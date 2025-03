Doodle et votre agenda Google sont des partenaires parfaits lorsqu'il s'agit de gérer votre emploi du temps. L'utilisation de Doodle automatise votre emploi du temps et vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur les choses importantes. Associé à Google, vous pouvez être sûr de ne plus jamais faire de double emploi du temps.

Partagez votre agenda Google avec Doodle

L'intégration de Doodle dans Google Agenda rend la planification des événements et des réunions plus efficace. Voici comment partager votre Google Agenda avec Doodle :

Allez dans "Paramètres du compte" dans votre compte Doodle. Cliquez sur "Calendriers connectés", puis sur "Connecter" à côté de Google.

Une fois connecté, vous pouvez utiliser Doodle pour planifier des événements et des réunions et il les ajoutera automatiquement à votre agenda Google. Lorsque vous envoyez un sondage de groupe ou que vous partagez le lien de votre page de réservation, dès qu'une heure est trouvée par vos participants, Doodle l'ajoute automatiquement à votre calendrier.

De plus, les participants ne verront que les heures de disponibilité que vous avez choisies, ce qui évite les doubles réservations ou la surcharge de travail due à un trop grand nombre de réunions.

Comment créer une page de réservation synchronisée avec Google Agenda ?

La création d'une Page de réservation est facile et constitue également un excellent moyen d'automatiser votre calendrier.

Pour commencer, connectez-vous à votre compte Doodle. Une fois connecté, cliquez sur le bouton "Créer une nouvelle page de réservation" à droite du tableau de bord.

Remplissez le titre, la description et le lieu (en personne ou en ligne). C'est ici que vous pouvez également décider si la Page de réservation est pour vous ou si vous utilisez notre fonction d'hôte pour réserver des réunions au nom de quelqu'un d'autre.

Dans la section suivante, vous pouvez décider de votre disponibilité et de la durée des réunions que les gens peuvent réserver. Si vous cliquez sur l'option "Paramètres d'alimentation", vous pouvez ajouter des périodes tampons entre les réunions, un nombre maximum de réunions par jour, modifier votre fuseau horaire, etc.

Vérifiez ensuite que le bon calendrier est connecté à la Page de réservation. Vous pouvez modifier votre calendrier dans les "paramètres du compte" ou ajouter un autre calendrier si vous souhaitez que les horaires de plusieurs personnes soient pris en compte.

L'activation des rappels automatiques permet d'envoyer une notification à toute personne qui réserve du temps avec vous, ce qui réduit les risques de rendez-vous manqués. Enfin, vous avez le champ des invitations personnalisées. C'est là que vous pouvez décider à quel type de questions vous voulez que les gens répondent avant de pouvoir confirmer l'une des places de votre page de réservation. Cela peut vous aider à effectuer un travail préparatoire à l'avance pour vous assurer que toutes vos réunions sont productives.

Une fois que vous avez terminé, cliquez simplement sur "Créer une page de réservation" et vous pouvez commencer à partager votre lien immédiatement.

Grâce à la synchronisation de votre Page de réservation Doodle avec un agenda Google, vous pouvez vous détendre en sachant que vous n'aurez plus jamais de double réservation. Par exemple, tout événement extrait de votre Gmail, comme une réservation de vol, sera automatiquement ajouté à votre agenda, de sorte que Doodle ne considérera pas ces heures comme disponibles. Vous n'aurez plus à faire des allers-retours pour mettre à jour votre calendrier manuellement.

Intégrez votre calendrier à d'autres applications et outils via Doodle :

Lorsque Doodle est connecté à votre agenda Google, vous pouvez automatiquement profiter de Google Meet. Ainsi, les vidéoconférences sont aussi simples qu'un clic.

Mais il n'y a pas que Google Meet que vous pouvez utiliser. Doodle se connecte également à Zoom, Webex et Microsoft Teams.

Si vous souhaitez connecter un autre outil de vidéoconférence à votre compte Doodle, rendez-vous dans les "paramètres du compte" et cliquez sur "applications et intégrations". L'intégration Zoom est disponible sur les plans gratuits, les autres nécessitent un compte professionnel. Choisissez l'outil que vous souhaitez utiliser et cliquez sur "Connecter". Vous serez dirigé vers leur page de connexion. Remplissez les détails de votre compte pour l'outil que vous voulez ajouter et c'est tout. Désormais, chaque fois que vous irez dans Page de réservation, Sondage de groupe ou 1:1 et que vous sélectionnerez la vidéoconférence, vous aurez la possibilité d'utiliser l'outil que vous venez de connecter.

Si vous souhaitez faire passer Doodle au niveau supérieur et l'intégrer véritablement dans votre flux de travail, vous pouvez le faire sans code grâce à Zapier. Comme pour la vidéoconférence, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet "Applications et intégrations" des paramètres de votre compte, de cliquer sur "Démarrer la configuration" sous Zapier et de créer les Zaps dont vous avez besoin.