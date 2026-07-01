Skip to main content
Schemaläggning

5 Booking Pages for paid coachingsessions

Read Time: 10 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Trainer teaching or presenting a structured plan.

Det snabbaste sättet att förenkla betalda coachingsessioner är att använda tydliga Booking Pages som hanterar betalningen i förväg, minskar administrationen och skyddar ditt schema.

Den utmaning som tränare står inför

Tränare måste hantera flera kunder, olika tidszoner och olika träningsformat samtidigt. När schemaläggningen blir rörig kostar det både tid och intäkter.

Vanliga problemområden är bland annat:

  • Uteblivna eller försenade betalningar

  • Dubbelbokning

  • Uteblivna besök som bryter kundens framfart

  • Långa e-posttrådar för att hitta en tid

  • Oklara förväntningar inför sessionerna

Du behöver Booking Pages som fastställer regler, hanterar betalningar och underlättar processen – allt innan ni träffas.

Inget kreditkort krävs

Varför detta är viktigt för Trainer

Din kalender är motorn i din coachingverksamhet. Ett överskådligt och välorganiserat schemaläggningssystem:

  • Skapar förtroende

  • Minskar antalet uteblivna besök

  • Sparar timmar av administrativt arbete

  • Gör arbetsbelastningen förutsägbar

  • Förbättrar kundupplevelsen

Med Doodle kan du:

  • Anslut Google Kalender, Microsoft Outlook-kalendern eller Apple Kalender

  • Lägg automatiskt till länkar till Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams

  • Ta emot betalningar vid bokningen med Stripe

  • Använd påminnelser och tidsmarginaler för att skydda din tid

Nedan hittar du fem mallar för Booking Pages som du kan publicera redan idag.

Mall 1: Betald introduktionssession

Använd detta när du vill ha ett kort och koncist introduktionssamtal och vill minska antalet uteblivna deltagare.

Rekommenderad konfiguration

  • Titel: Introduktionsmöte

  • Varaktighet: 20–30 minuter

  • Pris: En liten avgift eller en återbetalningsbar deposition via Stripe

  • Tillgänglighet: 2–3 eftermiddagar per vecka

  • Buffert: 10 minuter före och efter

  • Plats: Zoom eller Google Meet (läggs till automatiskt av Doodle)

  • Påminnelser: 24 timmar + 1 timme före

  • Avbokningsfrist: 24 timmar

Frågor vid intagningen

  • Vilket mål vill du uppnå under de kommande 90 dagarna?

  • Vilken är den största utmaningen som hindrar dig från att komma vidare?

  • Hur skulle framgång se ut efter tre månader?

Så här ställer du in det i Doodle

  1. Skapa en Booking Page med tidsluckor på 20–30 minuter.

  2. Aktivera Stripe och lägg till en liten avgift eller en deposition.

  3. Anslut ditt videoverktyg så att länkarna visas automatiskt.

  4. Använd Doodle AI för att skapa en kort beskrivning av mötet.

Proffstips:

Om du vill att samtalet ska kännas avslappnat kan du ta ut 1 dollar som en återbetalningsbar deposition för att öka engagemanget.

Mall 2: Standardcoachingpass på 60 minuter

Perfekt för löpande kunduppdrag.

Rekommenderad konfiguration

  • Titel: Coachingsession – 60 minuter

  • Varaktighet: 60 minuter

  • Pris: Fullt pris via Stripe

  • Tillgänglighet: 3–4 block per dag, endast på träningsdagar

  • Buffert: 15 minuter före och efter

  • Video: Zoom läggs till automatiskt av Doodle

  • Påminnelser: 48 timmar + 2 timmar före

Frågor vid intagningen

  • Vilka framgångar eller utmaningar har dykt upp sedan vårt senaste möte?

  • Vad är dagens hetaste ämne?

  • Finns det något material jag bör gå igenom i förväg?

Bästa praxis

  • Begränsa antalet spelomgångar per dag för att undvika utbrändhet.

