5 Booking Pages for paid coachingsessions
Updated: 1 juli 2026
Det snabbaste sättet att förenkla betalda coachingsessioner är att använda tydliga Booking Pages som hanterar betalningen i förväg, minskar administrationen och skyddar ditt schema.
Den utmaning som tränare står inför
Tränare måste hantera flera kunder, olika tidszoner och olika träningsformat samtidigt. När schemaläggningen blir rörig kostar det både tid och intäkter.
Vanliga problemområden är bland annat:
Uteblivna eller försenade betalningar
Dubbelbokning
Uteblivna besök som bryter kundens framfart
Långa e-posttrådar för att hitta en tid
Oklara förväntningar inför sessionerna
Du behöver Booking Pages som fastställer regler, hanterar betalningar och underlättar processen – allt innan ni träffas.
Inget kreditkort krävs
Varför detta är viktigt för Trainer
Din kalender är motorn i din coachingverksamhet. Ett överskådligt och välorganiserat schemaläggningssystem:
Skapar förtroende
Minskar antalet uteblivna besök
Sparar timmar av administrativt arbete
Gör arbetsbelastningen förutsägbar
Förbättrar kundupplevelsen
Med Doodle kan du:
Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender
Lägg automatiskt till länkar till Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams
Ta emot betalningar vid bokningen med Stripe
Använd påminnelser och tidsmarginaler för att skydda din tid
Nedan hittar du fem mallar för Booking Pages som du kan publicera redan idag.
Mall 1: Betald introduktionssession
Använd detta när du vill ha ett kort och koncist introduktionssamtal och vill minska antalet uteblivna deltagare.
Rekommenderad konfiguration
Titel: Introduktionsmöte
Varaktighet: 20–30 minuter
Pris: En liten avgift eller en återbetalningsbar deposition via Stripe
Tillgänglighet: 2–3 eftermiddagar per vecka
Buffert: 10 minuter före och efter
Plats: Zoom eller Google Meet (läggs till automatiskt av Doodle)
Påminnelser: 24 timmar + 1 timme före
Avbokningsfrist: 24 timmar
Frågor vid intagningen
Vilket mål vill du uppnå under de kommande 90 dagarna?
Vilken är den största utmaningen som hindrar dig från att komma vidare?
Hur skulle framgång se ut efter tre månader?
Så här ställer du in det i Doodle
Skapa en Booking Page med tidsluckor på 20–30 minuter.
Aktivera Stripe och lägg till en liten avgift eller en deposition.
Anslut ditt videoverktyg så att länkarna visas automatiskt.
Använd Doodle AI för att skapa en kort beskrivning av mötet.
Proffstips:
Om du vill att samtalet ska kännas avslappnat kan du ta ut 1 dollar som en återbetalningsbar deposition för att öka engagemanget.
Mall 2: Standardcoachingpass på 60 minuter
Perfekt för löpande kunduppdrag.
Rekommenderad konfiguration
Titel: Coachingsession – 60 minuter
Varaktighet: 60 minuter
Pris: Fullt pris via Stripe
Tillgänglighet: 3–4 block per dag, endast på träningsdagar
Buffert: 15 minuter före och efter
Video: Zoom läggs till automatiskt av Doodle
Påminnelser: 48 timmar + 2 timmar före
Frågor vid intagningen
Vilka framgångar eller utmaningar har dykt upp sedan vårt senaste möte?
Vad är dagens hetaste ämne?
Finns det något material jag bör gå igenom i förväg?
Bästa praxis
Begränsa antalet spelomgångar per dag för att undvika utbrändhet.
Använd kopplade kalendrar för att reservera tid för personliga händelser.
Lägg till varumärkesprofil (logotyp + färger) med Doodle Pro.
Proffstips:
Skapa två versioner av den här sidan – förbetald respektive betalning per session.
Mall 3: Paketsessioner med förskottsbetalning
Paketförsäljning minskar faktureringsproblemen och stabiliserar intäkterna.
Alternativ A: Engångsbetalning + separat tidsbokning
Booking Page 1 → ”Betalning för coachningspaket” (Stripe aktiverat).
Booking Page 2 → ”Förbetald coachingsession” (ingen betalning krävs).
I bekräftelsemeddelandet ska du ange länken till det förbetalda kontot samt antalet sessioner.
Alternativ B: Betalning per session till rabatterat pris
Ange ett rabatterat pris på standardsidan för 60 minuter.
Observera att rabatten gäller vid 4 eller fler sessioner inom 90 dagar.
Rekommenderade fält för sidan för förbetalda kort
Hur många sessioner återstår i ditt paket?
Vilket resultat strävar du efter?
Är det något jag borde gå igenom?
Tips för schemaläggning
Öppna bokningsperioder på 4–6 veckor.
Aktivera påminnelser för att undvika att glömma bort träningspass.
För grupper kan du använda Sign-up Sheets för att hantera ett begränsat antal platser.
Mall 4: Introduktion till gruppcoaching eller mottagningstider
Perfekt för att skala upp verksamheten och öka värdet för kunderna.
Rekommenderad konfiguration
Titel: Introduktionssamtal inför gruppcoaching / Kontorstid
Varaktighet: 45–60 minuter
Pris: Fast pris per plats
Tillgänglighet: 1–2 träningspass per vecka
Kapacitet: 5–12 deltagare
Konfigurera det med hjälp av:
Sign-up Sheet: Passar bäst för fasta datum med begränsat antal platser
Booking Page: Perfekt för återkommande gruppmöten
Rekommenderade detaljer
Lägg till en videolänk så att alla får samma länk för att ansluta sig.
Använd alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” vid behov.
Ange vad man ska ta med sig och samtalets upplägg.
Frågor vid intagningen
Vilken fråga vill du ha svar på?
Hur mycket erfarenhet har du av det här ämnet?
Proffstips:
Använd först en Group Poll för att hitta den bästa tidpunkten – upp till 1 000 röster.
Mall 5: VIP-dag eller intensivkurs
Sessioner som kräver mycket förberedelser och ger stort utbyte kräver tydliga regler.
Rekommenderad konfiguration
Titel: VIP-coachingdag / Intensivkurs
Varaktighet: 3–6 timmar inklusive pauser
Pris: Premiumavgift som betalas i förskott
Tillgänglighet: 1–2 dagar per månad
Marginal: 60 minuter före + 30 minuter efter
Påminnelser: En vecka, 48 timmar och samma morgon
Plats: Via Zoom eller på plats
Intag inför sessionen
Vilka är de tre resultaten du vill uppnå?
Vilka handlingar bör jag granska?
Kommer intressenterna att ansluta sig vid något tillfälle?
Så här ställer du in det i Doodle
Begränsa dagarna till dina VIP-datum.
Ställ in långa buffertar.
Använd Doodle AI för att lägga till en detaljerad dagordning.
Aktivera Stripe för förskottsbetalning.
Leveranstips:
Boka in 20-minuterspauser var 90:e minut i din kalender.
Praktiska inställningar som bör finnas på varje Booking Page
Dessa inställningar minskar friktionen och ökar visningsfrekvensen:
Tydlig sessionstitel + vem den riktar sig till
Pris + betalningstidpunkt + återbetalningsregler
Automatiskt tillagd videolänk
Kundens lokala tidszon visas
Högst 2–4 inledande frågor
Buffertar kring sessioner
Dagliga eller veckovisa bokningsbegränsningar
Påminnelser via e-post och kalender
Doodle kopplas ihop med din kalender så att schemakonflikter försvinner automatiskt.
Vanliga misstag som man bör undvika
Tränare stöter ofta på problem när:
Titlarna är vaga eller otydliga
Anmälningsformulären är för långa
Tillgängligheten är för stor
Betalning är valfritt för sessioner med stor efterfrågan
Påminnelserna är svaga eller saknas
Avsaknaden av buffertar leder till uttömning i snabb följd
Avbokningsreglerna är otydliga
Klargör allt redan från början – och låt Doodle sköta påminnelser och länkar för ombokning.
Verktyg och lösningar som underlättar för utbildare
Doodle underlättar schemaläggning, betalningar och hantering av möten.
Grundläggande verktyg
Booking Page — tillgänglighet i realtid + betalningar via Stripe
1:1 — tidsbokningar för en enskild kund
Sign-up Sheets — gruppsessioner med begränsat antal platser
Group Poll – välj den bästa tiden för stora grupper
Användbara funktioner
Kalenderintegrationer
Automatiska videolänkar
Betalningar med Stripe
Anpassad varumärkesprofilering (Doodle Pro)
Beskrivningar av AI-möten
Automatiska påminnelser + tidsfrister
Zapier för CRM och administrativa arbetsflöden
Sekretessinställningar
Säkerhet i företagsklass
Exempel från verkligheten
Ledarskapscoach
Använder mall 1 för ett inledande samtal till ett värde av 25 dollar
Skickar mall 3 för ett paket med 6 sessioner
Anordnar månatliga mottagningstider via Sign-up Sheets
Synkroniserar Outlook-kalendern och Zoom
Tränare
Använder endast mall 2 på träningsdagar
Använder mall 3, alternativ B, för paketrabatter
Lägger till frågor om skadeuppdateringar
Stripe-betalningar + påminnelser har förbättrat deltagandegraden
Företagsutbildare
Använder Group Poll för att välja datum för workshopparna
Publicerar två Sign-up Sheets med 12 platser vardera
Säljer en VIP-intensivkurs med hjälp av mall 5
Synkroniseras med Google Kalender + Teams + Zapier
När länkarna har publicerats sköter de arbetsflödet, så att du kan fokusera på coachningen.
Viktiga slutsatser
Använd betalda inledande samtal för att bedöma om kunderna är lämpliga
Håll en enhetlig sida för 60-minuterssessioner
Sälj paket med en enda betalning + en förbetald bokningslänk
Använd Sign-up Sheets för grupper
Använd inställningarna för VIP-dagen när du ska fördjupa dig i arbetet
Aktivera Stripe för säkra betalningar
Synkronisera kalendrar och videolänkar för att undvika förvirring
Använd påminnelser och tydliga regler för att minska antalet uteblivna besök
Kom igång med bättre schemaläggning
Välj en mall ovan, skapa din Booking Page i Doodle, koppla ihop den med din kalender, aktivera Stripe och lägg till ditt videoverktyg. Dela länken – så kan kunderna boka medan du fokuserar på coachningen.
Skapa din första Booking Page på några minuter.
Inget kreditkort krävs