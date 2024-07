¿Qué son las encuestas de WhatsApp?

Las encuestas de WhatsApp son una forma de crear encuestas en los chats de WhatsApp. Puedes utilizarlas para recabar opiniones de tus contactos, tomar decisiones o simplemente divertirte.

Echemos un vistazo a lo que puedes hacer.

Prueba Doodle Cree su cuenta gratuita: no necesita tarjeta de crédito

Cómo crear una encuesta de WhatsApp

Es muy fácil empezar, simplemente sigue estos pasos:

Dirígete a WhatsApp.

Abre el chat con la persona o grupo que quieras sondear.

Toca el icono "+" en la barra de herramientas inferior.

Pulsa Sondear.

Introduce tu pregunta.

Introduce hasta 12 opciones para que la gente vote.

Pulse "Enviar".

Las encuestas de WhatsApp pueden ser una forma estupenda de recabar opiniones de tus contactos. Por ejemplo, puedes utilizar una encuesta para preguntar a tus clientes qué opinan de tu nuevo producto o servicio. También puede utilizar una encuesta para pedir a sus empleados su opinión sobre una nueva política o procedimiento.

También pueden ayudarle a tomar decisiones. Una encuesta puede servir para decidir dónde ir a cenar o qué película ver. También puedes utilizar una encuesta para decidir a qué equipo animar en el gran partido.

Consejos para utilizar eficazmente las encuestas de WhatsApp

Si quieres sacar el máximo partido a tus encuestas, debes asegurarte de utilizarlas de la mejor manera posible. A continuación te damos algunos consejos para maximizar su eficacia:

Asegúrate de que tu pregunta es clara y concisa.

Las opciones deben ser breves y concisas.

No sobrecargue a sus contactos con demasiadas encuestas.

Utilízalas para recabar opiniones y tomar decisiones, no solo por diversión.

Qué pasa con Doodle

Doodle es una herramienta de programación en línea gratuita que puede utilizarse para organizar reuniones y eventos.

Te permite crear una encuesta e invitar a tus contactos a que voten la fecha y hora que más les convenga. Lo mejor es que prácticamente elimina las idas y venidas y te permite encontrar una hora para quedar en cuestión de minutos.

Puede que las encuestas de grupo sean la parte de Doodle que todo el mundo conoce y adora. Pero también puedes automatizar tu agenda con Booking Page.

Al establecer tu disponibilidad, podrás compartirla con nada más que un enlace, para que la gente pueda reservar tiempo contigo fácilmente y sólo cuando tú quieras.

Usar Doodle con WhatsApp

Una vez que hayas creado una encuesta de grupo, puedes compartir el enlace a través de WhatsApp. Esto te permite obtener resultados de tus contactos de forma rápida y sencilla.

Pero espera. Si puedes crear encuestas en WhatsApp, ¿por qué usar Doodle? Bueno, en realidad hay varias razones:

Lo verá más gente: Cuando compartes una encuesta por WhatsApp, sólo la ven las personas que ya están en el chat. Sin embargo, cuando compartes un enlace a una encuesta a través de WhatsApp, puede verlo cualquiera que tenga el enlace. Esto significa que puedes llegar a un público más amplio con Doodle. Por ejemplo, si tienes contactos que no utilizan WhatsApp pero quieres que asistan a tu evento.

Es más probable que la gente vote: Cuando se les pide que voten en una encuesta de WhatsApp, es posible que no estén motivados para hacerlo o que no lo hagan inmediatamente. Sin embargo, cuando a la gente se le da un enlace a una encuesta, es más probable que se tomen el tiempo para votar. Esto se debe a que pueden votar cuando les convenga y no tienen que preocuparse por interrumpir una conversación. También les resulta más fácil encontrar el enlace a la reserva que tener que desplazarse por el chat en busca de una encuesta.

Puedes obtener más opiniones: Cuando creas una encuesta de WhatsApp, estás limitado a 12 opciones. Sin embargo, cuando creas una encuesta de grupo de Doodle, puedes tener tantas opciones como necesites. Esto significa que puedes obtener más respuestas de tus contactos.

Las encuestas de WhatsApp son buenas, pero compartir un enlace de Doodle a través de WhatsApp puede ser una buena forma de recabar opiniones de un grupo grande de personas y darles más opciones y tiempo para votar.

Esto puede ser útil para tomar decisiones, recabar opiniones o simplemente conocer mejor a tus contactos. Así que combina el poder de Doodle con WhatsApp creando hoy mismo tu cuenta gratuita de Doodle.