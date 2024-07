Qu'est-ce qu'un sondage WhatsApp ?

Les sondages WhatsApp vous permettent de créer des sondages dans les chats WhatsApp. Ils peuvent être utilisés pour recueillir les réactions de vos contacts, prendre des décisions ou simplement s'amuser.

Voyons ce qu'il est possible de faire.

Comment créer un sondage WhatsApp

Il est très facile de commencer, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Allez sur WhatsApp.

Ouvrez le chat avec la personne ou le groupe que vous souhaitez interroger.

Appuyez sur l'icône "+" dans la barre d'outils inférieure.

Appuyez sur Sondage.

Saisissez votre question.

Saisissez jusqu'à 12 options pour lesquelles les gens peuvent voter.

Appuyez sur "Envoyer".

Les sondages WhatsApp peuvent être un excellent moyen de recueillir les réactions de vos contacts. Par exemple, vous pouvez utiliser un sondage pour demander à vos clients ce qu'ils pensent de votre nouveau produit ou service. Vous pouvez également utiliser un sondage pour demander à vos employés leur avis sur une nouvelle politique ou procédure.

Les sondages peuvent également vous aider à prendre des décisions. Un sondage peut être utilisé pour décider où aller dîner ou quel film regarder. Vous pouvez également utiliser un sondage pour décider de l'équipe à encourager lors du grand match.

Conseils pour utiliser efficacement les sondages WhatsApp

Si vous voulez tirer le meilleur parti de vos sondages, vous devez vous assurer de les utiliser de la meilleure façon possible. Voici quelques conseils pour maximiser leur efficacité :

Assurez-vous que votre question est claire et concise.

Veillez à ce que vos options soient courtes et précises.

Ne surchargez pas vos contacts avec trop de sondages.

Utilisez-les pour recueillir des commentaires et prendre des décisions, et non pour vous amuser.

Qu'en est-il de Doodle ?

Doodle est un en ligne gratuit outil de planification qui peut être utilisé pour organiser des réunions et des événements.

Il vous permet de créer un sondage et d'inviter vos contacts à voter pour la date et l'heure qui leur conviennent le mieux. Ce qui est formidable, c'est qu'il peut pratiquement éliminer les allers-retours et vous permettre de trouver un moment pour vous rencontrer en quelques minutes.

Les sondages de groupe sont peut-être la partie de Doodle que tout le monde connaît et aime. Mais vous pouvez également automatiser votre emploi du temps avec Booking Page.

En définissant vos disponibilités, vous pourrez les partager avec un simple lien, afin que les gens puissent réserver du temps avec vous facilement et uniquement lorsque vous le souhaitez.

Utiliser Doodle avec WhatsApp

Une fois que vous avez créé un sondage de groupe, vous pouvez partager le lien via WhatsApp. Cela vous permet d'obtenir rapidement et facilement les résultats de vos contacts.

Mais attendez. Si vous pouvez créer des sondages dans WhatsApp, pourquoi utiliser Doodle ? En fait, il y a plusieurs raisons à cela :

Un plus grand nombre de personnes le verront : Lorsque vous partagez un sondage via WhatsApp, il ne sera vu que par les personnes déjà présentes dans la discussion. En revanche, lorsque vous partagez un lien vers un sondage via WhatsApp, il peut être vu par toutes les personnes qui possèdent le lien. Cela signifie que vous pouvez atteindre un public plus large avec Doodle. Par exemple, si vous avez des contacts qui n'utilisent pas WhatsApp mais que vous souhaitez tout de même qu'ils participent à votre événement.

Les gens sont plus enclins à voter : Lorsqu'on leur demande de voter dans un sondage WhatsApp, ils peuvent ne pas être motivés pour le faire ou ne pas le faire immédiatement. En revanche, lorsque les gens reçoivent un lien vers un sondage, ils sont plus enclins à prendre le temps de voter. En effet, ils peuvent voter à leur convenance et n'ont pas à craindre d'interrompre une conversation. Il leur est également plus facile de trouver le lien vers le livre que d'avoir à faire défiler le chat à la recherche d'un sondage.

Vous pouvez obtenir davantage de commentaires : Lorsque vous créez un sondage WhatsApp, vous êtes limité à 12 options. En revanche, lorsque vous créez un sondage de groupe Doodle, vous pouvez proposer autant d'options que vous le souhaitez. Cela signifie que vous pouvez obtenir plus de commentaires de la part de vos contacts.

Les sondages WhatsApp sont une bonne chose, mais partager un lien Doodle via WhatsApp peut être un excellent moyen de recueillir les commentaires d'un grand groupe de personnes et de leur donner plus de choix et de temps pour voter.

Cela peut s'avérer utile pour prendre des décisions, recueillir des commentaires ou simplement apprendre à mieux connaître vos contacts. Combinez donc la puissance de Doodle avec WhatsApp en créant votre compte Doodle gratuit dès aujourd'hui.