  • Använd kopplade kalendrar för att reservera tid för personliga händelser.

  • Lägg till varumärkesprofil (logotyp + färger) med Doodle Pro.

Proffstips:

Skapa två versioner av den här sidan – förbetald respektive betalning per session.

Mall 3: Paketsessioner med förskottsbetalning

Paketförsäljning minskar faktureringsproblemen och stabiliserar intäkterna.

Alternativ A: Engångsbetalning + separat tidsbokning

  1. Booking Page 1 → ”Betalning för coachningspaket” (Stripe aktiverat).

  2. Booking Page 2 → ”Förbetald coachingsession” (ingen betalning krävs).

  3. I bekräftelsemeddelandet ska du ange länken till det förbetalda kontot samt antalet sessioner.

Alternativ B: Betalning per session till rabatterat pris

  • Ange ett rabatterat pris på standardsidan för 60 minuter.

  • Observera att rabatten gäller vid 4 eller fler sessioner inom 90 dagar.

Rekommenderade fält för sidan för förbetalda kort

  • Hur många sessioner återstår i ditt paket?

  • Vilket resultat strävar du efter?

  • Är det något jag borde gå igenom?

Tips för schemaläggning

  • Öppna bokningsperioder på 4–6 veckor.

  • Aktivera påminnelser för att undvika att glömma bort träningspass.

  • För grupper kan du använda Sign-up Sheets för att hantera ett begränsat antal platser.

Mall 4: Introduktion till gruppcoaching eller mottagningstider

Perfekt för att skala upp verksamheten och öka värdet för kunderna.

Rekommenderad konfiguration

  • Titel: Introduktionssamtal inför gruppcoaching / Kontorstid

  • Varaktighet: 45–60 minuter

  • Pris: Fast pris per plats

  • Tillgänglighet: 1–2 träningspass per vecka

  • Kapacitet: 5–12 deltagare

Konfigurera det med hjälp av:

  • Sign-up Sheet: Passar bäst för fasta datum med begränsat antal platser

  • Booking Page: Perfekt för återkommande gruppmöten

Rekommenderade detaljer

  • Lägg till en videolänk så att alla får samma länk för att ansluta sig.

  • Använd alternativet ”Dölj deltagaruppgifter” vid behov.

  • Ange vad man ska ta med sig och samtalets upplägg.

Frågor vid intagningen

  • Vilken fråga vill du ha svar på?

  • Hur mycket erfarenhet har du av det här ämnet?

Proffstips:

Använd först en Group Poll för att hitta den bästa tidpunkten – upp till 1 000 röster.

Mall 5: VIP-dag eller intensivkurs

Sessioner som kräver mycket förberedelser och ger stort utbyte kräver tydliga regler.

Rekommenderad konfiguration

  • Titel: VIP-coachingdag / Intensivkurs

  • Varaktighet: 3–6 timmar inklusive pauser

  • Pris: Premiumavgift som betalas i förskott

  • Tillgänglighet: 1–2 dagar per månad

  • Marginal: 60 minuter före + 30 minuter efter

  • Påminnelser: En vecka, 48 timmar och samma morgon

  • Plats: Via Zoom eller på plats

Intag inför sessionen

  • Vilka är de tre resultaten du vill uppnå?

  • Vilka handlingar bör jag granska?

  • Kommer intressenterna att ansluta sig vid något tillfälle?

Så här ställer du in det i Doodle

  1. Begränsa dagarna till dina VIP-datum.

  2. Ställ in långa buffertar.

  3. Använd Doodle AI för att lägga till en detaljerad dagordning.

  4. Aktivera Stripe för förskottsbetalning.

Leveranstips:

Boka in 20-minuterspauser var 90:e minut i din kalender.

