu.
Stwórz swoją pierwszą Booking Page w kilka minut.
Nie jest wymagana karta kredytowa