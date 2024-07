O que são as pesquisas do WhatsApp?

As enquetes do WhatsApp são uma maneira de você criar enquetes nos bate-papos do WhatsApp. Elas podem ser usadas para obter feedback de seus contatos, tomar decisões ou simplesmente se divertir.

Vamos dar uma olhada no que você pode fazer.

Como criar uma enquete no WhatsApp

É muito fácil começar, basta seguir estas etapas:

Acesse o WhatsApp.

Abra o bate-papo com a pessoa ou o grupo que você deseja enquadrar.

Toque no ícone "+" na barra de ferramentas inferior.

Toque em Enquete.

Digite sua pergunta.

Insira até 12 opções para as pessoas votarem.

Toque em "Send" (Enviar).

As enquetes do WhatsApp podem ser uma ótima maneira de obter feedback dos seus contatos. Por exemplo, você pode usar uma enquete para perguntar aos seus clientes o que eles acham do seu novo produto ou serviço. Você também pode usar uma enquete para pedir a opinião de seus funcionários sobre uma nova política ou procedimento.

Elas também podem ajudá-lo a tomar decisões. Uma enquete pode ser usada para decidir onde ir jantar ou a que filme assistir. Você também pode usar uma enquete para decidir para qual time torcer no grande jogo.

Dicas para usar as enquetes do WhatsApp com eficiência

Se quiser tirar o máximo proveito de suas enquetes, você precisa se certificar de usá-las da melhor maneira possível. Aqui estão algumas maneiras de maximizar sua eficácia:

Certifique-se de que sua pergunta seja clara e concisa.

Mantenha suas opções curtas e diretas.

Não sobrecarregue seus contatos com muitas pesquisas.

Use-as para obter feedback e tomar decisões, não apenas para se divertir.

E quanto ao Doodle?

O Doodle é uma on-line gratuita ferramenta de agendamento que pode ser usada para organizar reuniões e eventos.

Ele permite que você crie uma enquete e convide seus contatos a votar na data e no horário mais adequados para eles. O que é ótimo é que ele pode praticamente eliminar as idas e vindas e permitir que você encontre um horário para se encontrar em minutos.

As enquetes de grupo podem ser a parte do Doodle que todos conhecem e adoram. Mas você também pode automatizar sua agenda com a Booking Page.

Ao definir sua disponibilidade, você poderá compartilhá-la com nada mais do que um link - para que as pessoas possam reservar um horário com você facilmente e somente quando você quiser.

Usando o Doodle com o WhatsApp

Depois de criar uma enquete de grupo, você pode compartilhar o link via WhatsApp. Isso permite que você obtenha resultados de seus contatos de forma rápida e fácil.

Mas espere. Se você pode criar enquetes no WhatsApp, por que usaria o Doodle? Bem, na verdade, há alguns motivos para isso:

Mais pessoas a verão: Quando você compartilha uma enquete pelo WhatsApp, ela só é vista pelas pessoas que já estão no bate-papo. No entanto, quando você compartilha um link de enquete pelo WhatsApp, ele pode ser visto por qualquer pessoa que tenha o link. Isso significa que você pode atingir um público mais amplo com o Doodle. Por exemplo, se você tiver contatos que não usam o WhatsApp, mas ainda assim quiser que eles participem do seu evento.

É mais provável que as pessoas votem: Quando solicitadas a votar em uma enquete do WhatsApp, elas podem não se sentir motivadas a fazê-lo ou não o fazem imediatamente. No entanto, quando as pessoas recebem um link para uma enquete, é mais provável que reservem um tempo para votar. Isso ocorre porque elas podem votar quando quiserem e não precisam se preocupar em interromper uma conversa. Elas também podem encontrar o link para a enquete mais facilmente do que ter de rolar o bate-papo à procura de uma enquete.

Você pode obter mais feedback: Quando você cria uma enquete no WhatsApp, fica limitado a 12 opções. No entanto, ao criar uma enquete do Doodle Group, você pode ter quantas opções precisar. Isso significa que você pode obter mais feedback dos seus contatos.

As enquetes do WhatsApp são boas, mas compartilhar um link de Doodle via WhatsApp pode ser uma ótima maneira de obter feedback de um grande grupo de pessoas e dar a elas mais opções e tempo para votar.

Isso pode ser útil para tomar decisões, obter informações ou simplesmente conhecer melhor seus contatos. Portanto, combine o poder do Doodle com o WhatsApp criando sua conta gratuita do Doodle hoje mesmo.