Wie digitale Kalender zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beitragen können

Es gibt nur wenige Kulturen auf der Welt, die eine Phrase besser drehen können als die Japaner. Von komorebi, das den Moment beschreibt, in dem Sonne und Wind durch die Bäume gehen und einen Schattentanz auf dem Boden erzeugen, bis hin zu tsundoku, jemandem, der viele Bücher kauft, aber nicht dazu kommt, sie zu lesen. Es gibt zahllose Dinge, für die das Japanische ein Wort hat, das es in westlichen Sprachen nicht gibt.

Wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben geht, haben sie auch dafür ein Wort. *Karoshi" bedeutet wörtlich übersetzt "Tod durch Überarbeitung" und bezeichnet jemanden, dessen Gesundheit durch zu viel Arbeit leidet.

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben ist nicht nur für die körperliche und geistige Gesundheit wichtig, sondern sorgt auch dafür, dass man produktiv bleibt. Die Verwendung eines digitalen Kalenders ist nur ein Schritt auf dem Weg dorthin - sehen wir uns also an, wie Sie das Beste aus Ihrem Kalender machen können.

Warum Sie sich um eine gute Work-Life-Balance bemühen sollten

Das Leben kann hektisch sein - nur wenige Menschen würden das bestreiten. Mit einem anstrengenden Job, familiären Verpflichtungen und der Zeit, die man mit Freunden verbringt, kann es sich oft so anfühlen, als ob wir in eine Million verschiedene Richtungen gezogen werden. Deshalb ist es so wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Das hilft Ihnen nicht nur, Burnout zu vermeiden, sondern Sie werden auch als Führungskraft, Freiberufler, Unternehmer oder Angestellter viel produktiver sein.

Es besteht kein Zweifel daran, dass zumindest einige Personen, die diesen Artikel lesen, ihre persönliche Zeit in dem Glauben geopfert haben, dass dies der einzige Weg ist, um weiterzukommen. Burnout ist jedoch eine sehr reale Sache. Wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, einen Schritt zurückzutreten und neue Energie zu tanken, gefährden Sie möglicherweise nicht nur Ihre Gesundheit, sondern schaden auch den Beziehungen zu den Menschen, die Ihnen am nächsten stehen.

Das gilt auch für alle Teams, die Sie leiten. Sorgen Sie dafür, dass Sie sich regelmäßig bei ihnen melden, damit Sie wissen, ob sie zu viel zu tun haben. Verteilen Sie Aufgaben nach Bedarf neu und sprechen Sie sie an, wenn Sie Anzeichen von Stress oder Burnout bemerken.

Das ist oft leichter gesagt als getan, und zweifellos haben viele von uns ein schlechtes Gewissen, wenn sie aus persönlichen Gründen eine Auszeit nehmen oder eine Anfrage zurückstellen müssen. Wenn Sie jedoch Planung persönliche Zeit einplanen und der Selbstfürsorge Vorrang einräumen, wird Ihr Unternehmen langfristig davon profitieren. Zeit für Sport, Hobbys und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, trägt zu einer besseren psychischen Gesundheit bei. Das wiederum führt dazu, dass wir uns bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz erfrischt und konzentriert fühlen und dadurch produktiver sind.

Ein Bericht der Harvard Business Review zeigt, dass ein stabiles Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben die Produktivität erheblich steigert, die Fluktuation verringert und die geistige und körperliche Gesundheit der Mitarbeiter verbessert. Wenn wir uns in unserem Privatleben erfüllt fühlen, kann sich dies in einer positiven Einstellung und einer besseren Leistung am Arbeitsplatz niederschlagen.

Die Vorteile eines digitalen Kalenders als Ausgleich

Jetzt haben wir das Warum, aber was ist mit dem Wie? Es ist schön und gut, sich zu versprechen, dass wir uns auf eine bessere Work-Life-Balance konzentrieren werden, aber das kann nicht einfach so passieren. Wir können nicht von Planung von morgens bis abends Meetings aneinanderreihen, um dann plötzlich mitten am Tag Verfügbarkeit für das Fitnessstudio zu haben. Nun... nicht ohne etwas Hilfe.

