डिजिटल कैलेंडर कार्य/जीवन संतुलन प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं

दुनिया में कुछ ही संस्कृतियाँ हैं जो जापानी से बेहतर वाक्यांश रच सकती हैं। से कोमोरेबी जो उस क्षण का वर्णन करता है जब सूरज और हवा पेड़ों से होकर गुजरते हैं और जमीन पर एक छाया नृत्य रचते हैं। सुन्डोकु , ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी किताबें खरीदता है लेकिन उन्हें पढ़ने का समय ही नहीं निकाल पाता। जापानी भाषा में अनगिनत ऐसी चीज़ों के लिए शब्द हैं, जिनके लिए पश्चिमी भाषाओं में शब्द नहीं हैं।

जब काम और निजी जीवन के संतुलन की बात आती है, तो उसके लिए भी एक कहावत है। करोशी शाब्दिक रूप से इसका अनुवाद 'अत्यधिक काम से मृत्यु' होता है और इसका उपयोग उस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसकी सेहत बहुत अधिक काम करने से बिगड़ जाती है।

कार्य/जीवन संतुलन प्राप्त करना न केवल आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है कि आप उत्पादक बने रहें। एक डिजिटल कैलेंडर वहाँ तक पहुँचने के लिए यह सिर्फ एक कदम है - तो आइए देखें कि आप इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं।

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आपको अच्छे कार्य/जीवन संतुलन के लिए प्रयास क्यों करना चाहिए

जीवन व्यस्त हो सकता है – यह बात शायद ही कोई नकारे। एक व्यस्त नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए समय निकालने के बीच अक्सर ऐसा लगता है कि हमें लाखों अलग-अलग दिशाओं में खींचा जा रहा है। इसलिए काम और आपकी निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह न केवल आपकी मदद करेगा बर्नआउट से बचें लेकिन आप एक कहीं अधिक उत्पादक नेता, फ्रीलांसर, उद्यमी या कर्मचारी बनेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कम से कम कुछ लोग जो यह लेख पढ़ रहे हैं, उन्होंने यह मानकर अपना व्यक्तिगत समय बलिदान किया होगा कि यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। बर्नआउट हालाँकि यह एक बहुत ही वास्तविक बात है। जब आप पीछे हटकर खुद को पुनः ऊर्जावान करने के लिए समय नहीं निकालते, तो आप न केवल संभावित रूप से अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं, बल्कि अपने सबसे करीबी लोगों के साथ संबंधों को भी नुकसान पहुँचाते हैं।

यह उन सभी टीमों पर भी लागू होता है जिन्हें आप प्रबंधित करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें उनके साथ संपर्क में रहें ताकि आपको पता चल सके कि उनके पास बहुत अधिक काम तो नहीं है। आवश्यकतानुसार कार्यों का पुनर्विन्यास करें और यदि आप तनाव या बर्नआउट के लक्षण देखें तो उनसे संपर्क करें।

कहने में अक्सर आसान होता है, करने में नहीं, और निस्संदेह हम में से कई लोग व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी लेने या किसी अनुरोध को टालने पर अपराधबोध महसूस करते हैं। हालांकि, अनुसूचीकरण व्यक्तिगत समय और आत्म-देखभाल को प्राथमिकता देने से आपकी कंपनी को दीर्घकालिक लाभ होगा। व्यायाम, शौक और दोस्तों व परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय निकालना सभी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देगा। इससे हमें काम पर लौटने पर तरोताजा और केंद्रित महसूस होगा, जिससे हम अधिक उत्पादक बनेंगे।

एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट यह दर्शाता है कि एक स्थिर कार्य/जीवन संतुलन उत्पादकता में नाटकीय रूप से वृद्धि करता है, कर्मचारी टर्नओवर को कम करता है और कर्मचारियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। जब हम अपने निजी जीवन में संतुष्ट महसूस करते हैं, तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण और कार्यस्थल में बेहतर प्रदर्शन में बदल सकता है।

