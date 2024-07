Cosa sono i sondaggi di WhatsApp?

I sondaggi di WhatsApp sono un modo per creare sondaggi nelle chat di WhatsApp. Questi possono essere utilizzati per raccogliere feedback dai vostri contatti, prendere decisioni o semplicemente divertirsi.

Diamo un'occhiata a ciò che è possibile fare.

Prova a fare uno scarabocchio

Come creare un sondaggio su WhatsApp

È davvero facile iniziare, basta seguire questi passaggi:

Andate su WhatsApp.

Aprite la chat con la persona o il gruppo che volete sondare.

Toccate l'icona "+" nella barra degli strumenti inferiore.

Toccare Sondaggio.

Inserire la domanda.

Inserite fino a 12 opzioni per le quali gli utenti possono votare.

Toccare "Invia".

I sondaggi di WhatsApp possono essere un ottimo modo per raccogliere feedback dai vostri contatti. Ad esempio, si può usare un sondaggio per chiedere ai clienti cosa pensano di un nuovo prodotto o servizio. Si può anche usare un sondaggio per chiedere ai dipendenti un feedback su una nuova politica o procedura.

Possono anche aiutarvi a prendere decisioni. Un sondaggio può essere utilizzato per decidere dove andare a cena o quale film guardare. Si potrebbe anche usare un sondaggio per decidere per quale squadra tifare durante la partita.

Consigli per usare i sondaggi WhatsApp in modo efficace

Se volete ottenere il massimo dai vostri sondaggi, dovete assicurarvi di usarli nel modo migliore. Ecco alcuni suggerimenti per massimizzare la loro efficacia:

Assicuratevi che la domanda sia chiara e concisa.

Mantenete le opzioni brevi e mirate al punto.

Non sovraccaricate i vostri contatti con troppi sondaggi.

Usateli per raccogliere feedback e prendere decisioni, non solo per divertimento.

Che dire di Doodle

Doodle è un online gratuito strumento di programmazione che può essere usato per organizzare riunioni ed eventi.

Permette di creare un sondaggio e di invitare i propri contatti a votare la data e l'ora più adatta a loro. L'aspetto positivo è che può praticamente eliminare il tira e molla e permettere di trovare un orario per incontrarsi in pochi minuti.

I sondaggi di gruppo sono la parte di Doodle che tutti conoscono e amano. Ma potete anche automatizzare il vostro programma con Booking Page.

Impostando la vostra disponibilità, sarete in grado di condividerla con un semplice link, in modo che le persone possano prenotare il loro tempo con voi facilmente e solo quando lo desiderate.

Usare Doodle con WhatsApp

Una volta creato un sondaggio di gruppo, è possibile condividere il link tramite WhatsApp. Questo vi permette di ottenere rapidamente e facilmente i risultati dai vostri contatti.

Ma aspettate. Se potete creare sondaggi su WhatsApp, perché dovreste usare Doodle? In realtà ci sono alcuni motivi:

Più persone lo vedranno: Quando si condivide un sondaggio via WhatsApp, questo viene visto solo dalle persone che sono già presenti nella chat. Tuttavia, quando si condivide un link a un sondaggio tramite WhatsApp, può essere visto da chiunque abbia il link. Ciò significa che con Doodle è possibile raggiungere un pubblico più ampio. Ad esempio, se avete contatti che non usano WhatsApp ma che volete comunque far partecipare al vostro evento.

Le persone sono più propense a votare: Quando si chiede di votare in un sondaggio WhatsApp, le persone potrebbero non essere motivate a farlo o non farlo immediatamente. Tuttavia, quando le persone ricevono un link a un sondaggio, è più probabile che si prendano il tempo per votare. Questo perché possono votare a loro piacimento e non devono preoccuparsi di interrompere una conversazione. Inoltre, possono trovare il link per prenotare più facilmente rispetto a dover scorrere la chat alla ricerca di un sondaggio.

Potete ottenere più feedback: Quando si crea un sondaggio su WhatsApp, il limite è di 12 opzioni. Tuttavia, quando si crea un sondaggio di gruppo Doodle, si possono avere tutte le opzioni necessarie. Questo significa che potete ottenere più feedback dai vostri contatti.

I sondaggi WhatsApp sono validi, ma la condivisione di un link a un Doodle tramite WhatsApp può essere un ottimo modo per raccogliere il feedback di un ampio gruppo di persone e dare loro più scelte e tempo per votare.

Questo può essere utile per prendere decisioni, raccogliere input o semplicemente per conoscere meglio i vostri contatti. Combinate la potenza di Doodle con WhatsApp creando oggi stesso il vostro account Doodle gratuito.