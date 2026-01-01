5 szablonów Booking Pages dla płatnych sesji coachingowych

Najszybszym sposobem na uproszczenie płatnych sesji coachingowych jest korzystanie z przejrzystych Booking Pages, które umożliwiają płatność z góry, ograniczają nakład pracy administracyjnej i chronią Twój harmonogram.

Wyzwania stojące przed specjalistami ds. szkoleń

Trenerzy muszą godzić obowiązki związane z wieloma klientami, strefami czasowymi i różnymi formatami programów. Gdy planowanie staje się chaotyczne, wiąże się to ze stratą czasu i przychodów.

Do typowych problemów należą:

Brak płatności lub opóźnienia w płatnościach

Podwójna rezerwacja

Niepojawienie się na spotkaniu, które hamuje dynamikę współpracy z klientem

Długie wątki e-mailowe w celu ustalenia terminu

Niejasne oczekiwania przed sesjami

Potrzebujesz stron Booking Page, które ustalają zasady, pobierają opłaty i eliminują utrudnienia — a wszystko to jeszcze przed spotkaniem.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Dlaczego ma to znaczenie dla trenera

Twój kalendarz to serce Twojej działalności coachingowej. Przejrzysty, uporządkowany system planowania:

Buduje zaufanie

Ogranicza liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionym spotkaniu

Oszczędza wiele godzin pracy administracyjnej

Zapewnia przewidywalność obciążenia pracą

Poprawia komfort obsługi klienta

Dzięki Doodle możesz:

Połącz Kalendarz Google, Kalendarz programu Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple

Automatyczne dodawanie linków do Zoom, Google Meet, Cisco lub Microsoft Teams

Pobieraj opłaty podczas rezerwacji za pomocą Stripe

Wykorzystaj przypomnienia i rezerwy czasu, aby chronić swój czas

Poniżej znajduje się pięć szablonów Booking Pages, które możesz opublikować już dziś.

Szablon 1: Płatna sesja zapoznawcza

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz przeprowadzić krótką, konkretną rozmowę wprowadzającą i ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na spotkaniu.

Zalecana konfiguracja

Tytuł: Sesja zapoznawcza

Czas trwania: 20–30 minut

Cena: Niewielka opłata lub zwrotna kaucja za pośrednictwem serwisu Stripe

Dostępność: 2–3 popołudnia w tygodniu

Bufor: 10 minut przed i po

Miejsce: Zoom lub Google Meet (dodane automatycznie przez Doodle)

Przypomnienia: 24 godziny + 1 godzina przed

Okres anulowania: 24 godziny

Pytania wstępne

Jaki cel chciałbyś osiągnąć w ciągu najbliższych 90 dni?

Co jest głównym wyzwaniem, które spowalnia twoje działania?

Jak wyglądałby sukces po 3 miesiącach?

Jak to skonfigurować w serwisie Doodle

Utwórz Booking Page z przedziałem czasowym trwającym 20–30 minut. Włącz usługę Stripe i ustaw niewielką opłatę lub kaucję. Podłącz swoje narzędzie do obsługi wideo, aby linki pojawiały się automatycznie. Skorzystaj z Doodle AI, aby wygenerować krótki opis spotkania.

Wskazówka od profesjonalisty:

Jeśli chcesz, aby rozmowa miała swobodny charakter, pobierz 1 dolara jako zwrotną kaucję, aby zwiększyć zaangażowanie rozmówców.

Szablon 2: Standardowa 60-minutowa sesja coachingowa

Idealne rozwiązanie do bieżącej współpracy z klientami.

Zalecana konfiguracja

Tytuł: Sesja coachingowa – 60 minut

Czas trwania: 60 minut

Cena: Pełna stawka za pośrednictwem Stripe

Dostępność: 3–4 bloki dziennie, wyłącznie w dni treningowe

Okres buforowy: 15 minut przed i po

Film: Zoom dodany automatycznie przez Doodle

Przypomnienia: 48 godzin + 2 godziny przed

Pytania wstępne

Jakie sukcesy lub wyzwania pojawiły się od czasu naszej ostatniej sesji?

Jaki jest najważniejszy temat dnia?

Czy są jakieś materiały, z którymi powinienem się wcześniej zapoznać?

Najlepsze praktyki

Ogranicz liczbę sesji dziennie, aby uniknąć wypalenia.

