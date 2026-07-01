Det snabbaste sättet att förenkla betalda coachingsessioner är att använda tydliga Booking Pages som hanterar betalningen i förväg, minskar administrationen och skyddar ditt schema.

Den utmaning som tränare står inför

Tränare måste hantera flera kunder, olika tidszoner och olika träningsformat samtidigt. När schemaläggningen blir rörig kostar det både tid och intäkter.

Vanliga problemområden är bland annat:

Uteblivna eller försenade betalningar

Dubbelbokning

Uteblivna besök som bryter kundens framfart

Långa e-posttrådar för att hitta en tid

Oklara förväntningar inför sessionerna

Du behöver Booking Pages som fastställer regler, hanterar betalningar och underlättar processen – allt innan ni träffas.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför detta är viktigt för Trainer

Din kalender är motorn i din coachingverksamhet. Ett överskådligt och välorganiserat schemaläggningssystem:

Skapar förtroende

Minskar antalet uteblivna besök

Sparar timmar av administrativt arbete

Gör arbetsbelastningen förutsägbar

Förbättrar kundupplevelsen

Med Doodle kan du:

Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender

Lägg automatiskt till länkar till Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams

Ta emot betalningar vid bokningen med Stripe

Använd påminnelser och tidsmarginaler för att skydda din tid

Nedan hittar du fem mallar för Booking Pages som du kan publicera redan idag.

Mall 1: Betald introduktionssession

Använd detta när du vill ha ett kort och koncist introduktionssamtal och vill minska antalet uteblivna deltagare.

Rekommenderad konfiguration

Titel: Introduktionsmöte

Varaktighet: 20–30 minuter

Pris: En liten avgift eller en återbetalningsbar deposition via Stripe

Tillgänglighet: 2–3 eftermiddagar per vecka

Buffert: 10 minuter före och efter

Plats: Zoom eller Google Meet (läggs till automatiskt av Doodle)

Påminnelser: 24 timmar + 1 timme före

Avbokningsfrist: 24 timmar

Frågor vid intagningen

Vilket mål vill du uppnå under de kommande 90 dagarna?

Vilken är den största utmaningen som hindrar dig från att komma vidare?

Hur skulle framgång se ut efter tre månader?

Så här ställer du in det i Doodle

Skapa en Booking Page med tidsluckor på 20–30 minuter. Aktivera Stripe och lägg till en liten avgift eller en deposition. Anslut ditt videoverktyg så att länkarna visas automatiskt. Använd Doodle AI för att skapa en kort beskrivning av mötet.

Proffstips:

Om du vill att samtalet ska kännas avslappnat kan du ta ut 1 dollar som en återbetalningsbar deposition för att öka engagemanget.

Mall 2: Standardcoachingpass på 60 minuter

Perfekt för löpande kunduppdrag.

Rekommenderad konfiguration

Titel: Coachingsession – 60 minuter

Varaktighet: 60 minuter

Pris: Fullt pris via Stripe

Tillgänglighet: 3–4 block per dag, endast på träningsdagar

Buffert: 15 minuter före och efter

Video: Zoom läggs till automatiskt av Doodle

Påminnelser: 48 timmar + 2 timmar före

Frågor vid intagningen

Vilka framgångar eller utmaningar har dykt upp sedan vårt senaste möte?

Vad är dagens hetaste ämne?

Finns det något material jag bör gå igenom i förväg?

Bästa praxis

Begränsa antalet spelomgångar per dag för att undvika utbrändhet.

Använd kopplade kalendrar för att reservera tid för personliga händelser.

Lägg till varumärkesprofil (logotyp + färger) med Doodle Pro.

Proffstips:

Skapa två versioner av den här sidan – förbetald respektive betalning per session.

Mall 3: Paketsessioner med förskottsbetalning

Paketförsäljning minskar faktureringsproblemen och stabiliserar intäkterna.

Alternativ A: Engångsbetalning + separat tidsbokning

Booking Page 1 → ”Betalning för coachningspaket” (Stripe aktiverat). Booking Page 2 → ”Förbetald coachingsession” (ingen betalning krävs). I bekräftelsemeddelandet ska du ange länken till det förbetalda kontot samt antalet sessioner.

Alternativ B: Betalning per session till rabatterat pris

Ange ett rabatterat pris på standardsidan för 60 minuter.

Observera att rabatten gäller vid 4 eller fler sessioner inom 90 dagar.

Rekommenderade fält för sidan för förbetalda kort

Hur många sessioner återstår i ditt paket?

Vilket resultat strävar du efter?

Är det något jag borde gå igenom?

Tips för schemaläggning

Öppna bokningsperioder på 4–6 veckor.

Aktivera påminnelser för att undvika att glömma bort träningspass.

För grupper kan du använda Sign-up Sheets för att hantera ett begränsat antal platser.

Mall 4: Introduktion till gruppcoaching eller mottagningstider

Perfekt för att skala upp verksamheten och öka värdet för kunderna.