संतुलन बनाने के लिए डिजिटल कैलेंडर का उपयोग करने के लाभ

अब जब हमें कारण पता चल गया है, तो कैसे के बारे में क्या? यह सब बहुत अच्छा है कि हम खुद से वादा करें कि हम बेहतर काम/जीवन संतुलन पर ध्यान देंगे, लेकिन यह अपने आप नहीं हो सकता। हम … से नहीं जा सकते। अनुसूचीकरण एक के बाद एक बैठकें, भोर से शाम तक, और अचानक होना उपलब्धता दिन के बीच में जिम के लिए। खैर…कुछ मदद के बिना नहीं।

यहीं पर एक डिजिटल कैलेंडर आया है। आपकी सभी प्रतिबद्धताओं - व्यक्तिगत या व्यावसायिक - को प्रबंधित करने के लिए एक ही मंच।

इस तरह के टूल का उपयोग करने का एक सबसे बड़ा लाभ गूगल कैलेंडर इसकी पहुँचशीलता है। कुछ ही क्लिक में, आप कहीं से भी अपना शेड्यूल देख सकते हैं – अपने फोन, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर। इसका मतलब है कि आप चाहे कहीं भी हों, अगर आप कॉफी शॉप में किसी से मिलें या किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में बैठे हों – आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं। उपलब्धता तुरंत। इसकी तुलना एक भौतिक डायरी से करें। अगर वह आपके पास नहीं है, तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आप फ्री हैं या नहीं।

एक बार जब आपका समय तय हो जाए, एक डिजिटल कैलेंडर घटना होने से पहले आपको उसकी याद दिला सकता है। करने की क्षमता अनुसूची अनुस्मारक इन्हें इस तरह से व्यवस्थित करें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे, इसका मतलब है कि आप अपनी डायरी देखना भूल जाने के कारण कभी भी कोई महत्वपूर्ण बैठक या नियुक्ति नहीं चूकेंगे।

एक कागज़ी शेड्यूल के विपरीत जो एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से मुद्रित होकर आता है, के साथ एक डिजिटल कैलेंडर आप इसे अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसमें आपके कैलेंडर की दिखावट, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के लिए अलग-अलग रंग, और यह कि आप व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं या माध्यम से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और यहां तक कि प्रत्येक प्रविष्टि में नोट्स जोड़ना। इसका मतलब है कि आप इसे अपनी सबसे उत्पादक शैली के अनुसार काम करवा सकते हैं, न कि पहले से निर्धारित शैली से मेल खाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी।

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आपका कैलेंडर सेट करने के लिए सुझाव

यदि हम पिछले अनुभाग के अंतिम बिंदु पर लौटें - तो इस बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि आप अपने को कैसे सेट अप और कस्टमाइज़ करें डिजिटल कैलेंडर अपने कार्य/जीवन संतुलन को बेहतर बनाने के लिए।

जैसे शेड्यूलिंग टूल के साथ एकीकृत करना Doodle यह आपको मीटिंग बुक करने के लिए ईमेल का बार-बार आदान-प्रदान छोड़कर बहुत समय बचाने में मदद करेगा। लें बुकिंग पेज उदाहरण के लिए, बस अपनी उपलब्धता सेट करें और एक लिंक भेजें। जब आपका कैलेंडर जुड़ा होगा, तो कोई भी आपके साथ समय बुक करेगा और वह स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में दिख जाएगा। दोहरी बुकिंग या ऐसी समय निर्धारित करने का कोई जोखिम नहीं रहेगा जो आप नहीं चाहते।

व्यक्तिगत कार्यक्रमों को चाहे वे कितने भी छोटे हों, निर्धारित करना भी एक अच्छा विचार है। इसमें व्यायाम, विश्राम, सहकर्मियों के साथ दोपहर के भोजन पर जाना या तनाव दूर करने के लिए सिर्फ दस मिनट का समय निकालना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। आप लोगों को नहीं रोक सकते। अनुसूचीकरण हर मिनट आप स्वतंत्र हैं। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अपनी देखभाल कर रहे हैं और एक स्वस्थ कार्य/जीवन संतुलन बनाए रख रहे हैं।