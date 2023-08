Como os Calendários Digitais podem ajudar a alcançar um equilíbrio trabalho/vida

Existem poucas culturas no mundo capazes de tornar uma frase melhor do que a japonesa. De komorebi que descreve o momento em que o sol e o vento passam através das árvores para criar uma dança de sombras no chão para tsundoku, alguém que compra muitos livros mas não consegue lê-los. Há inúmeras coisas para as quais o japonês tem uma palavra - que os idiomas ocidentais não têm.

Quando se trata de um equilíbrio trabalho/vida, eles também têm uma frase para isso. Karoshi traduz literalmente "morte por excesso de trabalho" e é usado para descrever alguém cuja saúde sofre por trabalhar demais.

Alcançar um equilíbrio trabalho/vida é essencial não só para sua saúde física e mental, mas também para garantir que você permaneça produtivo. O uso de um calendário digital é apenas um passo para chegar lá - então vamos ver como você pode tirar o máximo proveito do seu.

Por que você deve lutar por um bom equilíbrio trabalho/vida

A vida pode ser agitada - há poucas pessoas que negariam isso. Com um trabalho atarefado, compromissos familiares e tempo para passar com os amigos, muitas vezes pode parecer que estamos sendo puxados em um milhão de direções diferentes. É por isso que conseguir um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é essencial. Não só vai ajudá-lo evitar o esgotamento, mas você será um líder muito mais produtivo, freelancer, empresário ou empregado.

Não há dúvida que pelo menos algumas pessoas lendo este artigo terão sacrificado seu tempo pessoal sob a crença de que é a única maneira de chegar à frente. [No entanto, a única maneira de avançar é muito real. Quando você não tomar tempo para recuar e recarregar, não só colocará sua saúde em perigo, mas também prejudicará as relações com aqueles que lhe são mais próximos.

Isto também vale para qualquer equipe que você administre. Certifique-se de que você cheque em regularmente com eles para saber se eles têm muito em seu prato. Reatribua tarefas conforme necessário e estenda a mão a elas se você vir sinais de estresse ou de esgotamento.

Muitas vezes é mais fácil dizer do que fazer e sem dúvida muitos de nós nos sentimos culpados ao tirar um tempo livre ou adiar um pedido por razões pessoais. No entanto, agendamento o tempo pessoal e a priorização do autocuidado beneficiarão sua empresa a longo prazo. Reservar tempo para exercícios, hobbies e passar tempo com amigos e familiares contribuirá para uma melhor saúde mental. Isso, por sua vez, nos fará sentir renovados e focados em um retorno ao trabalho - tornando-nos mais produtivos.

A report by Harvard Business Review mostra que um equilíbrio estável entre trabalho e vida aumenta drasticamente a produtividade, reduz a rotatividade e melhora a saúde mental e física dos funcionários. Quando nos sentimos realizados em nossas vidas pessoais, isso pode se traduzir em uma atitude positiva e um melhor desempenho no local de trabalho.

Os benefícios de usar um calendário digital para obter um equilíbrio

Agora temos o porquê, e quanto ao como? Está tudo muito bem e é bom prometer a nós mesmos que vamos nos concentrar em um melhor equilíbrio trabalho/vida, mas isso não pode simplesmente acontecer. Não podemos ir de agendamento reuniões de trás para a frente, desde o amanhecer até o anoitecer até ter de repente disponibilidade para a academia no meio do dia. Bem...não sem alguma ajuda.

É aqui que entra um calendário digital. Um balcão único para gerenciar todos os seus compromissos - pessoais ou profissionais.

Uma das maiores vantagens de usar uma ferramenta como Google Calendar é sua acessibilidade. Com alguns cliques, você pode visualizar sua agenda de qualquer lugar - em seu telefone, tablet, laptop ou desktop. Isto significa que não importa onde você esteja, se você encontrar alguém na cafeteria ou estiver sentado em uma reunião importante de clientes - você pode verificar sua availability instantaneamente. Compare isso com um diário físico. Se você não o tem para entregar, é uma facada no escuro, se você está livre ou não.

Uma vez que você tenha esse tempo organizado, um calendário digital pode lembrá-lo do evento antes que ele aconteça. A capacidade de agendar o lembretes e configurá-los da maneira que funciona melhor para você significa que você nunca perderá uma reunião ou compromisso importante porque você esqueceu de verificar sua agenda.

Ao contrário de um calendário em papel que vem impresso de uma forma muito específica, com um calendário digital você pode configurá-lo como quiser. Isso inclui a aparência de seu calendário, cores diferentes para diferentes tipos de eventos, quer você queira se encontrar pessoalmente ou via video conferencing e até mesmo adicionando notas a cada entrada. Isto significa que você pode fazer com que funcione da maneira que você achar mais produtivo e não mudar a maneira como você faz as coisas para combinar com um estilo já definido.

Dicas para a configuração de seu calendário

Se escolhermos o último ponto da seção anterior - há muito a ser dito sobre como configurar e personalizar seu calendário digital para melhorar seu equilíbrio trabalho/vida pessoal.

A integração com uma ferramenta de agendamento como Doodle o ajudará a liberar muito tempo ao abandonar o e-mail para a frente e para trás para marcar reuniões. Tome Booking Page, por exemplo, simplesmente defina sua disponibilidade e envie um link. Com seu calendário conectado, quando alguém marcar um horário com você, ele aparecerá automaticamente em seu calendário. Não há risco de dupla reserva ou agendamento de uma hora que você não queira cumprir.

Também é uma boa idéia agendar eventos pessoais, independentemente de quão pequenos eles sejam. Isto pode incluir coisas como exercício, relaxamento, sair para um almoço com colegas ou até mesmo apenas dez minutos de distancia para a destrução. Você não pode ter pessoas agendamento a cada minuto que você estiver livre. Isto ajudará a garantir que você esteja cuidando de si mesmo e mantendo um equilíbrio saudável entre trabalho e vida.

Finalmente, mas provavelmente o mais importante de tudo, faça do uso de seu calendário digital um hábito. Vai levar tempo para se acostumar a sempre se referir a ele e passar pela rotina de acrescentar tudo a ele. No entanto, uma vez que o faça, você começará a economizar muito tempo e será muito mais capaz de manter um equilíbrio saudável trabalho/vida.