Skorzystaj z połączonych kalendarzy, aby zarezerwować terminy na wydarzenia prywatne.

Dodaj elementy identyfikacji wizualnej (logo i kolory) za pomocą Doodle Pro.

Wskazówka od profesjonalisty:

Utwórz dwie wersje tej strony — z opcją przedpłaty i z opcją płatności za sesję.

Szablon 3: Pakiety sesji z płatnością z góry

Sprzedaż pakietowa ogranicza problemy związane z rozliczeniami i stabilizuje przychody.

Opcja A: Płatność jednorazowa + osobne ustalanie terminów

Booking Page 1 → „Płatność za pakiet coachingowy” (z włączoną usługą Stripe). Booking Page 2 → „Sesja coachingowa opłacona z góry” (nie wymaga płatności). W wiadomości potwierdzającej proszę podać link do przedpłaty oraz liczbę sesji.

Opcja B: Opłata za sesję według obniżonej stawki

Ustal cenę promocyjną na standardowej stronie 60-minutowej.

Uwaga: zniżka dotyczy co najmniej 4 sesji w ciągu 90 dni.

Pole zalecane na stronie dotyczącej usług przedpłaconych

Ile sesji pozostało w Twoim pakiecie?

Jaki wynik chcesz osiągnąć?

Czy jest coś, co powinienem przejrzeć?

Wskazówki dotyczące planowania

Okresy rezerwacji trwają od 4 do 6 tygodni.

Włącz przypomnienia, aby nie przegapić sesji.

W przypadku grup należy korzystać z Sign-up Sheets, aby zarządzać ograniczoną liczbą miejsc.

Szablon 4: Wprowadzenie do coachingu grupowego lub konsultacje

Doskonałe rozwiązanie do skalowania działalności i zwiększania wartości dla klienta.

Zalecana konfiguracja

Tytuł: Rozmowa wprowadzająca dotycząca coachingu grupowego / Godziny konsultacji

Czas trwania: 45–60 minut

Cena: Stawka ryczałtowa za miejsce

Dostępność: 1–2 sesje tygodniowo

Liczba miejsc: 5–12 uczestników

Skonfiguruj to za pomocą:

Sign-up Sheet: Najlepsze rozwiązanie w przypadku ustalonych terminów i ograniczonej liczby miejsc

Booking Page: Najlepsza opcja do organizowania cyklicznych spotkań grupowych

Zalecane szczegóły

Dodaj link do filmu, aby wszyscy otrzymali ten sam adres URL do dołączenia.

W razie potrzeby skorzystaj z opcji „Ukryj dane uczestnika”.

Należy podać, co należy zabrać ze sobą, oraz omówić przebieg rozmowy.

Pytania wstępne

Na jakie pytanie chciałbyś uzyskać odpowiedź?

Jakie masz doświadczenie w tej dziedzinie?

Wskazówka od profesjonalisty:

Najpierw skorzystaj z Group Poll, aby ustalić najlepszy termin — maksymalnie 1 000 głosów.

Szablon 5: Dzień VIP lub kurs intensywny

Sesje o dużej wartości i wymagające intensywnego przygotowania wymagają jasnych zasad.

Zalecana konfiguracja

Tytuł: Dzień coachingu VIP / Kurs intensywny

Czas trwania: 3–6 godzin z przerwami

Cena: Stawka premium płatna z góry

Dostępność: 1–2 dni w miesiącu

Rezerwa czasowa: 60 minut przed + 30 minut po

Przypomnienia: tydzień przed, 48 godzin przed oraz rano w dniu wydarzenia

Miejsce: spotkanie na platformie Zoom lub osobiście

Wywiad wstępny przed sesją

Jakie są trzy wyniki, których oczekujesz?

Jakie dokumenty powinienem przejrzeć?

Czy zainteresowane strony dołączą w którymś momencie?

Jak to skonfigurować w serwisie Doodle

Ogranicz liczbę dni do tych, w których masz status VIP. Ustaw długie bufory. Skorzystaj z Doodle AI, aby dodać szczegółowy plan spotkania. Włącz opcję Stripe dla płatności z góry.

Wskazówka dotycząca dostawy:

W kalendarzu zaplanuj 20-minutowe przerwy co 90 minut.

