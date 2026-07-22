Vad är WhatsApp-omröstningar?

WhatsApp-omröstningar är ett sätt för dig att skapa omröstningar i WhatsApp-chattar. Dessa kan användas för att samla in synpunkter från dina kontakter, fatta beslut eller helt enkelt ha lite kul.

Låt oss ta en titt på vad du kan göra.

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Så här skapar du en omröstning i WhatsApp

Det är verkligen enkelt att komma igång – följ bara dessa steg:

Gå till WhatsApp.

Öppna chatten med den person eller grupp du vill göra en omröstning bland.

Tryck på ”+”-ikonen i verktygsfältet längst ned.

Tryck på ”Poll”.

Skriv in din fråga.

Ange upp till 12 alternativ som deltagarna kan rösta på.

Tryck på ”Skicka”.

Omröstningar på WhatsApp kan vara ett utmärkt sätt att samla in synpunkter från dina kontakter. Du kan till exempel använda en omröstning för att fråga dina kunder vad de tycker om din nya produkt eller tjänst. Du kan också använda en omröstning för att be dina medarbetare om synpunkter på en ny policy eller ett nytt förfarande.

De kan också hjälpa dig att fatta beslut. En omröstning kan användas för att bestämma vart ni ska gå och äta middag eller vilken film ni ska se. Du kan också använda en omröstning för att bestämma vilket lag du ska heja på i den stora matchen.

Tips för att använda WhatsApp-omröstningar på ett effektivt sätt

Om du vill få ut så mycket som möjligt av dina omröstningar måste du se till att använda dem på bästa möjliga sätt. Här är några tillfällen då du kan maximera deras effektivitet:

Se till att din fråga är tydlig och kortfattad.

Se till att dina alternativ är korta och koncisa.

Överbelasta inte dina kontakter med för många omröstningar.

Använd dem för att samla in synpunkter och fatta beslut, inte bara för skojs skull.

Hur är det med Doodle?

Doodle är en kostnadsfri webbtjänst schemaläggningsverktyg som kan användas för att anordna möten och evenemang.

Med den kan du skapa en omröstning och bjud in dina kontakter att rösta på det datum och den tid som passar dem bäst. Det bästa är att det praktiskt taget kan eliminera allt fram och tillbaka och låter dig hitta en tid att träffas på bara några minuter.

Gruppomröstningar är kanske den del av Doodle som alla känner till och älskar. Men du kan också automatisera ditt schema med bokningssida.

Genom att ange din tillgänglighet kan du dela den med hjälp av en enkel länk – så att andra enkelt kan boka tid hos dig, och bara när du själv vill det.

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Använda Doodle med WhatsApp

När du har skapat en gruppomröstning kan du dela länken via WhatsApp. Då kan du snabbt och enkelt få svar från dina kontakter.

Men vänta lite. Om man kan skapa omröstningar i WhatsApp, varför skulle man då använda Doodle? Jo, det finns faktiskt flera skäl till det:

Fler kommer att se den: När du delar en omröstning via WhatsApp syns den bara för de personer som redan finns i chatten. Men när du delar en länk till en omröstning via WhatsApp kan den ses av alla som har länken. Det innebär att du kan nå en bredare publik med Doodle. Till exempel om du har kontakter som inte använder WhatsApp men som du ändå vill ska delta i ditt evenemang.

Folk är mer benägna att rösta: När de ombeds att rösta i en omröstning på WhatsApp kanske de inte känner sig motiverade att göra det eller inte gör det direkt. Men när människor får en länk till en omröstning är det mer troligt att de tar sig tid att rösta. Det beror på att de kan rösta när det passar dem och att de inte behöver oroa sig för att avbryta en konversation. De kan också tycka att det är enklare att hitta länken än att behöva bläddra tillbaka i chatten för att leta efter en omröstning.

Du kan få mer feedback: När du skapar en WhatsApp-omröstning är du begränsad till 12 alternativ. Men när du skapar en gruppomröstning i Doodle kan du ha så många alternativ du behöver. Det betyder att du kan få mer feedback från dina kontakter.

Omröstningar på WhatsApp är bra, men att dela en Doodle-länk via WhatsApp kan vara ett utmärkt sätt att samla in synpunkter från en stor grupp människor och ge dem fler alternativ och mer tid att rösta.