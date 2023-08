Comment les calendriers numériques peuvent aider à atteindre un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Peu de cultures au monde sont capables de tourner une phrase mieux que les Japonais. De komorebi qui décrit le moment où le soleil et le vent passent à travers les arbres pour créer une danse des ombres sur le sol à tsundoku, quelqu'un qui achète beaucoup de livres mais ne parvient pas à les lire. Il existe d'innombrables choses pour lesquelles le japonais a un mot - que les langues occidentales n'ont pas.

Lorsqu'il s'agit de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ils ont aussi une expression pour cela. *Le terme "karoshi", qui signifie littéralement "mort par surmenage", est utilisé pour décrire une personne dont la santé est affectée par un excès de travail.

Parvenir à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel non seulement pour votre santé physique et mentale, mais aussi pour vous assurer de rester productif. L'utilisation d'un calendrier numérique n'est qu'une étape pour y parvenir - voyons donc comment vous pouvez tirer le meilleur parti du vôtre.

Pourquoi vous devriez vous efforcer de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée

La vie peut être trépidante - rares sont ceux qui le nient. Entre un travail prenant, les obligations familiales et le temps à consacrer aux amis, on a souvent l'impression d'être tiraillé dans un million de directions différentes. C'est pourquoi il est essentiel de trouver un équilibre entre le travail et la vie privée. Non seulement cela vous aidera à éviter le burnout mais vous serez un dirigeant, un freelance, un entrepreneur ou un employé bien plus productif.

Il ne fait aucun doute qu'au moins quelques personnes lisant cet article auront sacrifié leur temps personnel en croyant que c'est le seul moyen d'avancer. L'épuisement professionnel Burnout, cependant, est une chose bien réelle. Lorsque vous ne prenez pas le temps de prendre du recul et de vous ressourcer, non seulement vous mettez potentiellement votre santé en danger mais vous détériorez les relations avec vos proches.

Cela vaut également pour les équipes que vous gérez. Assurez-vous de vérifier régulièrement auprès d'eux afin de savoir s'ils ont trop de choses à faire. Réaffectez les tâches si nécessaire et contactez-les si vous voyez des signes de stress ou d'épuisement.

C'est souvent plus facile à dire qu'à faire et il ne fait aucun doute que beaucoup d'entre nous se sentent coupables lorsqu'ils prennent des congés ou repoussent une demande pour des raisons personnelles. Cependant, programmer du temps personnel et donner la priorité aux soins personnels sera bénéfique pour votre entreprise à long terme. Prendre le temps de faire de l'exercice, d'avoir des passe-temps et de passer du temps avec ses amis et sa famille contribuera à une meilleure santé mentale. Ainsi, nous nous sentirons plus frais et plus concentrés à notre retour au travail, ce qui nous rendra plus productifs.

Un rapport de la Harvard Business Review montre qu'un équilibre stable entre vie professionnelle et vie privée augmente considérablement la productivité, réduit le taux de rotation et améliore la santé mentale et physique des employés. Lorsque nous nous sentons épanouis dans notre vie personnelle, cela peut se traduire par une attitude positive et une meilleure performance au travail.

Les avantages de l'utilisation d'un calendrier numérique pour trouver un équilibre

Maintenant que nous avons le pourquoi, qu'en est-il du comment ? C'est très bien de se promettre de se concentrer sur un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais cela ne peut pas arriver comme ça. Nous ne pouvons pas passer de la programmation de réunions consécutives, de l'aube au crépuscule, à une soudaine disponibilité pour la salle de sport au milieu de la journée. Eh bien... pas sans aide.

C'est là qu'intervient un calendrier numérique. Un guichet unique pour gérer tous vos engagements - personnels ou professionnels.

L'un des principaux avantages de l'utilisation d'un outil comme Google Calendar est son accessibilité. En quelques clics, vous pouvez consulter votre agenda de n'importe où - sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur portable ou de bureau. Cela signifie que, où que vous soyez, si vous croisez quelqu'un au café ou si vous êtes assis à une réunion importante avec un client - vous pouvez vérifier votre disponibilité instantanément. Comparez cela à un agenda physique. Si vous ne l'avez pas à portée de main, c'est un coup de couteau pour savoir si vous êtes libre ou non.

Une fois le moment fixé, un calendrier numérique peut vous rappeler l'événement avant qu'il ne se produise. La possibilité de programmer des rappels et de les définir de la manière qui vous convient le mieux signifie que vous ne manquerez jamais une réunion ou un rendez-vous important parce que vous avez oublié de consulter votre agenda.

Contrairement à un agenda papier qui est imprimé de manière très spécifique, avec un calendrier numérique vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez. Cela inclut l'apparence de votre calendrier, différentes couleurs pour différents types d'événements, si vous souhaitez vous rencontrer en personne ou par vidéoconférence et même l'ajout de notes à chaque entrée. Cela signifie que vous pouvez le faire fonctionner de la manière qui vous semble la plus productive et non pas changer votre façon de faire les choses pour correspondre à un style déjà établi.

Conseils pour paramétrer votre calendrier

Si nous reprenons le dernier point de la section précédente, il y a beaucoup à dire sur la façon de configurer et de personnaliser votre calendrier numérique pour améliorer votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L'intégration d'un outil de planification tel que Doodle vous permettra de gagner beaucoup de temps en supprimant les allers-retours d'e-mails pour la réservation de réunions. Prenez Page de réservation, par exemple, définissez simplement votre disponibilité et envoyez un lien. Avec votre calendrier connecté, lorsque quelqu'un réserve un moment avec vous, il apparaîtra automatiquement sur votre calendrier. Aucun risque de double réservation ou de programmer un moment que vous ne souhaitez pas rencontrer.

C'est également une bonne idée de programmer des événements personnels, aussi petits soient-ils. Il peut s'agir de choses comme l'exercice, la relaxation, une sortie pour un déjeuner avec des collègues ou même simplement dix minutes à l'extérieur pour déstresser. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui scheduling chaque minute où vous êtes libre. Cela vous aidera à prendre soin de vous et à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

Enfin, mais c'est probablement le plus important, faites de l'utilisation de votre calendrier numérique une habitude. Il vous faudra du temps pour vous habituer à vous y référer en permanence et à prendre l'habitude de tout y ajouter. Cependant, une fois que vous l'aurez fait, vous constaterez que vous commencez à gagner beaucoup de temps et que vous êtes bien plus à même de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.