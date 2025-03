Doodle e il calendario di Google sono partner perfetti per la gestione degli impegni. L'uso di Doodle automatizza la vostra agenda, dandovi più tempo per concentrarvi sulle cose importanti. In combinazione con Google, potete assicurarvi di non avere mai più una doppia prenotazione.

Condividere il calendario di Google con Doodle

L'integrazione di Google Calendar Doodle rende più efficiente la programmazione di eventi e riunioni. Ecco come condividere il calendario di Google con Doodle:

Andate su "Impostazioni account" nel vostro account Doodle. Cliccate su "Calendari collegati" e poi su "Connetti" accanto a Google.

Una volta connessi, potete usare Doodle per programmare eventi e riunioni, che verranno aggiunti automaticamente al vostro calendario Google. Ogni volta che si invia un Sondaggio di gruppo o si condivide il link della Pagina di prenotazione, una volta trovato un orario dai partecipanti, Doodle lo aggiungerà automaticamente al calendario.

Inoltre, i partecipanti vedranno solo gli orari in cui avete scelto di essere disponibili, evitando così di prenotare due volte o di essere sovraccaricati da troppe riunioni.

Come creare una pagina di prenotazione sincronizzata con Google Calendar?

Creare una Pagina di prenotazione è facile e rappresenta anche un ottimo modo per automatizzare i vostri impegni.

Per iniziare, accedere al proprio account Doodle. Una volta entrati, cliccate sul pulsante "Crea una nuova pagina di prenotazione" sulla destra del cruscotto.

Compilate il titolo, la descrizione e il luogo (se di persona o online). Qui potete anche decidere se la Pagina di prenotazione è per voi o se state usando la nostra funzione Hosts per prenotare riunioni per conto di qualcun altro.

Nella sezione successiva è possibile decidere la propria disponibilità e la durata delle riunioni prenotabili. Se si fa clic sull'opzione "Impostazioni di alimentazione", è possibile aggiungere tempi di attesa tra le riunioni, un numero massimo di riunioni al giorno, modificare il fuso orario e altro ancora.

Verificare quindi che il calendario giusto sia collegato alla Pagina di prenotazione. È possibile modificare il calendario nelle "Impostazioni account" o aggiungere un altro calendario se si desidera che vengano presi in considerazione gli orari di più persone.

Abilitando i promemoria automatici, si invierà una notifica a tutti coloro che prenotano un appuntamento con voi, riducendo così la possibilità di perdere le riunioni. Infine, c'è il campo degli inviti personalizzati. Qui potete decidere che tipo di domande volete che le persone rispondano prima di poter confermare uno dei posti della vostra pagina di prenotazione. Questo può aiutarvi a preparare il lavoro in anticipo per assicurarvi che tutti i vostri incontri siano produttivi.

Una volta terminato, basta premere "Crea pagina di prenotazione" e si può iniziare subito a condividere il link.

Con la vostra Doodle Booking Page sincronizzata con un calendario di Google, potete rilassarvi sapendo che non avrete mai più una doppia prenotazione. Ad esempio, tutti gli eventi estratti da Gmail, come le prenotazioni di voli, saranno automaticamente aggiunti al vostro calendario, quindi Doodle non considererà quegli orari come disponibili. Non dovrete più andare avanti e indietro ad aggiornare il calendario manualmente.

Integrate il vostro calendario con altre app e strumenti tramite Doodle:

Quando Doodle è collegato al vostro calendario Google, potete sfruttare automaticamente Google Meet. Ciò significa che le videoconferenze sono facili come un clic.

Tuttavia, non è possibile utilizzare solo Google Meet. Doodle si collega anche a Zoom, Webex e Microsoft Teams.

Se volete collegare un altro strumento di videoconferenza al vostro account Doodle, andate nelle "Impostazioni dell'account" e cliccate su "App e integrazioni". L'integrazione Zoom è disponibile sui piani gratuiti, mentre gli altri richiedono un account Professional. Decidete quale strumento volete usare e fate clic su "Connetti". Verrà visualizzata la pagina di accesso. Inserite i dati del vostro account per lo strumento che volete aggiungere e il gioco è fatto. Ora, ogni volta che andrete su Pagina di prenotazione, Sondaggio di gruppo o 1:1 e selezionerete la videoconferenza, avrete la possibilità di utilizzare lo strumento che avete appena collegato.

Se volete portare Doodle a un livello superiore e integrarlo veramente nel vostro flusso di lavoro, potete farlo senza codice attraverso Zapier. Come nel caso delle videoconferenze, basta accedere alla scheda Applicazioni e integrazioni nelle impostazioni dell'account, fare clic su "Avvia configurazione" sotto Zapier e creare gli Zap necessari.