Praktyczne elementy, które warto umieścić na każdej Booking Page

Te ustawienia zmniejszają tarcie i zwiększają częstotliwość wyświetlania:

Jasny tytuł sesji + dla kogo jest przeznaczona

Cena + termin płatności + zasady zwrotu

Automatycznie dodany link do filmu

Wyświetlana jest lokalna strefa czasowa klienta

Maksymalnie 2–4 pytania wstępne

Bufory związane z sesjami

Dzienne lub tygodniowe limity rezerwacji

Powiadomienia e-mailowe i kalendarzowe

Aplikacja Doodle łączy się z Twoim kalendarzem, dzięki czemu kolizje terminów znikają automatycznie.

Typowe błędy, których należy unikać

Trenerzy często napotykają problemy, gdy:

Tytuły są nieprecyzyjne lub niejasne

Formularze rejestracyjne są zbyt długie

Dostępność jest zbyt szeroka

W przypadku sesji cieszących się dużym zainteresowaniem opłaty są dobrowolne

Przypomnienia są słabe lub ich brakuje

Brak buforów powoduje wyczerpanie zasobów jeden po drugim

Zasady anulowania rezerwacji są niejasne

Wyjaśnij wszystko z góry — a Doodle zajmie się przypomnieniami i linkami do zmiany terminu.

Narzędzia i rozwiązania, które pomagają trenerom

Doodle ułatwia planowanie, rozliczanie i zarządzanie sesjami.

Podstawowe narzędzia

Booking Page — dostępność w czasie rzeczywistym + płatności przez Stripe

1:1 — terminy ustalone indywidualnie dla jednego klienta

Sign-up Sheets — sesje grupowe z ograniczoną liczbą miejsc

Group Poll — wybierz najlepszy termin dla dużych grup

Przydatne funkcje

Integracje z kalendarzami

Automatyczne linki do filmów

Płatności za pośrednictwem Stripe

Indywidualne oznakowanie (Doodle Pro)

Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji

Automatyczne przypomnienia + terminy

Zapier do obsługi CRM i procesów administracyjnych

Ustawienia prywatności

Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym

Przykłady z życia wzięte

Trener kadry kierowniczej

Wykorzystuje szablon nr 1 do rozmowy wstępnej za 25 dolarów

Wysyła szablon nr 3 dotyczący pakietu obejmującego 6 sesji

Co miesiąc organizuje dyżury biurowe na podstawie Sign-up Sheet

Synchronizuje kalendarz programu Outlook z aplikacją Zoom

Trener fitness

Wykorzystuje szablon nr 2 wyłącznie w dni treningowe

Wykorzystuje szablon 3, opcja B, w celu uzyskania zniżek pakietowych

Dodaje pytania dotyczące zgłaszania aktualnych informacji o kontuzjach

Płatności przez Stripe + przypomnienia zwiększyły wskaźnik wyświetleń

Trener korporacyjny

Wykorzystuje Group Polls do wyboru terminów warsztatów

Publikuje dwa Sign-up Sheets, po 12 miejsc w każdym

Oferuje intensywny kurs VIP z wykorzystaniem szablonu nr 5

Synchronizuje się z Kalendarzem Google, Teams i Zapier

Po opublikowaniu linki te uruchamiają proces, dzięki czemu możesz skupić się na coachingu.

Najważniejsze wnioski

Wykorzystaj płatne rozmowy wstępne do weryfikacji potencjalnych klientów

Utrzymuj stałą długość sesji wynoszącą 60 minut

Sprzedawaj pakiety z jedną płatnością + linkiem do rezerwacji z opcją przedpłaty

Korzystaj z Sign-up Sheets dla grup

Skorzystaj z ustawień „Dnia VIP”, aby poświęcić się pracy wymagającej głębokiego skupienia

Włącz Stripe, aby zapewnić niezawodne płatności

Zsynchronizuj kalendarze i linki do filmów, aby uniknąć nieporozumień

Wykorzystaj przypomnienia i jasne zasady, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach

Zacznij od lepszego planowania

Wybierz szablon z powyższej listy, stwórz swoją Booking Page w serwisie Doodle, połącz ją ze swoim kalendarzem, włącz obsługę Stripe i dodaj narzędzie do wideokonferencji. Udostępnij link — i pozwól klientom rezerwować terminy, podczas gdy Ty skupisz się na coachingu.

Stwórz swoją pierwszą Booking Page w kilka minut.