Hier kommt ein digitaler Kalender ins Spiel. Eine zentrale Anlaufstelle, um alle Ihre Verpflichtungen zu verwalten - privat oder beruflich.

Einer der größten Vorteile eines Tools wie Google Calendar ist seine Zugänglichkeit. Mit ein paar Klicks können Sie Ihren Terminkalender von überall aus einsehen - auf Ihrem Telefon, Tablet, Laptop oder Desktop. Das heißt, egal wo Sie sind, wenn Sie jemanden im Café treffen oder in einer wichtigen Kundenbesprechung sitzen - Sie können Ihre Verfügbarkeit sofort überprüfen. Vergleichen Sie das mit einem physischen Tagebuch. Wenn Sie ihn nicht zur Hand haben, ist es ein Schuss ins Blaue, ob Sie frei sind oder nicht.

Sobald Sie den Termin vereinbart haben, kann ein digitaler Kalender Sie an das Ereignis erinnern, bevor es stattfindet. Die Möglichkeit, Erinnerungen zu planen und so einzustellen, wie es für Sie am besten funktioniert, bedeutet, dass Sie nie wieder ein wichtiges Treffen oder einen Termin verpassen, weil Sie vergessen haben, in Ihren Kalender zu schauen.

Im Gegensatz zu einem Terminkalender auf Papier, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise gedruckt wird, können Sie ihn mit einem digitalen Kalender so einrichten, wie es Ihnen gefällt. Dazu gehören das Aussehen des Kalenders, verschiedene Farben für verschiedene Arten von Ereignissen, ob Sie sich persönlich oder per Videokonferenz treffen wollen und sogar das Hinzufügen von Notizen zu jedem Eintrag. Das bedeutet, dass Sie Ihren Kalender so gestalten können, wie Sie es für am produktivsten halten, und nicht, dass Sie Ihre Arbeitsweise ändern müssen, um einem bereits festgelegten Stil zu entsprechen.

Tipps zum Einrichten Ihres Kalenders

Wenn wir den letzten Punkt des vorherigen Abschnitts aufgreifen - es gibt viel darüber zu sagen, wie Sie Ihren digitalen Kalender einrichten und anpassen können, um Ihre Work-Life-Balance zu verbessern.

Die Integration mit einem Terminplanungs-Tool wie Doodle wird Ihnen helfen, viel Zeit zu gewinnen, indem Sie das Hin- und Herschreiben von E-Mails für die Buchung von Besprechungen überflüssig machen. Mit Booking Page können Sie zum Beispiel einfach Ihre Verfügbarkeit angeben und einen Link senden. Wenn Ihr Kalender verbunden ist und jemand einen Termin bei Ihnen bucht, wird dieser automatisch in Ihrem Kalender angezeigt. Sie laufen nicht Gefahr, doppelt zu buchen oder einen Termin zu vereinbaren, den Sie nicht wahrnehmen möchten.

Es ist auch eine gute Idee, persönliche Ereignisse zu planen, egal wie klein sie sind. Dazu können Dinge wie Sport, Entspannung, ein Mittagessen mit Kollegen oder auch nur zehn Minuten Auszeit zur Entspannung gehören. Sie können nicht jede freie Minute mit anderen Menschen verplanen. So können Sie sicherstellen, dass Sie sich um sich selbst kümmern und ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben aufrechterhalten.

Und schließlich, aber wahrscheinlich am wichtigsten, machen Sie die Verwendung Ihres digitalen Kalenders zur Gewohnheit. Es wird einige Zeit dauern, bis Sie sich daran gewöhnt haben, immer wieder darauf Bezug zu nehmen und alles in den Kalender einzutragen. Aber wenn Sie es einmal getan haben, werden Sie feststellen, dass Sie viel Zeit sparen und ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben besser aufrechterhalten können.