Rekommenderad konfiguration

Titel: Introduktionssamtal inför gruppcoaching / Kontorstid

Varaktighet: 45–60 minuter

Pris: Fast pris per plats

Tillgänglighet: 1–2 träningspass per vecka

Kapacitet: 5–12 deltagare

Konfigurera det med hjälp av:

Sign-up Sheet: Passar bäst för fasta datum med begränsat antal platser

Booking Page: Perfekt för återkommande gruppmöten

Rekommenderade detaljer

Lägg till en videolänk så att alla får samma länk för att ansluta sig.

Använd alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” vid behov.

Ange vad man ska ta med sig och samtalets upplägg.

Frågor vid intagningen

Vilken fråga vill du ha svar på?

Hur mycket erfarenhet har du av det här ämnet?

Proffstips:

Använd först en Group Poll för att hitta den bästa tidpunkten – upp till 1 000 röster.

Mall 5: VIP-dag eller intensivkurs

Sessioner som kräver mycket förberedelser och ger stort utbyte kräver tydliga regler.

Rekommenderad konfiguration

Titel: VIP-coachingdag / Intensivkurs

Varaktighet: 3–6 timmar inklusive pauser

Pris: Premiumavgift som betalas i förskott

Tillgänglighet: 1–2 dagar per månad

Marginal: 60 minuter före + 30 minuter efter

Påminnelser: En vecka, 48 timmar och samma morgon

Plats: Via Zoom eller på plats

Intag inför sessionen

Vilka är de tre resultaten du vill uppnå?

Vilka handlingar bör jag granska?

Kommer intressenterna att ansluta sig vid något tillfälle?

Så här ställer du in det i Doodle

Begränsa dagarna till dina VIP-datum. Ställ in långa buffertar. Använd Doodle AI för att lägga till en detaljerad dagordning. Aktivera Stripe för förskottsbetalning.

Leveranstips:

Boka in 20-minuterspauser var 90:e minut i din kalender.

Praktiska inställningar som bör finnas på varje Booking Page

Dessa inställningar minskar friktionen och ökar visningsfrekvensen:

Tydlig sessionstitel + vem den riktar sig till

Pris + betalningstidpunkt + återbetalningsregler

Automatiskt tillagd videolänk

Kundens lokala tidszon visas

Högst 2–4 inledande frågor

Buffertar kring sessioner

Dagliga eller veckovisa bokningsbegränsningar

Påminnelser via e-post och kalender

Doodle kopplas ihop med din kalender så att schemakonflikter försvinner automatiskt.

Vanliga misstag som man bör undvika

Tränare stöter ofta på problem när:

Titlarna är vaga eller otydliga

Anmälningsformulären är för långa

Tillgängligheten är för stor

Betalning är valfritt för sessioner med stor efterfrågan

Påminnelserna är svaga eller saknas

Avsaknaden av buffertar leder till uttömning i snabb följd

Avbokningsreglerna är otydliga

Klargör allt redan från början – och låt Doodle sköta påminnelser och länkar för ombokning.

Verktyg och lösningar som underlättar för utbildare

Doodle underlättar schemaläggning, betalningar och hantering av möten.

Grundläggande verktyg

Booking Page — tillgänglighet i realtid + betalningar via Stripe

1:1 — tidsbokningar för en enskild kund

Sign-up Sheets — gruppsessioner med begränsat antal platser

Group Poll – välj den bästa tiden för stora grupper

Användbara funktioner

Kalenderintegrationer

Automatiska videolänkar

Betalningar med Stripe

Anpassad varumärkesprofilering (Doodle Pro)

Beskrivningar av AI-möten

Automatiska påminnelser + tidsfrister

Zapier för CRM och administrativa arbetsflöden

Sekretessinställningar

Säkerhet i företagsklass

Exempel från verkligheten

Ledarskapscoach

Använder mall 1 för ett inledande samtal till ett värde av 25 dollar

Skickar mall 3 för ett paket med 6 sessioner

Anordnar månatliga mottagningstider via Sign-up Sheets

Synkroniserar Outlook-kalendern och Zoom

Tränare

Använder endast mall 2 på träningsdagar

Använder mall 3, alternativ B, för paketrabatter

Lägger till frågor om skadeuppdateringar

Stripe-betalningar + påminnelser har förbättrat deltagandegraden

Företagsutbildare

Använder Group Poll för att välja datum för workshopparna

Publicerar två Sign-up Sheets med 12 platser vardera

Säljer en VIP-intensivkurs med hjälp av mall 5

Synkroniseras med Google Kalender + Teams + Zapier

När länkarna har publicerats sköter de arbetsflödet, så att du kan fokusera på coachningen.

Viktiga slutsatser

Använd betalda inledande samtal för att bedöma om kunderna är lämpliga

Håll en enhetlig sida för 60-minuterssessioner

Sälj paket med en enda betalning + en förbetald bokningslänk

Använd Sign-up Sheets för grupper

Använd inställningarna för VIP-dagen när du ska fördjupa dig i arbetet

Aktivera Stripe för säkra betalningar

Synkronisera kalendrar och videolänkar för att undvika förvirring

Använd påminnelser och tydliga regler för att minska antalet uteblivna besök

Kom igång med bättre schemaläggning

Välj en mall ovan, skapa din Booking Page i Doodle, koppla ihop den med din kalender, aktivera Stripe och lägg till ditt videoverktyg. Dela länken – så kan kunderna boka medan du fokuserar på coachningen.

Skapa din första Booking Page på några minuter.