Praktiska inställningar som bör finnas på varje Booking Page

Dessa inställningar minskar friktionen och ökar visningsfrekvensen:

  • Tydlig sessionstitel + vem den riktar sig till

  • Pris + betalningstidpunkt + återbetalningsregler

  • Automatiskt tillagd videolänk

  • Kundens lokala tidszon visas

  • Högst 2–4 inledande frågor

  • Buffertar kring sessioner

  • Dagliga eller veckovisa bokningsbegränsningar

  • Påminnelser via e-post och kalender

Doodle kopplas ihop med din kalender så att schemakonflikter försvinner automatiskt.

Vanliga misstag som man bör undvika

Tränare stöter ofta på problem när:

  • Titlarna är vaga eller otydliga

  • Anmälningsformulären är för långa

  • Tillgängligheten är för stor

  • Betalning är valfritt för sessioner med stor efterfrågan

  • Påminnelserna är svaga eller saknas

  • Avsaknaden av buffertar leder till uttömning i snabb följd

  • Avbokningsreglerna är otydliga

Klargör allt redan från början – och låt Doodle sköta påminnelser och länkar för ombokning.

Verktyg och lösningar som underlättar för utbildare

Doodle underlättar schemaläggning, betalningar och hantering av möten.

Grundläggande verktyg

  • Booking Page — tillgänglighet i realtid + betalningar via Stripe

  • 1:1 — tidsbokningar för en enskild kund

  • Sign-up Sheets — gruppsessioner med begränsat antal platser

  • Group Poll – välj den bästa tiden för stora grupper

Användbara funktioner

  • Kalenderintegrationer

  • Automatiska videolänkar

  • Betalningar med Stripe

  • Anpassad varumärkesprofilering (Doodle Pro)

  • Beskrivningar av AI-möten

  • Automatiska påminnelser + tidsfrister

  • Zapier för CRM och administrativa arbetsflöden

  • Sekretessinställningar

  • Säkerhet i företagsklass

Exempel från verkligheten

Ledarskapscoach

  • Använder mall 1 för ett inledande samtal till ett värde av 25 dollar

  • Skickar mall 3 för ett paket med 6 sessioner

  • Anordnar månatliga mottagningstider via Sign-up Sheets

  • Synkroniserar Outlook-kalendern och Zoom

Tränare

  • Använder endast mall 2 på träningsdagar

  • Använder mall 3, alternativ B, för paketrabatter

  • Lägger till frågor om skadeuppdateringar

  • Stripe-betalningar + påminnelser har förbättrat deltagandegraden

Företagsutbildare

  • Använder Group Poll för att välja datum för workshopparna

  • Publicerar två Sign-up Sheets med 12 platser vardera

  • Säljer en VIP-intensivkurs med hjälp av mall 5

  • Synkroniseras med Google Kalender + Teams + Zapier

När länkarna har publicerats sköter de arbetsflödet, så att du kan fokusera på coachningen.

Viktiga slutsatser

  • Använd betalda inledande samtal för att bedöma om kunderna är lämpliga

  • Håll en enhetlig sida för 60-minuterssessioner

  • Sälj paket med en enda betalning + en förbetald bokningslänk

  • Använd Sign-up Sheets för grupper

  • Använd inställningarna för VIP-dagen när du ska fördjupa dig i arbetet

  • Aktivera Stripe för säkra betalningar

  • Synkronisera kalendrar och videolänkar för att undvika förvirring

  • Använd påminnelser och tydliga regler för att minska antalet uteblivna besök

Kom igång med bättre schemaläggning

Välj en mall ovan, skapa din Booking Page i Doodle, koppla ihop den med din kalender, aktivera Stripe och lägg till ditt videoverktyg. Dela länken – så kan kunderna boka medan du fokuserar på coachningen.

Skapa din första Booking Page på några minuter.

Inget kreditkort krävs

Share

Related content

Blue and white strings
Trender

Att använda AI för att hantera våra scheman

Read Article
man working from home office
Blogg

Varför ostrukturerat arbete hämmar din produktivitet

Read Article
A woman is sitting on the sofa with her laptop
Schemaläggning

Clockwise lägger ner verksamheten: vad ska man göra härnäst år 2026?

Read Article

Solve the scheduling equation with Doodle