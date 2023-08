Come i calendari digitali possono aiutare a raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata

Ci sono poche culture al mondo in grado di trasformare una frase meglio dei giapponesi. Da komorebi che descrive il momento in cui il sole e il vento passano attraverso gli alberi per creare una danza di ombre sul terreno a tsundoku, qualcuno che compra molti libri ma non riesce a leggerli. Ci sono innumerevoli cose per cui il giapponese ha una parola che le lingue occidentali non hanno.

Quando si parla di equilibrio tra lavoro e vita privata, hanno una parola anche per questo. Karoshi si traduce letteralmente con "morte per eccesso di lavoro" e si usa per descrivere qualcuno la cui salute soffre a causa del troppo lavoro.

Raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata è essenziale non solo per la salute fisica e mentale, ma anche per garantire la produttività. L'uso di un calendario digitale è solo un passo per raggiungere questo obiettivo, quindi vediamo come sfruttare al meglio il vostro.

Perché è necessario cercare di ottenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata

La vita può essere frenetica - sono poche le persone che lo negherebbero. Con un lavoro impegnativo, gli impegni familiari e il tempo da dedicare agli amici, spesso si ha l'impressione di essere trascinati in un milione di direzioni diverse. Ecco perché è essenziale trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Non solo vi aiuterà a evitare il burnout, ma sarete un leader, un libero professionista, un imprenditore o un dipendente molto più produttivo.

Non c'è dubbio che almeno alcune persone che stanno leggendo questo articolo avranno sacrificato del tempo personale nella convinzione che sia l'unico modo per fare carriera. Il Burnout, tuttavia, è una cosa molto reale. Quando non ci si prende il tempo per fare un passo indietro e ricaricarsi, non solo si mette potenzialmente in pericolo la propria salute, ma si danneggiano anche i rapporti con le persone più vicine.

Questo vale anche per i team che gestite. Assicuratevi di controllare regolarmente con loro, in modo da sapere se hanno troppo da fare. Riassegnate i compiti se necessario e contattateli se notate segni di stress o burnout.

Spesso è più facile a dirsi che a farsi e senza dubbio molti di noi si sentono in colpa quando si prendono delle ferie o rinunciano a una richiesta per motivi personali. Tuttavia, programmare il tempo personale e dare priorità alla cura di sé porterà benefici alla vostra azienda nel lungo periodo. Dedicare del tempo all'esercizio fisico, agli hobby e a trascorrere del tempo con gli amici e la famiglia contribuirà a migliorare la salute mentale. Questo, a sua volta, ci farà sentire riposati e concentrati al ritorno al lavoro, rendendoci più produttivi.

Un rapporto dell'Harvard Business Review dimostra che un equilibrio stabile tra lavoro e vita privata aumenta notevolmente la produttività, riduce il turnover e migliora la salute mentale e fisica dei dipendenti. Quando ci sentiamo appagati nella nostra vita personale, questo si traduce in un atteggiamento positivo e in un miglioramento delle prestazioni sul posto di lavoro.

I vantaggi dell'utilizzo di un calendario digitale per trovare un equilibrio

Ora abbiamo il perché, e il come? Va benissimo promettere a noi stessi che ci concentreremo su un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, ma questo non può accadere. Non possiamo passare da programmare riunioni a ripetizione, dall'alba al tramonto, ad avere improvvisamente disponibilità per la palestra a metà giornata. Beh... non senza un aiuto.

È qui che entra in gioco un calendario digitale. Uno sportello unico per gestire tutti gli impegni, personali o professionali.

Uno dei maggiori vantaggi di utilizzare uno strumento come Google Calendar è la sua accessibilità. Con pochi clic, è possibile visualizzare la propria agenda da qualsiasi luogo, sul telefono, sul tablet, sul computer portatile o sul desktop. Ciò significa che non importa dove vi troviate, se vi imbattete in qualcuno al bar o siete seduti a una riunione importante con un cliente, potete controllare la vostra disponibilità all'istante. Fate un confronto con un'agenda fisica. Se non l'avete a portata di mano, è un po' come sapere se siete liberi o meno.

Una volta organizzato l'orario, un calendario digitale può ricordarvi l'evento prima che si verifichi. La possibilità di programmare i promemoria e di impostarli nel modo migliore per voi significa che non perderete mai una riunione o un appuntamento importante perché avete dimenticato di controllare l'agenda.

A differenza di un'agenda cartacea che viene stampata in un modo molto specifico, con un calendario digitale potete impostarlo come preferite. Questo include l'aspetto del calendario, colori diversi per i vari tipi di eventi, se si desidera incontrarsi di persona o tramite videoconferenza e persino l'aggiunta di note a ogni voce. Ciò significa che potete far funzionare il programma nel modo che ritenete più produttivo, senza cambiare il vostro modo di fare le cose per adattarlo a uno stile già impostato.

Suggerimenti per l'impostazione del calendario

Se riprendiamo l'ultimo punto della sezione precedente, c'è molto da dire su come impostare e personalizzare il vostro calendario digitale per migliorare il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata.

L'integrazione con uno strumento di pianificazione come Doodle vi aiuterà a liberare molto tempo, eliminando l'invio di e-mail per prenotare le riunioni. Con Pagina di prenotazione, ad esempio, è sufficiente impostare la propria disponibilità e inviare un link. Con il vostro calendario collegato, quando qualcuno prenoterà un appuntamento con voi, questo apparirà automaticamente sul vostro calendario. Non c'è il rischio di fare una doppia prenotazione o di programmare un orario che non si desidera incontrare.

È anche una buona idea programmare gli eventi personali, anche se piccoli. Si tratta di attività come l'esercizio fisico, il relax, l'uscita a pranzo con i colleghi o anche solo dieci minuti per rilassarsi. Non potete avere persone che programmano ogni minuto libero. Questo vi aiuterà a prendervi cura di voi stessi e a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

Infine, ma probabilmente la cosa più importante è che l'uso del calendario digitale diventi un'abitudine. Ci vorrà del tempo per abituarsi a consultarla sempre e ad aggiungervi ogni cosa di routine. Tuttavia, una volta che l'avrete fatto, vi accorgerete di aver risparmiato molto tempo e di essere molto più in grado di mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.