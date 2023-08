Cómo los calendarios digitales pueden ayudar a conciliar la vida laboral y familiar

Hay pocas culturas en el mundo capaces de girar una frase mejor que los japoneses. Desde komorebi, que describe el momento en que el sol y el viento atraviesan los árboles para crear una danza de sombras en el suelo, hasta tsundoku, alguien que compra muchos libros pero no llega a leerlos. Hay innumerables cosas para las que el japonés tiene una palabra que los idiomas occidentales no tienen.

Cuando se trata del equilibrio entre trabajo y vida privada, también tienen una frase para eso. *Karoshi" se traduce literalmente como "muerte por exceso de trabajo" y se utiliza para describir a alguien cuya salud se resiente por trabajar demasiado.

Lograr un equilibrio entre trabajo y vida privada es esencial no sólo para la salud física y mental, sino también para mantener la productividad. El uso de un calendario digital es sólo un paso para conseguirlo, así que veamos cómo puedes sacar el máximo partido al tuyo.

Por qué debe esforzarse por lograr un buen equilibrio entre trabajo y vida privada

La vida puede ser muy ajetreada, poca gente lo niega. Con un trabajo ajetreado, compromisos familiares y tiempo para estar con los amigos, a veces parece que nos tiran de un millón de direcciones distintas. Por eso es esencial encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. No solo te ayudará a evitar el agotamiento, sino que serás un líder, autónomo, empresario o empleado mucho más productivo.

No hay duda de que al menos unas cuantas personas que lean este artículo habrán sacrificado tiempo personal bajo la creencia de que es la única manera de salir adelante. Burnout, sin embargo, es algo muy real. Cuando no te tomas el tiempo necesario para dar un paso atrás y recargar pilas, no sólo pones en peligro tu salud, sino que también dañas las relaciones con tus seres queridos.

Esto también se aplica a los equipos que diriges. Asegúrate de comprobar regularmente con ellos para saber si tienen demasiado trabajo. Reasigna tareas cuando sea necesario y acércate a ellos si observas signos de estrés o agotamiento.

A menudo es más fácil decirlo que hacerlo y, sin duda, muchos de nosotros nos sentimos culpables cuando nos tomamos tiempo libre o nos echamos atrás en una petición por motivos personales. Sin embargo, programar el tiempo personal y dar prioridad al autocuidado beneficiará a su empresa a largo plazo. Dedicar tiempo al ejercicio, a las aficiones y a pasar tiempo con los amigos y la familia contribuirá a mejorar la salud mental. Esto, a su vez, hará que nos sintamos frescos y concentrados al volver al trabajo, lo que nos hará más productivos.

Un informe de Harvard Business Review demuestra que un equilibrio estable entre trabajo y vida personal aumenta drásticamente la productividad, reduce la rotación y mejora la salud mental y física de los empleados. Cuando nos sentimos realizados en nuestra vida personal, esto puede traducirse en una actitud positiva y un mejor rendimiento en el trabajo.

Las ventajas de utilizar una agenda digital para encontrar el equilibrio

Ahora que tenemos el porqué, ¿qué pasa con el cómo? Está muy bien prometernos a nosotros mismos que nos centraremos en un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal, pero eso no puede ocurrir así como así. No podemos pasar de programar reuniones seguidas, de sol a sol a tener de repente disponibilidad para ir al gimnasio en mitad del día. Bueno... no sin algo de ayuda.

Aquí es donde entra en juego una agenda digital. Una ventanilla única para gestionar todos tus compromisos, personales o profesionales.

Una de las mayores ventajas de utilizar una herramienta como Google Calendar es su accesibilidad. Con unos pocos clics, puedes ver tu agenda desde cualquier lugar: en tu teléfono, tableta, portátil u ordenador de sobremesa. Esto significa que no importa dónde estés, si te encuentras con alguien en la cafetería o estás sentado en una reunión importante con un cliente - puedes comprobar tu disponibilidad al instante. Compáralo con una agenda física. Si no la tienes a mano, es una incógnita si estás libre o no.

Una vez que tienes ese tiempo organizado, un calendario digital puede recordarte el evento antes de que ocurra. La posibilidad de programar recordatorios y configurarlos de la forma que más te convenga significa que nunca te perderás una reunión o cita importante por haberte olvidado de consultar la agenda.

A diferencia de una agenda de papel que viene impresa de una forma muy concreta, con una agenda digital puedes configurarla como quieras. Eso incluye la apariencia de tu calendario, diferentes colores para distintos tipos de eventos, si quieres reunirte en persona o a través de videoconferencia e incluso añadir notas a cada entrada. Esto significa que puedes hacer que funcione de la forma que te resulte más productiva y no cambiar tu forma de hacer las cosas para adaptarla a un estilo ya establecido.

Consejos para configurar su calendario

Si retomamos el último punto de la sección anterior - hay mucho que decir sobre cómo configurar y personalizar tu calendario digital para mejorar tu equilibrio entre trabajo y vida personal.

La integración con una herramienta de programación como Doodle te ayudará a liberar mucho tiempo al prescindir del correo electrónico de ida y vuelta para reservar reuniones. Con Booking Page, por ejemplo, sólo tienes que establecer tu disponibilidad y enviar un enlace. Con su calendario conectado, cuando alguien reserve una cita con usted, aparecerá automáticamente en su calendario. No hay riesgo de doble reserva o de programar una hora en la que no quieres quedar.

También es una buena idea programar eventos personales, por pequeños que sean. Esto puede incluir cosas como hacer ejercicio, relajarse, salir a comer con los compañeros o incluso sólo diez minutos para desestresarse. No puedes tener a la gente programando cada minuto que tienes libre. Esto te ayudará a cuidar de ti mismo y a mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal.

Por último, pero probablemente lo más importante de todo, convierte el uso de tu calendario digital en un hábito. Llevará tiempo acostumbrarse a consultarla siempre y a seguir la rutina de añadir todo en ella. Sin embargo, una vez que lo hagas, descubrirás que empiezas a ahorrar mucho tiempo y que eres mucho más capaz de mantener un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal.