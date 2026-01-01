Czym są ankiety w WhatsApp?

Ankiety w WhatsApp to sposób, dzięki któremu możesz tworzyć ankiety w rozmowach na WhatsAppie. Można je wykorzystać do zebrania opinii od swoich kontaktów, podjęcia decyzji lub po prostu dla zabawy.

Zobaczmy, co można zrobić.

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Jak utworzyć ankietę w WhatsApp

Rozpoczęcie pracy jest naprawdę proste – wystarczy wykonać poniższe kroki:

Przejdź do WhatsApp.

Otwórz czat z osobą lub grupą, wśród której chcesz przeprowadzić ankietę.

Dotknij ikony „+” na dolnym pasku narzędzi.

Kliknij „Ankieta”.

Wpisz swoje pytanie.

Wprowadź maksymalnie 12 opcji do głosowania.

Naciśnij „Wyślij”.

Ankiety w WhatsApp mogą być świetnym sposobem na zebranie opinii od Twoich kontaktów. Możesz na przykład przeprowadzić ankietę, aby zapytać klientów, co sądzą o Twoim nowym produkcie lub usłudze. Możesz również wykorzystać ankietę, aby poprosić pracowników o opinię na temat nowej polityki lub procedury.

Mogą też pomóc ci w podejmowaniu decyzji. Ankietę można wykorzystać, by zdecydować, gdzie pójść na kolację lub jaki film obejrzeć. Możesz też skorzystać z ankiety, by zdecydować, której drużynie kibicować podczas ważnego meczu.

Wskazówki dotyczące skutecznego korzystania z ankiet w WhatsApp

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał swoich ankiet, musisz zadbać o to, by korzystać z nich w jak najlepszy sposób. Oto kilka sytuacji, w których możesz zmaksymalizować ich skuteczność:

Upewnij się, że Twoje pytanie jest jasne i zwięzłe.

Opcje powinny być krótkie i konkretne.

Nie zasypuj swoich kontaktów zbyt dużą liczbą ankiet.

Wykorzystuj je do zbierania opinii i podejmowania decyzji, a nie tylko dla zabawy.

A co z Doodle?

Doodle to bezpłatna aplikacja internetowa narzędzie do planowania które można wykorzystać do organizowania spotkań i wydarzeń.

Dzięki temu możesz utwórz ankietę i zaproś swoje kontakty do głosowania na datę i godzinę, które najbardziej im odpowiadają. Największą zaletą jest to, że praktycznie eliminuje to niekończącą się wymianę wiadomości i pozwala znaleźć termin spotkania w ciągu kilku minut.

Group Poll to prawdopodobnie ta funkcja serwisu Doodle, którą wszyscy znają i lubią. Można jednak również zautomatyzować planowanie za pomocą Booking Page.

Ustalając swoją dostępność, będziesz mógł udostępnić ją za pomocą zwykłego linku – dzięki czemu inni będą mogli łatwo rezerwować terminy u Ciebie i to wyłącznie wtedy, kiedy sam tego chcesz.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Korzystanie z Doodle w WhatsApp

Po utworzeniu Group Poll możesz udostępnić link za pośrednictwem WhatsApp. Dzięki temu szybko i łatwo uzyskasz odpowiedzi od swoich kontaktów.

Ale chwileczkę. Skoro w WhatsApp można tworzyć ankiety, po co w ogóle korzystać z Doodle? Cóż, jest na to kilka powodów:

Więcej osób to zobaczy: Gdy udostępniasz ankietę przez WhatsApp, zobaczą ją tylko osoby, które już są w czacie. Natomiast gdy udostępniasz link do ankiety przez WhatsApp, może go zobaczyć każdy, kto ma ten link. Oznacza to, że dzięki Doodle możesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Na przykład, jeśli masz znajomych, którzy nie korzystają z WhatsApp, ale mimo to chcesz, aby wzięli udział w Twoim wydarzeniu.

Ludzie chętniej głosują: gdy poprosi się ich o oddanie głosu w ankiecie na WhatsAppie, mogą nie mieć na to ochoty lub nie zrobić tego od razu. Jednak gdy ludzie otrzymują link do ankiety, chętniej poświęcają czas na oddanie głosu. Dzieje się tak, ponieważ mogą głosować w dogodnym dla siebie momencie i nie muszą martwić się o przerwanie rozmowy. Znalezienie linku do ankiety jest dla nich również łatwiejsze niż przewijanie historii czatu w poszukiwaniu ankiety.

Możesz uzyskać więcej opinii: Tworząc ankietę w WhatsApp, masz do dyspozycji tylko 12 opcji. Natomiast tworząc Group Poll w Doodle, możesz dodać tyle opcji, ile tylko potrzebujesz. Oznacza to, że możesz uzyskać więcej opinii od swoich kontaktów.

Ankiety w WhatsAppie są fajne, ale udostępnienie linku do serwisu Doodle przez WhatsApp może być świetnym sposobem na zebranie opinii od dużej grupy osób oraz zapewnienie im większego wyboru i więcej czasu na oddanie głosu.