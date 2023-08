Hvordan digitale kalendere kan hjælpe med at opnå en balance mellem arbejde og privatliv

Der er kun få kulturer i verden, der er i stand til at bruge en sætning bedre end japanerne. Fra komorebi, der beskriver det øjeblik, hvor solen og vinden passerer gennem træerne og skaber en skyggedans på jorden, til tsundoku, en person, der køber masser af bøger, men ikke når at læse dem. Der er utallige ting, som japansk har et ord for - som vestlige sprog ikke har.

Når det drejer sig om balance mellem arbejde og privatliv, har de også et udtryk for det. Karoshi betyder bogstaveligt talt "død af overarbejde" og bruges til at beskrive en person, hvis helbred lider under at arbejde for meget.

Det er vigtigt at opnå en balance mellem arbejde og privatliv, ikke kun for dit fysiske og mentale helbred, men også for at sikre, at du forbliver produktiv. Brugen af en digital kalender er blot et skridt på vejen dertil - så lad os se på, hvordan du kan få mest muligt ud af din.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvorfor du bør stræbe efter en god balance mellem arbejde og privatliv

Livet kan være hektisk - det er der kun få, der vil benægte. Med et travlt job, familieforpligtelser og tid til at være sammen med venner kan det ofte føles som om, vi bliver trukket i en million forskellige retninger. Derfor er det vigtigt at finde en balance mellem arbejde og privatliv. Det vil ikke kun hjælpe dig med at undgå udbrændthed, men du vil også blive en langt mere produktiv leder, freelancer, iværksætter eller medarbejder.

Der er ingen tvivl om, at mindst et par personer, der læser denne artikel, vil have ofret personlig tid i den tro, at det er den eneste måde at komme videre på. Burnout er imidlertid en meget reel ting. Når du ikke tager dig tid til at træde tilbage og genoplade dig selv, vil du ikke blot potentielt bringe dit helbred i fare, men også skade forholdet til dine nærmeste.

Det gælder også for de teams, du leder. Sørg for, at du kontrollerer regelmæssigt med dem, så du ved, om de har for meget på deres bord. Omfordel opgaver efter behov, og kontakt dem, hvis du ser tegn på stress eller udbrændthed.

Det er ofte lettere sagt end gjort, og mange af os føler sig uden tvivl skyldige, når vi tager fri eller skubber en anmodning tilbage af personlige årsager. Men planlægning af personlig tid og prioritering af egenomsorg vil gavne din virksomhed i det lange løb. Tid til motion, hobbyer og tid med venner og familie vil alle bidrage til et bedre mentalt helbred. Det vil igen føre til, at vi føler os udhvilede og fokuserede, når vi vender tilbage til arbejdet - hvilket gør os mere produktive.

En rapport fra Harvard Business Review viser, at en stabil balance mellem arbejdsliv og privatliv dramatisk øger produktiviteten, reducerer omsætningen og forbedrer medarbejdernes mentale og fysiske sundhed. Når vi føler os tilfredse i vores personlige liv, kan det udmønte sig i en positiv holdning og bedre præstationer på arbejdspladsen.

Fordelene ved at bruge en digital kalender til at finde en balance

Nu har vi fået forklaret hvorfor, men hvad med hvordan? Det er fint nok at love os selv, at vi vil fokusere på en bedre balance mellem arbejde og privatliv, men det kan ikke bare ske. Vi kan ikke gå fra at planlægge møder fra morgen til aften til pludselig at have tilgængelighed til fitnesscentret midt på dagen. Tja ... ikke uden hjælp.

Det er her, en digital kalender kommer ind i billedet. En one-stop-shop til at administrere alle dine forpligtelser - personlige eller professionelle.

En af de største fordele ved at bruge et værktøj som Google Calendar er dets tilgængelighed. Med et par klik kan du se din kalender hvor som helst - på din telefon, tablet, bærbare computer eller skrivebord. Det betyder, at uanset hvor du er, kan du, hvis du støder ind i en person på caféen eller sidder i et vigtigt kundemøde - du kan tjekke din tilgængelighed med det samme. Sammenlign det med en fysisk dagbog. Hvis du ikke har den ved hånden, er det et forsøg på at finde ud af, om du er ledig eller ej.

Når du først har arrangeret det pågældende tidspunkt, kan en digital kalender minde dig om begivenheden, før den finder sted. Muligheden for at planlægge påmindelsers og indstille dem på den måde, der fungerer bedst for dig, betyder, at du aldrig går glip af et vigtigt møde eller en vigtig aftale, fordi du har glemt at tjekke din kalender.

I modsætning til en papirskema, der er trykt på en meget specifik måde, kan du med en digital kalender opsætte den, som du vil have den. Det omfatter kalenderens udseende, forskellige farver for forskellige typer af begivenheder, om du vil mødes personligt eller via videokonference og endda tilføje noter til hver enkelt post. Det betyder, at du kan få det til at fungere på den måde, du finder mest produktivt, og ikke ændre din måde at gøre tingene på for at matche en allerede fastlagt stil.

Tips til opsætning af din kalender

Hvis vi tager udgangspunkt i det sidste punkt i det foregående afsnit - er der meget at sige om, hvordan du kan opsætte og tilpasse din digitale kalender for at forbedre din balance mellem arbejde og privatliv.

Integration med et planlægningsværktøj som Doodle vil hjælpe dig med at frigøre en masse tid ved at droppe e-mail frem og tilbage for at booke møder. Tag f.eks. Booking Page, hvor du blot skal angive din tilgængelighed og sende et link. Når din kalender er tilsluttet, vil det automatisk blive vist i din kalender, når nogen booker en tid hos dig. Ingen risiko for dobbeltbooking eller for at planlægge et tidspunkt, du ikke ønsker at mødes.

Det er også en god idé at planlægge personlige begivenheder, uanset hvor små de er. Det kan være ting som motion, afslapning, at gå ud og spise frokost med kolleger eller bare ti minutter væk for at afstresse. Du kan ikke have folk til at planlægge hvert eneste minut, du er ledig. Dette vil være med til at sikre, at du passer på dig selv og opretholder en sund balance mellem arbejde og privatliv.

Til sidst, men nok vigtigst af alt, skal du gøre det til en vane at bruge din digitale kalender. Det vil tage tid at vænne sig til altid at henvise til den og gå igennem rutinen med at tilføje alting til den. Men når du først har gjort det, vil du opdage, at du begynder at spare masser af tid og er langt bedre i stand til at opretholde en sund balance mellem arbejde og privatliv.